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边角聊

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边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从“边角”出发探寻“本质”，让“闲聊”变得“有料”。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。
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  • 104 风云变幻、人生沉浮：时代曲内外，那些并不如烟的往事
    在中国现代音乐史上，“时代曲”曾是最具代表性的一种音乐形式。然而，剧烈的政治与社会变革，让这些作品及其创作者的命运经历了巨大的波折。从繁华的歌坛到寂寞的角落，时代曲创作者的命运，宛如一曲未完却无法再唱的歌，充满了遗憾与无奈。本期节目将聚焦于时代曲的兴起与沉寂，带你回望那些创作者如何在风云变幻的宏大背景下，挣扎于艺术与生活的双重压力中。在曾经风靡一时却又遭到遗忘的时代曲中，我们不仅能听到优美的旋律，更会听到那个时代的声音。《边角聊》是一档跨界的谈话类播客节目，希望从“边角”出发探寻“本质”，让“闲聊”变得“有料”。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。另外，我们已经开通了“赞赏”功能。有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，谢谢大家！自2024年5月30日起，《边角聊》将正式推出“年度会员计划”。-公告-凡加入《边角聊》年度会员的听友将能享受以下“福利” ：1. 免费收听每月新发布的“付费节目”，并可以回听过往所有的“付费节目”。2. 免费加入年度会员微信群，随时和主播交流。3. 参加各位主播每月一次的线上讲座与分享活动。相关内容不会作为常规节目发布，为年度会员独享。4. 可在知识星球向各位主播、嘉宾发问或是共同探讨，享受个性化的专属咨询服务。5. 可参加2024年末（暂定时间）《边角聊》线下活动赠票抽选或享受5折优惠。如何加入“年度会员计划”？请点击链接 t.zsxq.com ，此外，在《知识星球》平台上搜索“边角聊”或扫描下方二维码，亦可付费加入。“年度会员计划”的价格为：129元，自付费加入之日开始计算，为期一年。由于是“网络服务内容”，因此一旦付款加入，将无法退款。敬请诸位慎重考虑。此外，之前在“小宇宙”等平台给予《边角聊》的“赞赏金额”总额大于等于129元的听友，可免费加入“年度会员计划”（请将相应凭证发至Email：[email protected]）。-本期参与者-王莫之（在海鲜市场卖唱片的小说家、时代曲研究者，著有《为时代曲写的蓝色情歌》 ）郑诗亮（微博：PomBom，豆瓣：PomBom）-时间轴-01:49 什么是时代曲04:57 黑胶唱片中的时代曲08:31 王莫之喜爱的时代曲歌手与作品15:49 时代曲产生的社会背景20:20 黎锦光、黎锦晖兄弟之于时代曲的重要意义27:26 抗战与时代曲的创作背景34:41 1949年前后，时代曲创作者的命运转折44:39 技术革新与时代曲的美学进化53:36 黎锦光消失的版税及冒名领取事件74:52 陈歌辛遗孀金娇丽的艰辛“讨薪”之路80:42 陈歌辛的悲惨命运92:15 一盘白光的珍贵录音带99:01 时代曲的最迷人之处-音乐/素材-《边角聊》主题曲李香兰，《夜来香》-制作-剪辑制作：郑诗亮节目统筹：伯樵发布运营：肖文杰、Lambda aka码农Logo设计：华盛-互动联系-网站: leftovertalk.fm邮箱: [email protected]邮件组：leftovertalk.substack.com小红书：边角聊Twitter: @leftovertalk商务合作：[email protected]
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    1:44:27
  • 103 壮阳和春药：民国时期的一段中西文化碰撞
    壮阳和春药这个话题，我们也可以聊得硬核且接地气。关于康有为移植睾丸的野史，究竟能有多野？古老的道家理论和房中术如何与西方十九世纪的内分泌学激情碰撞？荷尔蒙疗法传入中国之后，怎样从学术高地跳进大街小巷的药品广告？在民国时期，壮阳为什么不再只是“私人订制”，而是肩负着“国民体质强则国家前途兴”的时代使命？壮阳药与春药之间，存在着怎样的区别？在本期节目中，郑诗亮和姜源这两名主播将带您重返上世纪三十年代，回看西方医学理论与技术进入中国之后，如何与传统的文化观念相融合，在日常生活领域形成独特的医疗与健康观念。总之，这不仅是一次关于壮阳的知识考古，更是一场对科学、商业与国族主义间微妙关系的另类探索！《边角聊》是一档跨界的谈话类播客节目，希望从“边角”出发探寻“本质”，让“闲聊”变得“有料”。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。另外，我们已经开通了“赞赏”功能。有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，谢谢大家！自2024年5月30日起，《边角聊》将正式推出“年度会员计划”。-公告-凡加入《边角聊》年度会员的听友将能享受以下“福利” ：1. 免费收听每月新发布的“付费节目”，并可以回听过往所有的“付费节目”。2. 免费加入年度会员微信群，随时和主播交流。3. 参加各位主播每月一次的线上讲座与分享活动。相关内容不会作为常规节目发布，为年度会员独享。4. 可在知识星球向各位主播、嘉宾发问或是共同探讨，享受个性化的专属咨询服务。5. 可参加2024年末（暂定时间）《边角聊》线下活动赠票抽选或享受5折优惠。如何加入“年度会员计划”？请点击链接 t.zsxq.com ，此外，在《知识星球》平台上搜索“边角聊”或扫描下方二维码，亦可付费加入。“年度会员计划”的价格为：129元，自付费加入之日开始计算，为期一年。由于是“网络服务内容”，因此一旦付款加入，将无法退款。敬请诸位慎重考虑。此外，之前在“小宇宙”等平台给予《边角聊》的“赞赏金额”总额大于等于129元的听友，可免费加入“年度会员计划”（请将相应凭证发至Email：[email protected]）。-本期参与者-郑诗亮（微博：PomBom，豆瓣：PomBom）姜源 aka 小P（知乎：姜源）-时间轴-02:19 康有为试图返老还童的轶闻，有亿点离谱05:39 尺度大话题野，请谨慎收听08:17 性腺移植术，从西方医学的大胆试验，到民国时期的引入中国12:42 每一种文化都在通过各种手段追求长生不老15:52 道家理论指导下的房中术对精气养护的关注17:27 古代房中术的正当性：从圣王治理到神仙方术21:47 极端压抑的社会环境反而催生极端放纵的性文化表达27:11 从抽象的“肾”到具体的器官：西方医学理论如何在中国落地33:45 身体健康如何与国家前途、民族命运挂钩42:04 女性的身体健康被纳入公共议题49:33 内分泌学发展让“荷尔蒙疗法”成为民国壮阳药广告的宠儿59:01 广告推动知识传播，科学普及的“野路子”也很重要62:53 从鹿茸作为药品的变迁，看商业利益如何形塑科学知识68:05 西方医学发展，也有不少野路子78:28 催情药，壮阳药，春药-延伸资料-书籍：《华人壮阳史》，皮国立著，台湾商务印书馆，2024；《华人大补史》，皮国立主编，时报出版社，2023；《直面病痛：中国近现代医学史研究》，张大庆著，北京大学出版社，2024；《中国古代房内考 : 中国古代的性与社会》，[荷]高罗佩著，李零、郭晓惠、李晓晨、张进京译，商务印书馆，2007。文章：张大庆，《返老还童？百年前这种流行一时的手术曾登陆中国》，“博雅好书”公号，2024年4月15日（mp.weixin.qq.com）；皮国立，《从“补肾”到“荷尔蒙”疗法：民国时期新式抗病技术与日常生活》，《医疗社会史研究》， 2017年第1期；刘梦婷，《近代上海医药报刊与西医知识传播（1927-1937）》，上海师范大学，2020；崔良晓，《“新中医”与近代中医知识体系的转型》，华中师范大学，2018；郑诗亮，《王家葵谈中国古典文学中的药物》，《东方早报·上海书评》，2015年12月6日。-音乐/素材-《边角聊》主题曲李宗盛等，《最近有点烦》-制作-剪辑制作：郑诗亮节目统筹：伯樵发布运营：肖文杰、Lambda aka码农Logo设计：华盛-互动联系-网站: leftovertalk.fm邮箱: [email protected]邮件组：leftovertalk.substack.com小红书：边角聊Twitter: @leftovertalk商务合作：[email protected]
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    3:00
  • 102 “互联网老兵”来东京躺平
    最近两年从各地移居日本的码农们越来越多。既有来自国内大厂的，也不乏硅谷逃离的。本期节目主播Lambda与他的队友Yuting不仅会分享他们有关这个话题的亲身经历与见闻，还特别邀请到了另一位刚从北京移居东京不久的“互联网老兵”—老冯，请他聊聊自己的抉择与心路历程。为何会在“35岁”的这个关口，离开国内大厂熟悉的环境，选择了举家来到东京开始崭新的生活。《边角聊》是一档跨界的谈话类播客节目，希望从“边角”出发探寻“本质”，让“闲聊”变得“有料”。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。另外，我们已经开通了“赞赏”功能。有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，谢谢大家！自2024年5月30日起，《边角聊》将正式推出“年度会员计划”。-公告-凡加入《边角聊》年度会员的听友将能享受以下“福利” ：1. 免费收听每月新发布的“付费节目”，并可以回听过往所有的“付费节目”。2. 免费加入年度会员微信群，随时和主播交流。3. 参加各位主播每月一次的线上讲座与分享活动。相关内容不会作为常规节目发布，为年度会员独享。4. 可在知识星球向各位主播、嘉宾发问或是共同探讨，享受个性化的专属咨询服务。5. 可参加2024年末（暂定时间）《边角聊》线下活动赠票抽选或享受5折优惠。如何加入“年度会员计划”？请点击链接 t.zsxq.com ，此外，在《知识星球》平台上搜索“边角聊”或扫描下方二维码，亦可付费加入。“年度会员计划”的价格为：129元，自付费加入之日开始计算，为期一年。由于是“网络服务内容”，因此一旦付款加入，将无法退款。敬请诸位慎重考虑。此外，之前在“小宇宙”等平台给予《边角聊》的“赞赏金额”总额大于等于129元的听友，可免费加入“年度会员计划”（请将相应凭证发至Email：[email protected]）。-本期参与者-老冯（原国内互联网大厂老兵）Yuting（小红书：gnituy）Lambda aka 码农（小红书 id：realFatOtaku）沙青青（微信公众号：13号埋立地、小红书：Sha-13号埋立地）-时间轴-02:30 “去东京”：35岁焦虑下的抉择04:40 逃离硅谷，降薪来东京10:30 朋友意见的份量12:45 “东京生活符合预期吗？”15:30 开始更多享受“线下生活”18:30 比起杭州、新加坡，Yuting也更享受在东京的日子23:30 “下班了，就别找我”27:10 真下决心，并不容易。32:00 一家人是否团结很重要36:55 落脚、安顿还是很折腾的42:40 “某书”的信息未必靠谱47:20 第一次遭遇日本警察-音乐/素材-Opening Theme: Tokyo Dock（Feat.边角聊），作曲：刘三菜（喧哗上等Radio）山下達郎-Magic Ways-制作-剪辑制作：Lambda aka码农节目统筹：伯樵发布运营：肖文杰、Lambda aka码农Logo设计：华盛-互动联系-网站: leftovertalk.fm邮箱: [email protected]邮件组：leftovertalk.substack.com小红书：边角聊Twitter: @leftovertalk商务合作：[email protected]
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    54:59
  • 101 博物馆策展、赝品伪造、珍藏失窃：不敢问溥仪的，就问策展人吧 feat. 不止学术
    策展人，或许是过去几年里最火的一个文化圈title了。神秘而又高端的博物馆策展人们，具体都在干些什么？一个万人瞩目的特展，缘起何处？策展人到底是在觥筹交错的鸡尾酒会局间就能决定百余件艺术品如何展示的轻松职业，还是几年磨一剑、事必躬亲地“等待戈多”的高强度工作？而作为策展人，她们是怎么看待博物馆热，会有哪些逛展避坑小妙招，又是如何跟家室煊赫、钟鸣鼎食、一掷千金的收藏家、赞助人谈笑风生的？博物馆的防盗措施堪比《偷天陷阱》《十二罗汉》么？天天跟文物打交道的她们又是如何鉴别赝品的？本期节目，我们有幸和播客《Grad Lounge 不止学术》串台，与从事策展研究员的Gillian老师、学术观察家Zeyuan老师一起聊聊策展人这份工作不为人知的甘苦。《边角聊》是一档跨界的谈话类播客节目，希望从“边角”出发探寻“本质”，让“闲聊”变得“有料”。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。另外，我们已经开通了“赞赏”功能。有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，谢谢大家！-公告-自2024年5月30日起，《边角聊》将正式推出“年度会员计划”。凡加入《边角聊》年度会员的听友将能享受以下“福利” ：1. 免费收听每月新发布的“付费节目”，并可以回听过往所有的“付费节目”。2. 免费加入年度会员微信群，随时和主播交流。3. 参加各位主播每月一次的线上讲座与分享活动。相关内容不会作为常规节目发布，为年度会员独享。4. 可在知识星球向各位主播、嘉宾发问或是共同探讨，享受个性化的专属咨询服务。5. 可参加2024年末（暂定时间）《边角聊》线下活动赠票抽选或享受5折优惠。如何加入“年度会员计划”？请点击链接 t.zsxq.com ，此外，在《知识星球》平台上搜索“边角聊”或扫描下方二维码，亦可付费加入。“年度会员计划”的价格为：129元，自付费加入之日开始计算，为期一年。由于是“网络服务内容”，因此一旦付款加入，将无法退款。敬请诸位慎重考虑。此外，之前在“小宇宙”等平台给予《边角聊》的“赞赏金额”总额大于等于129元的听友，可免费加入“年度会员计划”（请将相应凭证发至Email：[email protected]）。-本期参与者-Gillian（策展研究员，播客《Grad Lounge不止学术》主播）Zeyuan（北美东亚研究博士，播客《Grad Lounge不止学术》主播）伯樵（微博：伯樵Jr；小红书：伯樵）-本期串台播客-《Grad Lounge不止学术》-时间轴-01:14 一档一秒让你觉得身处霍格沃茨的节目06:47 如果说遗憾的话...08:44 策展人，是一个职称么？10:25 curator一词的翻译，局限了这个词14:08 令人艳羡的策展人，到底在干些什么？16:33 薪资高么？17:48 策划，从哪里开始？21:29 要三、四年？23:01 “我们在...走流程。”31:55为什么私人藏家更愿意出借自己的藏品？35:57策展人有kpi吗？40:18 如何给不懂中国文化的参观者策展？46:04 策展人并不（总是）反感打卡型游客50:11 这家餐厅，服务很好、氛围不错、位置绝佳52:14 大学选专业，选文博，好么？55:56 是个高强度工作？！58:16 平民家的孩子能入行么？61:00 阿尼亚长大后会是当代艺术策展人吗？62:35 Zeyuan：去博物馆偷东西，你得有个内应啊！66:31 Gillian：家贼难防！68:05 赝品的世界77:11 张大千也是前店后厂的作伪高手79:20 博物馆与赞助人84:17 富翁为何要捐钱搞艺术87:52 策展人会悄悄跑到展厅“偷看偷听”参观者吗？-延伸资料-《史上最大的艺术品盗窃案》（This is a Robbery: The World's Greatest Art Heist‎，2021）《以假乱真：赝品的真实故事》（Made You Look: A True Story About Fake Art‎，2020）《所有的美丽与血泪》（All the Beauty and the Bloodshed，2022）-音乐/素材-《边角聊》主题曲Modest Mussorgsky (Orchestrated by Maurice Ravel) - Pictures at an Exhibition - Promenade - by Berliner Philharmoniker & Herbert Von Karajan苏打绿《博物馆》-制作-剪辑制作：伯樵、Zeyuan节目统筹：伯樵发布运营：肖文杰、Lambda aka码农Logo设计：华盛-互动联系-网站: leftovertalk.fm邮箱: [email protected]邮件组：leftovertalk.substack.com小红书：边角聊Twitter: @leftovertalk商务合作：[email protected]
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    1:32:36
  • 100 祝制作一百期和收听一百期的我们都快乐
    诚如各位所见，不知不觉间《边角聊》已经来到了第100期。于是，这也成了最整齐的一集。七个主播（史上头一回）欢聚一堂，暴论与坦言齐飞，吐槽共调侃一色，集中表达了近两年来录制各期节目的感受，展望了对未来的种种设想，房间里充满了快活的空气。在昨天那期SP的留言区，听友“PinkSputnik”说：“是听众和主播交织的边角聊啊！祝制作100期和收听100期的我们都快乐。”是的，这100期节目，是诸位听友和七个主播共同交织而成的，制作100期和收听100期的我们都是快乐的。希望我们今后继续、一直、永远快乐下去。一则通知《边角聊》定于11月16日下午在上海举办一次庆祝100期节目的线下活动。欢迎各位听友一起来玩。扫描以下的二维码，可了解报名详情。《边角聊》是一档跨界的谈话类播客节目，希望从“边角”出发探寻“本质”，让“闲聊”变得“有料”。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。另外，我们已经开通了“赞赏”功能。有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，谢谢大家！-公告-自2024年5月30日起，《边角聊》将正式推出“年度会员计划”。凡加入《边角聊》年度会员的听友将能享受以下“福利” ：1. 免费收听每月新发布的“付费节目”，并可以回听过往所有的“付费节目”。2. 免费加入年度会员微信群，随时和主播交流。3. 参加各位主播每月一次的线上讲座与分享活动。相关内容不会作为常规节目发布，为年度会员独享。4. 可在知识星球向各位主播、嘉宾发问或是共同探讨，享受个性化的专属咨询服务。5. 可参加2024年末（暂定时间）《边角聊》线下活动赠票抽选或享受5折优惠。如何加入“年度会员计划”？请点击链接 t.zsxq.com ，此外，在《知识星球》平台上搜索“边角聊”或扫描下方二维码，亦可付费加入。“年度会员计划”的价格为：129元，自付费加入之日开始计算，为期一年。由于是“网络服务内容”，因此一旦付款加入，将无法退款。敬请诸位慎重考虑。此外，之前在“小宇宙”等平台给予《边角聊》的“赞赏金额”总额大于等于129元的听友，可免费加入“年度会员计划”（请将相应凭证发至Email：[email protected]）。-本期参与者-肖文杰（即刻：tiller）伯樵（微博：伯樵Jr）姜源 aka 小P（知乎：姜源）郑诗亮（微博：PomBom，豆瓣：PomBom）Lambda aka 码农（小红书 id：realFatOtaku）雪莱（微博：来一桶老坛雪菜面，豆瓣：雪莱）沙青青（微信公众号：13号埋立地、小红书：Sha-13号埋立地）-时间轴-02:47 《边角聊》的诞生08:03 一些对小p的批判（知道大家爱看这个）11:10 肖师傅的三个人设14:15 分清郑诗亮、小p和伯樵的声音的小tips15:24 小p的遗憾：圣地巡礼那一期反响不是很好18:06 读评论环节，小p选了哥白尼那一期20:14 沙青青比较满意杨德昌与葛底斯堡这两期22:20 《边角聊》三大学：白学、巨学和白巨学23:16 读评论环节，如你所知，郑诗亮选择了____28:30 读评论环节，码农cue到京吹，猜猜是为啥31:59 鸡王伯樵的献声34:52 “这该死的相敬如宾！”37:32 倘若没有《边角聊》，又有谁会知道肖师傅是日剧大师呢？40:06 雪莱最满意张充仁那一期45:21 就算不那么喜欢读托尔金，也喜欢听雪莱讲托尔金50:36 “先天播客圣体”53:39 感谢各位来做客的女性嘉宾55:09 欢迎听友们竞猜刘三菜倾情制作的片头曲中都有哪些声优56:08 《边角聊》的定位60:51 读评论环节：肖师傅选了哈利·波特那一期77:32 读评论环节：沙青青选了虚拟恋爱那一期79:34 “源亮CP”当然也可以聊83:52 “边角聊主播之一沙青青曾经沉迷的一款虚拟恋爱游戏 Love Plus（《爱相随》）就是其中的代表”88:07 线下活动，欢迎大家来玩！93:22 AI大爆发，让码农有了很多开发的欲望95:22 雪莱：希望自己更松弛一点95:52樵樵的奇妙冒险，上新！-音乐/素材-《边角聊》Opening Theme OTAKU，作曲：刘三菜（喧哗上等Radio）-制作-剪辑制作：沙青青节目统筹：伯樵发布运营：肖文杰、Lambda aka码农Logo设计：华盛-互动联系-网站: leftovertalk.fm邮箱: [email protected]邮件组：leftovertalk.substack.com小红书：边角聊Twitter: @leftovertalk商务合作：[email protected]
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