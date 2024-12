101 博物馆策展、赝品伪造、珍藏失窃:不敢问溥仪的,就问策展人吧 feat. 不止学术

策展人,或许是过去几年里最火的一个文化圈title了。神秘而又高端的博物馆策展人们,具体都在干些什么?一个万人瞩目的特展,缘起何处?策展人到底是在觥筹交错的鸡尾酒会局间就能决定百余件艺术品如何展示的轻松职业,还是几年磨一剑、事必躬亲地"等待戈多"的高强度工作?而作为策展人,她们是怎么看待博物馆热,会有哪些逛展避坑小妙招,又是如何跟家室煊赫、钟鸣鼎食、一掷千金的收藏家、赞助人谈笑风生的?博物馆的防盗措施堪比《偷天陷阱》《十二罗汉》么?天天跟文物打交道的她们又是如何鉴别赝品的?本期节目,我们有幸和播客《Grad Lounge 不止学术》串台,与从事策展研究员的Gillian老师、学术观察家Zeyuan老师一起聊聊策展人这份工作不为人知的甘苦。《边角聊》是一档跨界的谈话类播客节目,希望从"边角"出发探寻"本质",让"闲聊"变得"有料"。欢迎在各大播客平台搜索"边角聊"订阅收听。-本期参与者-Gillian(策展研究员,播客《Grad Lounge不止学术》主播)Zeyuan(北美东亚研究博士,播客《Grad Lounge不止学术》主播)伯樵(微博:伯樵Jr;小红书:伯樵)-本期串台播客-《Grad Lounge不止学术》-时间轴-01:14 一档一秒让你觉得身处霍格沃茨的节目06:47 如果说遗憾的话...08:44 策展人,是一个职称么?10:25 curator一词的翻译,局限了这个词14:08 令人艳羡的策展人,到底在干些什么?16:33 薪资高么?17:48 策划,从哪里开始?21:29 要三、四年?23:01 "我们在...走流程。"31:55为什么私人藏家更愿意出借自己的藏品?35:57策展人有kpi吗?40:18 如何给不懂中国文化的参观者策展?46:04 策展人并不(总是)反感打卡型游客50:11 这家餐厅,服务很好、氛围不错、位置绝佳52:14 大学选专业,选文博,好么?55:56 是个高强度工作?!58:16 平民家的孩子能入行么?61:00 阿尼亚长大后会是当代艺术策展人吗?62:35 Zeyuan:去博物馆偷东西,你得有个内应啊!66:31 Gillian:家贼难防!68:05 赝品的世界77:11 张大千也是前店后厂的作伪高手79:20 博物馆与赞助人84:17 富翁为何要捐钱搞艺术87:52 策展人会悄悄跑到展厅"偷看偷听"参观者吗?-延伸资料-《史上最大的艺术品盗窃案》(This is a Robbery: The World's Greatest Art Heist‎,2021)《以假乱真:赝品的真实故事》(Made You Look: A True Story About Fake Art‎,2020)《所有的美丽与血泪》(All the Beauty and the Bloodshed,2022)-音乐/素材-《边角聊》主题曲Modest Mussorgsky (Orchestrated by Maurice Ravel) - Pictures at an Exhibition - Promenade - by Berliner Philharmoniker & Herbert Von Karajan苏打绿《博物馆》-制作-剪辑制作:伯樵、Zeyuan节目统筹:伯樵发布运营:肖文杰、Lambda aka码农Logo设计:华盛