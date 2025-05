谁杀死了电动车?又由谁复活?特斯拉并不是第一辆电动车,马斯克的厉害之处在于,他是把一个事物,从1推向100个人,就像奔驰与福特,后者让普罗大众都享受到了汽车的便利,他将原本小众的技术推向大众市场,马斯克不仅改变了人们的出行方式,也推动了整个汽车产业的变革。这一期,我们聊了聊,这个几次游走在破产边缘的亿万富翁,是如何一次次的挺过来,还有作为六边形战士的他其他的产业....最后,免不了八卦一番(欢迎大家补充)【时间轴】第四章4:28 100年前,大街上一半的汽车是电动车8:05 土豪的最爱——蒸汽动力汽车!10:47 想开汽油车?你的冒着骨折的风险15:17 战争的需要,让内燃机车一统天下17:11 最狂野新能源:烧柴火的汽车20:34 加州铁拳:不生产电动车,滚出我们的地盘!24:26 是谁杀死了电动车?生不逢时的 EV1 30:30 听说你想搞电车?先问过能源集团第五章35:17 马斯克入偶然入坑了电动车43:47 特斯拉最早的创始人:我们只是想做个小买卖52:55 谁让你们把我们的电池装车上的?还回来!59:19 日本通搞定了电池1:03:23 第一辆特斯拉 Roadster 发布,州长来体验1:09:10 道不同不相为谋,踢了CEO我自己来1:22:25 亿万富豪,曾经游走在破差的边缘1:31:01 特斯拉的美国工厂,我们没有工会!1:43:09 直销特斯拉,没有中间商赚差价1:48:28 马斯克的面试题:你解决的最困难的事是什么?1:52:40 电池装上车,就是不让你用,想用给钱1:58:27 我们在帐篷里边生产model 32:06:49 总理对马斯克说,可以给你一张中国的绿卡2:14:09 皮卡再赛博,它也是皮卡2:17:53 高级辅助驾驶还是自动驾驶?公关部最怕大嘴巴第六章2:24:49 支持特朗普的大杀器:Twitter成立的故事2:31:49 把我的言论置顶!2:36:21 收购Twitter2:39:23 裁、裁、裁,先裁掉,不行再召回来...2:44:31 公司里修上宿舍,你们都睡这里2:49:21 如果不是特朗普当选,可能我要坐牢第七章2:53:02 火人节上想到了特斯拉能源2:59:13 无聊(boring)公司的无聊挖洞3:02:23 擎天柱机器人帮助我洗碗3:04:16 脑机接口 Neuralink 瘫痪的人也可以打工3:09:59 OpenAI的纠葛结尾3:15:41 马斯克的八卦故事—他的情人们和孩子们【提到的人物和资料】六边形战士马斯克19世纪中期发明的电动汽车,连接电线才可以行驶弗朗西斯·斯坦利(1849-1918)和弗里兰·斯坦利(1849-1940)制造的蒸汽车,以其卓越的性能和实用性在美国非常受欢迎曾经北京的煤气包等公交车,煤气包充满气体后,就像个面包,驮在汽车顶子上“狂野新能源”:一氧化碳汽车,发生器产生的一氧化碳送到发动机中提供动力,这样的汽车可以按照每小时30-40公里的速度前进70年代石油危机期间,美国生产的Citicar, 有一个很长的保险杠,其实是电池组(真是一个惊为天人的设计)2003年,当时通用汽车要销毁所有的已生产的电动车,人们为自己租赁的通用汽车 EV1 车送葬演员汤姆汉克斯和他的电动汽车——丰田的RAV4 EVAC动力改装的电动超跑,Tzero,通过照片可以看到,这辆车的内部非常的“斯巴达”,正是这辆车,吸引马斯克进入了电动车领域。特斯拉的第一款超级跑车Roadster的发布会上,斯瓦辛格坐在副驾驶体验,据说空间太局促了,州长勉强坐进去马斯克和丰田合作,收购了丰田在加州的弗里蒙特工厂,丰田甚至投资了5000万美元(后边卖掉了)弗里蒙特的帐篷“野战”工厂,工人们在生产特斯拉model32024年10月25日,帐篷工厂第100万辆特斯拉 modelY 下线Twitter的前身是一个叫odeo播客网站,创立于2004年Twitter的前CEO 杰克.多尔西 看起来像一个灵修的隐士,他确实是这样治理公司的火人节Boring 公司的盾构机,可以直接钻入地下脑机接口的工作示意图特斯拉的人形机器人马斯克的家庭图谱【本期主播】剑锋,寒芽【参考书籍】《埃隆.马斯克传》《硅谷钢铁侠:埃隆.马斯克的冒险人生》《权力的游戏:马斯克与特斯拉的世纪豪赌》inside Elon Musk's Twitter(Zoë Schiffer.) The Engineer Follow Elon Musk on a journey from South Africa to Mars (Nordeus, Erik) Elon Musk Biography of the Mastermind Behind Paypal, SpaceX, and Tesla Motors (Pauline T.)【音乐】M83 — Midnight City

随着ChatGPT火遍全球,一个人的名字被人家熟悉,他就是山姆.奥尔特曼,他是硅谷最年轻的传奇之一,29岁成为投资公司总裁,投资众多科技独角兽;他是OpenAI的掌舵人,带领人工智能从科幻走向现实;他也曾遭遇董事会突袭、离职风波,却在三天内强势回归....本期播客将带你回顾他的商业起点,与乔布斯同台的高光时刻,投资理念,简历OpenAI,还有与马斯克的恩怨纠葛,另外,我们也会讲一讲人工智能大模型背后的技术与原理。欢迎和我们一起,聊一聊 Sam Altman 如何改变世界!【时间轴】0:40 硅谷不止我一个同性恋5:26 奥尔特曼的青少年时代13:10 商业的起点:你可以随时查看自己的朋友在哪里的APP17:33 谁说哲学博士就业难?我甚至可以投资高科技30:59 “学员”奥尔特曼34:51 乔布斯点赞!23岁登上苹果全球开发者大会的舞台42:47 困难就是简单——在斯坦福的创业课49:37 airbnb(爱彼迎)的创业故事,请把Million改为Billion!57:30 15000美元变成2个亿1:03:04 卖掉了自己的初创公司,实现财务自由1:07:38 Reddit是怎么来的?1:11:52 不要在我们心爱的网站上投广告!1:18:50 29岁的投资公司总裁,韩信带兵多多益善1:32:44 OpenAI的开始,要么控制人工智能,要么被它奴役1:36:13 为了“报仇”马斯克加入OpenAI1:42:09 Open的成立像一个“教派”1:52:46 Open的运营的钱,都是靠“要饭”,难以为继1:57:35 马斯克离开了OpenAI,还甩下一句“蠢货!”2:03:08 绝处逢生的OpenAI,发布了GPT大模型2:05:48 【科普】大模型是什么?2:21:34 ChatGPT大战BERT,文豪和学霸谁更胜一筹?2:28:11 为了让Open生存,不得不成为OpenAI的总裁2:32:24 OpenAI获得微软投资2:40:29 ChatGPT的发布——“搞定他”2:44:21 Google的发布会大型翻车现场2:47:54 突发!奥尔特曼被董事会开除!2:56:41 OpenAI风波,最慌的是微软3:01:09 CEO变访客,奥尔特曼说这是我最后一次贴这个东西3:03:41 微软开价:每一个openAI的员工,签约费1000万!3:05:24 三天的政变结束,奥尔特曼回到OpenAI3:08:34 人类的文明也遵循“摩尔定律”3:13:51 如果你一出生就“退休”了,你会如何安排自己的一生?【提到的人物和资料】人山姆·奥尔特曼(Sam Altman)和他的另一半马尔赫林(Oliver Mulherin)约翰巴勒斯中学奥尔特曼的创业项目 loopt ,可以看到你的朋友在哪里奥尔特曼在WWDC 2008上,受邀请展示自己的APP loopt大学时期的男朋友尼克·西沃(Nick Sivo),他们一起在断背山生活了9年,直到卖掉Loopt之后,劳燕分飞airbnb的创始人,靠卖麦片,赚了3万美元,他们的机智打动了YC的格雷厄姆最早的airbnb名字叫 air bed & breakfastYC投资的第一期学员大合影马斯克投资的未来生命研究所,对x.AI的安全性评价不咋地在微软总裁纳德拉的力挺下,奥尔特曼回归OpenAI【本期主播】剑锋,寒芽【参考书籍】《奥尔特曼传》作者: 周恒星 出品方: 湛庐文化《重启世界》ChatGPT之父山姆·奥特曼传 We Are the Nerds: The Birth and Tumultuous Life of Reddit, the Internet's Culture Laboratory【音乐】Avicii - Wake Me Up

他10岁开始编程,高中时开发百万美元级别的软件;他一手缔造Facebook,将全球数十亿用户的社交关系纳入掌控;他是最具争议的科技巨头,隐私丑闻、股权争夺,陷入政治漩涡...在扎克伯格一步一步建立商业帝国的路上,隐藏着怎样的资本游戏?在社交平台称霸世界的背后,数据隐私、政治操控、信息污染,又如何让Facebook成为全球争议的中心?本期播客,我们聊了聊天才少年扎克伯,以及Facebook背后奇趣故事...【时间轴】1:31 为什么网站是蓝色的?因为我是色盲4:08 扎克伯格是蜥蜴人?8:17 人到中年,放飞自我,一身潮牌12:23 扎克伯格的姐姐和妹妹们17:50 扎克伯格的父亲,一个喜欢电脑的牙医24:15 10岁的扎克伯格就开始编程29:15 精英教育:我的高中全美排名第一36:40 读高中的时候,写了一个价值100万美元的音乐播放器40:05 几乎满分考取哈弗大家46:26 final clubs 哈弗的地下兄弟会49:26 Facebook的创始人之一爱德华多登场53:03 扎克伯格的大学舍友58:47 Facebook的诞生源自于被女生拒绝!1:10:19 扎克伯格遇到了未来的妻子1:15:39 温科尔沃斯兄弟的野心——哈弗泡妞网1:24:41 Facebook上线1:29:59 扎克伯格抄袭了我们的创意!1:34:11 熟人社交网络的核心竞争力是,抓住timing!1:44:17 推动Facebook成长的"摇滚明星":肖恩.帕克1:55:38 辍学!全职投入到Facebook中!2:05:02 彼得.蒂尔 投资50万美元2:07:44 彼得和扎克的阴谋——稀释掉爱德华多的股权2:15:53 刷办公室墙的报酬是2亿美金2:27:44 I'm CEO Bitch!2:31:20 肖恩帕克离开Facebook2:35:15 国内的模仿者:人人网(校内网)2:37:04 我不会卖掉我的公司!2:48:37 偷菜和抢车位,社交网络的国民游戏2:55:43 抛弃小游戏,拥抱广告,又进一步3:04:30 Facebook上市的当天就是一场灾难3:10:27 在信息流中插入广告,摇钱树也是潘多拉的魔盒3:15:24 收购Instagram的故事3:23:48 被Facebook拒绝的工程师写出了Whatsapp3:28:01 扎克伯格的杀手锏——间谍软件3:33:01 扎克伯格的all in时刻,收购 WhatsApp3:40:03 哪些拒绝被收购的公司,只配吃“大棒”3:48:34 网络安全课之中间人攻击3:58:53 美国人大选,俄国人捣乱4:06:27 Facebook的广告模式帮了特朗普大忙4:11:43 性格测试软件背后隐藏的“手”4:20:58 社交平台是如何应对fake news的?4:27:20 欢迎来到元宇宙4:33:55 元宇宙的尽头是赛博“炒房团 ”4:37:35 小扎的新赛道——人工智能【提到的人物和资料】扎克伯格在听证会,请注意他的椅子上还有一个坐垫扎克伯格在北京跑步扎克伯格庆祝普莉希拉·陈(Priscilla Chan)40岁生日,结束的时候的狂欢舞蹈扎克伯格在高中写的音乐播放软件,synapse。菲利普斯·埃克塞特高中扎克伯格一家扎克伯格凌乱的桌面哈弗大学Kirkland House 学生宿舍楼扎克伯格住过的H33宿舍的结构在facebook的办公室里:扎克伯格,克里斯·休斯和达斯汀 莫斯科维茨卡麦隆·温克沃斯(Cameron Winklevoss)、泰勒·温克沃斯(Tyler Winklevoss)兄弟最早的Facebook上的头像是阿尔帕西诺的肖恩帕克为outlook做的联系人云备份软件,Plaxo扎克伯格的开放办公工位大卫·崔(David Choe)为facebook涂鸦,最后的报酬尽然达到了2亿美元Virtual Boy(日语:バーチャルボーイ,Bācharu Bōi)是1995年,由任天堂开发制造的桌面台式32位游戏机。提到的“省流量软件”Onano 和以色列的团队早期的扎克伯格开的是一辆本田飞度放飞自我的扎克伯格和妻子买了情侣款的保时捷盘点扎克伯格的名表T恤上的文字是:要么成王,要么啥也不是自家后院给妻子竖立的雕像(不咋滴)扎克伯格之前的房产,在硅谷大佬中属于很低调了,他为隐私买下了周围的房子【本期主播】剑锋,寒芽【参考书】The Facebook Effect The Inside Story of the Company That Is Connecting the World (David Kirkpatrick) Mark Zuckerberg - La biographie (Daniel Ichbiah) Kirkpatrick David - 2011 - Facebook. La storia Mark Zuckerberg e la sfida di una nuova generazione (Kirkpatrick David) Facebook The Inside Story (Steven Levy ) Essential lives Mark Zuckerberg facebook creator (Zuckerberg, MarkLüsted, Marcia Amidon) 【音乐】Guns N Roses — Sweet Child O Mine

