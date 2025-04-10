No.23 劳模雷军：假如生命明天就会终止的话，你今天还会创业吗？

从“学霸少年”到“科技大佬”，他曾手写程序、混迹电脑街，也曾创业失败穷到吃不起饭；进入金山后，他曾喊出“求伯君的今天就是我们的明天”，结果盘古软件一败涂地；为了金山的生存，开始做游戏，做杀毒软件，做词典，金山上市后，他却要离开。他投资了UC浏览器、凡客诚品，又创办小米；他与求伯君拥抱泪洒当场，与董明珠打赌，甚至与周鸿祎的约架....从软件到硬件，从互联网到芯片，从造手机到造造汽车，每一次转身，不但是一场豪赌，更是一次对人生极限的挑战，本期《保持偏见》，一起走进雷军的燃烧人生。【时间轴】引子4:19 雷军和董明珠的10亿赌约学霸雷军12:39 “学霸”雷军的家乡和少年时代29:04 为了心中的《硅谷之火》，决定两年修完所有学分44:01 同学，请把程序手写到纸上，用大脑debug57:17 雷军开发的第一个程序：人人都爱的“电脑内存优化大师”1:03:38 混迹于电脑一条街的“街溜子”1:15:41 你好，我是加密软件，黄玫瑰小组成员1:21:21 去公安厅做汇报的反病毒专家1:37:10 发表在国家一级学术期刊的人工智能反病毒论文1:39:36 雷军的第一个教训——三色公司1:44:17 仿制的“汉卡”被人仿制后投诉无门2:00:24 雷军也有穷到吃不起饭的时候中关村劳模2:08:08 初入中关村，与各路好汉打成一片2:19:45 一代大侠求伯君的故事2:31:03 为什么公司的名字叫“金山”？2:46:17 求伯君一个人写出来了WPS2:54:40 雷军加入了金山，25岁做总经理3:05:15 金山的公司的野望：“皓月”当空，“盘古”开天3:15:00 有多大的排面现多大的眼，金山差点倒闭3:26:47 求伯君被迫卖了房子，“中关村启示录”救了金山的命3:33:15 中关村来了一个新的软件销售员——雷军3:43:26 心灰意冷，差点去三里屯开酒吧4:00:51 红色正版风暴让金山词霸红遍大江南北4:04:16 西山居和剑侠情缘，留下多少武侠梦、多少动听的歌4:23:13 百川东到海，游戏的尽头是网游4:36:20 蓝色安全革命与金山毒霸5:02:57 从市场占有率1%到重新繁荣的WPS5:14:49 差点收购张小龙，买网易可惜丁磊不同意5:21:33 卓越网的开始源自于个人网站5:29:18 卓越网的带货经典案例——大话西游5:44:46 当当网拒绝亚马逊收购，李国庆的戏剧人生5:47:38 亚马逊收购卓越，雷军自断一臂5:53:20 尽管道路曲折，金山终于上市这项目我“雷多鱼”投了5:58:32 劳模雷军离开金山，化身成为“雷多鱼”6:07:58 投出了UC浏览器，做何小鹏和俞永福的天使投资人6:17:36 雷军，陈年，还有凡客诚品——两个男人的友谊3金大战和3Q大战6:26:13 没有雷军的日子，金山软件的水逆时间6:31:07 360横空出世！3Q大战之前是3金大战6:44:38 3Q大战始末6:59:24 腾讯注资，雷军掌舵金山小米的故事7:02:45 小米公司的开始，林斌、周光平、刘德、黎万强、黄江吉、洪峰的加入7:19:12 做手机，不是光有钱就可以的7:34:09 魅族的黄章和雷军的恩怨7:40:45 通过MIUI曲线救国，进入手机圈7:46:20 小米手机：夏普的屏幕，高通的芯片，英华达的代工7:55:38 初代小米手机发布，“现场的这些托也太敬业了吧？”8:00:40 “雷猴王”就是这么来的8:04:12 周鸿祎和雷军约架朝阳公园8:09 王川和小米电视的诞生8:21:40 India Mi fans Are you OK？8:24:38 2015年高通骁龙810坑惨的小米8:30:24 惹毛了三星半导体，雷军一顿饭喝了5瓶红酒8:39:15 雷军的反思，重整供应链并且开始线下销售8:44:13 小米也曾做过芯片8:45:46 小米上市，被投资人训到衬衫湿透8:55:43 小米汽车，实际上是一个不得不做的选择9:09:30 自动驾驶的责任归属？尾声9:12:03 小米的营销之道9:14:38 雷军的哲学：假如生命明天就会终止的话，你今天还会创业吗？【提到的人物和资料】雷军的老家，赵湾村上中学时期的雷军雷军的围棋入门书湖北仙桃的另外一个名人——陈友谅刚上大学的雷军雷军大学创业的公司——三色公司。这是他的名片，雷军人生的第一张名片成为了金山总经理的雷军，中南海和可乐是标准配置求伯君刚来北京的时候，住在这个地方联想研制的“汉卡”获得了国家科技进步一等奖1990年就卖两万块的四通打字机运行在DOS系统里的WPS软件90年代，最早的BBS——甚至都不是通过浏览器登录雷军和求伯君介绍WPS97求伯君、张璇龙和雷军从左往右：求伯君、雷军、杨元庆、柳传志、沈家正雷军在金山开发的盘古套件，最终，销量不佳，差点让金山公司倒闭当年，盘古套件的广告，确实看不懂说的是什么游戏《中关村启示录》界面“大侠”求伯君卓越网成立的时候的合影雷军和陈年，这两个人一年出生，看着年龄差距有点大3Q大战的时候的弹窗，360不但吐槽了腾讯，还专门吐槽马化腾3Q大战的时候，腾讯与360二选一小米手机创始团队：林斌、黄江吉、周光平、雷军、黎万强、刘德、王川、洪峰初代小米手机，M1雷军与马斯克合影赛车手雷军和他的小米汽车【本期主播】剑锋，寒芽【参考书籍】《沸腾十五年——中国互联网1995-2009》《顺势而为：雷军传》《雷军人因梦想而伟大 (蔡艳鹏) 》《小米创业思考》《一往无前 (范海涛)》《知识英雄》《知识英雄2.0》《雷军传：站在风口上 (陈润》《沸腾新十年：移动互联网丛林里的勇敢穿越者》【音乐】The BossHoss - Liberty Of Action