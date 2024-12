Un Mensaje De Voz por Carla Morrison

Un mensaje de voz para antes de dormir

Hola soy Carla Morrison, y estoy muy contenta que finalmente puedo compartirles este nuevo proyecto inspirado por nuestras conversaciones y por el mes internacional de la salud mental. Despu√©s de leer sus comentarios y mensajes, y de nuestras charlas sobre salud mental y los #MartesDeAnsiedad, me di cuenta de lo poderosas que pueden ser las palabras para acercarnos y ofrecernos consuelo en momentos dif√≠ciles. Por eso, decid√≠ iniciar este nuevo proyecto llamado #MensajesDeVozCM, una serie de mensajes que pueden escuchar siempre que necesiten un poco de aliento. Quiero que sepan que, aunque no pueda estar f√≠sicamente con todos ustedes, quisiera poder ser de un poco de ayuda si ustedes lo necesitan, en esos momentos dif√≠ciles y ojal√° este mensaje de voz les brinde consuelo y compa√Ī√≠a cuando lo necesiten. Con todo mi cari√Īo, Carla Morrison. #mensajedevozcm Recuerda que esto no es un sustituto de ning√ļn tipo de terapia profesional. Si t√ļ o alguien cercano necesita ayuda profesional para trabajar en su salud mental, ponte en contacto con los siguientes n√ļmeros de ayuda: MEX M√©xico City Confianza e Impulso Ciudadano A.C. https://confianzaeimpulsociudadano.org/ 55 1185 7555 (Whatsapp) 55 2323 0303 Guadalajara SALME: Instituto Jalisciense de Salud Mental https://salme.jalisco.gob.mx/ 33 38 33 38 38 / 800 227 47 47 USA National Suicide Prevention Hotline - 1-800-273-8255 Crisis Text Line - Text Hello to 741741 The Trevor Project - 1-866-488-7386 LATAM Argentina Hablemos de Todo- https://www.hablemosdetodo.gob.ar/ Chile Todo Mejora- https://todomejora.org/apoyo/ Colombia Fundaci√≥n Sergio Urrego- https://fundacionsergiourrego.org/ Ecuador √ĀNIMA EC- https://institutoneurociencias.med.ec/ Guatemala Linea de prevenci√≥n del suicidio del Dr. Hern√°n Ortiz / (+502) 5392 5953 Per√ļ Sentido- http://www.sentido.pe/ EUR Espa√Īa/ Spain Telefono de la esperanza- https://www.telefonodelaesperanza.org... Inglaterra/ England The Samaritans- samaritans.org Mind- 0300 123 3393/ mind.org.uk Francia/ France S.O.S. Amiti√© -Tel: 09 72 39 40 50