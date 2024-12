JJS#200 - Tying Up Loose Ends

The 200th episode is finally here! Josh and Logan are looking back at four years of the JJS and thinking about what's changed and what hasn't. They also look back at a couple stories that Josh said he'd tell another time but never actually did. So now's the time! Josh tells a few stories of some pretty compelling teases from past episodes. We can't thank you enough for hanging with us for 200 episodes! This show has changed our lives and we appreciate y'all so much for being a part of it! We'll be taking a short break but will be back refreshed, renewed and ready to waste more of your time with our nonsense. Thanks again and we will see you soon! -Josh & Logan