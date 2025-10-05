欢迎回到深焦播客的系列节目《摇滚迷幻纪事》，在这里我们讲述关于摇滚乐历史和文化。在上一期节目，我们是讲了摇滚乐历史上一个著名的事件，就是迪伦插电。在1965年的新港音乐节上，当时还是民谣诗人的鲍勃•迪伦忽然用上了电吉他，转变成了摇滚歌手。迪伦插电绝对是60摇滚史上一个具有里程碑意义的事件，今天这一期节目我们要来讲的是同一时代另一个非常重要，同样在摇滚乐历史上具有里程碑意义的事件，就是英伦入侵。英伦入侵是指二十世纪六十年代中期以披头士乐队为代表的英国摇滚乐队大规模登陆美国并引发文化浪潮的事件。在短短六周的时间之内，披头士风靡美国。他们的音乐，他们的形象，对原本沉闷的美国社会带来了巨大的冲击。美国音乐人如梦初醒，走上改革的道路。披头士是如何在英国发家的？美国的民众为何对他们如此狂热？唱片工业的发展在英伦入侵事件之中起到了什么样关键的作用？《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》为何是摇滚乐历史上最伟大的专辑。本期节目我们回顾英伦入侵，看看披头士如何在六周之内征服美国。摇滚迷幻纪事系列01 肮脏的90年代，改变摇滚史的科特·柯本02 鲍勃·迪伦，以音乐革命世界的那一刻嘉宾：林晓筱1985年生人，浙江大学比较文学与世界文学专业博士，文学译者，现为浙江传媒学院文学院教师。译有大卫·福斯特·华莱士《所谓好玩的事，我再也不做了》《弦理论》《永远在上》，大卫·利普斯基《尽管到最后，你还是成为你自己：与大卫·福斯特·华莱士的公路之旅》，帕梅拉·保罗《至少还有书》，以及艾拉·莱文、萨尔曼·拉什迪、雷蒙·格诺等人的作品，参与合译《格兰塔·英国最佳青年小说家》等。豆瓣 @无人售票黄哲成有趣而无用的人做着有趣而无用的事豆瓣 @hzcneo《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》唱片封面时间轴：00:01:58 披头士四人形象与音乐风格的变化00:05:03 如何英伦入侵00:10:08 1960年代美国整体的政治生活氛围00:13:27 英伦入侵之前的美国音乐现状00:18:12 唱片工业对根源摇滚的伤害00:21:38 披头士在英国的发家史00:30:11 披头士音乐中的英伦风格00:32:49 英伦入侵，披头士如何在六周之内征服美国00:36:44 国内唱片给披头士制定的宣传策略00:39:08 半导体收音机的普及对摇滚乐流行起到的推动作用00:41:30 保守人士的反对反向促进了披头士的走红00:47:02 概念专辑与《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》00:55:06 《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》的革新之处01:00:40 披头士之后的英国乐队如何进军美国01:08:42 美国本土乐队如何同披头士展开竞争01:18:54 披头士与鲍勃·迪伦之间的相互影响01:22:46 英伦入侵事件的后续影响本期使用音乐：开场：The Beatles —— ComeTogether中插：The Beatles —— I wannahold your handElvis Presley —— Mean WomanBluesThe Beatles —— Love Me DoThe Beatles —— NorwegianWoodThe Beatles —— Lucy InThe Sky With DiamondsThe Beatles —— GoodMorning Good MorningThe Beatles ——Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club BandThe Beatles ——With ALittle Help From My FriendsThe Kinks —— Two SistersThe Who —— My GenerationThe Who —— A Quick One, While He'sAwayThe Beach Boys —— Wouldn't It BeNiceThe Beatles —— Blackbird结尾：The Beatles —— In My Life“英伦入侵”的狂热现场制作团队监制：Peter Cat统筹：黄哲成策划：黄哲成剪辑：黄哲成编辑：黄哲成