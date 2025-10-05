278 暑期档是（假）活了？还是（真）死了？

2025年暑期档接近尾声，能否超过去年的116.43亿元总票房，成了最大悬念，目前票房走向非常接近。整体情况来看，今年暑期档的票房走势非常明显，前半程市场惨淡，已经跌至十年前水平；但后半程突然发力，一举回到去年水准。管虎、姜文、陈可辛、陈思诚等一众大导演集体失利，以申奥为代表的年轻一代导演正在逐渐占领电影市场。《南京照相馆》以超过28亿票房的成绩成为暑期档冠军，《浪浪山小妖怪》以超过13亿票房位居第二，《捕风追影》后来居上有望超越《长安的荔枝》挤进前三。本期播客，我们邀请到前两年暑期档的嘉宾柯诺和李观泽，一起再聊暑期档。除了档期整体观察以外，我们将以《南京照相馆》《捕风追影》《长安的荔枝》《浪浪山小妖怪》四部影片为引子，从主旋律、动作片、喜剧片、动画片四个类型展开深入探讨暑期档。看看目前繁荣景象下的电影市场，到底是（假）活了？还是（真）死了？暑期档相关播客：《浪浪山小妖怪》：277 为什么《浪浪山》打动了我们？《你行！你上！‎》：274 爹味拉满还是极致风格，姜文《你行！你上！》到底行不行？《F1：狂飙飞车》：273 《F1 狂飙飞车》，为了爽，足够爽！也只有爽？《小白船》：272 14岁时，你是否也遇到了那个改变自己人生的女孩？2024年暑期档播客：236 暑期档票房少了100亿，这到底是谁的错？2023年暑期档播客：178 好莱坞电影在中国的衰落，真的是因为国产片崛起吗？ | 视差之见《南京照相馆》剧照本期嘉宾：柯诺电影媒体人豆瓣 @柯诺李观泽电影行业观察员电车深焦DeepFocus 编辑豆瓣 @电车《浪浪山小妖怪》剧照时间轴：本期播客总时长：02:23:4302:14 从数据层面看，今年暑期档的一些变化。04:34 暑期档上下半程差距巨大的原因是什么？09:25 从“国产保护月”取消聊引进片的影响。12:28 暑期档中期的档期大调整对于各影片的影响。16:57 1-3亿这一档的电影大幅减少的原因。18:02 今年暑期档观众口味的变化。23:41 今年暑期档豆瓣评分偏高的原因。26:39 电影营销为什么越来越难做了？30:11 今年暑期档印象深刻的事件。32:08 暑期档的个人排名。《南京照相馆》-主旋律33:27 这部电影为何能重新引爆市场？相较于此前南京大屠杀题材电影的不同。40:37 影片的问题有哪些？44:31 放在“反法西斯战争胜利80周年”的维度看，真正好的反战电影该怎么拍？56:24 申奥代表的年轻一代导演与老一辈的区别。58:58 《东极岛》票房滑铁卢的原因是什么？《捕风追影》-动作片01:08:04 近年来的成龙电影都非常糟糕，问题是什么？这部为什么会忽然爆发？01:13:11 银河映像的剧本对影片的帮助有多大？与《跟踪》的区别。01:19:45 从演员层面聊《捕风追影》。《长安的荔枝》-喜剧01:30:51 剧版的争议对电影版的影响。01:33:25 大鹏电影是否已经有某种“作者性”？他的电影有哪些特点？01:36:06 对于《长安的荔枝》的整体评价。01:41:02 《长安的荔枝》没办法到10亿的原因是什么？01:44:15 陈佩斯《戏台》吸引了大量老年观众。01:45:18 《戏台》的营销策略及亮点。01:49:25 陈佩斯导演技法上是否有跟不上时代的地方？01:52:50 今年的开心麻花电影为什么没能出圈？《浪浪山的小妖怪》-动画01:55:17 《浪浪山》能够成为黑马的原因？02:00:58 从“西游记改编”的角度聊这部电影的改编。02:02:27 从《聊斋：兰若寺》聊追光动画的问题。02:05:02 日本动画电影的引进今年是否有更加看重？02:08:01 知名老导演集体失意的原因。02:15:01 特别提及《花漾少女杀人事件》。02:19:45 未来展望，值得期待的影片有哪些？02:21:11 《731》的撤档与定档，值得期待吗？《捕风追影》剧照素材库：2025暑期档电影：《南京照相馆》（申奥，2025）《浪浪山小妖怪》（杨子，2025）《捕风追影》（杨子，2025）《长安的荔枝》（大鹏，2025）《侏罗纪世界：重生》（加里斯·爱德华斯，2025）《罗小黑战记2》（木头 / 顾杰，2025）《碟中谍8：最终清算》(克里斯托弗·麦奎里，2025)《F1：狂飙飞车》（约瑟夫·科辛斯基，2025）《戏台‎》（陈佩斯，2025）《名侦探柯南：独眼的残像》（重原克也，2025）《酱园弄·悬案》（陈可辛，2025）《东极岛》（管虎，2025）《功夫梦：融合之道》（乔纳森·恩特威斯尔，2025）《恶意》（来牧宽，2025）《聊斋：兰若寺》（崔月梅 / 刘源 / 谢君伟 / 邹靖 / 黄鹤宇 / 刘一林，2025）《奇遇》（马多，2025）《你行！你上！‎》（姜文，2025）《蜡笔小新：大人王国的反击》（原惠一，2025）《花漾少女杀人事件》（周璟豪，2025）其他提及：《流浪地球》（郭帆，2019）《南京！南京！》（陆川，2009）《金陵十三钗》（张艺谋，2011）《索尔之子》（拉斯洛·奈迈施，2015）《浩劫》（克洛德·朗兹曼，1985）《硫磺岛的来信》（克林特·伊斯特伍德，2006）《父辈的旗帜》（克林特·伊斯特伍德，2006）《起风了》（宫崎骏，2013）《我本是高山》（郑大圣，2023）《孤注一掷》（申奥，2023）《拯救嫌疑人》（张末，2023）《跟踪》（游乃海，2007）《绝密跟踪》（曹义锡‍ / 金丙书，2013）《龙马精神》（杨子，2023）《新警察故事》（陈木胜，2004）《怒火·重案》（陈木胜，2021）《长安的荔枝（剧版）》（曹盾，2025）《小倩》（毛启超，2024）《默杀》（柯汶利，2024）《消失的她》（崔睿 / 刘翔，2022）《黑天鹅》（达伦·阿伦诺夫斯基，2010）《朝花·夕拾》（未上映）《三国的星空》（于孟，未上映）《刺杀小说家2》（路阳，未上映）《抓特务》（冯小刚，未上映）大鹏导演/出演电影：《热烈》（大鹏，2023）《年会不能停！》（董润年，2023）《第八个嫌疑人》（李子俊，2023）《无名》（程耳，2023）《保你平安》（大鹏，2022）《缝纫机乐队》（大鹏，2017）《煎饼侠》（大鹏，2015）《长安的荔枝》剧照本期使用音乐：开场：翟锦彦&8082Audio-盛世长安中插：辛止一-南京照相馆（显影液里的1937）结尾：Björn Shen 沈必昂-Piano & Violin Etude No. 28制作团队：监制：Peter Cat统筹：电车策划：电车剪辑：电车编辑：电车