深焦DeepFocus Radio
深焦DeepFocus Radio

深焦Radio
Leisure
深焦DeepFocus Radio
Latest episode

Available Episodes

5 of 320
  • 280 如果2025年只能选一部电影看，应该看这部！
    这部影片以其强烈的感官冲击，不可预测的叙事结构与充满神秘主义的影像语言，成为今年最具争议、最受瞩目的影片之一。这就是西班牙导演奥利维尔·拉克谢新作《接近终点（Sirât）》。本片在今年戛纳电影节首映，一举摘下主竞赛单元评审团奖。在首映后迅速引爆两极评价，有人称其为“年度最炸裂之作”，也有人直言被其“冒犯”。随着影片上线流媒体，并在釜山电影节和平遥电影展都进行了线下展映，正在持续引发观众的激烈讨论。本期播客，Peter Cat回归主持，与嘉宾btr一起围绕《接近终点》展开了深入对谈。我们将从片名“Sirât”的意涵出发，探讨其作为“连接地狱与天堂之桥”的象征意义，反思中文译名“接近终点”是否遮蔽了影片更丰富的隐喻。我们也进一步剖析影片中Rave文化背后的后嬉皮精神，以及导演拉克谢作品中一贯的作者性——从《含羞草》到《大火将至》再到本片，他如何持续构建一种“非人类中心主义”的影像叙事。此外，本期播客也将深入电影中彻底颠覆叙事期待的转折，以及结尾设置所带来的冲击。《接近终点》剧照本期嘉宾：btr生活在上海的作家、译者和艺术评论人。出版有《上海胶囊》等。Peter Cat电影人、媒体人、深焦创始人豆瓣@Peter Cat奥利维尔·拉克谢时间轴本期播客总时长：64:4402:15 《接近终点》的基本介绍。05:04 本片的大银幕观影体验，以及观影环境推荐。08:28 奥利维尔·拉克谢的背景介绍。13:26 片名”Sirât”的含义和象征意义。17:34 Rave文化对影片的深刻影响。19:26 影片的作曲家康定雷名字背后的趣闻。21:17 拉克谢电影与赫尔佐格电影的连接。25:12 影片独特叙事手法的分析。32:54 影片结尾的多维解读以及意义不明的魅力。40:38 《接近终点》是对存在主义/虚无主义的驱逐。49:50 拉克谢非人类中心主义的影像叙事。54:13 恐怖主义把战争的状态散落到了世界的所有角落。58:54 近年来西班牙导演的突破。《大火降至》剧照素材库书籍：《裸体午餐》（威廉·巴勒斯）奥利维尔·拉克谢导演电影：《接近终点（Sirât‎）》（2025）《大火将至》（2019）《含羞草》（2016）《你们都是队长》（2010）其他提及电影：《唯爱永生》（吉姆·贾木许，2013）《双车道柏油路》（蒙特·赫尔曼，1971）《逍遥骑士》（丹尼斯·霍珀，1969）《陆上行舟》（沃纳·赫尔佐格1982）《阿基尔，上帝的愤怒》（沃纳·赫尔佐格，1972）《创世纪》（沃纳·赫尔佐格，1971）《爱丽儿》（路易斯·帕提诺，2025）《岛屿上的煎熬》（阿尔伯特·塞拉，2022）本期使用音乐开场：KangdingRay – Oise中插：LeonardCohen - Suzanne结尾：KangdingRay - Soul Surfing制作团队监制：Peter Cat统筹：Peter Cat策划：Peter Cat剪辑：电车编辑：电车
    --------  
    1:05:50
  • 279 英伦入侵，看披头士如何六周征服美国 | 摇滚迷幻纪事03
    欢迎回到深焦播客的系列节目《摇滚迷幻纪事》，在这里我们讲述关于摇滚乐历史和文化。在上一期节目，我们是讲了摇滚乐历史上一个著名的事件，就是迪伦插电。在1965年的新港音乐节上，当时还是民谣诗人的鲍勃•迪伦忽然用上了电吉他，转变成了摇滚歌手。迪伦插电绝对是60摇滚史上一个具有里程碑意义的事件，今天这一期节目我们要来讲的是同一时代另一个非常重要，同样在摇滚乐历史上具有里程碑意义的事件，就是英伦入侵。英伦入侵是指二十世纪六十年代中期以披头士乐队为代表的英国摇滚乐队大规模登陆美国并引发文化浪潮的事件。在短短六周的时间之内，披头士风靡美国。他们的音乐，他们的形象，对原本沉闷的美国社会带来了巨大的冲击。美国音乐人如梦初醒，走上改革的道路。披头士是如何在英国发家的？美国的民众为何对他们如此狂热？唱片工业的发展在英伦入侵事件之中起到了什么样关键的作用？《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》为何是摇滚乐历史上最伟大的专辑。本期节目我们回顾英伦入侵，看看披头士如何在六周之内征服美国。摇滚迷幻纪事系列01 肮脏的90年代，改变摇滚史的科特·柯本02 鲍勃·迪伦，以音乐革命世界的那一刻嘉宾：林晓筱1985年生人，浙江大学比较文学与世界文学专业博士，文学译者，现为浙江传媒学院文学院教师。译有大卫·福斯特·华莱士《所谓好玩的事，我再也不做了》《弦理论》《永远在上》，大卫·利普斯基《尽管到最后，你还是成为你自己：与大卫·福斯特·华莱士的公路之旅》，帕梅拉·保罗《至少还有书》，以及艾拉·莱文、萨尔曼·拉什迪、雷蒙·格诺等人的作品，参与合译《格兰塔·英国最佳青年小说家》等。豆瓣 @无人售票黄哲成有趣而无用的人做着有趣而无用的事豆瓣 @hzcneo《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》唱片封面时间轴：00:01:58 披头士四人形象与音乐风格的变化00:05:03 如何英伦入侵00:10:08 1960年代美国整体的政治生活氛围00:13:27 英伦入侵之前的美国音乐现状00:18:12 唱片工业对根源摇滚的伤害00:21:38 披头士在英国的发家史00:30:11 披头士音乐中的英伦风格00:32:49 英伦入侵，披头士如何在六周之内征服美国00:36:44 国内唱片给披头士制定的宣传策略00:39:08 半导体收音机的普及对摇滚乐流行起到的推动作用00:41:30 保守人士的反对反向促进了披头士的走红00:47:02 概念专辑与《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》00:55:06 《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》的革新之处01:00:40 披头士之后的英国乐队如何进军美国01:08:42 美国本土乐队如何同披头士展开竞争01:18:54 披头士与鲍勃·迪伦之间的相互影响01:22:46 英伦入侵事件的后续影响本期使用音乐：开场：The Beatles —— ComeTogether中插：The Beatles —— I wannahold your handElvis Presley —— Mean WomanBluesThe Beatles —— Love Me DoThe Beatles —— NorwegianWoodThe Beatles —— Lucy InThe Sky With DiamondsThe Beatles —— GoodMorning Good MorningThe Beatles ——Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club BandThe Beatles ——With ALittle Help From My FriendsThe Kinks —— Two SistersThe Who —— My GenerationThe Who —— A Quick One, While He'sAwayThe Beach Boys —— Wouldn't It BeNiceThe Beatles —— Blackbird结尾：The Beatles —— In My Life“英伦入侵”的狂热现场制作团队监制：Peter Cat统筹：黄哲成策划：黄哲成剪辑：黄哲成编辑：黄哲成
    --------  
    1:31:55
  • 今村昌平，删减不掉的情欲 | 温故知新
    今天是今村昌平诞辰99周年，我们通过一期录制于2022年的播客，重新回顾这位日本电影大师的电影。今村昌平生于东京，毕业于早稻田大学文学部。第二次世界大战后他被黑泽明的早期电影深深打动，他想成为黑泽明的学生，但没有成功，却成为了小津安二郎的学生。今村昌平与小津学导演并受到小津美学观的深刻影响，但今村昌平的电影哲学却与小津安二郎截然不同。成名后，今村昌平的作品主要表现人的贪婪和从中产生的暴力，其影片擅于描写性爱，女主角无论是大牌小牌，大多数要裸露上演。今村昌平两次获得戛纳电影节金棕榈奖，分别为1983年的《楢山节考》和1997年的《鳗鱼》，他也是亚洲唯一进入“双金棕榈”俱乐部的导演，这一纪录至今没有被打破。今村昌平本期嘉宾：海带岛 译者，影展策划，出版编辑。日文译作有《邂逅》《氛围驾驶员》《〇〇年代的想象力》等。宋远程 特约主持，自由撰稿人《楢山节考》剧照本期内容：今村昌平如何成为小津安二郎的副导演？今村昌平为什么喜欢拍情色和底层人？纪录片创作对今村昌平有这样的影响？民俗学和人类学对今村昌平意味着什么？今村昌平和弟子原一男有怎样的关系？……《复仇在我》剧照素材库：今村昌平导演电影：《被偷盗的情欲》（1958）《猪与军舰》（1961）《日本昆虫记》（1963）《赤色杀机》（1964）《人类学入门》（1966）《人间蒸发》（1967）《诸神的欲望》（1968）《复仇在我》（1979）《楢山节考》（1983）《黑雨》（1989）《鳗鱼》（1997）《肝脏大夫》（1998）《赤桥下的暖流》（2001）《911事件簿》（2002）
    --------  
    1:45:36
  • 278 暑期档是（假）活了？还是（真）死了？
    2025年暑期档接近尾声，能否超过去年的116.43亿元总票房，成了最大悬念，目前票房走向非常接近。整体情况来看，今年暑期档的票房走势非常明显，前半程市场惨淡，已经跌至十年前水平；但后半程突然发力，一举回到去年水准。管虎、姜文、陈可辛、陈思诚等一众大导演集体失利，以申奥为代表的年轻一代导演正在逐渐占领电影市场。《南京照相馆》以超过28亿票房的成绩成为暑期档冠军，《浪浪山小妖怪》以超过13亿票房位居第二，《捕风追影》后来居上有望超越《长安的荔枝》挤进前三。本期播客，我们邀请到前两年暑期档的嘉宾柯诺和李观泽，一起再聊暑期档。除了档期整体观察以外，我们将以《南京照相馆》《捕风追影》《长安的荔枝》《浪浪山小妖怪》四部影片为引子，从主旋律、动作片、喜剧片、动画片四个类型展开深入探讨暑期档。看看目前繁荣景象下的电影市场，到底是（假）活了？还是（真）死了？暑期档相关播客：《浪浪山小妖怪》：277 为什么《浪浪山》打动了我们？《你行！你上！‎》：274 爹味拉满还是极致风格，姜文《你行！你上！》到底行不行？《F1：狂飙飞车》：273 《F1 狂飙飞车》，为了爽，足够爽！也只有爽？《小白船》：272 14岁时，你是否也遇到了那个改变自己人生的女孩？2024年暑期档播客：236 暑期档票房少了100亿，这到底是谁的错？2023年暑期档播客：178 好莱坞电影在中国的衰落，真的是因为国产片崛起吗？ | 视差之见《南京照相馆》剧照本期嘉宾：柯诺电影媒体人豆瓣 @柯诺李观泽电影行业观察员电车深焦DeepFocus 编辑豆瓣 @电车《浪浪山小妖怪》剧照时间轴：本期播客总时长：02:23:4302:14 从数据层面看，今年暑期档的一些变化。04:34 暑期档上下半程差距巨大的原因是什么？09:25 从“国产保护月”取消聊引进片的影响。12:28 暑期档中期的档期大调整对于各影片的影响。16:57 1-3亿这一档的电影大幅减少的原因。18:02 今年暑期档观众口味的变化。23:41 今年暑期档豆瓣评分偏高的原因。26:39 电影营销为什么越来越难做了？30:11 今年暑期档印象深刻的事件。32:08 暑期档的个人排名。《南京照相馆》-主旋律33:27 这部电影为何能重新引爆市场？相较于此前南京大屠杀题材电影的不同。40:37 影片的问题有哪些？44:31 放在“反法西斯战争胜利80周年”的维度看，真正好的反战电影该怎么拍？56:24 申奥代表的年轻一代导演与老一辈的区别。58:58 《东极岛》票房滑铁卢的原因是什么？《捕风追影》-动作片01:08:04 近年来的成龙电影都非常糟糕，问题是什么？这部为什么会忽然爆发？01:13:11 银河映像的剧本对影片的帮助有多大？与《跟踪》的区别。01:19:45 从演员层面聊《捕风追影》。《长安的荔枝》-喜剧01:30:51 剧版的争议对电影版的影响。01:33:25 大鹏电影是否已经有某种“作者性”？他的电影有哪些特点？01:36:06 对于《长安的荔枝》的整体评价。01:41:02 《长安的荔枝》没办法到10亿的原因是什么？01:44:15 陈佩斯《戏台》吸引了大量老年观众。01:45:18 《戏台》的营销策略及亮点。01:49:25 陈佩斯导演技法上是否有跟不上时代的地方？01:52:50 今年的开心麻花电影为什么没能出圈？《浪浪山的小妖怪》-动画01:55:17 《浪浪山》能够成为黑马的原因？02:00:58 从“西游记改编”的角度聊这部电影的改编。02:02:27 从《聊斋：兰若寺》聊追光动画的问题。02:05:02 日本动画电影的引进今年是否有更加看重？02:08:01 知名老导演集体失意的原因。02:15:01 特别提及《花漾少女杀人事件》。02:19:45 未来展望，值得期待的影片有哪些？02:21:11 《731》的撤档与定档，值得期待吗？《捕风追影》剧照素材库：2025暑期档电影：《南京照相馆》（申奥，2025）《浪浪山小妖怪》（杨子，2025）《捕风追影》（杨子，2025）《长安的荔枝》（大鹏，2025）《侏罗纪世界：重生》（加里斯·爱德华斯，2025）《罗小黑战记2》（木头 / 顾杰，2025）《碟中谍8：最终清算》(克里斯托弗·麦奎里，2025)《F1：狂飙飞车》（约瑟夫·科辛斯基，2025）《戏台‎》（陈佩斯，2025）《名侦探柯南：独眼的残像》（重原克也，2025）《酱园弄·悬案》（陈可辛，2025）《东极岛》（管虎，2025）《功夫梦：融合之道》（乔纳森·恩特威斯尔，2025）《恶意》（来牧宽，2025）《聊斋：兰若寺》（崔月梅 / 刘源 / 谢君伟 / 邹靖 / 黄鹤宇 / 刘一林，2025）《奇遇》（马多，2025）《你行！你上！‎》（姜文，2025）《蜡笔小新：大人王国的反击》（原惠一，2025）《花漾少女杀人事件》（周璟豪，2025）其他提及：《流浪地球》（郭帆，2019）《南京！南京！》（陆川，2009）《金陵十三钗》（张艺谋，2011）《索尔之子》（拉斯洛·奈迈施，2015）《浩劫》（克洛德·朗兹曼，1985）《硫磺岛的来信》（克林特·伊斯特伍德，2006）《父辈的旗帜》（克林特·伊斯特伍德，2006）《起风了》（宫崎骏，2013）《我本是高山》（郑大圣，2023）《孤注一掷》（申奥，2023）《拯救嫌疑人》（张末，2023）《跟踪》（游乃海，2007）《绝密跟踪》（曹义锡‍ / 金丙书，2013）《龙马精神》（杨子，2023）《新警察故事》（陈木胜，2004）《怒火·重案》（陈木胜，2021）《长安的荔枝（剧版）》（曹盾，2025）《小倩》（毛启超，2024）《默杀》（柯汶利，2024）《消失的她》（崔睿 / 刘翔，2022）《黑天鹅》（达伦·阿伦诺夫斯基，2010）《朝花·夕拾》（未上映）《三国的星空》（于孟，未上映）《刺杀小说家2》（路阳，未上映）《抓特务》（冯小刚，未上映）大鹏导演/出演电影：《热烈》（大鹏，2023）《年会不能停！》（董润年，2023）《第八个嫌疑人》（李子俊，2023）《无名》（程耳，2023）《保你平安》（大鹏，2022）《缝纫机乐队》（大鹏，2017）《煎饼侠》（大鹏，2015）《长安的荔枝》剧照本期使用音乐：开场：翟锦彦&8082Audio-盛世长安中插：辛止一-南京照相馆（显影液里的1937）结尾：Björn Shen 沈必昂-Piano & Violin Etude No. 28制作团队：监制：Peter Cat统筹：电车策划：电车剪辑：电车编辑：电车
    --------  
    2:23:43
  • 277 为什么《浪浪山》打动了我们？
    於水导演的动画长片《浪浪山小妖怪》是今年暑期档的最大黑马，上映半个月后依然能持续霸榜日票房冠军，猫眼票房预测一路飙升，目前超过了17亿，提前锁定暑期档亚军宝座，仅落后于《南京照相馆》。这部由上美影出品、豆瓣开分8.6的动画电影，用四只籍籍无名的小妖怪，撕开了国产动画的另一种可能。影片脱胎于两年前的现象级短片《小妖怪的夏天》，将‘离开浪浪山’的朴素渴望，拓展成一场炽热的草根取经之旅。本期播客，我们邀请到前动画媒体从业者彼方和深焦作者木头人分享自己对于影片的看法。作为一部现象级作品，我们将从多个方向分析它能够获得高票房的原因。此外，也将本片作为中国动画工业的观察样本，剖析目前中国动画业现状。上美影《浪浪山小妖怪》上映贺图本期嘉宾：彼方前动画媒体从业者《漫物质AniMatter》主播木头人普通影迷，第三届深焦影评大赛冠军豆瓣 @woodhead电车深焦DeepFocus 编辑豆瓣 @电车《浪浪山小妖怪》超越《大鱼海棠》登顶国产二维动画电影票房冠军时间轴：本期播客总时长：01:10:4702:56 《浪浪山小妖怪》的基本背景介绍。05:43 对于影片的第一观感。14:14 《浪浪山小妖怪》的动作设计与於水导演前作《禽兽超人》的关系。17:47 《浪浪山小妖怪》档期的成功以及老少咸宜的特质。22:58 短片动画积累关注度再发展长片是个可行的方法吗？26:09 从短片到长片的改编，是否会造成剧情冗余？结尾谁更好？31:03 《浪浪山小妖怪》是职场打工人电影吗？40:18 打工人职场向改编为何成为当下的票房密码？43:17 如何看待因映后嘉宾发言引发的互联网性别对立骂战？47:20 从《哪吒之魔童闹海》到《浪浪山小妖怪》，动画为何成为中国电影票房支柱？50:40 《浪浪山小妖怪》的“无名之辈”设定与英雄主义式转变。54:15 古典文化改编是中国的第一大IP，以及《西游记》改编的反写。58:01 从《浪浪山小妖怪》出发，看中国动画该如何改编？01:02:00 中国动画工业现状。01:03:38 二维和3D在成本和制作难度上的区别有多大？01:08:39的美术风格沿袭了上美影的传统。01:09:15 接下来中国动画有哪些作品值得期待？《浪浪山小妖怪》剧照素材库：提及作品：《浪浪山小妖怪》（於水，2025）《禽兽超人》（於水，2015）《罗小黑战记2》（木头 / 顾杰，2025）《非人哉：限时玩家》（王利文 / 载水，2025）《长安的荔枝》（大鹏，2025）《年会不能停！》（董润年，2023）《聊斋：兰若寺》（崔月梅 / 刘源 / 谢君伟 / 邹靖 / 黄鹤宇 / 刘一林，2025）《哪吒之魔童闹海‎》（饺子，2025）《哪吒之魔童降世》（饺子，2019）《伞少女》（沈杰，2024）《落凡尘》（钟鼎，2024）《白蛇：浮生》（陈健喜 / 李佳锴，2024）《雄狮少年2》（孙海鹏，2024）《雄狮少年》（孙海鹏，2021）《长安三万里》（谢君伟 / 邹靖，2023）《中国奇谭》（陈廖宇 / 於水 / 胡睿 / 杨木 / 刘毛宁 / 陈莲华 / 周小琳 / 潘斌 / 顾杨 / 刘旷 / 徐宁，2023）《中国奇谭2》（陈廖宇 / 陈莲华 / 胡睿 / 欧阳仲泓 / 杜鹏鹏 / 顾杨 / 刘旷 / 杨木 / 张俊杰 / 周旭 / 杨雅词 / 张扬，2025）《向着明亮那方》（兰茜雅 / 李念泽 / 赵易 / 俞昆 / 刘高翔 / 刘毛宁 / 陈晨，2021）《胶囊计划》（朱老ber / 蔡源青 / 黄雪卉 / 朱晓鹏 / 肖君逸 / 刘宇辰 / 王柯 / 杨成桦 / 孔佑阳 / 罗鸣洋 / 邹世林 / 邢祎 / 梁卓宏 / 张勃 / 冯国伦 / 张上，2022）《新神榜：哪吒重生》（赵霁，2021）《新神榜：杨戬》（赵霁，2022）《大红灯笼高高挂》（张艺谋，1991）《我不是药神》（文牧野，2018）《琅琊榜》（孙海鹏，未上映）《朝花·夕拾》（未上映）《三国的星空》（于孟，未上映）《浪浪山小妖怪》剧照本期使用音乐：开场：黄子弘凡 - 重如尘埃 (伴奏)结尾：袁思翰 - 浪浪山小妖怪制作团队：监制：Peter Cat统筹：电车策划：电车剪辑：电车编辑：电车
    --------  
    1:10:47

About 深焦DeepFocus Radio

一本华语视听文化志，一本当代青年的新精神手册。我们聚焦世界文艺圈的潮起潮落，也关注中国当下的社会现实。我们邀请来自不同文化的作者和嘉宾，分享专业的观点，讲述自己的故事，内容关涉但不限于电影、文学、音乐、动漫、戏剧等形式。
Leisure

