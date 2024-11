La tradici贸n de d铆a de muertos tambi茅n se celebra en las celdas. Cada m贸dulo del Penal Neza Bordo compite con ofrendas, donde se lucen las artesan铆as y el talento de las personas privadas de la libertad. Acomp谩帽enme a este recorrido junto a la directora del Penal, donde ver谩n la creatividad y la expresi贸n de personas que, muchas veces, no sab铆an que ten铆an estas habilidades. S铆gueme y conversemos: https://instagram.com/saskianino https://tiktok.com/@saskianino https://x.com/saskianino Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

En este episodio especial, la conversaci贸n cambia de rumbo: esta vez, Saskia Ni帽o de Rivera se sienta frente al micr贸fono como invitada, mientras su socia y experta en trauma, Mercedes Casta帽eda, la entrevista. Saskia comparte su historia como sobreviviente de abuso infantil, un relato que pocas veces ha contado con tanta profundidad. En el marco del D铆a Internacional contra el Abuso Infantil, Saskia explora el impacto de la violencia en la infancia hasta la necesidad de entender la mente de los agresores y trabajar en soluciones que detengan el ciclo de abuso. Tambi茅n relata el proceso emocional de escribir una carta que le tom贸 cinco a帽os, un reflejo de las experiencias que la han marcado. Con un enfoque sensible y realista, Saskia aboga por estrategias de justicia que ayuden a prevenir y romper la cadena de violencia en M茅xico. Spotify: https://open.spotify.com/show/1HiQLRMeAieigFscUqEg4y?si=669e3595ba354ec3 Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/mx/podcast/saskia/id1771052426 Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/dd316888-d3f3-48a2-a508-27565307c5f5/saskia

驴C贸mo se sana despu茅s de tantas heridas? En este episodio con el testimonio de Dafna, exploramos c贸mo enfrentar los abusos, superar los traumas y romper con patrones generacionales para encontrar paz emocional. En esta conversaci贸n profundizamos en la importancia de pedir ayuda, dejar atr谩s el estigma de v铆ctima y construir un legado diferente para nuestros hijos. Adem谩s, conocer谩s el impacto de iniciativas como Stop it Now y programas de prevenci贸n en Alemania, as铆 como el trabajo con personas que buscan rehabilitarse. Esta es una reflexi贸n necesaria sobre justicia, conciencia y segundas oportunidades.

