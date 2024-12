Download for free in the Play Store

Donaldu Trumpovi trvalo dlouho, než sehnal někoho, kdo by mu dělal ministra financí. Když konečně svého nominanta našel, hned začal hrozit vysokými cly největším americkým obchodním partnerům. O tom, jestli to myslí vážně, je 139. díl podcastu Redneck.Trump samozřejmě cly nevyhrožuje poprvé. Už během svého předchozího období uvalil cla na Čínu, ale ta na Mexiko si nakonec zase nechal rozmluvit americkými senátory.Teď po druhé volební výhře vypadá odhodlaněji. Jenže Američané ho zvolili mimo jiné proto, že nebyli spokojeni s tím, jak Joe Biden a demokraté bojovali proti inflaci. Trumpova cla mohou obavy o zdražování životních nákladů rychle do veřejné debaty vrátit. V minulosti Trump zmírňoval dopad cel například na americké farmáře státními subvencemi, jenže to těžko udělá pro Spojené státy jako celek.Kdo by za jeho cla nejvíce zaplatil? Nepovedou k tomu, že si na Washingtonu budou chtít na republikány napojení podnikatelé vymáhat výjimky? A chce vlastně Trump skutečně cla zavést, nebo jde zase jednou jen o silové vyjednávání? O tom všem i o „vesmírných baronech“ je dnešní díl Rednecku.Všechny díly podcastu si můžete poslechnout nejen na webu Voxpotu, ale také na službách jako Spotify či Apple Podcasts nebo pomocí RSS feedu a vaší oblíbené podcastové aplikace.

První povolební díl podcastu Redneck & Beneš vám nepřinese zhodnocení Trumpových nominantů na posty v jeho vládě, ale spíše věcnější debatu. A to o tom, co dál s Demokratickou stranou.Demokraté se postupně po volbách pouští do analýz příčin svého volebního neúspěchu, navrhují budoucí kroky vedoucí k napravení image strany a k návratu nejen do Bílého domu. Už brzy také budou hlasovat o předsednictvu strany, které bude mít za úkol ji jako tu opoziční připravit na boj proti Trumpismu i boj o vlastní budoucnost.Jaké hlasy a kritiky zatím po volbách uvnitř Demokratické strany zaznívají? Kdo může za volební neúspěch a jak by mu mohla strana do budoucna předejít? Jak se Demokraté (ne)mohou vypořádat s pnutím mezi liberálním a progresivním křídlem?Matěj Schneider a Jan Beneš se v nejnovějším díle podcastu stylizují částečně do role stranických stratégů a marketérů a baví se o tom, co dál s Demokratickou stranou.

Už je to tu zase: ve Washingtonu se republikáni hádají o tom, jak financovat federální vládu a hrozí její uzavření. O tom, co to může prozradit o začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa je 140. díl podcastu Redneck.Elon Musk opět zasahuje do republikánské politiky. Pustil se do boje s šéfem Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem – kvůli snahám o rozpočtový kompromis, aby se Spojené státy vyhnuly dalšímu chaotickému uzavření federální vlády.Demokraté se svým republikánským kolegům posmívají. Jednak proto, že takzvaný „government shutdown“ většinou politicky poškodí spíše právě konzervativní stranu. A mohou také poukazovat na vliv nikým nevoleného nejbohatšího muže světa. Ptají se: Kdo byl vlastně zvolen prezidentem, Musk nebo Trump?Jak se k problému staví jednotlivé frakce ve Washingtonu i americká veřejnost? A odzvonilo krátkému vládnutí Mikea Johsnona? O tom je dnešní Redneck.

