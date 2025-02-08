三月电影大乱炖：《初步举证》没胜利，《还有明天》可期待，《诡才之道》超解压，《想飞》浇灭了《火焰》

hi，各位麻瓜和巫师们🪄 又到了万物复苏的三月，今年「三月女性电影档」和已经到来的春暖花开的季节一样，充满着蓬勃地生命力。从《还有明天》到《初步举证》再到《想飞的女孩》《了不起的乔西娅》，这些电影都以不同视角展现女性力量、探讨女性困境与成长，让女性的声音被听见。荧幕中脚踩荆棘踏破凌霄的女性们也震撼到了观影的我们，女性力量在这一刻达成了绝妙的统一。这个三月，让我们为「她力量」喝彩🎉💡感谢女性情趣品牌「大人糖」赞助本期节目（呱唧呱唧），借着这次契机，我们也争取到了难得的福利，希望送给所有女性一份属于自己也能和伴侣分享的特别礼物，在日常生活里尝试一下大人糖家的小海豹，收获一份美妙绝伦的感受！🎉【听众专属福利】对大人糖产品感兴趣的朋友们，可通过以下2种方式获得专属优惠，小海豹原价359元，领券后到手价299元，备注还可额外赠送99元大礼包，早买早享受，具体有什么可以点击链接查看详情哦✌1️⃣点击这里（www.kuaixunke.cn）跳转或复制这整段口令【￥lwlWerJxFly￥】到淘宝领专属优惠券，下单直接满减2️⃣淘宝搜索【大人糖旗舰店】，私信客服，报暗号【开心麻瓜】领专属券下单🌟重要提示！🌟1、下单时记得一定要备注【开心麻瓜】才会随单一起送出礼包哦2、部分苹果手机是最新系统的听友可能会遇到口令无法跳转的情况，选择第2种方式购买也可以的哦另外！考虑到我们有部分海外听众，可通过点击➡（osuga.com），下单输入优惠码【开心麻瓜】可立减15%，但到手价格&优惠政策与国内不同享哦，有需要的朋友们可以自由选择啦～📝【本期要点】 01:17 要我说，大人世界就是需要一点甜《还有明天》——不要逃走，要去战斗。06:23 当我们自发安利电影时，到底想让大家看什么？08:41 NPC家庭里，诞生出的觉醒女性12:23 女性互助力量就是当你非常讨厌的女性向你借卫生巾，你都会下意识的回答“当然”19:01 随风而舞的女性风帆：可能不会改变什么，但一定要做出改变《初步举证》——送给所有勇敢女性的礼物28:20 朱迪科默用演技击破第四面墙的沉浸独角戏30:45 女性困境，永远的结构性问题35:04 电影的好，是每个女性身处其中的泥沼38:09 不够爽again的电影，却是女性生活常态41:36 聚焦在性同意的复杂性，勇敢迈出第一步的大人糖《诡才之道》——爱的视线，又近又远。46:08 变成鬼也要背kpi，新时代的阿飘也要努力打工哦51:00 女同性恨、师徒情和自卑敏感小孩54:06 好恨啊，不同的女鬼，相同的努力。《想飞的女孩》——我看见你的存在，苦难同温。61:56 柏林飞出的双女主，到底是怎么坠落的？66:27 大胆开麦！如果她俩是拉拉，我必给5分！！！《平原上的火焰》—— 郭敬明拍《白日焰火》69:50 平原一片苍茫，成败皆因时代浪潮下的小人物挣扎72:40 刘昊然和周冬雨三搭应该合作什么，才能挽回自己岌岌可危的电影口碑74:36 电影票是独属于观众的选票🎧【本期主播】 葵葵酱：被《还有明天》击中的普通女性观众，希望自己能成为打破规训、不再按套路出牌的人。三月信条是：珍惜自己，以待来日，我们还有很多明天（@葵的造梦实验） 罐罐：一直想暴力打破女性自证循环的冲动呐喊人，坚信重复女性悲惨叙事不利于改善女人处境，我们就是要拿起砝码砸向本就倾斜的天平（@弃罐勿复道） 🎧【本期嘉宾】 猫猫头：“该她上场了”最佳代言人，每天服用一集《初步举证》给她调理得身体倍儿棒，疗效显著，胜过冰美式和中药。 🎵【BGM】 片头：M'Innamoro Davvero（电影《还有明天》插曲） - Fabio Concato 片尾：爱的视线（电影《诡才之道》插曲）- 陈柏霖🪄【今日预言家日报】All that I know is that...somewhere,some time,somehow...something has to change.——《初步举证》🔮【如何找到我们】 感谢收听开心麻瓜，欢迎大家点击订阅，我们一起寻找开心魔法🪄 也欢迎添加微信kxmg1126【备注：开心麻瓜】加入听友群，来找我们玩呀☺️