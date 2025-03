Download for free in the Play Store

hi,各位麻瓜和巫师们🪄 又到了万物复苏的三月,今年「三月女性电影档」和已经到来的春暖花开的季节一样,充满着蓬勃地生命力。从《还有明天》到《初步举证》再到《想飞的女孩》《了不起的乔西娅》,这些电影都以不同视角展现女性力量、探讨女性困境与成长,让女性的声音被听见。荧幕中脚踩荆棘踏破凌霄的女性们也震撼到了观影的我们,女性力量在这一刻达成了绝妙的统一。这个三月,让我们为「她力量」喝彩🎉💡感谢女性情趣品牌「大人糖」赞助本期节目(呱唧呱唧),借着这次契机,我们也争取到了难得的福利,希望送给所有女性一份属于自己也能和伴侣分享的特别礼物,在日常生活里尝试一下大人糖家的小海豹,收获一份美妙绝伦的感受!🎉【听众专属福利】对大人糖产品感兴趣的朋友们,可通过以下2种方式获得专属优惠,小海豹原价359元,领券后到手价299元,备注还可额外赠送99元大礼包,早买早享受,具体有什么可以点击链接查看详情哦✌1️⃣点击这里(www.kuaixunke.cn)跳转或复制这整段口令【¥lwlWerJxFly¥】到淘宝领专属优惠券,下单直接满减2️⃣淘宝搜索【大人糖旗舰店】,私信客服,报暗号【开心麻瓜】领专属券下单🌟重要提示!🌟1、下单时记得一定要备注【开心麻瓜】才会随单一起送出礼包哦2、部分苹果手机是最新系统的听友可能会遇到口令无法跳转的情况,选择第2种方式购买也可以的哦另外!考虑到我们有部分海外听众,可通过点击➡(osuga.com),下单输入优惠码【开心麻瓜】可立减15%,但到手价格&优惠政策与国内不同享哦,有需要的朋友们可以自由选择啦~📝【本期要点】 01:17 要我说,大人世界就是需要一点甜《还有明天》——不要逃走,要去战斗。06:23 当我们自发安利电影时,到底想让大家看什么?08:41 NPC家庭里,诞生出的觉醒女性12:23 女性互助力量就是当你非常讨厌的女性向你借卫生巾,你都会下意识的回答“当然”19:01 随风而舞的女性风帆:可能不会改变什么,但一定要做出改变《初步举证》——送给所有勇敢女性的礼物28:20 朱迪科默用演技击破第四面墙的沉浸独角戏30:45 女性困境,永远的结构性问题35:04 电影的好,是每个女性身处其中的泥沼38:09 不够爽again的电影,却是女性生活常态41:36 聚焦在性同意的复杂性,勇敢迈出第一步的大人糖《诡才之道》——爱的视线,又近又远。46:08 变成鬼也要背kpi,新时代的阿飘也要努力打工哦51:00 女同性恨、师徒情和自卑敏感小孩54:06 好恨啊,不同的女鬼,相同的努力。《想飞的女孩》——我看见你的存在,苦难同温。61:56 柏林飞出的双女主,到底是怎么坠落的?66:27 大胆开麦!如果她俩是拉拉,我必给5分!!!《平原上的火焰》—— 郭敬明拍《白日焰火》69:50 平原一片苍茫,成败皆因时代浪潮下的小人物挣扎72:40 刘昊然和周冬雨三搭应该合作什么,才能挽回自己岌岌可危的电影口碑74:36 电影票是独属于观众的选票🎧【本期主播】 葵葵酱:被《还有明天》击中的普通女性观众,希望自己能成为打破规训、不再按套路出牌的人。三月信条是:珍惜自己,以待来日,我们还有很多明天(@葵的造梦实验) 罐罐:一直想暴力打破女性自证循环的冲动呐喊人,坚信重复女性悲惨叙事不利于改善女人处境,我们就是要拿起砝码砸向本就倾斜的天平(@弃罐勿复道) 🎧【本期嘉宾】 猫猫头:“该她上场了”最佳代言人,每天服用一集《初步举证》给她调理得身体倍儿棒,疗效显著,胜过冰美式和中药。 🎵【BGM】 片头:M'Innamoro Davvero(电影《还有明天》插曲) - Fabio Concato 片尾:爱的视线(电影《诡才之道》插曲)- 陈柏霖🪄【今日预言家日报】All that I know is that...somewhere,some time,somehow...something has to change.——《初步举证》🔮【如何找到我们】 感谢收听开心麻瓜,欢迎大家点击订阅,我们一起寻找开心魔法🪄 也欢迎添加微信kxmg1126【备注:开心麻瓜】加入听友群,来找我们玩呀☺️

