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开心麻瓜
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《开心麻瓜》是一档以轻松欢乐风格，来聊严肃八卦和生活思考的女性漫谈播客。 我们关注时下热点和女性议题，也探索自我成长与无限可能。 “麻瓜”是《哈利·波特》里“没有魔法能力的普通人”。 也许我们一直没收到猫头鹰的来信，但仍然相信这个世界有魔法，相信来自生活本身迸发出的生命力。 希望和你能一起，创造出让自己开心的魔...
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三月电影大乱炖：《初步举证》没胜利，《还有明天》可期待，《诡才之道》超解压，《想飞》浇灭了《火焰》
hi，各位麻瓜和巫师们🪄 又到了万物复苏的三月，今年「三月女性电影档」和已经到来的春暖花开的季节一样，充满着蓬勃地生命力。从《还有明天》到《初步举证》再到《想飞的女孩》《了不起的乔西娅》，这些电影都以不同视角展现女性力量、探讨女性困境与成长，让女性的声音被听见。荧幕中脚踩荆棘踏破凌霄的女性们也震撼到了观影的我们，女性力量在这一刻达成了绝妙的统一。这个三月，让我们为「她力量」喝彩🎉💡感谢女性情趣品牌「大人糖」赞助本期节目（呱唧呱唧），借着这次契机，我们也争取到了难得的福利，希望送给所有女性一份属于自己也能和伴侣分享的特别礼物，在日常生活里尝试一下大人糖家的小海豹，收获一份美妙绝伦的感受！🎉【听众专属福利】对大人糖产品感兴趣的朋友们，可通过以下2种方式获得专属优惠，小海豹原价359元，领券后到手价299元，备注还可额外赠送99元大礼包，早买早享受，具体有什么可以点击链接查看详情哦✌1️⃣点击这里（www.kuaixunke.cn）跳转或复制这整段口令【￥lwlWerJxFly￥】到淘宝领专属优惠券，下单直接满减2️⃣淘宝搜索【大人糖旗舰店】，私信客服，报暗号【开心麻瓜】领专属券下单🌟重要提示！🌟1、下单时记得一定要备注【开心麻瓜】才会随单一起送出礼包哦2、部分苹果手机是最新系统的听友可能会遇到口令无法跳转的情况，选择第2种方式购买也可以的哦另外！考虑到我们有部分海外听众，可通过点击➡（osuga.com），下单输入优惠码【开心麻瓜】可立减15%，但到手价格&优惠政策与国内不同享哦，有需要的朋友们可以自由选择啦～📝【本期要点】 01:17 要我说，大人世界就是需要一点甜《还有明天》——不要逃走，要去战斗。06:23 当我们自发安利电影时，到底想让大家看什么？08:41 NPC家庭里，诞生出的觉醒女性12:23 女性互助力量就是当你非常讨厌的女性向你借卫生巾，你都会下意识的回答“当然”19:01 随风而舞的女性风帆：可能不会改变什么，但一定要做出改变《初步举证》——送给所有勇敢女性的礼物28:20 朱迪科默用演技击破第四面墙的沉浸独角戏30:45 女性困境，永远的结构性问题35:04 电影的好，是每个女性身处其中的泥沼38:09 不够爽again的电影，却是女性生活常态41:36 聚焦在性同意的复杂性，勇敢迈出第一步的大人糖《诡才之道》——爱的视线，又近又远。46:08 变成鬼也要背kpi，新时代的阿飘也要努力打工哦51:00 女同性恨、师徒情和自卑敏感小孩54:06 好恨啊，不同的女鬼，相同的努力。《想飞的女孩》——我看见你的存在，苦难同温。61:56 柏林飞出的双女主，到底是怎么坠落的？66:27 大胆开麦！如果她俩是拉拉，我必给5分！！！《平原上的火焰》—— 郭敬明拍《白日焰火》69:50 平原一片苍茫，成败皆因时代浪潮下的小人物挣扎72:40 刘昊然和周冬雨三搭应该合作什么，才能挽回自己岌岌可危的电影口碑74:36 电影票是独属于观众的选票🎧【本期主播】 葵葵酱：被《还有明天》击中的普通女性观众，希望自己能成为打破规训、不再按套路出牌的人。三月信条是：珍惜自己，以待来日，我们还有很多明天（@葵的造梦实验） 罐罐：一直想暴力打破女性自证循环的冲动呐喊人，坚信重复女性悲惨叙事不利于改善女人处境，我们就是要拿起砝码砸向本就倾斜的天平（@弃罐勿复道） 🎧【本期嘉宾】 猫猫头：“该她上场了”最佳代言人，每天服用一集《初步举证》给她调理得身体倍儿棒，疗效显著，胜过冰美式和中药。 🎵【BGM】 片头：M'Innamoro Davvero（电影《还有明天》插曲） - Fabio Concato 片尾：爱的视线（电影《诡才之道》插曲）- 陈柏霖🪄【今日预言家日报】All that I know is that...somewhere,some time,somehow...something has to change.——《初步举证》🔮【如何找到我们】 感谢收听开心麻瓜，欢迎大家点击订阅，我们一起寻找开心魔法🪄 也欢迎添加微信kxmg1126【备注：开心麻瓜】加入听友群，来找我们玩呀☺️
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1:17:28
追星剪刀手坦白局：创作和朋友，是人生最精彩的两样东西，没有之一
hi，各位麻瓜和巫师们🪄大家有什么「输出型爱好」吗？比如写作、绘画、摄影这些有一定学习门槛，却能让人拥有成就感的爱好。我们现阶段找到并沉浸其中的输出型爱好是——剪辑。这项利用现有素材创造出全新影视化作品的爱好，让脑洞和创作力变成具象表达。以审美为脉络，创作欲为血管，揉拟出截然不同的画面冲击力。可以说，当代剪刀手们为了那灵光一闪的瞬间，能把自己逼成脑电波牌风暴榨汁机。今天，我们就和大家聊聊让人又爱又恨，并贯穿整个内娱追星史的爱好。你可能不太了解剪辑这件事，但如果你有兴趣，欢迎你来听一听三个剪刀手倒霉蛋的十年剪辑心路历程。💥温馨提示💥：本期节目录制时间尚早，当时还没有摸索出高质感录音的规律，嘉宾属于全损音质，会给大家造成听感上的不便，敬请谅解。👏谅解不了的话，请在评论区向嘉宾开炮👊📝【本期要点】02:11 一脚踏入剪辑圈的契机，追星追剧立大功05:41 颅内肾上腺素飙升的创作输出时刻 罐：往那儿一站就是爱豆的兵，艺人指哪儿打哪儿型 雁子：“bgm救过我命”型 葵：上头的追剧体验才是澎湃爆发点11:48 自己会刻在电子墓志铭上的作品是？ 罐：情到浓时爱意更真的生贺 葵：这部剧！满星推荐！ 雁子：扫码解锁我的下个作品16:28 牺牲掉大把头发后，输出型爱好会带来什么？ 创作本身共存的痛苦与快乐 让观众产生强共鸣的喜悦感 一款盛大的交友指南 盖上防伪标，摸索出专属的剪辑风格21:45 爱到底是什么，剪刀手说“请看视频”28:48 我们剪辑圈有自己的刻板印象 痛骂b站，这环境谁爱剪谁剪吧35:27 创作者角度分析长短视频优缺点39:12 当被说“你不如AI剪的”作何感想？41:33 所有作品都消失，电子档案被清零，还会继续创作吗？49:00 举起手来，描绘出一片天地🎧【本期主播】葵葵酱：前「快剪」选手，擅长台词向走心风格，原剧党看了直接哭，都不用走程序（@葵的造梦实验）罐罐：北极圈拉郎爱好者，习惯剪30s秒射视频，管他黑的白的，全给它剪成黄的（@弃罐勿复道）🎧【本期嘉宾】樱井雁子：致力于推广张远歌曲的剪刀手圈安利大王，观众看她的频被安利了bgm她能放五挂鞭炮庆祝🎉 人生口号——请把我的歌，带回你的家🎵【BGM】片头：Cupid - FIFTY FIFTY片尾：若梦-周深🪄【今日预言家日报】“扶朕起来，朕还能剪！”——葵&罐&广大剪刀手🔮【如何找到我们】感谢收听开心麻瓜，欢迎大家点击订阅，我们一起寻找开心魔法🪄也欢迎添加微信kxmg1126【备注开心麻瓜】加入听友群，来找我们玩呀☺️
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52:45
“我的天才女友们”：那些女性友谊的动人瞬间 | 妇女节特辑
hi，各位麻瓜和巫师们🪄提前预祝各位女性“国际劳动妇女节”快乐。在这个非常有意义的节日来临前，我们想和大家聊聊生活中那些在女性友谊中诞生出的柔软、坚韧同时改变着世界的女性力量。不空谈女性主义，也不过度讴歌，就从真实故事出发，在滚烫中寻觅每一个“她力量”。国际妇女节来临之际，“开心麻瓜”祝所有女性都能做飞鸟，有指引航线而非锁链。做大树，做炬火，做灿烂星光。祝大家铮铮且昂扬。📝【本期要点】00:42 从鼓吹“女神”的消费陷阱，走到了自我发声的时刻02:14 她说：女性力量是趣味相投的并肩，也是互为支持的人生榜样 南瓜颁给罐罐《人生最自由勇敢》奖05:37 当我们不受外界眼光的驱使，而做自己的时候，那份自在才灿烂08:05 到底什么是女性力量？她们给出答案 《小巷人家》：女性的幸福都应该建立在自我认同和自我价值实现的基础上 《山花烂漫时》：女孩子是多么美好的生命，就应该一尘不染的漂亮 “体坛双子星”陈芋汐X全红婵：我们势均力敌，我们惺惺相惜 脱口秀女演员们：她们开麦的行动=她们变革的行动15:57她说：“朋友在哪儿，家就在哪儿” 乖乖颁给以葵葵为代表的朋友们《永远都在》奖20:55去朋友所在的城市吹吹风吧28:25 她说：她教会我爱人的方式 身处低谷的猫头和她的第一束鲜花31:35 女性力量的传递，就是被怎样巨大的力量托举过，就会知道以何种方式拉住洪水中的她人 葵&猫头— 爱意的良性循环 罐&阿白— 拥抱朋友，汲取力量 罐的礼物清单—肯定自己、审视自己的重要时刻41:34 互为托底的正向反馈，会让自己更爱自己44:54 不被定义的女性力量🎧【本期主播】葵葵酱：在友谊中愈加肯定自己的“卑微”小可怜。生活中的每一次崩溃都会被朋友所治愈，携带满格能量再次出发（@葵的造梦实验）罐罐：坚持自我，努力不被世俗打磨的“硬撑”倒霉蛋。本人毫不知情下成为了别人眼中的榜样，实际自己却在顽强支持中自娱自乐（@弃罐勿复道）🎵【BGM】片头：她和她和她 - 于贞片尾：Who Says - Selena Gomez&The Scene🪄【今日预言家日报】我生来就是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之肩藐视卑微的懦夫!—华坪女子高中誓词🔮【如何找到我们】感谢收听开心麻瓜，欢迎大家点击订阅，我们一起寻找开心魔法🪄也欢迎添加微信kxmg1126加入听友群，来找我们玩呀☺️
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47:51
童年神级综艺大盘点：原来我小时候吃得这么好！
hi，各位麻瓜和巫师们🪄童年综艺大放送来了！！不知不觉，我们都已经长成大人模样了。许多陪伴我们成长的综艺，也不知何时悄悄停播了。回味起小时候坐在电视机前，守着观看一档又一档新颖好玩的综艺，《同一首歌》《正大综艺》《幸运52》《我爱记歌词》《超级变变变》《小神龙俱乐部》《百变大咖秀》《快乐大本营》……不由得惊呼：我们小时候吃得也太好了吧！！！所以本期节目，我们想和你一起坐上时光机，穿越回我们的童年，去看看那些曾经很火但现在已经消失的童年综艺。📝【本期要点】01:10 小时候的音乐启蒙 《同一首歌》《我爱记歌词》《开门大吉》03:24 知识以一种意想不到的方式进入了我的脑子 《百家讲坛》《开心辞典》《幸运52》07:00 口味独特爱好者狂喜 《走进科学》《超级变变变》08:20 居家爱好者的装潢启蒙 《交换空间》《购物街》11:42 小朋友们最爱的当然是少儿频道！ 《动画城》《智慧树》《小神龙俱乐部》12:57 常驻在儿时，但早已退出综艺舞台的神级综艺们14:14 打开想象力的翅膀，让人感叹“要是能继续播就好了”的综艺pick！25:38 近年综艺总选，请投出你的一票（此处葵和罐的口味差别极大！）38:08 时代的眼泪《快乐大本营》，最遗憾的是没有一个好好的告别42:06 怀念消失的老综艺，本质是在怀念无忧无虑的童年时光🎧【本期主播】葵葵酱：唯爱love&peace综艺，但午夜梦回时总怀念《百变大咖秀》的疯癫快乐和《交换空间》的灵感迸发（@葵的造梦实验）罐罐：综艺涉猎极广，但弱水三千只取一瓢“脑综”，喜欢让人肾上腺素up的烧脑or竞速风格，信女每天祈祷《极速前进》能复播（@弃罐勿复道）🎵【BGM】片头：快点告诉你（少儿频道综艺《动画城》片头曲）插曲：《爸爸去哪儿》—群星（《爸爸去哪儿》多季主题曲）《寻》—华晨宇（《花儿与少年》第三季主题曲）片尾：同一首歌🪄【今日预言家日报】童年是梦中的真，是真中的梦，是回忆时含泪的微笑。——冰心《繁星·春水》🔮【如何找到我们】感谢收听开心麻瓜，欢迎大家点击订阅，我们一起寻找开心魔法🪄也欢迎添加微信kxmg1126加入听友群，来找我们玩呀☺️
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45:03
追星女防沉迷系统：需要充值多少眼泪？
hi，各位麻瓜和巫师们🪄今天想和大家聊聊“追星女”这个群体。对于很多人来说，追星这件事早就融入到了日常，成为获取能量的磁场来源，追星就像呼吸那样简单。可纵观整个追星史，粉丝身上的经历和属性不仅仅关乎个体，更是饭圈环境变化的具象化体现。追星群体被夸过积极正向也被骂过脑残沙币，如何在追星中找到自己的位置，怎样才能在追星中获得自我满足就变成了每个追星女孩要思考和面对的问题。短短一期节目无法解决这个沉重又宏大的议题，所以我们就想和大家聊聊“我本位”追星这件事。追星不是任务，让自己开心才是。📝【本期要点】02:59 浓墨重彩的追星史，"陆振华效应"和菀菀类卿的相似性06:30 追星女会磕正主CP吗？默默啃一口 RPS?09:06 到底什么样的粉丝才能在饭圈过好一生13:05 线上是爱意理想化的投射，线下是朝圣般的蜂拥见面，哪种追星更高贵？20:09 幂姐金句的含金量仍在上升，追星到最后"结果都那样"21:39 追星说到底是为自己的情绪价值买单24:25 走浪漫路线的纯爱追星女被骂"饭圈脑残"冤不冤？30:48 饭圈权利结构体系，是内娱版"体制内"33:28 摘星入怀的这一路，恰如追寻魁地奇球场中飘渺的金色飞贼38:08 无需卑微，请站起来追星，“我本位”的感受最重要🎧【本期主播】葵葵：季抛爱意的三月剧粉，唯一一次为爱追星还是因为对影视剧上头，能聆听也能感受到追星群体奔腾的爱意，可无奈手上全是爱的CP（@葵的造梦实验）罐罐：唯爱生活气息浓郁的艺人，无法拒绝日常感带来的震撼，鹿晗是追星史上永恒的白月光，追星理念“拜拜就拜拜，下一个更乖”（@弃罐勿复道）🎧【本期嘉宾】雁子：演唱会第一排包年用户，线下追星VVVip执行者，拥有举着相机三小时不累的钢铁手臂和追星钢铁意志，追星理念“只要我跑的够快，塌房就追不上我”。🎵【BGM】片头：漂洋过海来看你 - 周深片尾：月亮不会奔你而来 - 凯瑟喵🪄【今日预言家日报】爱是想象力，追星是载体，是你赋予它意义 ——罐罐🔮【如何找到我们】感谢收听开心麻瓜，欢迎大家点击订阅，我们一起寻找开心魔法🪄也欢迎添加微信kxmg1126加入听友群，来找我们玩呀☺️
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《开心麻瓜》是一档以轻松欢乐风格，来聊严肃八卦和生活思考的女性漫谈播客。 我们关注时下热点和女性议题，也探索自我成长与无限可能。 “麻瓜”是《哈利·波特》里“没有魔法能力的普通人”。 也许我们一直没收到猫头鹰的来信，但仍然相信这个世界有魔法，相信来自生活本身迸发出的生命力。 希望和你能一起，创造出让自己开心的魔法，更加勇敢地奔向远方，乘风破浪🪄 【关于主播】🎧 葵葵：INFJ｜格兰芬多｜剪刀手一枚｜东方玄学初阶｜时间管理大师｜沪上金融搬砖工｜自由职业探索中 罐罐：ENFP｜格兰芬多｜养宠人一枚｜自产粮同人女｜帝都传媒圈待爆打工人｜找机会跳槽中 努力周更，欢迎催更 也欢迎来听友群找我们玩✨
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