قسمت هشتم: قانون جدید مهریه

در این اپیزود با عنوان «قانون جدید مهریه»، به بررسی یکی از جنجالی‌ترین و پربحث‌ترین تحولات حقوقی این روزهای کشور می‌پردازیم.در این برنامه، ضمن مرور مفهوم مهریه در فقه و قانون مدنی ایران، سه نوع مهریه‌ (مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) معرفی و تحلیل می‌شود. سپس به چالش‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهریه‌های سنگین و نوسانات اقتصادی پرداخته و در ادامه، اصلاحات تازه مجلس دوازدهم در قانون محکومیت‌های مالی و مهریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.در این گفتار خواهید شنید:🔹 تغییرات جدید در مقررات مربوط به مهریه و حق حبس🔹 کاهش سقف مهریه برای صدور حکم حبس🔹 اصلاحات در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و حق طلاق زوجه در عسر و حرج🔹 بررسی دیدگاه‌های فقهی و اجتماعی درباره فلسفه و کارکرد مهریهحق‌نگار در این اپیزود می‌کوشد تصویری روشن از مسیر اصلاح قانون مهریه و آثار آن بر نظام خانواده ایرانی ارائه دهد.🎙 با اجرای خانم زهرا خباز و مشارکت آقایان مهدی صادقی، محمدرضا کدخدائی الیادرانی، امیرمحمد معزی🔹 حق‌نگار | روایت قانون در بستر زندگی⚖️ با ما در اندیشکده حقوق نخبگان ایران و انجمن علمی حقوق خصوصی همراه باشید…