در این اپیزود با عنوان «قانون جدید مهریه»، به بررسی یکی از جنجالیترین و پربحثترین تحولات حقوقی این روزهای کشور میپردازیم.در این برنامه، ضمن مرور مفهوم مهریه در فقه و قانون مدنی ایران، سه نوع مهریه (مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) معرفی و تحلیل میشود. سپس به چالشهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهریههای سنگین و نوسانات اقتصادی پرداخته و در ادامه، اصلاحات تازه مجلس دوازدهم در قانون محکومیتهای مالی و مهریه مورد بررسی قرار میگیرد.در این گفتار خواهید شنید:🔹 تغییرات جدید در مقررات مربوط به مهریه و حق حبس🔹 کاهش سقف مهریه برای صدور حکم حبس🔹 اصلاحات در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و حق طلاق زوجه در عسر و حرج🔹 بررسی دیدگاههای فقهی و اجتماعی درباره فلسفه و کارکرد مهریهحقنگار در این اپیزود میکوشد تصویری روشن از مسیر اصلاح قانون مهریه و آثار آن بر نظام خانواده ایرانی ارائه دهد.🎙 با اجرای خانم زهرا خباز و مشارکت آقایان مهدی صادقی، محمدرضا کدخدائی الیادرانی، امیرمحمد معزی🔹 حقنگار | روایت قانون در بستر زندگی⚖️ با ما در اندیشکده حقوق نخبگان ایران و انجمن علمی حقوق خصوصی همراه باشید…
قسمت هفتم: مکانیسم ماشه
در این اپیزود، سفری بیوقفه در دل تاریخ و سیاست معاصر ایران خواهیم داشت؛ از آغاز برنامه هستهای در دههی ۱۹۶۰ تا برجام ۲۰۱۵، خروج آمریکا، و در نهایت فعال شدن «مکانیسم ماشه» توسط اروپا در سال ۲۰۲۵.اما این بار پرسش اصلی فراتر از سیاست است:مکانیسم ماشه فقط تحریم نیست—آیینهای است از سرنوشتِ دیپلماسی، اقتصاد و امید یک ملت.🔹در این قسمت میشنوید:• مسیر پر فراز و نشیب برنامه هستهای ایران از پهلوی تا امروز• چگونگی شکلگیری برجام و جایگاه حقوقی آن در نظام بینالملل• خروج آمریکا، بازگشت تحریمها و سیاست فشار حداکثری• مفهوم واقعی Snapback و سازوکار حقوقی آن در قطعنامه ۲۲۳۱• تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت مکانیزم ماشه بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران🔺این اپیزود با مشارکت خانم تینا نصیریانی و آقایان امیرمحمد معزی، محمدرضا کدخدائی الیادرانی و مهدی صادقی تهیه و تدوین شده است.🔹 حقنگار | روایت قانون در بستر زندگی⚖️ با ما همراه باشید در اندیشکده حقوق نخبگان ایران و انجمن علمی حقوق تجارت بینالملل شبکه نخبگان ایران
قسمت ششم: دادگاه صلح
در این قسمت به سراغ یکی از داغترین تغییرات ساختاری دستگاه قضایی رفتهایم: دادگاه صلح. وقتی دعاوی خرد پشت درِ شعب عمومی میمانند، راهحل چیست؟ آیا مرجعی سریع و صلحمحور واقعاً هزینه و زمان رسیدگی را کم میکند؟🔹 در «دادگاه صلح» میشنوید:• چرا و چگونه این دادگاه بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ شکل گرفت• پیشینه تقنینی از «محاکم صلحیه» تا امروز• ماهیت و جایگاه: مرجع قضایی اختصاصی با صلاحیتهای مشخص• مهمترین صلاحیتها: دعاوی مالی تا نصاب، تصرفات، تخلیه، امور حسبی، جرایم سبک و…• تفاوت با شورای حل اختلاف: شورا میانجی است؛ حکم را دادگاه صلح صادر میکند• راههای اعتراض به آرا و حل اختلاف صلاحیت• مزایا و چالشها: سرعت و هزینه کمتر در برابر تداخل صلاحیتها و نیاز به آموزش تخصصی🔺 این اپیزود با مشارکت خانم تینا نصیریانی و آقایان امیرمحمد معزی، محمدرضا کدخدائی الیادرانی و مهدی صادقی تهیه شده است.🔹 حقنگار | روایت قانون در بستر زندگی⚖️ با ما در اندیشکده حقوق نخبگان ایران و انجمن علمی حقوق شبکه نخبگان ایران همراه باشید.| @Law_ThinkTank || @IranLawAssociation |
قسمت پنجم: فرار مالیاتی؛ ردپای پول
در این قسمت به سراغ یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و حقوقی میرویم: «فرار مالیاتی».وقتی مالیات بهعنوان ستون فقرات بودجه عمومی کشور نقش خود را از دست بدهد، چه بر سر عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و پایداری اقتصادی خواهد آمد؟ در «فرار مالیاتی؛ ردپای پول» تلاش کردهایم رد این پدیده را در لایههای مختلف اقتصادی و حقوقی دنبال کنیم. از تعریف و تمایز میان اجتناب و فرار مالیاتی گرفته تا پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی آن؛ و از بررسی گروههای پرریسک و شیوههای رایج فرار مالیاتی تا جایگاه قوانین و راهکارهای مقابله با این معضل.این اپیزود روایت میکند که چگونه فرار مالیاتی نه فقط یک نقص حسابداری، بلکه ضربهای به همبستگی اجتماعی و عدالت بیننسلی است. این پادکست با مشارکت خانم تینا نصیریانی و آقایان امیرمحمد معزی، محمدرضا کدخدائی الیادرانی و مهدی صادقی تهیه شده است.حقنگار | روایت قانون در بستر زندگیکاری از اندیشکده حقوق نخبگان ایران و انجمن علمی حقوق کیفری و جرمشناسی.
قسمت چهارم: نمایش طلاق
در این اپیزود با عنوان «نمایش طلاق»، به بررسی پدیده طلاق نمایشی یا صوری پرداخته میشود. در این قسمت، ابتدا به تعریف طلاق و تفاوت آن با طلاق صوری پرداخته میشود. سپس چگونگی بروز این پدیده و اهداف مختلفی که ممکن است افراد را به سمت آن سوق دهد، مورد بررسی قرار میگیرد. طلاق صوری یک مسأله حقوقی پیچیده است که میتواند تأثیرات اجتماعی و قانونی فراوانی بهدنبال داشته باشد. این اپیزود به تحلیل پیامدهای آن در چارچوب حقوقی و اجتماعی و نیز چالشهای قانونی آن خواهد پرداخت.طلاق صوری، بهویژه در شرایطی که تنها بهمنظور بهرهبرداری از مزایای قانونی صورت میگیرد، میتواند پیامدهای منفی زیادی برای فرد و جامعه ایجاد کند. در این اپیزود، به تحلیل دقیقتر این موضوع پرداخته و نقش قوانین موجود در کنترل این پدیده را مورد بررسی قرار میدهیم.کاری از اندیشکده حقوق نخبگان ایران و انجمن علمی حقوق شبکه نخبگان ایران.