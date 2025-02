Download for free in the Play Store

Download for free in the App Store

Listen to Friedrich Merz: Sein langer Weg zur Macht in the App

Mitte der Neunziger Jahre, in den letzten Jahren der Ära Kohl, ziehen dutzende junge Abgeordnete für die Union in den Bundestag ein. Einer von ihnen sticht schnell heraus: Joachim-Friedrich Martin Josef Merz aus dem Sauerland gilt als schlauer Fachpolitiker, talentierter Redner – und als der rechtskonservative Hitzkopf unter den "jungen Wilden". Als er gut fünf Jahre später zum Fraktionschef wird, berichtet er in einem Interview von seinen wilden Jugendjahren. Doch schnell gibt es Zweifel an seiner Version der Dinge. Die zweite Folge von "Friedrich Merz: Sein langer Weg zur Macht" ist schon erschienen. Die nächsten beiden Folgen erscheinen am 13. Februar. Lob, Kritik und Anregungen gerne per Mail an [email protected] Recherche und Skript, Folge 1: Jannis Carmesin Redaktion: Constanze Kainz, Ole Pflüger, Pia Rauschenberger, Mounia Meiborg Moderation: Constanze Kainz Redaktionelle Unterstützung: Benjamin Probst Produktion und Sounddesign: Paula Georgi und Militsa Tekelieva, Pool Artists Zusätzliches Sounddesign: Joscha Grunewald

Real Talk with the Town of Marana

Listen to Friedrich Merz: Sein langer Weg zur Macht, Red Eye Radio and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app