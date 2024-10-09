نظام المنافسة، تاريخه وأهدافه

في الحلقة الثانية نناقش نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة أ.عبدالعزيز بن محمد بن عبيد، عن تاريخ وأهداف نظام المنافسة وبدايته في المملكة، وانتقلنا إلى منطقتي الحظر التي تحميها الهيئة عبر نظامها وتنظيمها، ثم فصلنا أكثر عن التركز الاقتصادي وعملتي الاندماج والاستحواذ، والوسائل المتبعة من قبل الهيئة في إنفاذ النظام وما قبل تطبيق النظام على المخالف، وأخيرًا، ناقشنا حاجة سوق المنافسة إلى المحامين المتخصصين فيه.