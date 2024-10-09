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(36,319)(250,152)
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بودكاست ٣١٧

Podcast بودكاست ٣١٧
Saudi Bar Association الهيئة السعودية للمحامين
إذاعة قانونية حوارية تستهدف المختصين والمهتمين بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية تأتيكم من الهيئة السعودية للمحامين ويقدمها عبدالعزيز المهيدب
Government

Available Episodes

5 of 7
  • التعليم القانوني
    في الحلقة السادسة نستضيف عميد معهد الاستشارات وحلول الأعمال الدكتور عواد بن علي الوثيري. تحدثنا بداية عن السياق التاريخي لنشأة القانون في المملكة ، وواقع التعليم فيها، وتفاصيل الواقع الحالي والمتبع في التعليم في الجامعات السعودية، انتقلنا بعدها إلى أبرز النماذج التعليمية الحديثة المعتبرة والتي تنقل المهارات والمستهدفات المطلوبة إلى طالب القانون، وتطرقنا إلى كيفية تنفيذ ونقل هذه النماذج إلى المملكة العربية السعودية.
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    58:20
  • منظومة وسائل تسوية النزاعات
    في الحلقة الخامسة نستضيف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجارب الدكتور حامد بن حسن ميرة. تناقشنا حول الحاجة لوجود وسائل بديلة لتسوية النزاعات؛ والتي تمحورت حول خمسة أركان وهي: التمكين التشريعي، والتكامل القضائي، والدعم الحكومي، وحوكمة مؤسسات التحكيم، وختمنا بأهمية التأهيل والتطوير في هذا المجال.
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    1:13:11
  • نظام الشركات الجديد
    في الحلقة الرابعة نستضيف مدير عام أنظمة وسياسات الشركات بوزارة التجارة الأستاذ عبدالمجيد العبدالواهاب، ونناقشه حول نظام الشركات الجديد وتفاصيل النظام والحاجة الماسّة إليه، وعن التغييرات والعقوبات في النظام الجديد.
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    52:35
  • الحوكمة
    في الحلقة الثالثة نستضيف الأستاذ أنس العسافي، وتحدثنا معه عن بداية نشأة الحوكمة في العالم، وماهي الغاية من إيجاد هذا المفهوم وتطبيقه، كما تطرقنا إلى تفاصيل الممارسات الموجودة في المملكة العربية السعودية وأوجه الاختلاف في تطبيقات القطاع العام والقطاع الخاص، وكيف يمكن للمنظمة أن تبدأ في تطبيق الحوكمة لديها، فصلنا أكثر في أركان الحوكمة، والعلاقة بين الأجهزة ذات العلاقة بتطبيقها داخل المنظمات.
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    1:07:30
  • نظام المنافسة، تاريخه وأهدافه
    في الحلقة الثانية نناقش نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة أ.عبدالعزيز بن محمد بن عبيد، عن تاريخ وأهداف نظام المنافسة وبدايته في المملكة، وانتقلنا إلى منطقتي الحظر التي تحميها الهيئة عبر نظامها وتنظيمها، ثم فصلنا أكثر عن التركز الاقتصادي وعملتي الاندماج والاستحواذ، والوسائل المتبعة من قبل الهيئة في إنفاذ النظام وما قبل تطبيق النظام على المخالف، وأخيرًا، ناقشنا حاجة سوق المنافسة إلى المحامين المتخصصين فيه.
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    1:12:50

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About بودكاست ٣١٧

إذاعة قانونية حوارية تستهدف المختصين والمهتمين بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية تأتيكم من الهيئة السعودية للمحامين ويقدمها عبدالعزيز المهيدب
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Generated: 3/25/2025 - 4:51:00 PM