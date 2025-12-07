Powered by RND
آدمیزاد
Saman Dadmandian
Health & WellnessMental Health
  • پناه
    روایت پناه از یک راز مهم که تروما بوده و هم نگفتنش شاید یک ترومای دیگه و تاثیر این این راز و بیان نکردنش بر زندگی شخصی و عاطفیش رو در این اپیزود خواهیم شنیدمیزبان : سامان دادمندیان-------اگر مایل هستید مهمان این پادکست باشید خلاصه ای از داستان زندگی خودتون رو به شکل ویس به پیج اینستاگرام آدمیزاد ارسال کنید :instagram.com/adamizadpodcast------اسپانسر این اپیزود: استودیو هوککه محتوای خلاق برای کسب و کارها می کنندنمونه کارها رو در پیج اینستاگرامشون ببینیدinstagram.com\Hoook.studioلیست موزیک های استفاده شده در این اپیزود:کوه باش و دل نبند - او و دوستانششب - آرمان گرشاسبیعلیرضا قربانی - خیال خوشآینه - فرهاد
    --------  
    1:31:22
  • صدف
    روایت صدف از زندگی در یک خانواده پرجمعیت با پدری درگیر اعتیاد و مادری مظلوم که همه بچه‌ها سعی‌ در نجاتش دارن ... اما در پایان داستان به شکل غافلگیر کننده‌ای جای مظلوم و ظالم عوض میشهمیزبان : سامان دادمندیان-------اگر مایل هستید مهمان این پادکست باشید خلاصه ای از داستان زندگی خودتون رو به شکل ویس به پیج اینستاگرام آدمیزاد ارسال کنید :instagram.com/adamizadpodcast------اسپانسر این اپیزود: استودیو هوککه محتوای خلاق برای کسب و کارها می کنندنمونه کارها رو در پیج اینستاگرامشون ببینیدinstagram.com\Hoook.studioلیست موزیک های استفاده شده در این اپیزودوال تنهاسقف - فرهادگهواره - گوگوش(هر سه به پیشنهاد مهمان)آینه - فرهادموزیک ثابت آدمیزاد
    --------  
    1:36:06
  • علیرضا
    شنونده روایت پر فراز و نشیب زندگی علیرضا از اعتیاد، طلاق، کارتن خوابی تا دزدی و در نهایت رستگاری خواهید بودمیزبان : سامان دادمندیان-------اگر مایل هستید مهمان این پادکست باشید خلاصه ای از داستان زندگی خودتون رو به شکل ویس به پیج اینستاگرام آدمیزاد ارسال کنید :instagram.com/adamizadpodcast------اسپانسر این اپیزود: استودیو هوککه محتوای خلاق برای کسب و کارها می کنندنمونه کارها رو در پیج اینستاگرامشون ببینیدinstagram.com\Hoook.studioلیست موزیک های استفاده شده در این اپیزودآینه - فرهادجاده - کاوه یغماییپرستش - داریوش
    --------  
    1:07:14
  • رها
    شنونده روایت رها از خشم انباشته شده زیاد و برون ریزیش تا کشیدن دیوارهای چندلایه اطراف خودش برای محافظت خودش از آسیب خواهید بودمیزبان : سامان دادمندیان-------اگر مایل هستید مهمان این پادکست باشید خلاصه ای از داستان زندگی خودتون رو به شکل ویس به پیج اینستاگرام آدمیزاد ارسال کنید :instagram.com/adamizadpodcast------اسپانسر این اپیزود: استودیو هوککه محتوای خلاق برای کسب و کارها می کنندنمونه کارها رو در پیج اینستاگرامشون ببینیدinstagram.com\Hoook.studioلیست موزیک های استفاده شده در این اپیزودآینه - فرهادخالی - ابیبی قرار - آرمان گرشاسبیکجا بودی - محسن چاووشی
    --------  
    1:32:09
  • امیر
    روایت امیر از بزرگ شدن در دل انواع محله هایی پر از خلاف تا تجربه تجاوز و انجام کارهای خطرناک در نوجوانی تا رسیدن به رستگاری و تغییر مسیر زندگیش رو در این اپیزود خواهیم شنیدمیزبان : سامان دادمندیان-------اگر مایل هستید مهمان این پادکست باشید خلاصه ای از داستان زندگی خودتون رو به شکل ویس به پیج اینستاگرام آدمیزاد ارسال کنید :instagram.com/adamizadpodcast------اسپانسر این اپیزود: استودیو هوککه محتوای خلاق برای کسب و کارها می کنندنمونه کارها رو در پیج اینستاگرامشون ببینیدinstagram.com\Hoook.studioلیست موزیک های استفاده شده در این اپیزودفتح باغ - فرجامناخوش - شهیار قنبریاون مثل داداشم بود - هیچکسترنج - نامجوآینه - فرهاد
    --------  
    1:49:45

About آدمیزاد

پادکست آدمیزادروایت آدم‌‌هاست درمورد زندگیروایت دردهایی که فهمیده شدنشنیدن داستان جبر، رنج، انتخاب‌ها و مسیرهای آدم‌ها به ما کمک میکنه تا خودمون رو بهتر درک کنیم در این پادکست به دور از بزک‌ دوزک‌ شبکه‌های اجتماعی به "آدمیزاد" نگاه می‌کنیم. داستان‌هایی رو میشنویم که گفته نشدن، بدون سانسور و کاملا واقعی حتی اگر تلخ باشن میزبان : سامان دادمندیان اگر دوست دارید مهمان پادکست آدمیزاد باشید خلاصه ای از داستان خودتون رو به شکل ویس برای پیج اینستاگرام آدمیزاد ارسال کنید instagram.com/Adamizadpodcast
