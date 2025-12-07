پناه

روایت پناه از یک راز مهم که تروما بوده و هم نگفتنش شاید یک ترومای دیگه و تاثیر این این راز و بیان نکردنش بر زندگی شخصی و عاطفیش رو در این اپیزود خواهیم شنیدمیزبان : سامان دادمندیان-------اگر مایل هستید مهمان این پادکست باشید خلاصه ای از داستان زندگی خودتون رو به شکل ویس به پیج اینستاگرام آدمیزاد ارسال کنید :instagram.com/adamizadpodcast------اسپانسر این اپیزود: استودیو هوککه محتوای خلاق برای کسب و کارها می کنندنمونه کارها رو در پیج اینستاگرامشون ببینیدinstagram.com\Hoook.studioلیست موزیک های استفاده شده در این اپیزود:کوه باش و دل نبند - او و دوستانششب - آرمان گرشاسبیعلیرضا قربانی - خیال خوشآینه - فرهاد