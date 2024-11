九月广播电视报:天气好极了,钱几乎没有

shownotes展开头条05:00《凡人歌》:作为一部都市剧,在经济下行的年代直面当下。工作观取代情爱成为最大的人生观;以及中产滑落,家庭作为经济联盟的不安全感,我们有哪些出路?展开内容电影30:18《出走的决心》:一个反复争夺空间而不得的女性,出走贯穿了她的一生。准确的人物和细节,让人可以一遍遍地被熟悉的叙事击中43:17《逆行人生》:骂都不敢骂,可能是如今所谓的现实主义电影不会太成功的原因电视剧52:34《因为不想吃亏》:"我不会让你吃亏",或将成为2024年韩剧最浪漫情话59:20《妈妈朋友的儿子》:流媒体发展后的预制菜作品综艺1:00:39《思想验证区域》:政治狼人杀。呈现在生存的课题下,最粗糙的政治生活是什么样1:16:50《他乡的童年2》:面对教育,更能引起我们兴趣的可能是恐怖故事,而不是童话故事1:25:21《喜剧之王单口季》&《脱口秀和Ta的朋友们》:后脱口秀时代的话题空间;女选手表现,这是血肉在疯长的声音书籍1:37:59《天鹅旅馆》:"女性是我们的身份,阶级也是我们的身份"1:44:58《2181序曲》:"我有责任去书写我所见到的女性"科幻短篇集,新颖而动人话剧1:48:19《翻山海》:创作团队用身体完成了一场试炼,并把它搬上舞台;以及小康主持创作谈的感受分享展开生活2:06:59 在西藏参观地毯厂2:12:26 "内阻力"学大分享我的解放时刻2:18:36 我们出去玩啦!旅行青蛙写信来本期音乐One for Fredrik by Vendla不会成真的梦 by 刘阳Scratching My Head by Rikard From出走的决心 by 黄英华,黄正中Letters by Ever So Blue新措徒步 by sususu東京フラッシュ by Vaundy我命 by 吴三畏