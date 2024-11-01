68.“展讲第四人”许知远来了！尬聊、真人秀与情感阻塞

数了一下，在《展开讲讲》过往的节目中，出现次数最多的一个人是：许知远（许知远：作家，单向空间创始人，《十三邀》主创，《向往的生活》等综艺嘉宾，排名有身份认同先后）。他在多达9期节目中被提及。有听众说，这样的出现频率那就是《康熙来了》里的林志玲吧！我们当时似乎有一种好奇，一个看上去严肃、高姿态、又没有网感的男性知识分子要怎么在舆论场中生存呢？这种好奇转化成一种长期的系列观察，于是就成了：许知远的真人秀。许知远本人轻微不认可“真人秀的参演者”的身份，试图顽强地守住“深思熟虑的思想者”这个形象。但不可否认，他本人就是《十三邀》最为知名的参演者，观众们想看的不仅是嘉宾的答案，而是许知远提问下的答案，不仅是嘉宾会做什么，而是许知远会一起和嘉宾做什么——比如说和李景亮一起打拳，和谭元元跳舞摔个屁股蹲，或者是有些局促地拍着张赞英的肩膀，试图安慰正在哭泣的人，沉默不语。最开始，这种提问和表达产生了尴尬、错位和不合时宜。对，如果那时候问许知远，“如何看待你与时代的关系？”答案可能是：不合时宜。可是时间一旦拉长，2024年《十三邀》来到了第八季，观众的感受又发生了新的变化。那就是，大家看多了精心设计的、丝滑的说辞，就又发现了磕磕绊绊的好——不太和谐但是很真实。好像有一个人还会至少看上去很关心地替年轻人提问，比如问许倬云：在不断受限的情况下，年轻人怎么创造自己的空间？我们为什么在节目中谈了如此多次许知远？可能是因为他身上的矛盾性。他希望自己以严肃作家的身份被记住，但却以出演真人秀广为人知；他追求智性的表达，但社交媒体上都是他身体搞笑的切片。求而不得，不求而得，这就是生活的意外，而意外最好看。这种矛盾和别扭在他身上也一直存在，他很想回故乡看看，但又不知道怎么面对。他必须找一个借口，比如专门参加节目《很高兴认识你》，有了这个借口，节目组这么多人在，他就不能开车开到村口然后掉头回去了。这种不自洽的，“需要有人在游泳池边上有人踹你一脚”的生存方式不仅没让人讨厌，好像还收获了很多善意，真是令人匪夷所思地羡慕。不管怎么说，一直做事，不间断地做事，对许知远来说，好像不仅是工作的旅程，也成了一趟他了解自我的旅程。最后，也欢迎你收听许知远的播客《游荡集》，里面有一个不太一样，但又一以贯之的许知远。感谢翻翻为我们画的老许封面图~（真是一期大制作啊！shownotes00:34 关于许知远老师为什么是「蘸酱第四人」第一部分 《十三邀》100期，节目与许知远的变与不变02:46《十三邀》100期，回到它的思想缘起06:50 节目逼迫我变得更开放，让我意识到行为本身的重要性07:29《十三邀》的时代语境变化：早期刺破娱乐话语，如今充分理解他人12:18 以前太想把人作为时代的折射，但其实每个人都有TA的宇宙16:02 关于芭蕾/探戈/打拳等节目体验：“我就不能特积极向上，我就得睡懒觉！”；“我又不是007，什么都会！”21:49 我总希望自己是一个深思熟虑的思想者，但其实我是个即兴的思考者23:01《十三邀》在人生里的位置：心情复杂地发现，它成为了我最被记住的作品25:08 开始专访男性采访对象身旁的女性，书霞女士、张赞英女士、曼丽女士等，这样的变化是如何发生的？28:59 如果放开限制，还想和哪些人录节目？第二部分 外部评价的变化，与许知远的真人秀29:47 舆论场评价的变化，大家越来越接受了“许知远”的样子38:24 再次聊到了许老师的体验真人秀，即将去体验攀岩40:41 许老师为什么不能接受自己是E人？“我的天赋可能根本就不在于深思熟虑”45:14 展讲和许老师复盘了他参与的两档真人秀：《向往的生活》&《很高兴认识你》50:56 关于父亲的信，“我不是情感回避，我是情感阻塞”58:34 做《十三邀》对许老师也是一场“打开自我”的旅程1:00:55 期待自己有原创深入的能力，但似乎结网能力才是天赋01:07:07 如果可以选，你最想在生活什么时代？如果回到那个时代你是一名女性，会怎么样？01:15:38 男性急需要重新证明是可爱物种第三部分 与蘸酱等年轻人聊聊两个曾问过许倬云先生的问题01:19:55 问题1：成为一个人最重要的是什么？要坚持什么？01:22:38 问题2：年轻人在不断受限的情况下，怎么创造空间？01:27:20 找到自己的火苗�，许老师的绽放时刻01:29:52 关于许老师的播客《游荡集》：“播客可能是最适合我的媒介”本期音乐APT. by ROSÉ / Bruno MarsDanse Avec Moi by Franz GordonLong Black Train by Richard HawleyYoung Man’s Dream by Marcus King今宵多珍重 by 陈百强