数了一下，在《展开讲讲》过往的节目中，出现次数最多的一个人是：许知远（许知远：作家，单向空间创始人，《十三邀》主创，《向往的生活》等综艺嘉宾，排名有身份认同先后）。他在多达9期节目中被提及。有听众说，这样的出现频率那就是《康熙来了》里的林志玲吧！我们当时似乎有一种好奇，一个看上去严肃、高姿态、又没有网感的男性知识分子要怎么在舆论场中生存呢？这种好奇转化成一种长期的系列观察，于是就成了：许知远的真人秀。许知远本人轻微不认可“真人秀的参演者”的身份，试图顽强地守住“深思熟虑的思想者”这个形象。但不可否认，他本人就是《十三邀》最为知名的参演者，观众们想看的不仅是嘉宾的答案，而是许知远提问下的答案，不仅是嘉宾会做什么，而是许知远会一起和嘉宾做什么——比如说和李景亮一起打拳，和谭元元跳舞摔个屁股蹲，或者是有些局促地拍着张赞英的肩膀，试图安慰正在哭泣的人，沉默不语。最开始，这种提问和表达产生了尴尬、错位和不合时宜。对，如果那时候问许知远，“如何看待你与时代的关系？”答案可能是：不合时宜。可是时间一旦拉长，2024年《十三邀》来到了第八季，观众的感受又发生了新的变化。那就是，大家看多了精心设计的、丝滑的说辞，就又发现了磕磕绊绊的好——不太和谐但是很真实。好像有一个人还会至少看上去很关心地替年轻人提问，比如问许倬云：在不断受限的情况下，年轻人怎么创造自己的空间？我们为什么在节目中谈了如此多次许知远？可能是因为他身上的矛盾性。他希望自己以严肃作家的身份被记住，但却以出演真人秀广为人知；他追求智性的表达，但社交媒体上都是他身体搞笑的切片。求而不得，不求而得，这就是生活的意外，而意外最好看。这种矛盾和别扭在他身上也一直存在，他很想回故乡看看，但又不知道怎么面对。他必须找一个借口，比如专门参加节目《很高兴认识你》，有了这个借口，节目组这么多人在，他就不能开车开到村口然后掉头回去了。这种不自洽的，“需要有人在游泳池边上有人踹你一脚”的生存方式不仅没让人讨厌，好像还收获了很多善意，真是令人匪夷所思地羡慕。不管怎么说，一直做事，不间断地做事，对许知远来说，好像不仅是工作的旅程，也成了一趟他了解自我的旅程。最后，也欢迎你收听许知远的播客《游荡集》，里面有一个不太一样，但又一以贯之的许知远。感谢翻翻为我们画的老许封面图~（真是一期大制作啊！shownotes00:34 关于许知远老师为什么是「蘸酱第四人」第一部分 《十三邀》100期，节目与许知远的变与不变02:46《十三邀》100期，回到它的思想缘起06:50 节目逼迫我变得更开放，让我意识到行为本身的重要性07:29《十三邀》的时代语境变化：早期刺破娱乐话语，如今充分理解他人12:18 以前太想把人作为时代的折射，但其实每个人都有TA的宇宙16:02 关于芭蕾/探戈/打拳等节目体验：“我就不能特积极向上，我就得睡懒觉！”；“我又不是007，什么都会！”21:49 我总希望自己是一个深思熟虑的思想者，但其实我是个即兴的思考者23:01《十三邀》在人生里的位置：心情复杂地发现，它成为了我最被记住的作品25:08 开始专访男性采访对象身旁的女性，书霞女士、张赞英女士、曼丽女士等，这样的变化是如何发生的？28:59 如果放开限制，还想和哪些人录节目？第二部分 外部评价的变化，与许知远的真人秀29:47 舆论场评价的变化，大家越来越接受了“许知远”的样子38:24 再次聊到了许老师的体验真人秀，即将去体验攀岩40:41 许老师为什么不能接受自己是E人？“我的天赋可能根本就不在于深思熟虑”45:14 展讲和许老师复盘了他参与的两档真人秀：《向往的生活》&《很高兴认识你》50:56 关于父亲的信，“我不是情感回避，我是情感阻塞”58:34 做《十三邀》对许老师也是一场“打开自我”的旅程1:00:55 期待自己有原创深入的能力，但似乎结网能力才是天赋01:07:07 如果可以选，你最想在生活什么时代？如果回到那个时代你是一名女性，会怎么样？01:15:38 男性急需要重新证明是可爱物种第三部分 与蘸酱等年轻人聊聊两个曾问过许倬云先生的问题01:19:55 问题1：成为一个人最重要的是什么？要坚持什么？01:22:38 问题2：年轻人在不断受限的情况下，怎么创造空间？01:27:20 找到自己的火苗�，许老师的绽放时刻01:29:52 关于许老师的播客《游荡集》：“播客可能是最适合我的媒介”本期音乐APT. by ROSÉ / Bruno MarsDanse Avec Moi by Franz GordonLong Black Train by Richard HawleyYoung Man’s Dream by Marcus King今宵多珍重 by 陈百强
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1:38:09
十月广播电视报：再见容易，再聊很难
shownotes展开头条头条一：从韩江获奖到韩女文学1.韩江的独特性：以无声的抵抗面对日常的暴力02:03 “有一天，平时温顺的妻子从厨房里端出一盘汤，里面有丈夫的内脏。”04:28《素食者》《少年来了》：暴力作用在肉体上，用镜头一样的语言描写肉体被吞噬的过程07:55 韩江用文学和自己的行动告诉我们，当我们以正常的方式生活的时候，不要忘记一些事情正在发生2.为什么韩女文学如此流行？09:12 上野千鹤子和韩女文学构成出版界的两条脉络，前者为日常生活提供简短有力的思想武器，后者为痛苦的普通人提供生活洞察13:22 一开始对韩国流行文化感兴趣的人，很快会对其背后的语言、历史感兴趣头条二：《再见爱人4》20:09 节目呈现亲密关系的视角从“隐痛”转变为了“明痛”，并且加入了经济问题的讨论24:45 杨子&黄圣依：关系中的操纵与控制34:13 留几手：怼杨子，可能只是作为网红的互联网技能和利己判断——我不骂你，观众就会骂你；我不骂你，观众就会骂我38:58 “麦琳困境”：作为失权者，女性为什么会通过牺牲作为“砝码”实现权力代偿？展开内容电影50:28《蓦然回首》：我们如何处理那些最深刻和最美好的记忆和情绪57:33《乔妍的心事》：像藤蔓一样的姐妹双生花关系电视剧01:09:37《住宅区的两人》：天通苑？花果园？在社区一起养老的新氛围01:15:59《山花烂漫时》：在女性立场女性表达上，绝不轻轻划过综艺01:32:14《黑白厨师》：“无限豆腐地狱”01:46:56《喜剧之王单口季》《脱口秀和Ta的朋友们》：“无限喜剧地狱”01:59:48《妈妈，要和我单独去旅行吗？》：李孝利和妈妈的第一次旅行，东亚母女关系的陌生与靠近展开生活02:03:57 展的九州行：一次又j又p的旅行，宁静的、漫不经心的心流体验我的解放时刻02:17:30 线下meet up：三个i人的冲击时刻，有了第一次，就有很多次本期音乐Cat Leg Dog Bone by Daniel Fridell흔들흔들 (摇摇晃晃) by《82年生的金智英》ostDear by babychairFINAL ONE by Haruka Nakamura銀座の恋の物語 by 石原裕次郎,八代亜紀Banquet 丰盛晚餐 by MaderFields Of Gold by Sam Taylor,Thomas Richard Balmforth冬越え by 安部勇磨,細野晴臣California Poppies by Chad Crouch
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2:29:30
67.和张春一起的心声特辑：堂堂正正地做一个“身弱之人”
什么是好状态？我们谈到好状态，通常意味着已经预设了一个标准答案。然后这个答案就会变成一种要求，或是一种规则。很多人会因为达不到这种要求而感到苦恼，在lululemon 发布的《2024年幸福感报告》里就提到，“51%的受访者表示已经疲于伪装自己一切都好”。我们发现，越来越多的人开始袒露自己，不再压抑自己原本的情绪和感受。在“不伪装”这方面，张春是我们认识的朋友当中最为擅长的一位，我们甚至用“张春时刻”命名了一种解决冲突的方式——不糊弄、不敷衍地正视自己的情绪和感受，抓住这样的瞬间，放下恐惧和脸面，与他人展开对话。这样的对话当然是困难的，它带来了一种绝对的真。我们会害怕这种“真”。因为它的开启意味着一种袒露，带来的是自身的弱小和被伤害的可能。同时，我们也把回应这种沉重感受的压力给到了对方。即便是张春，把别人带上这样的对话高速公路时，也有95%时间里是失败的。但她仍然愿意做这样的冒险，不仅因为成功的5%弥足珍贵，也因为她独特的体验告诉她，要建立自己的规则，让所有的规则“为我而生”。于是在某一天，她下了一个决心：她再也不说她不想说的话，一个字都不要敷衍，她只说最重要的东西。张春认为的一起好状态，就是我们所做的所有选择，都指向现在你能如何达到更好。但如果没有更好，请不用自责，那也一定是因为现在的这个情景，就是你需要的那个最好的状态。shownotes04:52 我们对“好状态”的定义发生了哪些变化？07:03 我们和张春之间发生的“真”的联结我们为什么害怕“真”？生活里我们对自我感受的“伪装时刻”——13:03 王：为了避免发生冲突，用没有敌意（冷嘲热讽）的方式表达愤怒，表面说没事儿但心里非常有事儿14:40 康：自认为已经伪装，但把所有情绪写在了脸上18:17 洞：在打车时会不得不压抑真实需求22:55 张春：决定用减少自我暴露的方式做播客当我们开始袒露“真”——31:24 张春什么时候意识到自己会一往无前地自我袒露？33:33 不同人生阶段，袒露“真”会带来什么后果？41:39 活着是唯一的真问题成为一个自己定义规则的人——43:28 从认知层面解构，所谓的规则到底是什么，然后重建属于自己的新规则47:06 制定规则是一种权力，规则有时会越过边界成为枷锁52:36 作为“身弱之人”，如何走出挣扎和自责，学会自我接纳？56:35 张春哈学：从哈佛大学到哈利波特，用相信去产生自我实现的体验张春和张春时刻1:01:33 “张春时刻”也有95%是失败的体验，但那5%格外珍贵1:12:43 张春的“从负到0”心理学1:26:47 “好状态”不该有标准答案，不要让“一起好状态”越过帮助变成要求本期节目由展开讲讲与运动生活方式品牌lululemon共同呈现。欢迎收听「对话好状态」播客企划，探讨如何诚实面对自我，找回好状态。也欢迎关注 lululemon「对话好状态」 官方播客，一同探索内心的平衡、身体的自由，以及与他人的联结。本期音乐May Flowers by Roy Edwin WilliamsSo They Say by VendlaInterior Dialogues by Max RichterTime for Spring by Nocturnal SpiritsSummer Bolero by VendlaAutumn Coming by Daniel KaedeSpring Evening by Vendla
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1:32:43
九月广播电视报：天气好极了，钱几乎没有
shownotes展开头条05:00《凡人歌》：作为一部都市剧，在经济下行的年代直面当下。工作观取代情爱成为最大的人生观；以及中产滑落，家庭作为经济联盟的不安全感，我们有哪些出路？展开内容电影30:18《出走的决心》：一个反复争夺空间而不得的女性，出走贯穿了她的一生。准确的人物和细节，让人可以一遍遍地被熟悉的叙事击中43:17《逆行人生》：骂都不敢骂，可能是如今所谓的现实主义电影不会太成功的原因电视剧52:34《因为不想吃亏》：“我不会让你吃亏”，或将成为2024年韩剧最浪漫情话59:20《妈妈朋友的儿子》：流媒体发展后的预制菜作品综艺1:00:39《思想验证区域》：政治狼人杀。呈现在生存的课题下，最粗糙的政治生活是什么样1:16:50《他乡的童年2》：面对教育，更能引起我们兴趣的可能是恐怖故事，而不是童话故事1:25:21《喜剧之王单口季》&《脱口秀和Ta的朋友们》：后脱口秀时代的话题空间；女选手表现，这是血肉在疯长的声音书籍1:37:59《天鹅旅馆》：“女性是我们的身份，阶级也是我们的身份”1:44:58《2181序曲》：“我有责任去书写我所见到的女性”科幻短篇集，新颖而动人话剧1:48:19《翻山海》：创作团队用身体完成了一场试炼，并把它搬上舞台；以及小康主持创作谈的感受分享展开生活2:06:59 在西藏参观地毯厂2:12:26 “内阻力”学大分享我的解放时刻2:18:36 我们出去玩啦！旅行青蛙写信来【本期福利】享誉全球的百老汇殿堂级音乐剧《我，堂吉诃德》，一部妙语连珠、笑中有泪的喜剧，荣获 1966 年托尼奖5项大奖，被许多人认为是有史以来最好的音乐剧之一。它取材自西班牙文豪塞万提斯的传世巨著《堂吉诃德》，采用“戏中戏”的形式，对原作中的剧情做了延伸和展开，巧妙的将堂吉诃德的冒险经历与塞万提斯的心路历程相结合。它讴歌了希望、爱和梦想的力量，让观众在因滑稽的剧情而捧腹大笑的同时，也能因主人公捐弃一切追寻心中理想的情怀而潸然泪下。演出时间与地点：优惠信息：1080 / 980 第二张半价；880 / 680 单张半价购票请扫描下方二维码，或点击链接https://ticket.antank.cn/ws/k7t4MSPKa4Rc本期音乐One for Fredrik by Vendla不会成真的梦 by 刘阳Scratching My Head by Rikard From出走的决心 by 黄英华,黄正中Letters by Ever So Blue新措徒步 by sususu東京フラッシュ by Vaundy我命 by 吴三畏
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2:28:28
66.从《我的姐姐》到《祝你幸福！》：痛了就喊痛，人的尊严从这里开始
本期节目我们请到了《祝你幸福！》《我的姐姐》《相爱相亲》和《三悦有了新工作》的编剧游晓颖，一起聊了聊女性的疼痛和关于家庭的“撕扯和牵绊”。在电影《祝你幸福！》的开头，吴越饰演的夏美云，看似云淡风轻地去医院，边打电话边取节育环，仿佛这是一件再平常不过的小事。但事实上，取环的过程是很疼的。这是因为那一代女性在生活的磨砺和社会的规训下，对于疼痛有种刻意的忽略和忍耐。但今天，女性想正视这种疼痛。在这部电影里，游晓颖关于疼痛的描述贯穿始终。宋佳饰演的白慧，在最终不得不面对孩子丧失的那一刻，首先浮现的却是关于分娩的痛苦，她露出了自己的妊娠纹和剖腹产的刀疤。在她的讲述里，这可能不仅仅是一个失独的故事，而是一个“疼痛贯穿了女性的生命周期”但是没有被看见的故事。家庭对游晓颖来说，是最大的隐秘的存在。在团年饭上，她感受到了一种奇特的关系，那是一种家人间周而复始的折磨，但每个人又顺理成章、理所当然地相处着。她着迷于这种每个人扮演自己的角色的体验，在《祝你幸福！》的法庭戏里，法庭更像一个家族的客厅，争论的不是法理的思辨，而是人情的对峙——这也是游晓颖作为编剧，洞悉人性的重要场所之一。shownotesPart 1 女性疼痛01:56 在大银幕上直面妊娠纹05:37 “伤心乳头综合征”来自于我的生活细节08:18 上一代女性对于疼痛有一种刻意的忽略和忍耐12:49 为母则刚其实是对女性身体的巨大消耗23:40 生育需要两性在场，不要让女性的伤痛变成单方面的展示27:09 疼痛教育是我们缺失但重要的一课，疼痛需要被看到，需要被接纳30:54 失独关于如何处理家庭丧失，关于身体记忆和死亡议题38:09 离婚冷静期像“再见爱人”，让婚姻真相和家庭伤痛浮现出来Part 2 家庭母题与女性创作41:52 从《相爱相亲》《我的姐姐》到《祝你幸福！》，创作母题是家庭之间的“撕扯和牵绊”45:59 不断告诉女性书写日常和家庭是“小主题”，是抑制女性写作的一种方式52:37 把民事法庭当做一个家庭的客厅去写，展现的是家人之间的情感对峙56:49 “狗血”的背后有严密的逻辑，编剧的任务就是一步步推导出这个逻辑1:00:35 关于家庭想要书写的新主题，是全职儿女和老年离婚1:06:23 父母太爱我了怎么办？如何挣脱出父母的期待1:10:28 职场戏的乐趣在于展示上班人表演的欲望1:19:42 后来我才意识到，塑造完美女性是一种“恐弱”1:20:21 过去一年我最受启发的女性创作本期音乐莫怕莫怕 by 任素汐Catching Up Her Story by Magnus LudvigssonGoodnight Little Songbird by Gary the CanaryPut Me to Sleep, Please by Sven Lindvall