年终岁尾，如何总结收官自己工作是当前大家遇到最急切的问题，我们今天从工作总结汇报讲起，和大家聊一聊职场中常用的汇报格式。附赠简历、工作邮件、请假条的书写方式，帮助你”混迹”职场无障碍！04：38 工作总结中需要注意的三个方面：格式、内容、图表09：16 工作汇报怎么做？体现付出，精炼总结，表明困难16：08 一份好的简历有哪些评价标准？写简历有哪些独门小技巧？22：55 日常中怎么写好工作邮件？称谓、内容、落款各有”考究”32：48 请假条书写格式~请个假也有讲究哦！🎨古代四时敬语：顺颂春祺 肃请夏安 谨颂秋祉 顺问冬安🎤小黄 & 橘子本期嘉宾：体制内张老师🎧BGMCocopops - IvorisStay with me - 灿烈&Punch
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Vol.33 拒绝半途而废，如何坚持一个好习惯？长期主义轻松养成
在充满诱惑的世界里，我们深知持之以恒的重要性。我们将分享实用的策略和技巧，帮助你在面对困难时保持动力，如何在逆境中寻找机会，以及如何通过日常习惯的建立，将坚持内化为你的第二天性。无论你的目标是完成一个项目，学习新技能，还是实现个人梦想，我们将为你提供灵感和动力，让你在追求卓越的旅程中不再半途而废。加入我们，一起探索坚持的秘密，养成坚持的好习惯，让坚持成为你成功路上的不竭动力！拒绝半途而废的小妙招 做出承诺：告诉别人你的想法，可以督促你坚持做事情 创造喜欢的环境（他人、外围），好的环境有助于坚持（包括可以找到兴趣小组、同样爱好的人） 拒绝干扰自己的无效信息（不要信息焦虑）实践中发现才能、观察并判断自己适合什么，正视自己的零星想法。真正的内心之声非常稳重，减少自己的思想噪声 放弃掌控自我，树立取舍意识，放弃部分的行为准则 挖掘才能，你的才能隐藏在让你恐怖不安的事情当中 养成习惯，远期目标具象化，且小目标不能太难达到 适当回头看 肯定自己，创造奖励目标推荐好书《为什么你总是半途而废》 鹤田丰和BGMCocopops - IvorisBet on me - Walk off the Earth/ D Smoke主播小黄&橘子