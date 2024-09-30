Vol.36 失去能让我们发现生命的更多意义！如何疗愈自己的哀伤、帮助亲友走出丧亲的痛苦？

送书啦送书啦！小黄橘子粉丝福利来咯~ 在评论区留言分享你的经历，有机会抽到心理学书《好好告别：如何疗愈你的哀伤》（豆瓣评分9.6；小黄和橘子认为千万不能错过的好书）！本期，我们邀请到了此书的作者心理学家唐苏勤教授来和我们一起聊一聊如何缓解自己亲友、宠物等重要角色等死亡带来的哀痛、如何治愈自己或者帮助身边正在经历痛苦的朋友走出哀伤？本期内容非常干货，记得收藏，也欢迎分享给自己正在经历悲伤的朋友，帮他们一同走过困难的时刻！00:51 特邀嘉宾深圳大学心理学副教授唐苏勤教授简介 （详见Shownotes最下方）01:53 唐教授主要是研究丧亲与哀伤、应激与创伤这方面领域的工作，是什么样的机缘巧合让唐教授决定研究这个领域？04:32 心理学定义的 PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 和网络热梗网友口中的PTSD有什么样的区别？ 第一类：再体验 第二类：回避行为 第三类：高警觉/高唤醒 第四类：认知情绪和行为的永久负面改变07:27 面对急性应激或者惊恐发作 有什么缓解方法？09:42 过往的研究对象、研究案例中，唐教授分享了一件印象深刻的案例14:54 如何处理丧亲后的事务？亲人去世后的债务需要偿还吗？怎样避免更多经济损失的发生？18:58 相信不少听友曾经、正在或者将来会遇到亲戚、挚友、宠物等对自己很重要的角色的死亡，面对他们的死亡，我们会有哪些反应和行为？这些反应和行为正常吗？有哪些点是被我们所忽视了的？22:59 围产期父母失去小孩也是一种被许多人忽视了的丧亲哀痛27:41 案例分享 - 另作为普通人，如何给身边朋友提供开导？橘子身边有一个朋友说她的爸爸患上了癌症，可能随时面临死亡的风险。在陪伴爸爸的时候她非常痛苦。这个时候如何开导朋友，或者给她怎样的建议，帮助她做好心理建设呢？33:35 如何照顾好自己？帮助自己走出哀伤的负面情绪？38:26 安排一个自己喜欢的葬礼40:45 唐教授未来的研究计划有哪些？ 方向1：哀伤的心理机制 方向2：构建一个三级干预体系阶段性研究成果可以在小程序上面看到（免费）- 搜索“哀伤与疗愈实验室”44:18 如果听友们想要从事这个领域的研究工作或者为他人做心理咨询，可以做出哪些准备？🍊活动：大家可以积极在评论区留言哦！多多转发并让朋友点赞~ 我们会抽三名小伙伴送出唐教授的书📕主播 - 小黄 & 橘子嘉宾 - 唐苏勤教授 （微信公众号：哀伤与疗愈实验室；如果你想找个人聊聊你近期的悲痛经历，欢迎公众号后台联系唐教授的办公室，也欢迎使用唐教授团队开发的免费的“哀伤疗愈”小程序帮助、治愈自己的哀伤）留学博士生导师，深圳市海外高层次人才，中国心理学会注册心理师，美国死亡教育与咨询学会（ADEC）认证生死学专业人士（CT）。中山大学应用心理学理学学士，北京师范大学应用心理学教育学硕士，香港大学社会工作哲学博士，康奈尔大学医学院富布赖特学者青年访问学者。研究领域包括丧亲与哀伤，应激与创伤，生态瞬时评估与干预，网络化心理干预。已主持国家自然科学基金、教育部人文社科研究青年基金项目、广东省哲学社会科学规划青年项目等科研项目，在国内外SCI/SSCI/CSSCI期刊上发表的主要研究论文三十余篇，出版专著译著多部。《好好告别：如何疗愈你的哀伤》橘子和小黄的书评：橘子说："给大家推荐唐老师的新书 好好告别，我自己读完了一遍非常感动。唐老师用很细腻的语言和情感带领我们正确认识哀伤，让我们明白面对这种正常的情感反应，不必压抑或逃避。唐老师深入探讨了面对朋友亲人的离开，我们内心陷入孤独和哀伤的根源。了解这些根源，让我们能够更好地理解自己的哀伤，从而有针对性地进行疗愈。在疗愈哀伤的部分，书中提供了丰富多样的方法。有通过倾诉和分享来释放情感，也有借助艺术、音乐等方式来表达内心的痛苦。还有关于自我关怀和成长的建议，让我们在疗愈哀伤的同时，也能提升自己的心理素质。书里每一个例子，每一条疗愈建议都充满了爱和希望，让人在阅读的过程中，感受到无尽的温暖。"小黄说：“特别喜欢这本书，一开始看书名以为是一本心灵疗愈类的书，看完才发现内容真的太干货了（是可以看好几遍的那种）！书里总结了各种各样的研究和理论，但是读起来一点都不枯燥，让我有种很强烈的代入感。书里也写了很多帮助自己思考、减缓哀伤哀痛的实操练习，还总结了很多全球心理学家的理论以及疗愈哀伤的解决办法，是真的对我很有帮助！如果你想学习更多有关于如何从哀痛中走出、失去生活中不同重要角色时的哀伤有哪些缓解办法、如何照顾自己情绪、如何安抚身边丧亲的朋友、如何处理家人后事、如何避免丧事踩坑等实用话题，很建议看一下这本书。”BGM- Cocopops - Ivoris; Everglow - Coldplay❤可以允许自己哀伤，也要让自己天天幸福哦❤