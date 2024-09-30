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小黄橘子

Podcast 小黄橘子
小黄橘子
一本轻松有趣的生活工具指南 聚焦人生理想、职业成长、生活方式、心理情感等话题🧡 ENFJ x ENTJ 主播 宝宝们能猜出我们谁是谁的吧😛 探索生活之外的生活，实践更幸福的思维方式🍊
Leisure

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5 of 38
  • Vol.37 圣诞特刊：冬日提升幸福感秘籍，温暖又治愈！一起感受身边触手可及的小确幸
    小伙伴们，圣诞的脚步越来越近啦，首先提前祝大家节日快乐⛄！2024年冬天的寒冷已经深入骨髓，本期内容超级治愈丰富，给大家提供了一些提高幸福感的小妙招。希望能给这个冷冷的冬天带来一丝暖暖的舒适感，大家赶紧转发给身边的家人朋友，让他们和你一起感受小黄橘子专属的 romantic！05:31 具象化的幸福感 做点心做咖啡做饮品，复刻和冬天有关的食物：煮火锅、红豆年糕汤、热红酒、黄油啤酒、苹果生姜热茶、百利甜旺仔、搭建姜饼人屋（看橘子烘培的甜品）、炫砂糖橘请欣赏橘子做过的饭： 泡汤小黄的日本下雪的温泉； 安吉茶林里泡汤；长白山泡汤橘子和室友去上海涟泉大江户泡汤、和妈妈去楼下洗浴中心按摩 给朋友准备惊喜，准备她可能会喜欢的礼物（之前橘子送的巧克力可以泡开里面有棉花糖 感觉很圣诞呀！） 布置自己的家 布置自己的工位，多多制造新鲜感；小区楼下的装饰也很好看~金钟太古广场的小怪物装置：请欣赏小黄的2021年低成本小家布置：请欣赏小黄的2021年低成本小房间布置： 铺上地毯 开上氛围感电子壁炉，坐在地上看书，穿进毛茸茸睡衣、软软毯子 闻各种各样的香：咖啡，肉桂，烤红薯，烤栗子 购买日程本 本子 做手帐 写计划 晒太阳 收集：小黄喜欢收集Jellycat烘培类的小玩具，看到碱水结的周边就走不动路下图有橘子送的疯狂小企鹅，还有各种各样的烘培类jellycat，圣诞限定的巴塞罗熊，gelato pique的care bears联名玩偶，还有USJ的Tim小熊背包！啊！这幸福感岂不是要溢出屏幕了？？！！ 看韩剧《请回答1988》《举重妖精金福珠》《鬼怪》非常适合冬天 推荐日剧：《初恋》《将恋爱进行到底》 推荐电影：《花束般的恋爱》《Carol》 推荐游戏：《落日山丘》一些专属于冬天的剧照：《鬼怪》《花束般的恋爱》65:28 精神上的幸福感 寻找自己的幸福感来源：断舍离；计划，整理，舍弃！ 从内心找到平静的感觉 给予也是一种幸福 记得别人给的爱主播 - 过圣诞中的小黄和橘子BGM - Cocopops - IvorisAll I Want For Christmas is You - Mariah Carey 最后再再再重复一遍，圣诞快乐呀宝子们！
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    1:19:21
  • Vol.36 失去能让我们发现生命的更多意义！如何疗愈自己的哀伤、帮助亲友走出丧亲的痛苦？
    送书啦送书啦！小黄橘子粉丝福利来咯~ 在评论区留言分享你的经历，有机会抽到心理学书《好好告别：如何疗愈你的哀伤》（豆瓣评分9.6；小黄和橘子认为千万不能错过的好书）！本期，我们邀请到了此书的作者心理学家唐苏勤教授来和我们一起聊一聊如何缓解自己亲友、宠物等重要角色等死亡带来的哀痛、如何治愈自己或者帮助身边正在经历痛苦的朋友走出哀伤？本期内容非常干货，记得收藏，也欢迎分享给自己正在经历悲伤的朋友，帮他们一同走过困难的时刻！00:51 特邀嘉宾深圳大学心理学副教授唐苏勤教授简介 （详见Shownotes最下方）01:53 唐教授主要是研究丧亲与哀伤、应激与创伤这方面领域的工作，是什么样的机缘巧合让唐教授决定研究这个领域？04:32 心理学定义的 PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 和网络热梗网友口中的PTSD有什么样的区别？ 第一类：再体验 第二类：回避行为 第三类：高警觉/高唤醒 第四类：认知情绪和行为的永久负面改变07:27 面对急性应激或者惊恐发作 有什么缓解方法？09:42 过往的研究对象、研究案例中，唐教授分享了一件印象深刻的案例14:54 如何处理丧亲后的事务？亲人去世后的债务需要偿还吗？怎样避免更多经济损失的发生？18:58 相信不少听友曾经、正在或者将来会遇到亲戚、挚友、宠物等对自己很重要的角色的死亡，面对他们的死亡，我们会有哪些反应和行为？这些反应和行为正常吗？有哪些点是被我们所忽视了的？22:59 围产期父母失去小孩也是一种被许多人忽视了的丧亲哀痛27:41 案例分享 - 另作为普通人，如何给身边朋友提供开导？橘子身边有一个朋友说她的爸爸患上了癌症，可能随时面临死亡的风险。在陪伴爸爸的时候她非常痛苦。这个时候如何开导朋友，或者给她怎样的建议，帮助她做好心理建设呢？33:35 如何照顾好自己？帮助自己走出哀伤的负面情绪？38:26 安排一个自己喜欢的葬礼40:45 唐教授未来的研究计划有哪些？ 方向1：哀伤的心理机制 方向2：构建一个三级干预体系阶段性研究成果可以在小程序上面看到（免费）- 搜索“哀伤与疗愈实验室”44:18 如果听友们想要从事这个领域的研究工作或者为他人做心理咨询，可以做出哪些准备？🍊活动：大家可以积极在评论区留言哦！多多转发并让朋友点赞~ 我们会抽三名小伙伴送出唐教授的书📕主播 - 小黄 & 橘子嘉宾 - 唐苏勤教授 （微信公众号：哀伤与疗愈实验室；如果你想找个人聊聊你近期的悲痛经历，欢迎公众号后台联系唐教授的办公室，也欢迎使用唐教授团队开发的免费的“哀伤疗愈”小程序帮助、治愈自己的哀伤）留学博士生导师，深圳市海外高层次人才，中国心理学会注册心理师，美国死亡教育与咨询学会（ADEC）认证生死学专业人士（CT）。中山大学应用心理学理学学士，北京师范大学应用心理学教育学硕士，香港大学社会工作哲学博士，康奈尔大学医学院富布赖特学者青年访问学者。研究领域包括丧亲与哀伤，应激与创伤，生态瞬时评估与干预，网络化心理干预。已主持国家自然科学基金、教育部人文社科研究青年基金项目、广东省哲学社会科学规划青年项目等科研项目，在国内外SCI/SSCI/CSSCI期刊上发表的主要研究论文三十余篇，出版专著译著多部。《好好告别：如何疗愈你的哀伤》橘子和小黄的书评：橘子说："给大家推荐唐老师的新书 好好告别，我自己读完了一遍非常感动。唐老师用很细腻的语言和情感带领我们正确认识哀伤，让我们明白面对这种正常的情感反应，不必压抑或逃避。唐老师深入探讨了面对朋友亲人的离开，我们内心陷入孤独和哀伤的根源。了解这些根源，让我们能够更好地理解自己的哀伤，从而有针对性地进行疗愈。在疗愈哀伤的部分，书中提供了丰富多样的方法。有通过倾诉和分享来释放情感，也有借助艺术、音乐等方式来表达内心的痛苦。还有关于自我关怀和成长的建议，让我们在疗愈哀伤的同时，也能提升自己的心理素质。书里每一个例子，每一条疗愈建议都充满了爱和希望，让人在阅读的过程中，感受到无尽的温暖。"小黄说：“特别喜欢这本书，一开始看书名以为是一本心灵疗愈类的书，看完才发现内容真的太干货了（是可以看好几遍的那种）！书里总结了各种各样的研究和理论，但是读起来一点都不枯燥，让我有种很强烈的代入感。书里也写了很多帮助自己思考、减缓哀伤哀痛的实操练习，还总结了很多全球心理学家的理论以及疗愈哀伤的解决办法，是真的对我很有帮助！如果你想学习更多有关于如何从哀痛中走出、失去生活中不同重要角色时的哀伤有哪些缓解办法、如何照顾自己情绪、如何安抚身边丧亲的朋友、如何处理家人后事、如何避免丧事踩坑等实用话题，很建议看一下这本书。”BGM- Cocopops - Ivoris; Everglow - Coldplay❤可以允许自己哀伤，也要让自己天天幸福哦❤
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    52:36
  • Vol.35 当代女性成长的《好东西》，拥有选择权力的自由是最好的自由！
    《好东西》最近真的火爆全球，成为2024华语电影的顶峰！！女性成长要经历哪些阶段？选择的勇气又面临怎样残酷的现实困境？我们如何去打破那些以“传统”为名禁锢内在力量的圈套？这部电影给了我们生动的解答。女性主义的本质不在于效仿男性取得完全的绝对的平等，而是在于每个人无论性别都能够有选择，有尝试自己想做事情的自由！01：00 为什么给大家推荐《好东西》？电影讲述了一个怎样的故事？03：56 茉莉—被称为小孩，普适接地气。成为女鼓手是他人的期待还是自由意志的选择？06：34 “月经羞耻”，“恋爱脑”，是什么为年轻女孩小叶贴上的这些标签？害怕表现真实，隐藏自己的攻击性。成长中“欣赏”、“理解”、”鼓励”以及“爱”的缺失都让小叶在关系中局促不安。13：18 单亲妈妈，酷帅代表王铁梅女士内心真的是“铜墙铁壁”吗？“传统”仍然在凝视和要求她。那些声音在告诉性是罪恶的，需求是罪恶的，你不是个“传统”的好妈妈。19：35 推荐给大家一本书以及橘子非常喜欢的那句话：我的全部野心就是自由一生！周围的生态我们一时无法改变，但是能改变的是自己对待生活的观念，是重新审视自我的决心。自由是奢侈的，简单的，当下的~🎧BGMCocopops - Ivorisinsomnia🎤主播橘子
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    21:14
  • Vol.34 年终总结需要注意哪些细节？无法抗拒的请假理由已为你准备！快速提升汇报、书面沟通能力！
    年终岁尾，如何总结收官自己工作是当前大家遇到最急切的问题，我们今天从工作总结汇报讲起，和大家聊一聊职场中常用的汇报格式。附赠简历、工作邮件、请假条的书写方式，帮助你”混迹”职场无障碍！04：38 工作总结中需要注意的三个方面：格式、内容、图表09：16 工作汇报怎么做？体现付出，精炼总结，表明困难16：08 一份好的简历有哪些评价标准？写简历有哪些独门小技巧？22：55 日常中怎么写好工作邮件？称谓、内容、落款各有”考究”32：48 请假条书写格式~请个假也有讲究哦！🎨古代四时敬语：顺颂春祺 肃请夏安 谨颂秋祉 顺问冬安🎤小黄 & 橘子本期嘉宾：体制内张老师🎧BGMCocopops - IvorisStay with me - 灿烈&Punch
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    37:52
  • Vol.33 拒绝半途而废，如何坚持一个好习惯？长期主义轻松养成
    在充满诱惑的世界里，我们深知持之以恒的重要性。我们将分享实用的策略和技巧，帮助你在面对困难时保持动力，如何在逆境中寻找机会，以及如何通过日常习惯的建立，将坚持内化为你的第二天性。无论你的目标是完成一个项目，学习新技能，还是实现个人梦想，我们将为你提供灵感和动力，让你在追求卓越的旅程中不再半途而废。加入我们，一起探索坚持的秘密，养成坚持的好习惯，让坚持成为你成功路上的不竭动力！拒绝半途而废的小妙招 做出承诺：告诉别人你的想法，可以督促你坚持做事情 创造喜欢的环境（他人、外围），好的环境有助于坚持（包括可以找到兴趣小组、同样爱好的人） 拒绝干扰自己的无效信息（不要信息焦虑）实践中发现才能、观察并判断自己适合什么，正视自己的零星想法。真正的内心之声非常稳重，减少自己的思想噪声 放弃掌控自我，树立取舍意识，放弃部分的行为准则 挖掘才能，你的才能隐藏在让你恐怖不安的事情当中 养成习惯，远期目标具象化，且小目标不能太难达到 适当回头看 肯定自己，创造奖励目标推荐好书《为什么你总是半途而废》 鹤田丰和BGMCocopops - IvorisBet on me - Walk off the Earth/ D Smoke主播小黄&橘子
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    30:05

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Generated: 12/26/2024 - 5:47:45 AM