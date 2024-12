Download for free in the Play Store

在充满诱惑的世界里,我们深知持之以恒的重要性。我们将分享实用的策略和技巧,帮助你在面对困难时保持动力,如何在逆境中寻找机会,以及如何通过日常习惯的建立,将坚持内化为你的第二天性。无论你的目标是完成一个项目,学习新技能,还是实现个人梦想,我们将为你提供灵感和动力,让你在追求卓越的旅程中不再半途而废。加入我们,一起探索坚持的秘密,养成坚持的好习惯,让坚持成为你成功路上的不竭动力!拒绝半途而废的小妙招 做出承诺:告诉别人你的想法,可以督促你坚持做事情 创造喜欢的环境(他人、外围),好的环境有助于坚持(包括可以找到兴趣小组、同样爱好的人) 拒绝干扰自己的无效信息(不要信息焦虑)实践中发现才能、观察并判断自己适合什么,正视自己的零星想法。真正的内心之声非常稳重,减少自己的思想噪声 放弃掌控自我,树立取舍意识,放弃部分的行为准则 挖掘才能,你的才能隐藏在让你恐怖不安的事情当中 养成习惯,远期目标具象化,且小目标不能太难达到 适当回头看 肯定自己,创造奖励目标推荐好书《为什么你总是半途而废》 鹤田丰和BGMCocopops - IvorisBet on me - Walk off the Earth/ D Smoke主播小黄&橘子

小伙伴们,圣诞的脚步越来越近啦,首先提前祝大家节日快乐⛄!2024年冬天的寒冷已经深入骨髓,本期内容超级治愈丰富,给大家提供了一些提高幸福感的小妙招。希望能给这个冷冷的冬天带来一丝暖暖的舒适感,大家赶紧转发给身边的家人朋友,让他们和你一起感受小黄橘子专属的 romantic!05:31 具象化的幸福感 做点心做咖啡做饮品,复刻和冬天有关的食物:煮火锅、红豆年糕汤、热红酒、黄油啤酒、苹果生姜热茶、百利甜旺仔、搭建姜饼人屋(看橘子烘培的甜品)、炫砂糖橘请欣赏橘子做过的饭: 泡汤小黄的日本下雪的温泉; 安吉茶林里泡汤;长白山泡汤橘子和室友去上海涟泉大江户泡汤、和妈妈去楼下洗浴中心按摩 给朋友准备惊喜,准备她可能会喜欢的礼物(之前橘子送的巧克力可以泡开里面有棉花糖 感觉很圣诞呀!) 布置自己的家 布置自己的工位,多多制造新鲜感;小区楼下的装饰也很好看~金钟太古广场的小怪物装置:请欣赏小黄的2021年低成本小家布置:请欣赏小黄的2021年低成本小房间布置: 铺上地毯 开上氛围感电子壁炉,坐在地上看书,穿进毛茸茸睡衣、软软毯子 闻各种各样的香:咖啡,肉桂,烤红薯,烤栗子 购买日程本 本子 做手帐 写计划 晒太阳 收集:小黄喜欢收集Jellycat烘培类的小玩具,看到碱水结的周边就走不动路下图有橘子送的疯狂小企鹅,还有各种各样的烘培类jellycat,圣诞限定的巴塞罗熊,gelato pique的care bears联名玩偶,还有USJ的Tim小熊背包!啊!这幸福感岂不是要溢出屏幕了??!! 看韩剧《请回答1988》《举重妖精金福珠》《鬼怪》非常适合冬天 推荐日剧:《初恋》《将恋爱进行到底》 推荐电影:《花束般的恋爱》《Carol》 推荐游戏:《落日山丘》一些专属于冬天的剧照:《鬼怪》《花束般的恋爱》65:28 精神上的幸福感 寻找自己的幸福感来源:断舍离;计划,整理,舍弃! 从内心找到平静的感觉 给予也是一种幸福 记得别人给的爱主播 - 过圣诞中的小黄和橘子BGM - Cocopops - IvorisAll I Want For Christmas is You - Mariah Carey 最后再再再重复一遍,圣诞快乐呀宝子们!

