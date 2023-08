Tu Ingles Sesion 70

In Tu Inglés Session 70, we are going to continue practicing pronunciation! Vamos a continuar con el tema de la pronunciación loca de inglés. We are going to practice the various ways to pronounce the letter "S." We also practice the "UI" vowel blend and the "AI" vowel blend. Also, we will learn the correct way to pronounce the "final M." Finally, we learn about a crazy combination: O-U-G-H. Haz click en el player debajo para escuchar la sesión gratis! Te gustaría leer una transcripción de esta sesión? Te recomendamos que te unas a nuestro Tu Ingles Club para recibir todas las transcripciones de Tu Ingles!