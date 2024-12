تجربه جهانی - Jahani Experience

رابطه چهارم: تروماهای کودکی (عوامل موثر بر اضطراب و افسردگی)

تروماها و آسیب‌های دوران کودکی، چطور روی اضطراب و افسردگی ما در بزرگ‌سالی تاثیر می‌ذارن؟توی این اپیزود اول سراغ موضوعی می‌ریم که به ظاهر ارتباطی با اضطراب و افسردگی نداره؛ مسئله چاقی مفرط و راه‌حلی که وینسنت فلیتی براش پیدا کرد.ابتکار وینسنت فلیتی برای درمان این مشکل مزمن ما رو به چهارمین رابطه از نه تا رابطه‌ای که روی اضطراب و افسردگی تاثیر می‌ذاره می‌رسونه. رابطه‌ای که به قول خود نویسنده برجسته‌ترین و متفاوت‌ترینه.با در نظر داشتن تحقیقات وینسنت و همکارانش روی چاقی مفرط و علل به وجود اومدنش، سعی می‌کنیم به این سوالات جواب بدیم. اتفاقاً محسن مولازاده هم توی این اپیزود همراه ماست:آیا برای درمان چاقی مفرط رژیم غذایی به تنهایی کافیه؟چرا یه فرد ۱۷۰ کیلوگرمی که به تازگی به ۷۰ کیلو رسیده، تصمیم می‌گیره دوباره چاق بشه؟آیا چاقی مفرط مشکل اصلیه؟ یا فقط دود آتیشیه که ما نمی‌تونیم ببینیمش؟وقایع ناگوار کودکی ما چطور ممکنه ما رو به سمت چاقی مفرط سوق بده؟چه شباهتی بین افسردگی و چاق مفرط هست؟و نهایتاً این افسردگی که نوک کوه یخ ماجراست، چطوری ما رو به اون‌چه که زیر اقیانوسه یعنی تروماهای کودکی می‌رسونه؟پرسشنامه اطلاعات دموگرافی مخاطبان تجربه جهانی (۲ دقیقه زمان):https://survey.porsline.ir/s/wnIMRuZy‌‌‌‌تجربه جهانی در رسانه‌های اجتماعی:تجربه جهانی در اینستاگرام:https://www.instagram.com/jahaniexperience/صفحه تجربه جهانی در ایکس (توییتر):https://x.com/jahanixperienceدر فصل دوم از تجربه جهانی، کتاب «روابط از دست رفته» از جوهان هری رو با هم می‌خونیم.موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت:Queen - Bohemian RhapsodyLinkin Park - In the EndSpring Awakening Cast - The Dark I Know WellAnathema - Anyone AnywhereBALTHVS - Famagusta PortReamonn - SometimesB-Band - Biya Be Donbale ManMert Pekduraner - A Portrait of AApril Rain - Leave Me No Light (Cover by @bonedface on Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=z58vivhknsc