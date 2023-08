We explore the Array Languages of APL, J, k, q and offshoots. If you are Array Language curious, this is the podcast for you. Occasionally we may dive into the ...

Array Cast - July 7, 2023 Show NotesThanks to Bob Therriault, Stephen Taylor, Richard Park and Marshall Lochbaum for gathering these links:[01] 00:01:55 Dyalog 23 User Meeting https://www.dyalog.com/user-meetings/dyalog23.htm[02] 00:04:56 Shakti DB https://shakti.com/[03] 00:05:37 Episode 56 (previous episode) https://www.arraycast.com/episodes/episode56-why-we-like-array-programming[04] 00:07:13 Ken Iverson https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_E._Iverson TryAPL https://tryapl.org/[05] 00:08:25 Computing language paradigms https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages_by_type Procedural Programming https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_programming Functional Programming https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_programming Object Oriented Programming https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming Array Programming https://en.wikipedia.org/wiki/Array_programming[06] 00:11:30 BQN programming language https://mlochbaum.github.io/BQN/ Dyalog APL programming language https://www.dyalog.com/ J programming language https://www.jsoftware.com/#/ k programming language https://aplwiki.com/wiki/K q programming language https://trykdb.kx.com/kx/signup/[07] 00:14:41 APL farm https://aplwiki.com/wiki/APL_Farm J forums https://code.jsoftware.com/wiki/System/Forums BQN forums https://app.element.io/#/room/#bqn:matrix.org[08] 00:16:30 kx.com[09] 00:18:50 SQL https://en.wikipedia.org/wiki/SQL[10] 00:21:42 Richard's videos https://dyalog.tv/Webinar/?v=AGWnBw7VBzg Dyalog tutorial https://tutorial.dyalog.com/ Dyalog course https://course.dyalog.com/ Stefan Kruger Learn APL https://xpqz.github.io/learnapl Stefan Kruger K book (WIP) https://github.com/xpqz/kbook[11] 00:26:00 BQN support of paradigms https://mlochbaum.github.io/BQN/doc/paradigms.html BQN tutorials https://mlochbaum.github.io/BQN/tutorial/index.html[12] 00:29:30 Scratch programming language https://scratch.mit.edu/ Blockly https://developers.google.com/blockly draw.io https://app.diagrams.net/[13] 00:31:05 Phrasal forms paper https://www.jsoftware.com/papers/fork.htm https://mlochbaum.github.io/BQN/doc/map.html#table https://mlochbaum.github.io/BQN/doc/tacit.html#combinators[14] 00:32:03 APL Show podcast https://apl.show/2023/01/27/Processes-and-Structures.html[15] 00:35:25 q diagrams https://code.kx.com/q/ref/uj/ https://code.kx.com/q/ref/maps/#each-left-and-each-right[16] 00:38:27 Morten Kromberg ArrayCast episode https://www.arraycast.com/episodes/episode21-morten-kromberg Bricolage https://en.wikipedia.org/wiki/Bricolage[17] 00:40:44 Interpreted programming languages https://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_(computing)[18] 00:48:43 J labs https://code.jsoftware.com/wiki/Guides/StudioForExplorers Jupyter notebooks https://jupyter.org/[19] 00:49:53 Stephen's contact [email protected] J playground https://code.jsoftware.com/wiki/Playground tryAPL https://tryapl.org/ apl.chat https://apl.chat/ apl.orchard https://aplwiki.com/wiki/APL_Orchard aplquest https://aplwiki.com/wiki/APL_Quest Adám's APL https://www.youtube.com/@abrudz try.html https://mlochbaum.github.io/BQN/try.html BQNpad https://bqnpad.mechanize.systems/[20] 00:55:25 Dyalog https://www.dyalog.com/[21] 00:56:28 Advent of Code BQN https://mlochbaum.github.io/BQN/community/aoc.html Share my Screen J Advent of Code https://code.jsoftware.com/wiki/ShareMyScreen[22] 00:57:18 APLCart https://aplcart.info/ BQNCrate https://mlochbaum.github.io/bqncrate/ J phrases https://code.jsoftware.com/wiki/Phrases[23] 00:59:23 KAP programming language https://aplwiki.com/wiki/KAP Structure Viewer https://peertube.functional.cafe/w/cDGqr9FmQoR2RyMGBTCZZK[24] 01:01:37 Contact AT ArrayCast DOT Com

Array Cast - July 21, 2023 Show NotesThanks to Bob Therriault, Conor Hoekstra, and Adam Paszke for gathering these links:[01] 00:01:49 J on AWS https://code.jsoftware.com/wiki/System/Installation/Cloud KXcon '23 videos https://kx.com/kx-con-23-recordings/ KXcon '23 ArrayCast review episode https://www.arraycast.com/episodes/episode54-kxcon23[02] 00:04:10 PyTorch https://pytorch.org/ Dex Programming Language https://github.com/google-research/dex-lang/ Coursera https://www.coursera.org/[03] 00:07:48 Torch7 https://github.com/torch/torch7 Torch https://en.wikipedia.org/wiki/Torch_(machine_learning) Lua Programming Language https://www.lua.org/ Python Programming Language https://www.python.org/ Alpha Go documentary https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo_(film) Tensorflow Programming Language https://www.tensorflow.org/ LuaJIT interpreter https://luajit.org/[04] 00:15:43 Automatic differention https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_differentiation[05] 00:18:25 GPU https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit TPU https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_Processing_Unit4[06] 00:20:56 Machine Learning https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning[07] 00:29:30 AutoGrad Library https://autograd.readthedocs.io/en/latest/ JAX https://github.com/google/jax Vectorization https://en.wikipedia.org/wiki/Vectorization[08] 00:33:10 Dex White Paper 4 pages https://openreview.net/pdf?id=rJxd7vsWPS Dex White Paper 20 pages https://arxiv.org/pdf/2104.05372.pdf Dex Tutorial https://google-research.github.io/dex-lang/examples/tutorial.html MatLab Programming Language https://www.mathworks.com/products/matlab.html[09] 00:35:40 Rank Polymorphism https://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_polymorphism#Higher-rank_polymorphism[10] 00:37:42 Futhark Programming Language https://futhark-lang.org/ Dex and Futhark https://futhark-lang.org/blog/2020-12-28-futhark-and-dex.html ArrayCast Episode with Troels Henriksen https://www.arraycast.com/episodes/episode37-futhark[11] 00:39:00 Haskell Programming Language https://www.haskell.org/[12] 00:40:30 Ad Hoc Polymorphism https://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc_polymorphism Parametric Polymorphism https://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_polymorphism NumPy Python Library https://numpy.org/[13] 00:46:15 CUDA GPU Language https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA[14] 00:53:13 XLA JAX compiler https://hpc.nih.gov/apps/JAX.html[15] 00:56:57 Triton OpenAI https://openai.com/research/triton[17] 01:01:44 Languish language tracker https://tjpalmer.github.io/languish/ LLMs https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model[18] 01:05:43 github/google/Jax github/google-research/dex-lang[19] 01:08:00 Nix https://docs.haskellstack.org/en/stable/nix_integration/[20] 01:09:25 Adam's secret project - TBA[21] 01:10:28 Contact AT ArrayCast DOT com

Array Cast - August 4, 2023 Show NotesThanks to Bob Therriault and AdámBrudzewsky for gathering these links:[01] 00:01:49 Stephen's book contributions sjt AT 5jt DOT com Dyalog User Meeting https://www.dyalog.com/user-meetings/dyalog23.htm[02] 00:04:19 Henry ArrayCast episodes ArrayCast Episode #6 https://www.arraycast.com/episodes/episode-06-henry-richs-deep-dive-into-j ArrayCast Episode #18 https://www.arraycast.com/episodes/episode18-henry-rich-presents-j903 ArrayCast Episode #48 https://www.arraycast.com/episodes/episode48-henry-rich ArrayCast Episode #50 https://www.arraycast.com/episodes/episode50-fold APL Farm Discord https://aplwiki.com/wiki/APL_Farm[03] 00:10:40 Todd Rundgren https://en.wikipedia.org/wiki/Todd_Rundgren[04] 00:13:00 J's Extended Integer type https://code.jsoftware.com/wiki/Vocabulary/Constants#Extended_Integers lib.gmp https://gmplib.org/ Infinity in J https://code.jsoftware.com/wiki/Vocabulary/Constants#Infinity Endianness https://en.wikipedia.org/wiki/Endianness[05] 00:20:25 NaN or Indeterminate in J https://code.jsoftware.com/wiki/Essays/Indeterminate Null in K https://k.miraheze.org/wiki/Null%3F[06] 00:25:46 Fixed point type https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-point_arithmetic[07] 00:29:30 Floating Point Math https://0.30000000000000004.com NARS2000 https://aplwiki.com/wiki/NARS2000 J constants https://code.jsoftware.com/wiki/Guides/Constants[08] 00:35:20 Hilbert Matrix https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert_matrix[09] 00:37:00 Kamila Lisp https://aplwiki.com/wiki/KamilaLisp Euler's Formula https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_formula Dyalog Idioms https://help.dyalog.com/latest/#Language/Introduction/Idiom%20Recognition/Idiom%20List.htm Roger's Comments https://www.dyalog.com/blog/2015/12/apl-puns/[10] 00:39:00 World Math Day https://www.jsoftware.com/papers/APLQA.htm#worldmathsday Complex Floor https://aplwiki.com/wiki/Complex_floor[11] 00:44:50 Dyalog Time Functions https://help.dyalog.com/latest/#Language/System%20Functions/dt.htm French Republican Calendar https://en.wikipedia.org/wiki/French_Republican_calendar Proleptic Gregorian calendar https://en.wikipedia.org/wiki/Proleptic_Gregorian_calendar Leap year rules https://en.wikipedia.org/wiki/Leap_year Microsoft Date Time Picker https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.datetime.ticks?view=net-7.0[12] 00:48:20 Ben Deane Calendrical C++ https://www.youtube.com/watch?v=qD8HQl1fU5Y[13] 00:53:24 Rosetta Code https://rosettacode.org/wiki/Rosetta_Code J Wiki https://code.jsoftware.com/wiki/Main_Page[14] 00:59:13 Ktye https://aplwiki.com/wiki/APL%5Civ April https://aplwiki.com/wiki/April ArrayCast Episode #23 https://www.arraycast.com/episodes/episode23-andrew-sengul[15] 01:00:47 Scrabble word list Collins https://en.wikipedia.org/wiki/Collins_Scrabble_Words NWL https://en.wikipedia.org/wiki/NASPA_Word_List Official Scrabble Players Dictionary https://en.wikipedia.org/wiki/Official_Scrabble_Players_Dictionary[16] 01:03:50 Contact AT ArrayCast DOT com

Array Cast - August 18, 2023 Show NotesThanks to Bob Therriault, Conor Hoekstra, Marshall Lochbaum and Adám Brudzewsky for gathering these links:[01] 00:01:15 Adám's Leet code playlist https://www.youtube.com/watch?v=MUNPk6_ro4o&list=PLYKQVqyrAEj_6ZSDwha9PeftgKKHeDJ7- Jot Dot Times - APL News Aggregator https://apl.news/[02] 00:03:08 Rob Pike https://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Pike Talks 2007-20016 https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NQHgGj2vtsJkK6ZyTzogNUTqe4nFSWd Go Time podcast #100 - Creating Go https://changelog.com/gotime/100 Ken Thompson https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Thompson Robert Griesemer https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Griesemer Go Programming Language https://en.wikipedia.org/wiki/Go_(programming_language) The Go Programming Language and environment https://www.youtube.com/watch?v=YXV7sa4oM4I Ivy Programming Language https://pkg.go.dev/robpike.io/ivy https://aplwiki.com/wiki/Ivy[03] 00:05:50 UTF-8 https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8[04] 00:07:27 2741 terminal https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_2741 TryAPL https://tryapl.org/[05] 00:08:40 Stephen Wolfram https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wolfram Mathematica Programming Language https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfram_Mathematica Lisp Programming Language https://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_programming_language[06] 00:11:09 Plan 9 https://en.wikipedia.org/wiki/Plan_9_from_Bell_Labs Bell Labs https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_labs[07] 00:12:10 https://en.wikipedia.org/wiki/Google[08] 00:17:20 Russ Cox Advent of Code videos https://www.youtube.com/playlist?list=PLrwpzH1_9ufMLOB6BAdzO08Qx-9jHGfGg[09] 00:18:45 J programming Language https://www.jsoftware.com/#/ Raul Miller episode on the ArrayCast https://www.arraycast.com/episodes/episode59-raul-miller Transcendental functions https://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_function[10] 00:28:35 q Programming Language https://code.kx.com/q/learn/ https://apl.wiki/q Joel Kaplan episode on ArrayCast https://www.arraycast.com/episodes/episode27-joel-kaplan[11] 00:31:21 Ken Iverson https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_E._Iverson Stop Writing Dead Programs Jack Rusher https://www.youtube.com/watch?v=8Ab3ArE8W3s[12] 00:35:00 Leading axis agreement https://aplwiki.com/wiki/Leading_axis_theory[13] 00:38:15 Arthur Whitney https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Whitney_(computer_scientist)[14] 00:45:15 Nested Array Theory https://aplwiki.com/wiki/Nested_array[15] 00:50:00 APL wiki https://aplwiki.com/wiki/ Dyalog documentation https://www.dyalog.com/documentation_182.htm#CORE APLwiki documentation for Take https://aplwiki.com/wiki/Take[16] 00:52:09 BQN Programming Language specification https://mlochbaum.github.io/BQN/spec/index.html IBM specification APL2 https://www.ibm.com/downloads/cas/ZOKMYKOY Go Programming Language specification https://go.dev/ref/spec[17] 00:53:25 Rank operator https://aplwiki.com/wiki/Rank_(operator)[18] 00:58:23 Right tack function https://aplwiki.com/wiki/Identity Combinators https://en.wikipedia.org/wiki/Combinatory_logic[19] 01:02:25 John Scholes Game of Life https://www.youtube.com/watch?v=a9xAKttWgP4 Simplicity is Complicated https://www.youtube.com/watch?v=rFejpH_tAHM[20] 01:10:40 Contact AT ArrayCast DOT Com

We explore the Array Languages of APL, J, k, q and offshoots. If you are Array Language curious, this is the podcast for you. Occasionally we may dive into the weeds, but most of the time we try to stay accessible to the general listener.