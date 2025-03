In this podcast, you will find material for beginner learners. With this podcast you can start learning Spanish on your own, following the guide topics of each ...

About Simple Spanish Podcast

In this podcast, you will find material for beginner learners. With this podcast you can start learning Spanish on your own, following the guide topics of each episode. This podcast is created to complement your studies and give you effective tools to improve your listening and speaking. In addition to this audio, you will find on the website the transcripts and translation of each episode and some learning Tips and Charts. https://www.simplespanishwithdani.com/ If you enjoy this content and find it useful, you can support my work and buy me a coffee! https://www.buymeacoffee.com/danialfonsod