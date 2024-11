Download for free in the Play Store

主播 | 刘飞,内容创作者,产品经理,袋泡原叶茶「三五杯」联合创始人本期是一期单口,聊了聊由 2024 年 10 月 8 日影视飓风发布的视频引发的一次讨论,以及讨论背后意味着什么。内容索引08:57 Part1 影视飓风的视频讲了什么视频清晰度连年提升,成本也连年提升视频上传就被压缩,不但被压缩还做了美颜处理压缩算法运用信息论的理论,侧重不同信息量存储20:22 Part2 视频压缩技术与用户体验好的压缩算法确实能做到高性价比,但是评测算法是否完全等同于人的感受视频网站通过增加亮度和对比度,让用户感觉画面清晰26:45 Part3 视频压缩的背后:艰难的时代视频网站不赚钱是长期以来的困局带宽成本约占整个营运成本的10%视频网站的规模越大,带宽成本就越高37:04 Part4 视频网站开源节流的其他方式视频网站的广告收入是重要的盈利来源视频网站在电视端需要与有牌照的机构合作HCDN 技术能够有效提升视频缓存速度并降低宽带传输成本47:50 Part5 运营商的复杂性YouTube 的商业逻辑很简单:一个几乎不用交网费的视频网站从成本比例来看,宽带成本不是唯一决定视频网站生死存亡的点视频网站在运营商面前没有话语权,但运营商也有自己承载的社会责任59:30 Part6 三个矛盾互联网公司的增长惯性,与现实的矛盾无限制节约成本,与用户体验的矛盾打工人的 KPI,与用户实际需求的矛盾制作人:严格片头:Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾:迷途羔羊 - 张震岳

嘉宾|大盛,「游戏人有态度」主理人,多年视频技术从业者主播 | 刘飞,产品经理,内容创作者,袋泡原叶茶「三五杯」联合创始人大盛是一个有 20 年视频创作经历的网二代。我们从前阵子视频压缩的争议开始,一块聊了聊整个视频行业的变迁、视频技术、商业模式和用户行为的变化。希望对你有所启发。内容索引01:10 Part1 视频行业的变迁与个人经历游戏可能成为未来视频娱乐的终极媒介或商业化载体录像带在专业视频领域持续应用至今没有互联网的时代,大量信息传输还得靠光盘非线性剪辑革命了视频制作流程22:13 Part2 视频技术的进步与互联网的影响断点续传和分块下载技术提高传输效率,至今仍被使用RMVB 格式能将大视频文件压缩小,同时保持可接受的画质分布式计算基于互联网分享概念,促进资源共享迅雷在传输和内容分发方面对中国互联网发展起到了关键作用为什么爱优腾能够成为互联网视频内容的巨头1:02:23 Part3 现代视频消费的挑战与未来趋势H.264 是广大手机上解码性价比最高的一种方案UP 主应指导大众优化视频观看体验对大多数消费者而言,NAS 并非必要制作人:严格片头:Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾:挥手之间 - 黑薄荷乐队

主播 | 刘飞,内容创作者,产品经理,袋泡原叶茶「三五杯」联合创始人本期是一期单口,这次想聊一聊 AI 耳机,以及延伸出来的一个大的话题:AI 硬件。缘起是字节刚刚推出的一款耳机 Ola Friend。AI 硬件目前依然还有很长的路要走。希望对你有所启发。内容索引03:02 Part1 AI 耳机是什么AirPods 改造了蓝牙耳机市场耳机是年 1 亿多出货量的大市场Ola Friend 的整体体验到底什么算是 AI 耳机?21:33 Part2 AI 眼镜是什么从 Google Glass 聊起用户朴素的消费观念是什么无显示屏只具有人工智能的眼镜可能成为主力设备Meta 眼镜的主要功能:拍照、拍视频;耳机;AI 语音41:00 Part3 AI 硬件,还是有点 AI 功能的普通硬件?Ola Friend 也不是 AI 原生硬件,而是 AI 入口AI 硬件有三类:手机的延伸、独立的垂直场景、试图替代手机到底是不是 AI 硬件?55:40 Part4 我们为什么还需要另一个硬件目前的手机已经做到非常极致了LUI 与 GUI手机的可得性和确定性01:14:55 Part5 AI + 还是 +AIAI 这把屠龙刀不是在少年手上,是在龙自己手上AI 可能会影响新的互联网入口目前的 AI 发展,更多是增程式,不是颠覆式拥抱变化制作人:严格片头:Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾:吞吐 (Puff) - 八仙饭店

嘉宾|怡新,中国美术学院国画博士主播 | 刘飞,内容创作者,产品经理,袋泡原叶茶「三五杯」联合创始人本期邀请到国画系博士怡新,怡新老师为黑神话·悟空游戏项目绘制了 5 幅国画。我们一起聊了聊国画的体验,以及如何理解今天的国画和国画专业。希望对你有所启发。怡新创作的《还好有春天》:怡新创作的《黑神话·悟空》插画:搜山图:十八罗汉图:内容索引00:31 Part1 国画与游戏的跨界合作技法、用色、形象等元素都参照古画让形象野一点:古拙,野逸10:18 Part2 国画文化的传承与创新国画就是一种传统文化所有的绘画种类,第一步是技术,然后文化层面宋元绘画的差异:绘画群体、参照对象不同了解历史文化,更深的认识现在的自己文人画就是精英文化,慢慢会有趋同性31:27 Part3 国画学习与文化认知的演变国画的质感就是对笔墨纸砚天生的敏感性正因为国画的局限性,所以决定了它的高度传统技艺都有模件化体系,根据基本元素进行排列组合,形成新东西心路历程:怀疑,接受,怀疑,接受44:41 Part4 艺术创作与学术追求的平衡作为创作者,始终与自我对话,将生活经历转化为艺术创作画面里的浪漫,原始性,生命力都很吸引我画画最重要的就是速写,然后从自己的兴趣点入手如果对画画感兴趣,随时都可以开始制作人:严格片头:Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾:这里会长出一朵花 - 旅行团乐队相关怡新推荐:书:《万物》 - 雷德侯(德),《耶稣之子》 - 丹尼斯约翰逊(美)画家:髡残(中国画史上四僧之一),彼得多伊格,保罗高更怡新的小红书:

嘉宾|杨天楠,「听懂涨声」主理人,长波家庭财务工作室创始人主播 | 刘飞,内容创作者,产品经理,袋泡原叶茶「三五杯」联合创始人本期邀请的是播客圈的老熟人天楠,我们聊了聊一个最近热点的话题:抖音炒股学。这是一种通过直播间推送股票代码,吸引投资者跟风购买,而不注重基本面分析,通过高杠杆和频繁交易来获取利润的方式。投资者教育变成投资者教训,面对这样的行业现状,投资者一定得清楚自己玩的是什么游戏,才能在投资浪潮里赚到钱。希望对你有所启发。内容索引02:08 Part1 抖音炒股与行业现状抖音认证的财经自媒体人质量也会参差不齐高杠杆交易,爆仓就是很容易的一件事儿分发买卖指令给两组人,通过他们的频繁交易赚取高额手续费利用群体情绪和互联网媒体,快速炒作股票很普遍最聪明的程序员开发了最强大的工具,若被坏人利用,其高效率可能伤害更多人24:18 Part2 投资心态与行业运作一个月8亿收入,实则就是在卖空气股票顾问的运营逻辑就是工业化割韭菜逻辑我不割这些人他们也会被割的,与其被别人割,不如被我割人们可能对单个悲剧感同身受,但面对大规模灾难却可能麻木,因为缺乏具体性46:02 Part3 投资者教育or投资者教训人性难改,只有平台担责、监管跟进和反思,才可能带来正面结果对多数人来说,通过炒股获得财务自由是个妄念投资需逆人流而行,人少处才能发现机会只有明白自己在玩什么游戏的人才能赚钱制作人:严格片头:Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾:而我也无法摸到上游的风 - 刘森

