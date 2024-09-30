主播 | 刘飞，内容创作者，产品经理，袋泡原叶茶「三五杯」联合创始人本期是一期单口，这次想聊一聊 AI 耳机，以及延伸出来的一个大的话题：AI 硬件。缘起是字节刚刚推出的一款耳机 Ola Friend。AI 硬件目前依然还有很长的路要走。希望对你有所启发。内容索引03:02 Part1 AI 耳机是什么AirPods 改造了蓝牙耳机市场耳机是年 1 亿多出货量的大市场Ola Friend 的整体体验到底什么算是 AI 耳机？21:33 Part2 AI 眼镜是什么从 Google Glass 聊起用户朴素的消费观念是什么无显示屏只具有人工智能的眼镜可能成为主力设备Meta 眼镜的主要功能：拍照、拍视频；耳机；AI 语音41:00 Part3 AI 硬件，还是有点 AI 功能的普通硬件？Ola Friend 也不是 AI 原生硬件，而是 AI 入口AI 硬件有三类：手机的延伸、独立的垂直场景、试图替代手机到底是不是 AI 硬件？55:40 Part4 我们为什么还需要另一个硬件目前的手机已经做到非常极致了LUI 与 GUI手机的可得性和确定性01:14:55 Part5 AI + 还是 +AIAI 这把屠龙刀不是在少年手上，是在龙自己手上AI 可能会影响新的互联网入口目前的 AI 发展，更多是增程式，不是颠覆式拥抱变化制作人：严格片头：Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾：吞吐 (Puff) - 八仙饭店相关欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》，也恳请能在苹果 Podcast 、网易云音乐、Spotify 或喜马拉雅留下你的宝贵好评。感谢！商务合作&嘉宾自荐，请加微信： wocaishiliufei
我是刘飞，产品经理生涯完整经历了 Web2.0，半截经历在中小公司和创业，半截经历在滴滴和阿里，写过两本勉强还凑合的书，有个不温不火的公众号「刘言飞语」。住在离西湖 11 km 的西湖区，室友是一只苏格兰折耳银渐层。三五环是我的独立播客，邀请身边在城市里生活的局内人朋友聊天。话题和对谈的内容都只围绕一个原则，就是我个人的好奇心。通过他们不同的表述里，我试图发现不同的认知视角、不同的思维模式乃至不同的生活态度。至少会重塑我对世界的感知和判断，也期待能对你有启发。