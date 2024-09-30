No.173 抖音炒股，如何一个月卖空气卖 8 亿

嘉宾｜杨天楠，「听懂涨声」主理人，长波家庭财务工作室创始人主播 | 刘飞，内容创作者，产品经理，袋泡原叶茶「三五杯」联合创始人本期邀请的是播客圈的老熟人天楠，我们聊了聊一个最近热点的话题：抖音炒股学。这是一种通过直播间推送股票代码，吸引投资者跟风购买，而不注重基本面分析，通过高杠杆和频繁交易来获取利润的方式。投资者教育变成投资者教训，面对这样的行业现状，投资者一定得清楚自己玩的是什么游戏，才能在投资浪潮里赚到钱。希望对你有所启发。内容索引02:08 Part1 抖音炒股与行业现状抖音认证的财经自媒体人质量也会参差不齐高杠杆交易，爆仓就是很容易的一件事儿分发买卖指令给两组人，通过他们的频繁交易赚取高额手续费利用群体情绪和互联网媒体，快速炒作股票很普遍最聪明的程序员开发了最强大的工具，若被坏人利用，其高效率可能伤害更多人24:18 Part2 投资心态与行业运作一个月8亿收入，实则就是在卖空气股票顾问的运营逻辑就是工业化割韭菜逻辑我不割这些人他们也会被割的，与其被别人割，不如被我割人们可能对单个悲剧感同身受，但面对大规模灾难却可能麻木，因为缺乏具体性46:02 Part3 投资者教育or投资者教训人性难改，只有平台担责、监管跟进和反思，才可能带来正面结果对多数人来说，通过炒股获得财务自由是个妄念投资需逆人流而行，人少处才能发现机会只有明白自己在玩什么游戏的人才能赚钱制作人：严格片头：Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾：而我也无法摸到上游的风 - 刘森相关欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》，也恳请能在苹果 Podcast 、网易云音乐、Spotify 或喜马拉雅留下你的宝贵好评。感谢！商务合作&嘉宾自荐，请加微信： wocaishiliufei封面图片由 Midjourney 生成，版权所有©️三五环