126.关于养老：未来有哪些事情大概率会发生？个人养老金到底值不值？feat.有富同享
12/18/2025 | 1h 5 mins.
20 多岁就开始愁养老？现在的 95 后、00 后早就把自己的“养老焦虑”聊成了日常。不再是关心父母的养老，年轻人实打实焦虑自己的晚年：怕养老金不够用，过不上有尊严的日子，甚至有朋友已经提前物色养老社区。这届年轻人，堪称“少年老成”最早上手规划未来退休养老的世代。可现实是，国内养老三支柱 “偏科严重”：社保养老金占了近 60%，但只能勉强兜底；企业年金只覆盖机关单位和大公司，多数人没份；2022 年推出的个人养老金，大家要么看不懂规则、不知道能省税，要么怕钱交进去被挪用，根本不敢动。再加上全球都在延迟退休，国内政策也已落地，人活得越来越久，养老钱得撑更长时间，年轻人的养老规划早就不是“以后的事”，而是现在就得搞定的刚需。本期节目是与富国基金播客节目《有富同享》的串台，很荣幸有机会与富国基金的两位基金经理张子炎、王乐乐一起聊聊养老，希望我们的聊天，可以把那些关于“养老”的抽象焦虑转变成为能够直接落地的省钱、赚钱方案。本期嘉宾 张子炎｜富国基金多元资产投资部多元资产投资总监 王乐乐｜富国基金量化投资部ETF投资总监时间轴 05:14 年轻人的“养老焦虑”为何提前到来？ 06:26 为什么年轻人这么早就开始关注个人养老？ 15:18 全球人均预期寿命延长、婴儿潮一代退休，延迟退休是否必然？ 20:59 对比美国社保基金盈余枯竭风险，哪些结构性问题致其凸显？ 25:52 国内养老金三支柱各支柱作用、覆盖情况如何？ 34:07 国家推进个人养老金制度的核心考量是什么？ 38:52 个人养老金账户 vs 个人直接投资 43:35 基金 Y 份额是什么？FOF和指数基金有什么区别？ 48:04 养老 Y 份额的风险和收益水平表现如何？ 50:35 对于年轻人来说，Y 份额值得考虑吗？指数基金Y份额怎么选？ 53:22 什么样的人适合投资FOF？ 57:15 除经济保障的安全感外，哪些要素更影响老年幸福感？ 62:56 一句话总结养老心得：从焦虑到“心里有底”
125.三年老友记：从焦虑纠结到内心笃定 | 又见Mandy
12/17/2025 | 1h 23 mins.
三年前，我开始做播客，Mandy是「盲人摸象」系列第11期的嘉宾。从“网友”到“朋友”，我们在此之后基本上保持着每半年录一次节目的频率，以一种特殊的方式见证了彼此过去三年的变化。相似的职业转轨经历，相似的自由职业思考，也遇到了相似的焦虑和纠结。如果你回听过去的几期节目，想必也会像我一样，感慨良多。这一次，我们都感受到彼此身上前所未有的笃定。这种笃定，来自于过去几年持续不断地实践，也来自于我们反复认清了自己“热爱且擅长”的事情。希望与你分享我们的笃定，也希望这一期节目可以让你感受到力量。本期节目你将听到—— 04:17 正片开始：时隔半年，Mandy惊呼“你变化好大” 09:21 成长标志：面对工作offer，为何不再纠结？如何放下FOMO（“怕错过”）心态？ 11:45 坦诚心路：痛苦承认自己精力有限，实在抛不动那么多球了 15:22 关键转变：从“我什么都能做”到“我只做擅长且热爱的” 19:48 有趣插曲：设计新logo时，终于想清“轻刀快马”就是我自己 25:37 顿悟时刻：很多事不是拼命想通的，是做得足够了，自然就明白了 35:25 答辩之后：拿到博士学位为何没有狂喜，只感到出奇平静？ 39:21 深刻反思：过程过于痛苦，即使拿到结果快乐也变得虚无 41:33 彼此感慨：每半年一次的深度交流，是滋养也是荣幸 46:55 Mandy的生活：学画水彩不是为了技法，是为磨炼没耐心的心性 49:31 效率革命：Mandy如何用AI员工搭建工作流，实现每天4小时工作制 54:36 深度分析：AI对就业的冲击是“横切”，年轻人首当其冲 01:02:10 创意案例：用AI为不爱刷牙的孩子，半小时定制一本专属绘本 01:07:37 杠杆效应：AI如何将内容创作者的效率提升数倍，放大个人影响力 01:09:32 愿景实现：借助AI工具，我们才能真正接近“不卷不躺”的理想状态 01:13:17 未来计划：想做重运营的线下社群，因为人的深度连接无可替代 01:21:51 尾声：对未来的期待不再是证明什么，而是平静笃定的创造【过往相关节目】 99.是一场酣畅淋漓的做题家互助会！ 原来，大人也要“试错”啊 | 盲人摸象番外 月亮还是六便士，可我哪个都不敢，也不甘心放下 | 盲人摸象番外 凡事都要出成绩，是东亚社会的思想钢印 | 盲人摸象EP11如果你对我在节目中反复提到的那张海报，或者是对Mandy正在做的事情感兴趣，可以扫描海报下方的二维码查看更多——
124.《污名陷阱：对高学历失业者的社会性围猎》：聊失业，也聊优绩主义
12/09/2025 | 1h 15 mins.
本期节目你将听到： 04:42 问题一：系统性失业是如何被制造出来的？自20世纪30年代至今，美国社会技术性失业的四波浪潮给我们留下了什么启示？ 27:09 问题二：污名化逻辑是如何运作的？污名，必然来自于主观恶意么？我们应该如何避免自己成为优绩主义逻辑的一环？ 46:06 问题三：从“担心被优化”，到“期待被裁员”，如何理解当代年轻人关于裁员与失业的看法？ 60:24 问题四：面对失业与污名，我们可以做些什么？社会学可以做些什么？表达与倾听，真的有用么？本期节目提到的论文Generative AI as Seniority-BiasedTechnological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data by SeyedMahdi Hosseini Maasoum, Guy Lichtinger :: SSRN本期节目提到的书 《污名陷阱：对高学历失业者的社会性围猎》 《朝不保夕的人》：不稳定的生活是如何被“制造”出来的 《扫地出门：美国城市的贫穷与暴利》 《两美元过一天：美国的福利与贫穷》 《穷忙》 《钢的城：美国锈带兴衰史》 《乡下人的悲歌》💡对【三联×央视新闻】2026联名日历感兴趣的听友，点击 购买链接 即可跳转下单~
123.钥匙儿童、直升机父母与代际认知错位：跟老外聊聊中国内卷feat.飞天胡说
12/02/2025 | 1h 26 mins.
本周的节目是与播客 飞天胡说 两位主播@罗飞 @罗一天 的串台，他们是两位长期生活在中国的“老外”，也是纪录片导演。我大学时候的阅读和写作趣味在很大程度上受到彼得·海斯勒（何伟）的影响，至今我仍然很喜欢他的“中国三部曲”（《江城》《甲骨文》与《寻路中国》）。我始终认为，从外国人的视角看中国，是一种极其宝贵的经验。本期节目你将听到—— 07:32 为何选择跟老外聊“内卷” 10:38 《读者》杂志塑造的“美国童年”刻板印象 15:10 学习时长与效率的非线性关系 18:01 定义当下“内卷”：无效努力与竞争焦虑 22:50 从“钥匙儿童”到“精准监护”的代际变迁 31:33 “直升机父母”已成为全球性现象 35:44 中国社会剧烈变迁导致的代际认知错位 40:27 东西方家庭观念与责任的文化根源 47:20 父母对未来的认知局限是矛盾的根源 51:09 选择“非主流”路径的巨大风险与压力 54:50 “自由玩耍”也变成了一门课程 59:31 教育内卷的集体行动困境与无奈 01:05:45 青少年心理健康问题正在成为新的共识🎵本期节目（反复）出现的音乐 人间指南-陈婧霏🎉欢迎加入听友群在各位听友不懈地敦促下，我们终于鼓起勇气开始运营听友群了，欢迎添加小助手（微信号：qingdaokuaima123），即“轻刀快马”全拼+123，加入听友群，和我们一起——🎙见天地、见众生、见自己你们的反馈对于我们无比重要，期待与你交流！
122.普通人的故事必须自圆其说么feat.Steve
11/28/2025 | 2h 17 mins.
本期是与 Steve@史蒂夫说 的串台节目，应该是我今年录制状态最好的一期，发之前我又重听了一遍，还是这么觉得。我们聊到了很多话题，比如：个体化时代，身份认同如何从一种既定的、与生俱来的社会关系位置，演变成为一种自反性的终身性任务与叙事性成就？技术作为一种社会变迁力量，如何塑造了Z世代乃至更年轻的阿尔法世代？重建附近到底意味着什么？是否仅仅代表了一种怀旧的、中式梦核式的叙事？心理学标签的泛滥，是否已经变成了一种自证预言式的心理暗示？对于主体性的片面强调，是否会导致更难以摆脱的孤独感，以及人际关系的退却？你看，这些话题其实都挺抽象的，多亏了有史蒂夫，我们聊得应该还算生动吧。这一期节目应该算是梳理了我过去一段时间在思考的诸多问题，以及一些不成熟的想法。感谢Steve的邀请，希望大家喜欢这期节目。本期节目你将听到—— 06:14 普通人找到讲述生命经验的方式为什么至关重要 15:16 个体化时代，人生故事承受巨大的自圆其说的压力 25:21 用创造的责任感对冲世界的不确定性 34:34 科技变迁使得年轻一代深陷还过得去的泥潭 43:45 学术研究在解决实际问题上的局限性 55:39 附近性是过度怀旧还是在指出生活的方向？ 64:22 都市生活和人类社会性的错配 73:47 心理学标签泛滥的背后是一知半解和自我异化 89:39 如何面对心爱宠物的离世 99:36 观念不是不变的真理，是我们对生活和时间的反应 108:00 社媒时代的主体性被消费主义收编成了表演性 124:53 关系可以拓展自我，健康的共识孕育主体性🎵本期节目（反复）出现的音乐 人间指南-陈婧霏🎉欢迎加入听友群在各位听友不懈地敦促下，我们终于鼓起勇气开始运营听友群了，欢迎添加小助手（微信号：qingdaokuaima123），即“轻刀快马”全拼+123，加入听友群，和我们一起——🎙见天地、见众生、见自己你们的反馈对于我们无比重要，期待与你交流！
轻刀快马