三年前，我开始做播客，Mandy是「盲人摸象」系列第11期的嘉宾。从“网友”到“朋友”，我们在此之后基本上保持着每半年录一次节目的频率，以一种特殊的方式见证了彼此过去三年的变化。相似的职业转轨经历，相似的自由职业思考，也遇到了相似的焦虑和纠结。如果你回听过去的几期节目，想必也会像我一样，感慨良多。这一次，我们都感受到彼此身上前所未有的笃定。这种笃定，来自于过去几年持续不断地实践，也来自于我们反复认清了自己“热爱且擅长”的事情。希望与你分享我们的笃定，也希望这一期节目可以让你感受到力量。本期节目你将听到—— 04:17 正片开始：时隔半年，Mandy惊呼“你变化好大” 09:21 成长标志：面对工作offer，为何不再纠结？如何放下FOMO（“怕错过”）心态？ 11:45 坦诚心路：痛苦承认自己精力有限，实在抛不动那么多球了 15:22 关键转变：从“我什么都能做”到“我只做擅长且热爱的” 19:48 有趣插曲：设计新logo时，终于想清“轻刀快马”就是我自己 25:37 顿悟时刻：很多事不是拼命想通的，是做得足够了，自然就明白了 35:25 答辩之后：拿到博士学位为何没有狂喜，只感到出奇平静？ 39:21 深刻反思：过程过于痛苦，即使拿到结果快乐也变得虚无 41:33 彼此感慨：每半年一次的深度交流，是滋养也是荣幸 46:55 Mandy的生活：学画水彩不是为了技法，是为磨炼没耐心的心性 49:31 效率革命：Mandy如何用AI员工搭建工作流，实现每天4小时工作制 54:36 深度分析：AI对就业的冲击是“横切”，年轻人首当其冲 01:02:10 创意案例：用AI为不爱刷牙的孩子，半小时定制一本专属绘本 01:07:37 杠杆效应：AI如何将内容创作者的效率提升数倍，放大个人影响力 01:09:32 愿景实现：借助AI工具，我们才能真正接近“不卷不躺”的理想状态 01:13:17 未来计划：想做重运营的线下社群，因为人的深度连接无可替代 01:21:51 尾声：对未来的期待不再是证明什么，而是平静笃定的创造【过往相关节目】 99.是一场酣畅淋漓的做题家互助会！ 原来，大人也要“试错”啊 | 盲人摸象番外 月亮还是六便士，可我哪个都不敢，也不甘心放下 | 盲人摸象番外 凡事都要出成绩，是东亚社会的思想钢印 | 盲人摸象EP11如果你对我在节目中反复提到的那张海报，或者是对Mandy正在做的事情感兴趣，可以扫描海报下方的二维码查看更多——