میهمان اولین اپیزود پادکست، محمد زیکساری، بازیگر ، کمدین و دانش آموخته فلسفه هست :محمد داستان سه تا از گرفتاری های بزرگ زندگی شو برامون گفته که خیلی بخوام خلاصه از زبون وودی آلن بگم ، میشه گرفتاری اول : من سوال رو نمی دونم، اما جواب قطعا سکس‌ه. گرفتاری دوم : بازیگری تنها شغلیه که میتونی هزار بار شکست بخوری و همچنان باهات مثل یه نابغه رفتار کننگرفتاری سوم : از مرگ نمی ترسم ، فقط نمیخوام وقتی اتفاق می افته اونجا باشمراديو پیمان،‌ یه پادکست کمدیه که اگر فکر میکنی گند زدن تو زندگی تخصص خودته، باید بهش گوش بدینظراتتون رو حتما برام در کست باكس و اینستاگرام بنویسید. اگر آدم بانمکی هستید و میخواید مهمون پادکست باشید حتما بهم پیام بدین و بگین گرفتاری جذاب و شنیدنی شما چیا بوده؟ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

میهمان دومین اپیزود رادیو پیمان، امیر نهاوندی، بازیگر و کارگردانهدستور العمل این اپیزود : ۱-این اپیزود خیلی قصه های عجیبی داره، شنیدنش برای بچه ها بی ضرر نیست، ولی قطعا عبرت آموزه، باز هر جور صلاحه والدینه! ۲- قبل از گوش دادن ، درباره قرص کلونازپام، طبقه بورژوازی، مقبره خانوادگی بهشت زهرا، چشم سوم و شیرینی بیرجندی سرچ کنید. اما خلاصه گرفتاری های امیر از زبون من : گرفتاری اول؛ قبرستون: روی سنگ قبرم میخوام بنویسن: آخرش تونست یه جای پارک گیر بیاره ! گرفتاری دوم؛ تاکسی: راننده تاکسی گفت: دایی، هر مسیری بریم بالاخره میرسیم به مقصد، دیر یا زود، ولی انتخاب یه مسیر کوتاه تر یا یه مسیر قشنگ‌تر این دیگه انتخابه تو اِ ! انگار دکتر هولاکویی داشت می رسوندم خونه! گرفتاری سوم شیرینی بیرجندی: من نیاز ندارم مواد بزنم تا چیزای عجیب و غریب ببینم، فقط کافیه دو ساعت تو تهران پیاده راه برم!اسپانسر این اپیزود شمایین، اگه خندیدن و دوست داشتین اپیزود بعدی زودتر پخش بشه رو لینک زیر بفشارین و کمترین پولی که میتونین رو واریز کنین. کمترین مبلغ ممکن رو چون قراره گوش دادن به رادیو حالتونو خوب کنه نه اینکه مدام به تهیه کننده فحش بدین. لینک حمایت:hamibash.com/shirinstyleراديو پیمان،‌ توسط من پیمان حقانی نویسنده و کارگردان سینما تهیه میشه و یه پادکست کمدیه در محدوده تراژدی‌های زندگی! اینجا آدمها از گرفتاری هاشون برام میگن تا متوجه باشیم گرفتاری و شرمندگی مال همه‌س. شما هم اگه فکر میکنی گند زدن تو زندگی تخصص خودته، باید بهش گوش کنی😉 و اگه خیلی باحالی و قصه های جالبی داره برای بقیه، بیا تو رادیوی منو تعریفشون کن. از این به بعد هر اپیزود رو با گرفتاری شما تموم میکنم. گرفتاری این قسمت شما: آقای آچار فرانسهعوامل این اپیزود: کاری از : پیمان حقانی میهمان: امیر نهاوندی خنده کن: شیرین صمدی. تدوین: مرجان طبسی تهیه کننده: پیمان حقانیانتخاب موزیک و متن و … هم کاره، کاری از هست، شما به بزرگی خودت ببخش اگه خوشت نیومد.این قسمت تقدیم می‌شود به روح پرفتوح شکسپیر برای کمدی تراژدی‌های زیبایش. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

یه پادکست کمدی برای اون لحظه هایی که گفتی: خب از این بدتر نمیشهاینجا ما از گرفتاریها یا لحظات شرم آوری حرف می زنیم که خودمون تجربه اش کردیم.برای حمایت از پادکست رادیو پیمان ،‌ ما رو به دیکران معرفی کنین و اکر دوست دارین حمایت مالی کنین، هر ماه روی لینک زیر بزنین .https://hamibash.com/shirinstyle Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Listen to Radio Peyman | رادیو پیمان, The NoSleep Podcast and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app