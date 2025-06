Mi Mejor Versión con Isa Garcia

En el 2022 llegué con mis tres maletas a New York y me despedí de todo en Ecuador. Al principio pensé que iba a ser el año mas emocionante de mi vida, pero pronto entró el shock de lo que estaba pasando. Empezó el duelo migratorio, los trámites y la transición me pegó duro. Tenía el 30% de la energía usual. En este episodio hablamos de diferentes tipos de generosidad disponibles. De como ajusté mi estrategia y como seguimos vendiendo a pesar de que no contaba con los mismos recursos internos de siempre. Y la diferencia entre contenido para crecer vs. contenido para sostenerPara conseguir el Manual de Implementación GRATUITO entra a mi instagram ⁠⁠⁠⁠⁠@isagarcia ⁠⁠⁠⁠⁠y mándame un mensaje por interno solo con el número 185.Para desbloquear tu cupón de $77 USD para Vender Sin Vender 2025 haz⁠⁠⁠ click aquí⁠

