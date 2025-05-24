في هذه الحلقة يحدّثنا م. عدي كرسوع عن مهارة صناعة المانجا العربية التي كانت الأصل فيما نشاهده من الأفلام كرتونية منذ طفولتنا، ولا زالت تحظى بشعبيّة حتى يومنًا هذا، لماذا ترك م. عدي كرسوع الهندسة وقرّر العمل كمانجاكا؟ ومن أين بدأ؟ وكيف تميّز باسلوبه الخاصّ؟ الحلقة 12 من الموسم السادس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست مهارات بمراسلتنا على: [email protected]
