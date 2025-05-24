Powered by RND
مهارات
  مهارة تحمّل المسؤوليّة
    في هذه الحلقة يحدّثنا طبيب الأسرة د.صالح الأنصاري عن قضية المشي، والتي حمل على عاتقه نشرها منذ 35 عامًا، كيف يتحمّل الشخص مسؤوليّة حمل القضايا والقيم المجتمعيّة؟ وكيف يجد قضيته ورسالته؟ وفيما بينها نناقش قضيّة المشي والصحّة العامّة الحلقة 13 من الموسم السادس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. 
  مهارة صناعة المانجا
    في هذه الحلقة يحدّثنا م. عدي كرسوع عن مهارة صناعة المانجا العربية التي كانت الأصل فيما نشاهده من الأفلام كرتونية منذ طفولتنا، ولا زالت تحظى بشعبيّة حتى يومنًا هذا، لماذا ترك م. عدي كرسوع الهندسة وقرّر العمل كمانجاكا؟ ومن أين بدأ؟ وكيف تميّز باسلوبه الخاصّ؟  الحلقة 12 من الموسم السادس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. 
  مهارات نفسية
    في هذه الحلقة يحدّثنا د.عبدالله العقيل عن آخر ما توصّلت له الدراسات في مفهوم الخوف من فوات الأشياء FOMO ، وJOMO المفهوم النّقيض المستحدث، وعن أهم المهارات الشخصيّة التي يلزم تطويرها للوصول إلى صحة نفسيّة جيّدة، وأثر البيئة والطّقس على الإنسان الحلقة 11 من الموسم السادس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. 
  مهارة الكشخة بالثوب السعودي
    في هذه الحلقة يحدثنا عبدالله روكان أو سعودي ستايل عن البروتوكول لبس الثوب السعودي، ونقاط يجب مراعاتها في اختيار الثوب مع الحذاء والشماغ المناسب، وعن أناقة العريس في ليلة زواجه  الحلقة 10 من الموسم السادس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. 
About مهارات

نحن الآن في زمن المهارات.. دعونا نكتسبها سويا
