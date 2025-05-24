توصية: بودكاست 1949 | تاريخ الأغنية السعودية

تستضيف هذه الحلقة من بودكاست 1949 ضيفها المميز الفنان عبادي الجوهر للحديث عن الموسيقى السعودية وتاريخها وما تتميز به، كما تتناول محاور عن المواهب الشابة ومسؤوليتها تجاه الموسيقى السعودية وأهمية إنتاجها لأعمال مرتبطة بهويتنا وثقافتنا.للاستماع للحلقة كاملة: https://mics.sa/MOC1949-44