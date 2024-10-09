الحل إيه؟ مع رباب المهدي - Elhal Eh? with Rabab El-Mahdi

بودكاست "الحل إيه؟" | كيف نواجه التضخم في مصر؟ مع وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي أحمد جلال
ما سبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر؟ وكيف يمكن كبح جماحه؟ وهل تنجح الحكومة في استهداف قضيتي التضخم وسعر الصرف في آن واحد؟ وهل تحدد الحكومة أولويات الإنفاق بشكل مدروس؟ وهل تخصص الميزانيات المناسبة للتعليم والصحة؟ ومتى يجب أن يبدأ مسار التصحيح الاقتصادي في مصر؟ كل هذه الأسئلة وأكثر يجيب عنها وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي أحمد جلال، في حلقة خاصة، من بودكاست "الحل إيه؟" مع الدكتورة رباب المهدي.See omnystudio.com/listener for privacy information.
--------
1:24:20
بودكاست الحل إيه؟ كيف يتم اتخاذ قرارات إنشاء الطرق والكباري في مصر؟ مع الدكتور أسامة عقيل
كيف يتم اتخاذ قرارات إنشاء الطرق والكباري في مصر؟ هل هناك جدوى حقيقية لمشروع المونوريل؟ وما تأثير الإنفاق الضخم في مشروعات النقل على الاقتصاد؟ وهل يتم عمل دراسات الجدوى اللازمة؟ ومتى يتوقف نزيف الدم على الطرق وخطوط السكك الحديد؟ كل هذه الأسئلة وأكثر يجيب عنها الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، في بودكاست #الحل_إيه؟ مع الدكتورة رباب المهدي. لينكات الحلقة والبودكاست في أول تعليق. #الحل_إيه؟ #رباب_المهدي #الحل_إيه See omnystudio.com/listener for privacy information.
--------
59:51
بودكاست الحل إيه؟ تحديات التحول الرقمي في مصر مع نائب رئيس شركة مايكروسوفت السابق المهندس علي فرماوي
ما أبرز محطات مسيرته المهنية وصولًا إلى علاقته ببيل جيتس؟ وهل يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في الوظائف؟ وكيف تتعامل مصر مع ملف التكنولوجيا؟ وما أبرز عقبات التحول الرقمي في مصر؟ كل هذه الأسئلة وأكثر يجيب عنها نائب رئيس شركة مايكروسوفت السابق، المهندس علي فرماوي، في بودكاست #الحل_إيه؟ مع الدكتورة رباب المهدي. لينكات الحلقة والبودكاست في أول تعليق. #الحل_إيه؟ #رباب_المهدي #الحل_إيه See omnystudio.com/listener for privacy information.
--------
1:36:33
بودكاست الحل إيه؟ الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر مع الدكتور جودة عبد الخالق
هل النموذج الإماراتي مُناسب للتطبيق في مصر؟ ومن المستفيد من استمرار التضخم؟ وهل تسهم السياسات العامة في مصر في ترسيخ الفقر وغياب العدالة؟ وما مشكلة اليسار؟ جودة عبدالخالق يجيب عن كل هذه الأسئلة وأكثر في حلقة جديدة مميزة من بودكاست "الحل إيه؟" مع الدكتورة رباب المهدي.See omnystudio.com/listener for privacy information.
--------
1:36:27
فلسطين الماضي والحاضر (رشيد خالدي)- Palestine Past and Present (Rashid Khalidi)
This webinar discussed how the horrific events of the past year are not unique, and do not stand outside history. Speaker:Rashid Khalidi: Edward Said Professor of Modern Arab Studies, Columbia University. He has taught at the Lebanese University, the American University of Beirut, and the University of Chicago. He is co-editor of the Journal of Palestine Studies and has served as President of the Middle East Studies Association. He has written or co-edited several books, including The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler-Colonialism and Resistance, 1917-2017, which has been the Sunday Times and New York Times bestseller, and Palestinian Identity: The .Construction of Modern National Consciousness. Moderator:Rabab El Mahdi: Associate Professor, Department of Political Science, AUC.Monday, October 14 2024 • 6.00 - 7.30 pm. في الذكرى الأولى للحرب على غزة، نظم مشروع "حلول للسياسات البديلة" و"برنامج دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة" ويبنار بعنوان "فلسطين الماضي والحاضر مع رشيد خالدي" يوم الاثنين الماضي، 14 أكتوبر 2024، 6:00 – 7:30 مساءً. المتحدث:رشيد خالدي: أستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية الحديثة، جامعة كولومبيا. قام بالتدريس في الجامعة اللبنانية، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة شيكاغو. وهو محرر مشارك لمجلة الدراسات الفلسطينية وشغل منصب رئيس جمعية دراسات الشرق الأوسط. كتب خالدي وشارك في تحرير عددا من الكتب، منها "حرب المائة عام على فلسطين: تاريخ الاستعمار الاستيطاني والمقاومة، 1917-2017"، وهو الكتاب الذي وصل لقائمة أكثر الكتب مبيعاً في "صنداي تايمز" و"نيويورك تايمز"، وكذلك "الهوية الفلسطينية: بناء الوعي الوطني الحديث". أدار اللقاءرباب المهدي: أستاذ مشارك، قسم العلوم السياسية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.See omnystudio.com/listener for privacy information.