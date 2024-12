Download for free in the Play Store

本集由【Speak】贊助播出 下載 Speak, 體驗超人類英語 AI 家教 下載連結👉 https://bit.ly/HarrySpeaksPod --- 聽衆調查:https://forms.gle/qCo5m5PFPRpw4fFY9 00:00 Speak 02:54 開場 05:26 SearchGPT 15:57 SearchGPT VS Perplexity 36:27 AI搜尋的運作原理 42:49 OpenAI AMA 50:27 Miula訪談開始 56:47 特斯拉 1:56:50 蘋果 1:15:45 Mag 7 1:37:45 有額外的錢,放哪裏? --- 商業合作: [email protected] (請先參考:https://www.techwavpod.com/%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%90%88%E4%BD%9C) 哈利的IG:harryspeaks_ 哈利的電子書:從簡單的數學瞭解機器學習 電子書購買連結:https://harryspeaks.kaik.io/digital-downloads/math-for-machine-learning --- -- Hosting provided by SoundOn Powered by Firstory Hosting

本集由【怪獸部落】贊助播出 貓咪 98% 鮮肉主食糧,6kg 鮮肉才能成就一包鮮肉糧!以 72 度低溫烘焙,鎖住食材的精華營養,製作出最高肉含量的頂級乾糧。 - 98% 最高肉含量,每一口都是肉 - <5% 極低碳水配方,符合貓咪生理需求 - 可作為主食,也能拌入飼料提升營養與風味 點這裡購買👉https://lihi.cc/ljmpB 🎉 怪獸部落官網推出「鮮肉糧超值體驗組」,含1包 98% 鮮肉主食糧和 7 個鮮肉罐頭,不到 $500 又免運! 🎉 科技浪聽眾專屬優惠,怪獸部落官網結帳輸入「Techfans」,全館消費滿$1000 現折 $100,優惠碼數量有限,用完為止! --- 聽衆調查:https://forms.gle/qCo5m5PFPRpw4fFY9 00:00 怪獸部落 03:34 閑聊 11:45 AI Scaling停滯? 19:00 目前有看到停滯嗎? 25:38 專家怎麽想? 30:50 瓶頸在哪? 37:17 量化瓶頸 51:20 其他瓶頸 --- 商業合作: [email protected] (請先參考:https://www.techwavpod.com/%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%90%88%E4%BD%9C) 哈利的IG:harryspeaks_ 哈利的電子書:從簡單的數學瞭解機器學習 電子書購買連結:https://harryspeaks.kaik.io/digital-downloads/math-for-machine-learning --- 論文 Scaling laws for Precision:https://arxiv.org/abs/2411.04330 -- Hosting provided by SoundOn Powered by Firstory Hosting

