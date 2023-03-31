Web3 101
Web3 101
也许是一片新大陆，但也是荒野的西部，Web3 的世界里弥漫着去中心化的福音，呼啸着庞氏陷阱的警告。未知而且粗糙，却吸引越来越多的开发者进入。《Web3 101》是一档探索 Web3 世界的播客，在这个技术与商业上采用了全新配比的世界里，跟着Jane与阿伟展开一趟冒险之旅。 More
也许是一片新大陆，但也是荒野的西部，Web3 的世界里弥漫着去中心化的福音，呼啸着庞氏陷阱的警告。未知而且粗糙，却吸引越来越多的开发者进入。《Web3 101》是一档探索 Web3 世界的播客，在这个技术与商业上采用了全新配比的世界里，跟着Jane与阿伟展开一趟冒险之旅。 More
Available Episodes
5 of 37
S2E28｜AI来了，中美大厂的区块链业务怎么样了？
现在AI与区块链的市场冰火两重天：一边是AI热火朝天，一边是区块链又一次的行业寒冬。不管是中国还是美国的公司，他们开始慢慢去接触到区块链业务都是在2017年左右的那轮热潮中进入的，那个时候大家对区块链的当时的热情不亚于现在的AI。七年过去了，中国与美国的大厂们，他们的区块链业务到底怎么样了？
另一方面，中国公链市场已经所剩无几，我们也试着讨论下如何在中国合规、安全又体面的来做区块链，尤其是公链。
【主播】
泓君，资深媒体人
【嘉宾】
伍鸣，Conflux联合创始人
闫莺，蚂蚁链技术总监， 蚂蚁链OpenLab 首席科学家
【你将听到】
AI热潮与区块链
02:01 AI热潮如何与区块链业务相结合
05:14 大模型开始用于安全应用：KYC、KYT与合约代码审计
08:04 区块链市场正在走出寒冬期，美联储对周期影响更大
中美国大厂以及合规的区块链布局
10:01 美国大厂布局区块链节点服务的逻辑
13:30 区块链公司用大厂的云服务，违背了去中心化的初衷吗？
17:25 回顾蚂蚁链八年历史：只做一件事，解决信任
23:48 当NFT市场转冷，如何找新方向活下来
28:50 如何在中国合规地做公链：关于Gas Fee 的代付机制
31:31 Confluex中国式创新：逻辑上两条链
34:07 关于联盟链与链上的节点们
39:46大厂区块链存在是否必要：寻找可信的第三方
42:55 中美大厂节点服务的区别
45:48 过去七年公链的发展与变化
WorldCoin与区块链人才
49:11 聊聊Sam Altman的WorldCoin的技术创新：虹膜识别、零知识证明、二层网络
52:33 AI发展会让女巫攻击会越来越严重，WorldCoin的解决方法
55:00 懂Web3行业的人才稀缺：零知识证明人才快速扩张，成长性人才更稀缺
【后期】
AMEI
【BGM】
Mumbai — Ooyy
【Shownotes】
肖阳、泓君
【在这里找到我们】
收听渠道：苹果｜小宇宙
海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜Google Podcast｜Amazon Music
联系我们：[email protected]
S2E27｜比特币叙事大爆发不是偶然，全面梳理比特币生态
比特币网络仅仅具有价值存储的意义吗？在比特币Taproot升级激活之后，比特币的多重签名交易更隐私和高效，这又给比特币的网络带来了哪些多样化的可能性？
本期我们延续第21期关于比特币生态的讨论，再次连线BTCstudy的嘉宾，带我们从叙事的角度理解比特币生态。在Ordinals引发的潮流中，到底该不该向比特币的区块空间里，去写入与比特币密码学安全无关的数据？这期会从比特币叙事的角度全面梳理比特币生态。
【主播】
刘锋，BODL Ventures创始人 @fishkiller
阿伟，Web3主持人 Twitter：@web3awaei
【嘉宾】
阿剑，BTCstudy核心贡献者 Twitter：@AurtrianAjian
曾汨，BTCstudy核心贡献者 Twitter：@zengmi2140
【您将听到】
比特币生态的叙事逻辑与里程碑事件
03:34 作为价值存储体系，围绕比特币安全和去中心化特征产生的三类参与者
08:08 比特币网络自我托管方案：钱包与无需信任的解决方案
16:31 钱包的最优选择：使用原生only链
18:53 BIP32的作用：生成无数个地址，避免公钥和地址的复用（备注：应该为BIP32，播客中BIP39为口误）
22:21 价值存储中的另一关键特性：隐私保护，自由的基石
23:57 价值存储外的两个叙事：支付工具和通用底层协议
27:13 Taproot激活带来的提升：可扩展性和隐私性
34:26 构造条件式支付的核心目标：链上开销最小化，且隐私性也是最好的
比特币二层网络、侧链和智能平台
39:56 Ordinals为比特币NFT带来了更多的玩法
49:27 为何大量比特币原生开发者对新出现的NFT充满了批判：区块体积变大、密码学安全、有更节约的方式去表达
56:12 比特币的魅力：没有人能够定义比特币，只要在协议规范内，任可人可以打扮成想要的样子
58:39 Ordinals出现的原因：跳出价值存储和支付工具叙事框架的比特币
64:25 三个维度去区分智能合约系统的不同属性：计算、验证和访问
70:38 比特币的侧链：RSK、Liquid Network、Stacks
【相关阅读】
比特币全节点状态 (https://bitnodes.io/)
ZeroSync 的简单介绍 (https://www.btcstudy.org/2023/03/24/A-light-introduction-to-ZeroSync/)
一笔假装成比特币交易的莱特币交易 (https://monokh.com/posts/ledger-app-isolation-bypass)
理解比特币 Miniscript (https://www.btcstudy.org/2023/03/16/understanding-bitcoin-miniscript-part-1/)
Liana 钱包 —— 自定义资产花费条件 (https://wizardsardine.com/liana/)
比特币多签指南 (https://www.btcstudy.org/2022/12/09/a-guide-for-bitcoin-multi-sig-wallets-by-mi-zeng/)
比特币钱包备份方案简史 (https://www.btcstudy.org/2023/04/08/state-of-the-art-for-bitcoin-wallet-backups/)
比特币隐私技术的不完全调查 (https://www.btcstudy.org/2023/03/28/an-incomplete-survey-of-bitcoins-privacy-technologies/)
打浦路（Taproot）比你想的宽 (https://www.btcstudy.org/2021/10/27/taproot-is-more-important-than-your-imageine/)
Schnorr 签名如何提升比特币 (https://www.btcstudy.org/2021/09/09/how-schnorr-signatures-may-improve-bitcoin/)
谨慎日志合约（DLC）：比特币的可扩展智能合约 (https://www.btcstudy.org/2022/08/01/discreet-log-contracts-smart-contracts-for-bitcoin/)
什么是比特币默克尔化抽象语法树？ (https://www.btcstudy.org/2021/09/07/what-is-a-bitcoin-merklized-abstract-syntax-tree-mast/)
什么是 “序数 NFT”？ (https://www.btcstudy.org/2023/02/22/ordinal-nfts-inscriptions-digital-artifacts-oh-my/)
纯粹的链下 “染色” 方案 (https://www.btcstudy.org/2023/03/08/purely-off-chain-coin-colouring/)
比特币的可编程性 (https://www.btcstudy.org/2022/09/07/on-the-programmability-of-bitcoin-protocol/)
【BGM】
Mumbai — Ooyy
【团队】
监制｜泓君
后期｜Amie
文案｜Xiaoyang, Yiwen
【在这里找到我们】
中国用户：苹果播客｜小宇宙
海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜Google Podcast｜Amazon Music
Twitter：@Web3_101
【嘉宾言论仅代表个人，本期节目不构成任何投资建议哦】
S2E26｜去中心化的组织如何治理？聊聊以太坊的运作机制
【主播】
阿伟｜《Web3 101》主播
【嘉宾】
周载南｜Stealth Startup创始人，以太坊EIP全球第六位现任审阅人
庄表伟｜开源社理事兼执行长
郭浩赟｜开源社成员、ETH Planet协调官
【你将听到】
01:13 EIP提案流程是什么
03:31 EIP开发的四个层次：Core层、Network层、Interface层、应用层
5:16 以太坊基金会的结构与治理方式：钱、法律身份、大生态
09:58 核心开发者：Core不是指人，是指在核心层做开发
12:36 以太坊Merge既有技术上的难度，也是社会治理学的难度
18:33 以太坊重要的决策发生的几个社区
20:34 Stakeholder对决策重大影响
23:58 去中心化领域，没有一个人可以理解整个以太坊
26:24 为何叫以太坊创始人V神，中西方社区的culture shock
32:41 以太坊很多改进都不是由基金会去推动的
36:22 POS与POW等重大决策，以太坊是如何治理的
38:28 Agree to Disagree，君子和而不同
【BGM】
Mumbai — Ooyy
【团队】
监制｜泓君
后期｜Amei
【在这里找到我们】
中国用户：苹果播客｜小宇宙
海外用户：Apple Podcast｜Google Podcast｜Amazon Music｜Spotify
Twitter：@Web3_101
【嘉宾言论仅代表个人，本期节目不构成任何投资建议哦】
S2E25｜USDC脱锚危机之后，聊聊稳定币、Defi生态与开放金融
2020年3月12日，当Maker决定引入受监管的稳定币USDC之后，USDC开始大举占领稳定币市场，并成为如今Defi的核心资产。三年之后，也就是2023年3月12日，硅谷银行爆雷之时，当年的这一举措，又让整个Defi生态跟随着USDC脱锚陷入危机。
USDC脱锚事件起源于硅谷银行危机，USDC的缔造者Circle，把33亿美元的现金，放入硅谷银行，占到整个Circle美元储备的8%左右。在大家挤兑硅谷银行的同时，加密圈对Circle的恐慌也在蔓延，仅仅是两天时间，投资者们就套现超过26亿美元的USDC，USDC兑换美元一度抛锚到0.87。
这期，我们就来聊聊，USDC的挤兑事件是如何影响到整个Defi生态的？USDC又是如何崛起如何瓜分掉USDT的天下？一个合规的受监管的稳定币，以及监管本身，会把加密货币行业带向何方？
【特约主播】
刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑（Twitter：@fishkiller）
【嘉宾】
杨民道，dForce创始人（Twitter：@mindaoyang）
潘超，前 Maker 基金会理事
【你将听到】
03:10 硅谷银行危机如何影响到USDC？
04:18 野路子USDT无事，反而是最安全的稳定币USDC脱锚？
07:34 0.87进入危险的关口，可能会引发坏账传导风险
10:57 惊险周末：USDC未发布风险敞口之前，Curve巨额资产变动
13:59 理想的去中心化金融，没办法创造出一个完美的稳定币
15:42 名词解释：何为DAI
17:45 312分水岭：Maker引入USDC，USDC大举占领了稳定币市场
22:20 三年后312问题爆发：当大量USDC成为Defi的核心资产
23:59 回溯加密货币十年思潮变迁，稳定币从大逆不道到不可或缺
26:40 稳定币的不可能三角：去中心化、稳定与资本效率
27:35 资本效率：为什么312引入USDC而不是USDT？
32:50 USDT更有加密精神？多样化的交易对手与流动性
33:50 当美国国债取代美元稳定币，成为终极稳定币，美联储成为最终兜底者？
35:45 美元资产锚定的稳定币：去中心化金融只是一场理想
35:55 Maker投资美国国债：摆脱降低单一抵押品单点中心化风险
38:23 DAI在阿根廷应用特别广，成为美元的替代品
39:40 观念之争：Defi不应该叫去中心化金融，而实际上是开放金融
43:00 开放金融系统与传统金融的核心区别：开放网络与自由进出
45:46 如果用开放金融来约束硅谷银行管理层，可能是另一个结局
47:30 Defi货币协议与灵活应对性，比现实金融场景高几个量级
48:15 USDT风险：是否在自证清白的关键节点上？
52:10 监管漏洞：并不是所有BUSD都是受监管的
53:22 08年金融危机前后十年对比：趋紧的监管与垄断的互联网
58:27 互联网too big to fail，但1万亿美金的Crypto行业定位尴尬
59:40 以太坊转POS之后已不是原来的以太坊，抗监管变弱
【BGM】
Mumbai — Ooyy
【团队】
监制｜泓君
后期｜Amei
【在这里找到我们】
中国用户：苹果播客｜小宇宙
海外用户：Apple Podcast｜Google Podcast｜Amazon Music｜Spotify
Twitter：@Web3_101
【嘉宾言论仅代表个人，本期节目不构成任何投资建议哦】
S2E24｜聊聊DAO为Web3带来的5个场景和2个变化
什么样的场景才能吸引用户进入Web3？在ZK和钱包等Web3基建火热之余，这个问题一直围绕在行业参与者的脑边。DAO的成立往往会和真实场景相关，而人们更愿意追随于人而非技术，或许DAO是个答案？
这期节目我们尝试讨一下这样的可能性：从购买俱乐部到街边开咖啡店；从运转学术机构到运营粉丝；以及成为数字游民。同时，工具和法律又发生了什么变化。
主播｜阿伟 Awaei ，Twitter：@web3awaei (https://twitter.com/web3awaei)
嘉宾｜DRK Lab 创始人 Audrey Twitter: @audrtyw (https://twitter.com/audrtyw)
嘉宾｜SeeDAO 发起人 白鱼 Twitter: @baiyu2140 (https://twitter.com/baiyu2140)
【你将听到】
3:33 大量基建完成后，用户使用场景在哪？
7:09 钱包是手段，但DAO与真实生活场景相关
12:06 巴萨俱乐部与LinksDAO的异同
16:01 无聊猿，Azuki咖啡店也是个DAO场景
17:31 当下能玩转的DAO需要具备什么特点？
19:40 犹他州通过法案：承认DAO作为独立法人实体
20:46 DeSci可重构学术生产体系，但缺少网络效应
25:05 OpenAI与微软的合作模式贴合DAO理念
27:05 Web3数字游民素描，以及需要什么服务
38:04 DAO工具变得务实，如DAOLens
45:19 OpenZeppelin竟然也做DAO工具了
49:09 跳出来看，为什么成熟品牌要卷DAO工具
52:04 什么样的DAO数据值得放到区块链上？
57:11 粉丝经济已经开始与DAO结合
【提及产品及人物】
LinksDAO (https://linksdao.io/)：高尔夫爱好者社区赢得了购买苏格兰斯佩湾高尔夫俱乐部的竞标
Nomad List (https://nomadlist.com/)：数字游民资讯站
Oplis (https://opolis.co/)：为自由职业者提供薪酬社保等商业服务
DAOLens (https://www.daolens.com/)：All in One的DAO协作工具
OpenZeppelin (https://www.openzeppelin.com/)：知名智能合约审计平台
DeSci：Decentralized science 去中心化科学（DeSci）是一个旨在利用Web3技术栈建立公共基础设施，公平公正地资助、创建、评审、认证、存储和传播科学知识的运动
【相关阅读】
* 犹他州通过创新DAO法案 (https://mp.weixin.qq.com/s/OycqI8dAVTnO2H23CA5vaw)
* DAO正在走出乌托邦困境-Denver发令枪已响 (https://mirror.xyz/baiyu.eth/iP9HUF_Vo2GUH4snIRtmM-cusgaFMzr0MQK_G0P0ZJ8)
* Audrey的ETHDenver总结（Twitter） (https://twitter.com/audrtyw/status/1633231370033201157)
【BGM】
Mumbai — Ooyy
【后期】
加菲
【在这里找到我们】
中国用户：苹果播客｜小宇宙
海外用户：Apple Podcast｜Google Podcast｜Amazon Music｜Spotify
Twitter：@Web3_101 (https://twitter.com/Web3_101)
【嘉宾言论仅代表个人，本期节目不构成任何投资建议哦】
More Technology podcasts
All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg
Technology, Business, Entrepreneurship
The AI Breakdown: Daily Artificial Intelligence News and Discussions
Technology, Business
Technology, Business, Entrepreneurship, Science
Technology, Society & Culture
Technology, True Crime, Society & Culture, Personal Journals
Deep Questions with Cal Newport
Technology
Technology, News, Tech News
Technology, Science, Society & Culture, Philosophy
About Web3 101
也许是一片新大陆，但也是荒野的西部，Web3 的世界里弥漫着去中心化的福音，呼啸着庞氏陷阱的警告。未知而且粗糙，却吸引越来越多的开发者进入。《Web3 101》是一档探索 Web3 世界的播客，在这个技术与商业上采用了全新配比的世界里，跟着Jane与阿伟展开一趟冒险之旅。Podcast website
Listen to Web3 101, All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App
Web3 101
Download now for free and listen to the radio easily.