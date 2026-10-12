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95 episodes
- 股票代币化正在成为RWA市场最受关注的方向之一，各种股票代币让人眼花缭乱。但名称相似的股票代币，背后可能代表完全不同的法律权利：有的是登记在股东名册中的证券，有的是通过SPV包装的债权或衍生品，有的只能现金赎回，也有的试图实现与券商账户中真实股票的1:1转换。
本期节目邀请Backpack首席合规官Can Sun，从美国股票持有制度讲起，摸透Securitize、Superstate、xStocks、Ondo、Robinhood与Backpack 等股票代币化玩家如何大显神通利用不同路径提供股票代币产品的脉络，讨论美国监管变化带来的影响、开放式DeFi与KYC为什么存在根本冲突，以及股票上链如何改善做市商的资金利用率。当股票、国债、原生加密资产和衍生品进入同一套链上金融基础设施，未来的全球交易平台会不会变成可以交易一切的新型券商？
【主播】
刘锋，BODL Ventures合伙人，前链闻总编辑
熊浩珺Jack，律动BlockBeats副主编，《Web3无名说》主播
【嘉宾】
Can Sun，Backpack首席合规官
【赞助商】
本期节目由开源硬件钱包OneKey赞助播出。Web3和区块链的世界里黑客、钓鱼横行，新手小白要保护资金，可以从使用安全的硬件钱包和App钱包开始。
可以访问官网onekey.so购买最新发布的OneKey Pro 2硬件钱包；OneKey App在应用商店搜索"OneKey"就能下载。
【你将听到】
00:03 开场及嘉宾介绍
00:39 开源硬件&软件钱包OneKey
02:27 从2017年的STO热潮讲起：股票代币化并不是一个新故事
07:20 细拆股票持有形式，理解美国股票持有制度
08:48 问题来了：Token能不能成为真正的股票？
10:57 第一条路径：股东名册与受许可Token（Securitize的transfer agent与book-entry模式）
14:13 第二条路径：通过SPV包装底层股票
17:19 拆解xStocks、Ondo与Robinhood的不同包装
19:24 能跟踪股价，不代表能拿到真实股票
21:07 第三条路径：Backpack的1:1实股兑付设计
25:34 拥有券商体系就是护城河吗？
27:34 为什么多家平台选择Alpaca？
29:42 哪些股票代币化路径需要上市公司参与？
31:36 “创新豁免”是opt-in，但不是自由通行证
35:35 现有离岸产品不会因为“创新豁免”而自动进入美国市场
36:52 发行人需要主动批准吗？理解通知与否决机制
38:12 制裁、身份审核和税务问题仍然存在
39:41 监管方向逐渐明确，具体执行仍待市场验证
45:21 做市商、套利机制与股票Token的链上滑点
48:18 RWA上链如何提高资金利用率？
49:53 “当最好的股票价格出现在链上，传统券商也需要接入链上市场寻找更优执行”
52:09 下一代券商可能是什么样子？
【词汇表】
本期播客提及的产品、公司、协议及法律相关词汇
Securitize
Superstate
xStocks
Ondo
Robinhood
Coinbase
Alpaca
FTX
tZERO
Templum
Binance Stocks
Kraken
Uniswap
Permissioned Pools
Aave
Blockworks
Chris Burniske/Placeholder
Jump / Jump Crypto
FINRA
OFAC
DTC/DTCC
CME
CBOE/CBOT
UCC Article 8
Bailment
【后期】
AMEI
【运营】
朱婕
【BGM】
Mumbai - Ooyy
Exits (Sped Up Version) - Felix Johansson Carne
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Special Guest: Can Sun.
- 被Stripe斥资70~80亿美元收购的OpenRouter是一个由来自Web3的团队创建的重要的AI基础设施。我们曾经在E78期节目讨论过这家公司的来时路。
本期节目试着转换一个不同于传统AI基础设施分析的视角：如果不把OpenRouter看成一个API聚合器，而是把它看成一个正在形成中的AI推理开放市场，会看到什么不同的东西？
本期嘉宾Danning长期从事链上数据、DEX（去中心化交易所）、MEV（链上最大可获取价值）和市场结构研究，她从Web3世界的交易流、做市、路由、竞价和金融市场博弈经验出发，重新拆解了从GPU、算力、推理服务到Token的完整价值链。这场对话逐渐指向一个更大的问题：AI算力是否正在从基础设施，变成一种可以交易、定价、套利、对冲，甚至金融化的生产资料？
【主播】
刘锋，BODL Ventures合伙人，前链闻总编辑
【嘉宾】
Danning Sui，Pantera Capital研究总监
【你将听到】
02:57 别把OpenRouter当成单纯的API聚合器，这是动态的算力交易市场
06:30 OpenRouter把模型和算力解耦了
07:49 Token正在成为算力的标准化商品，竞价市场出现
08:50 为什么OpenRouter的数据非常重要：它在提供罕见的AI推理价格发现机制
12:00 算力和推理，其实是两种不同的商品
13:14 拆解AI 推理背后的完整供应链
14:52 纯粹的算力中间商可能越来越难赚钱
19:47 闭源模型利润正在被压低
21:35 OpenRouter上的市场博弈和诱导报价（像极了DEX上的做市商诱导报价伎俩）
32:48 如果卖Token这么赚钱，英伟达为什么不自己卖？
35:36 AI推理市场价值链里的利润正在动态迁移
40:06 算力正在被逐层商品化
43:23 为什么GPU并不像石油？
46:38 算力金融化：期货、杠杆与交易市场
52:53 重新回答：OpenRouter到底值在哪里？
55:19 去中心化AI训练可能没有想象中容易
55:59 值得进一步关注的数据和研究：Tarun的研究文章、SemiAnalysis、Architect、OpenRouter团队发布的数据
【背景信息】
Tarun Chitra 撰写的研究文章：
The Souq: Value Creation and Extraction in OpenRouter
(大市集：OpenRouter上的价值创造与提取)
AI 推理产业链全景图
【词汇表】
本期播客提及的Web3/AI领域产品、公司与专有名词
ConsenSys
0X
Flashbots
The Merge
Palantir/Alex Karp
Together AI
Fireworks AI
RFQ（Request for Quote，询价机制）
Wintermute
Uniswap
PancakeSwap
VAST.ai
SF Compute
Architect
Nebius
【后期】
AMEI
【运营】
朱婕
【BGM】
Mumbai - Ooyy
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Special Guest: Danning Sui.
- 永续合约为什么会成为加密市场最重要的交易工具和最独特的金融创新？它又为什么能从BTC、ETH，扩展到黄金、原油、美股，甚至尚未上市公司的股权交易？
“我们这一代人，希望在任何时候用钱来表达对事物的观点，万事万物都可以被大宗商品化。”
本期节目我们邀请正在交易赛道创业的Mable，从Hyperliquid生态中现实资产放量崛起的现象讲起，讨论永续合约如何成为“交易一切”的基础设施，解释背后资金费率、预言机、价格护栏和Pre-IPO价格发现的运行逻辑。我们进一步探讨：这类产品未来机会何在，尤其是，当所有平台都能上线相似资产时，真正的护城河究竟是什么？答案可能不是交易对，而是用户入口、流动性和独立订单流。
【主播】
刘锋，BODL Ventures合伙人，前链闻总编辑
熊浩珺Jack，律动BlockBeats副主编，《Web3无名说》主播
【嘉宾】
Mable Jiang，Trasia联合创始人，播客《后浪》主理人
【你将听到】
00:25 北极旅行、海上Starlink与新的创业项目Trasia
01:47 Trasia是什么？
02:34 HIP-3如何把Hyperliquid变成“可以交易一切”的平台
05:30 拆解Hyperliquid三层生态结构
08:16 HIP-3的阶段性成绩：现实资产交易开始反客为主
09:11 从meme和资产发射台转向Perpetual的心路历程
16:42 是时候好好了解一下永续合约啦！
18:07 永续合约的基础机制：没有到期日的方向表达工具
24:09 Crypto重要的金融创新，但是传统金融市场却一直缺失，为什么？
30:43 用钱表达观点，这是Meme、预测市场和永续合约的共同逻辑
35:19 Pre-IPO永续合约如何完成价格发现？
40:06 没有预言机怎么办？于是发明了Discovery Bound价格护栏
46:10 上什么资产不是护城河，订单流才是
51:16 HIP-3生态残酷现实：资本成本、流动性和价格战
55:56 链上的订单流护城河真的存在吗
58:48 拆解一下在Hyperliquid上开一家交易所的成本
01:04:07 谁可能挑战Hyperliquid？
01:07:13 Crypto正在告别宏大叙事，回到满足具体需求
【词汇表】
本期播客提及的Web3产品、公司与协议
HIP-3：Hyperliquid协议提案体系中的3号提案，允许部署者无许可创建永续合约市场
HyperCore：Hyperliquid底层交易系统
Builder Code：前端或钱包向Hyperliquid导流，会根据该机制获得收益
HLP：Hyperliquid的做市和流动性金库
Perpetual/Perps：永续合约
CBOT 芝加哥期货交易所
Funding rate：资金费率
Open interest：未平仓合约量，指尚未平仓的合约或仓位规模
Trade[XYZ]
Paragon
Pump.fun
Meteora
Ondo
xStocks
Aster
Variational
Ventuals
Kinetiq
Lighter
GRVT
RFQ（Request for Quote）
【后期】
AMEI
【运营】
朱婕
【BGM】
Mumbai - Ooyy
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Special Guest: Mable Jiang.
- 量子计算距离真正威胁比特币究竟还有多远？我们应该怎么办？Google Quantum AI团队今年发布的白皮书把这些问题推到了聚光灯下，成为密码学界和加密货币社区持续讨论的话题。本期播客邀请了两位密码学知识的长期普及者和比特币社区的深耕者，从CRQC（足以破解现实密码学的量子计算机）、Shor算法、长程攻击和短程攻击讲起，一路讨论到Q-Day来临之前的后量子密码学进展、220万枚比特币与一场无法回避的治理战争，以及比特币社区中冻结派、迁移派和捍卫比特币原生价值观的密码朋克之间的冲突，通过这些话题，一一讲解关于比特币和其他加密货币面临的量子威胁，我们需要了解的事。
这是一期关于该话题系统且全面的知识普及节目，值得收藏。当然，会有大量信息超出一般听众的知识储备，两位嘉宾还为对话中提及的信息点提供了详尽的参考链接，也专门推荐了延申阅读资料，在shownotes中逐一列出。
【主播】
刘锋，BODL Ventures合伙人，前链闻总编辑
【嘉宾】
胡智威，YZi Labs投资总监，Bitcoiner
Kurt Pan，密码学研究者，ZKPunk
【相关概念和名词解释】
E69｜比特币的软肋
硅谷101关于量子计算机相关知识的介绍视频
提前了解这些技术词汇有助于理解本期内容：
量子比特（qubit），量子计算机的基本单元。与只能是0或1的经典比特不同，它可以处在两者的“叠加”状态。
物理比特 vs 逻辑比特，量子比特极易出错，需要用一大堆“物理比特”通过纠错拼出一个稳定可用的“逻辑比特”。
Shor算法，1994年提出的量子算法，能高效破解RSA和椭圆曲线密码。比特币量子威胁的全部来源。
Grover算法，另一个量子算法，对“大海捞针”式的搜索只能提供平方级加速（一百万种可能从试一百万次降到约一千次）。它对哈希函数（挖矿、地址）有效但威胁有限。
CRQC（密码学相关量子计算机），特指强大到足以破解现实密码学的那一类量子计算机。
长程攻击 vs 短程攻击，长程指攻击者慢慢破解链上已暴露的公钥；短程指在交易广播后、确认前的约十分钟窗口内抢先破解
MASF / UASF，软分叉的两种激活方式：MASF由矿工发信号达到阈值触发（常规做法）；UASF由运行节点的用户在指定日期强制执行、不看矿工态度
NIST，全称是美国国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology），直属美国商务部，推动着抗量子领域的标准化工作。
【你将听到】
02:07 引子：谷歌的一篇白皮书让量子计算对加密货币的威胁再被放在聚光灯下
03:04 谷歌量子白皮书讲了啥？
05:02 关键时间点：谷歌将内部密码系统的量子就绪时间表从2032年提前到了2029年
10:54 负责任的披露：谷歌白皮书未公开量子电路，而发布了其零知识证明，既证明技术，又避免攻击面扩大
11:56 悬在头顶的利剑：基于超导的量子计算机可能在9分钟内破解椭圆曲线加密，短于比特币10分钟的平均出块时间
13:25 长程攻击 vs 短程攻击
16:35 真正的威胁：Shor算法对公钥密码学的降维打击
23:11 技术上的解决方案：后量子密码学（PQC）和后量子迁移
27:10 Web2公司和不少Web3项目已经行动
28:48 比特币的迁移困境，非技术性问题
31:35 “后量子密码学选型是带有倾向性的选择，带着审美上的偏好，或者说政治上的理解”
36:10 社区博弈：量子威胁是狼来了，还是近在咫尺？
43:22 BIP-361背后：比特币社区内的激进派、拯救派、温和派、自愿派
51:49 “冻结中本聪的币”背后是比特币的宪法危机
57:24 BAT和金融公司声音最大，密码朋克却没有声音
58:13 关于量子计算的威胁，给普通持币者的可执行建议
【讨论中提及的话题】
谷歌Google Quantum AI团队发布白皮书《确保椭圆曲线加密货币抵御量子攻击：资源估算与防护措施》（2026-03-30，Google Quantum AI + 以太坊基金会 + 斯坦福，共9位作者）
Google官方博客：为什么以及如何做负责任披露
Google官方博客：量子前沿的威胁可能比看上去来得更快
BIP-360：Pay-to-Merkle-Root（P2MR）
BIP-361：向后量子密码的迁移及传统签名的废止
Bitcoin Optech「抗量子」专题页
量子比特币峰会：冷静面对（社区共识现状的综述）
比特币的量子攻击风险敞口
以太坊的后量子相关工作
Impagliazzo's Five Worlds
Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits
NIST PQC The Road Ahead
A Survey of Attacks on Supersingular Isogeny with Torsion Problem and Its Variants
Cloudflare关于后量子密码学的规划的进展
Signal协议通过引入后量子棘轮机制
苹果的iMessage推出后量子加密协议PQ
【更多延申阅读】
Quantum computing
Strong Church Turing thesis
BQP vs QMA
Shor's algorithm
Hidden subgroup problem
NP-completeness
Lecture 19: Quantum computing and cryptography I
反对允许对比特币进行量子恢复
量子攻击博弈论
量子金丝雀鸣唱则为时已晚
我从谷歌与Oratomic的量子资源估计论文中得出的结论
如何不冻结解决中本聪币问题
【嘉宾Kurt Pan的个人网站】
微信公众号“XPTY”，主要聚焦于零知识证明（ZKP）、密码学以及前沿隐私技术的最新研究与学习分享。
kurtpan.com
zkpunk.pro
《一苇渡江》播客
【后期】
AMEI
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Special Guests: Kurt Pan and 胡智威.
- 我们坐下来和稳定币话题的老朋友民道、郑迪一起聊了聊引发市场巨大关注的豪华稳定币联盟Open Standard和新的稳定币选手Open USD入场可能带来的涟漪效应：
这可能算是稳定币行业自去年美国「天才法案」通过之后真正的里程碑事件；
Circle的USDC、Tether的USDT在web3世界的领先优势并不会因此改变；
联盟中的支付巨头Visa、Mastercard可能是打入内部的「木马」和不稳定因素；
稳定币的未来在于走出web3、进入普通人生活，豪华联盟的真正推手Stripe此次「秀才造反」，成为全村的希望；
稳定币的更大想象力，是成为从碳基世界到硅基世界的转换门。
【主播】
刘锋，BODL Ventures合伙人，前链闻总编辑
熊浩珺Jack，律动BlockBeats副主编，《Web3无名说》主播
【嘉宾】
杨民道，DForce创始人
郑迪，前沿科技投资人（知识星球：22136749）
【你将听到】
00:30 引子：Open Standard和OUSD的豪华阵容和震撼效果
05:15 Libra回来了？还真不是！
10:34 开放联盟借鉴了X402基金会经验
16:05 Stripe才是这个豪华联盟背后的真正推手
19:27 为什么Stripe比PayPal更可能成功
26:31 OUSD真正挑战谁？不是USDT / USDC，而是传统支付体系
35:07 希望带稳定币走出币圈的公司（BVNK/Brale/M0）才会面临真正挑战
37:01 Visa/Mastercard 可能是打入联盟中的「木马」
42:57 OUSD 真正增长点：B2B支付
46:58 「不怕泥腿子造反，就怕秀才造反。Stripe是一个有支付基因的追赶者，它太清楚传统支付体制的痛点在哪里，它是那个能领导反叛军掀起支付革命的人」
48:46 Web3原生场景已触及天花板 ，原生稳定币创新已经结束
52:51 稳定币的更大价值：从碳基世界到硅基世界的转换门
56:00 大银行的缺席：银行会如何应对？
01:07:06 Coinbase 与Circle的下一步博弈与谈判
【词汇表】
本期提到的 Web3 / 金融词汇和人名：
Open USD（OUSD）/Open Standard
USDT / Tether
USDC / Circle
Libra / Diem
Coinbase
Stripe/Bridge
Zach Abrams（Open Standard 和 Bridge 的 CEO）
Matt Huang（Paradigm 和 Tempo 的联合创始人）
Circle Payments Network（CPN）
BVNK
Brale
M0
X402 Foundation
Tokenized Deposit
JPMD
PayFi
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Special Guests: 杨民道 and 郑迪.
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