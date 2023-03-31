S2E27｜比特币叙事大爆发不是偶然，全面梳理比特币生态

比特币网络仅仅具有价值存储的意义吗？在比特币Taproot升级激活之后，比特币的多重签名交易更隐私和高效，这又给比特币的网络带来了哪些多样化的可能性？ 本期我们延续第21期关于比特币生态的讨论，再次连线BTCstudy的嘉宾，带我们从叙事的角度理解比特币生态。在Ordinals引发的潮流中，到底该不该向比特币的区块空间里，去写入与比特币密码学安全无关的数据？这期会从比特币叙事的角度全面梳理比特币生态。 【主播】 刘锋，BODL Ventures创始人 @fishkiller 阿伟，Web3主持人 Twitter：@web3awaei 【嘉宾】 阿剑，BTCstudy核心贡献者 Twitter：@AurtrianAjian 曾汨，BTCstudy核心贡献者 Twitter：@zengmi2140 【您将听到】 比特币生态的叙事逻辑与里程碑事件 03:34 作为价值存储体系，围绕比特币安全和去中心化特征产生的三类参与者 08:08 比特币网络自我托管方案：钱包与无需信任的解决方案 16:31 钱包的最优选择：使用原生only链 18:53 BIP32的作用：生成无数个地址，避免公钥和地址的复用（备注：应该为BIP32，播客中BIP39为口误） 22:21 价值存储中的另一关键特性：隐私保护，自由的基石 23:57 价值存储外的两个叙事：支付工具和通用底层协议 27:13 Taproot激活带来的提升：可扩展性和隐私性 34:26 构造条件式支付的核心目标：链上开销最小化，且隐私性也是最好的 比特币二层网络、侧链和智能平台 39:56 Ordinals为比特币NFT带来了更多的玩法 49:27 为何大量比特币原生开发者对新出现的NFT充满了批判：区块体积变大、密码学安全、有更节约的方式去表达 56:12 比特币的魅力：没有人能够定义比特币，只要在协议规范内，任可人可以打扮成想要的样子 58:39 Ordinals出现的原因：跳出价值存储和支付工具叙事框架的比特币 64:25 三个维度去区分智能合约系统的不同属性：计算、验证和访问 70:38 比特币的侧链：RSK、Liquid Network、Stacks 【相关阅读】 比特币全节点状态 (https://bitnodes.io/) ZeroSync 的简单介绍 (https://www.btcstudy.org/2023/03/24/A-light-introduction-to-ZeroSync/) 一笔假装成比特币交易的莱特币交易 (https://monokh.com/posts/ledger-app-isolation-bypass) 理解比特币 Miniscript (https://www.btcstudy.org/2023/03/16/understanding-bitcoin-miniscript-part-1/) Liana 钱包 —— 自定义资产花费条件 (https://wizardsardine.com/liana/) 比特币多签指南 (https://www.btcstudy.org/2022/12/09/a-guide-for-bitcoin-multi-sig-wallets-by-mi-zeng/) 比特币钱包备份方案简史 (https://www.btcstudy.org/2023/04/08/state-of-the-art-for-bitcoin-wallet-backups/) 比特币隐私技术的不完全调查 (https://www.btcstudy.org/2023/03/28/an-incomplete-survey-of-bitcoins-privacy-technologies/) 打浦路（Taproot）比你想的宽 (https://www.btcstudy.org/2021/10/27/taproot-is-more-important-than-your-imageine/) Schnorr 签名如何提升比特币 (https://www.btcstudy.org/2021/09/09/how-schnorr-signatures-may-improve-bitcoin/) 谨慎日志合约（DLC）：比特币的可扩展智能合约 (https://www.btcstudy.org/2022/08/01/discreet-log-contracts-smart-contracts-for-bitcoin/) 什么是比特币默克尔化抽象语法树？ (https://www.btcstudy.org/2021/09/07/what-is-a-bitcoin-merklized-abstract-syntax-tree-mast/) 什么是 “序数 NFT”？ (https://www.btcstudy.org/2023/02/22/ordinal-nfts-inscriptions-digital-artifacts-oh-my/) 纯粹的链下 “染色” 方案 (https://www.btcstudy.org/2023/03/08/purely-off-chain-coin-colouring/) 比特币的可编程性 (https://www.btcstudy.org/2022/09/07/on-the-programmability-of-bitcoin-protocol/) 【BGM】 Mumbai — Ooyy 【团队】 监制｜泓君 后期｜Amie 文案｜Xiaoyang, Yiwen 【在这里找到我们】 中国用户：苹果播客｜小宇宙 海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜Google Podcast｜Amazon Music Twitter：@Web3_101 【嘉宾言论仅代表个人，本期节目不构成任何投资建议哦】