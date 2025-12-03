Powered by RND
Inframundo Relatos De Terror
Inframundo Relatos De Terror
Relatos De Terror
Fiction
  • 4 Encuentros Aterradores con Brujas - Madrugadores - Inframundo Relatos
    INTRODUCCIÓN:Atención, madrugadores. Las brujas no descansan. Y esta noche, están más activas que nunca. Abran bien los oídos… a veces solo se anuncian con un aroma a hierbas quemadas.Etiquetas:brujas, rituales, brujería, terror realHashtags:#brujería #relatosdeterror #madrugadores #inframundorelatos
    19:50
  • 6 HISTORIAS DE TERROR DE SEPULTUREROS EN EL PANTEÓN │ Historias de Terror Real en panteones de Mexico - Inframundo Relatos
    📍Uno siempre imagina que las apariciones solo se manifiestan en la noche, entre sombras y silencio. Pero estas experiencias, enviadas por los suscriptores, demuestran que lo sobrenatural no conoce de horarios. También se presenta bajo el sol más intenso, en pleno día, cuando nada parece fuera de lugar.Bajo la tierra descansan los muertos, o al menos así debería ser. Sin embargo, en ciertos cementerios las almas parecen resistirse a abandonar el mundo al que alguna vez pertenecieron. Entre pasillos de tumbas, lápidas antiguas y mausoleos silenciosos, hay quienes aseguran que los difuntos continúan deambulando, aferrados a algo que jamás pudieron dejar atrás.Estas son tres historias reales, contadas por trabajadores de distintos camposantos, que han sido testigos directos de lo que ocurre cuando lo que está enterrado se niega a permanecer en paz.historias de terror realesrelatos de terror 2025historias de sepultureros realesterror en panteonesrelatos de panteonesleyendas de panteonesinframundo relatosinframundo terrorrelatos paranormaleshistorias de miedo realesexperiencias de sepulturerosfantasmas en cementeriosapariciones en panteonesterror mexicanorelatos latinoaméricamisterios realessobrenatural 2025camposantos de mexiconarraciones de terrorvideos de miedo largos#InframundoRelatos#HistoriasDeTerror#RelatosDeTerror#TerrorEnPanteones#Sepultureros#Cementerios#RelatosReales#Paranormal#HistoriasReales#Misterio#Apariciones#TerrorMexicano#VideoDeTerror#PodcastDeTerror#RelatosDeMiedo#Mexico#Argentina#Colombia#Peru#Chile#Ecuador#Guatemala#Honduras#Bolivia#ElSalvador#CostaRica#España#EstadosUnidos#Panamá#Venezuela#Paraguay#Uruguay#Nicaragua#RepublicaDominicana#PuertoRico
    53:06
  • Guardias Nocturnos en Peligro - Madrugadores - Inframundo Relatos
    INTRODUCCIÓN:Muy buena madrugada, exploradores de lo oculto. Este episodio trae compañía… y no precisamente humana. Los guardias nocturnos saben que la oscuridad siempre cobra algo a cambio.Etiquetas:trabajos nocturnos, apariciones, miedo, seguridadHashtags:#guardiasnocturnos #relatosdeterror #madrugadores #inframundorelatos
    24:19
  • 8 HISTORIAS de TERROR de CARRETERAS (Recopilación) - RELATOS DE TERROR
    Esta noche te presento una recopilacion de 8 Relatos ocurridos en la Carretera espero te gustes.. No olvides seguirnos y calificarnos con 5 estrellitas, Gracias...DescripciónHistorias de terror, relatos de terror, cuentos de terror, terror, horror,ficción, historias de ficción, historias de horror, historias paranormales,relatos de horror, relatos de ficción, relatos paranormales, historias defantasmas, historias de brujas, historias de veladores, historias de guardiasde seguridad, historias de militares, historias de sicarios, historias decampo, historias de taxistas, historias de repartidores, historias detraileros, historias de embalsamadores, historias de sepultureros de brujas,historias de exorcismos, historias de casas embrujadas, historias de brujería,historias de demonios, historias de Halloween, historias de día de muertos,historias de muertos, historias de navidad, historias de año nuevo, historiasde semana santa, historias de la virgen de terror, historias de fallas en larealidad, historias de carreteras, historias de funerarias, historias depanteones, historias de amarres, historias de envidias, historias de magianegra, historias de nahuales, historias del diablo, historias de la llorona,historias de la siguanaba, historias del charro negro, historias del jinete sincabeza, historias del cadejo, historias de duendes, historias de aluxes,historias de chanques, historias de hadas, historias de zombies, historias delfin del mundo, historias de la lamia, historias de vampiros, historias deextraterrestres, historias paranormales, historias de catástrofes, historiasrelajantes, historias para dormir, historias para calmarme, historias deguardias, historias de choferes, historias sobrenaturales, historiasincreíbles, Casas Malditas, casas embrujadas, casas paranormales, casasinfestadas, casas demoníacas, casas aterradoras, casas de Halloween, casasmacabras, casas espantosas, casas de los sustos, casas donde espantan, casasextra anormales, casas ocultas, casas en ruinas, casas abandonadas, casasmisteriosas, casas demoníacas, casas y fantasmas.
    1:02:01
  • Cuentos Macabros del Inframundo - Madrugadores - Inframundo Relatos
    INTRODUCCIÓN:Saludos en esta fría madrugada. Agradecemos que escuches Inframundo Relatos antes que el sol aparezca. Esta colección de historias es una de las más oscuras que hemos narrado.Etiquetas:terror, relatos oscuros, cuentos macabrosHashtags:#relatososcuros #inframundorelatos #podcastdeterror #madrugadores
    14:08

About Inframundo Relatos De Terror

Podcast oficial de Inframundo Relatos, donde encontraras Relatos de Terror reales, Basadas en hechos verídicos, relatos que ustedes la comunidad nos comparten.  Sin mas, apaga la luz de tu habitación y que venga el terror.  ✉Contacto: [email protected]
Fiction

