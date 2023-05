Episode 34: Cognitive Biases خطاهای شناختی (قسمت2)

سلام سلام تو این اپیزود به ادامه مبحث خطاهای شناختی میپردازیم چون پیش زمینه صحبت درباره مهارت حل مسئله هستن. تو این اپیزود با ده خطای شناختی رایج دیگه آشناتون میکنم و در نهایت بهتون چندتا راهکار ساده میدم که بهتون کمک میکنن در آینده تصمیمات بهتری بگیرید.