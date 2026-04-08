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Hellitalk

hellitalk
EducationSelf-Improvement
Hellitalk
Latest episode

53 episodes

  • Hellitalk

    Episode 49: Decision Making تصمیم گیری

    09/16/2025 | 31 mins.
    سلام سلام
    تو این اپیزود رفتم سراغ موضوع مهم تصمیم گیری! براتون از پنج روش گفتم که در طی سالهای گذشته بهم کمک کرده تا وقتی پای تصمیمات سرنوشت ساز زندگیم به میون میاد بهترین تصمیم ممکن رو بگیرم. بعد هم روشی که یه تعدادی از شما هلی تاکی ها استفاده میکنین رو باهاتون به اشتراک گذاشتم.
    امیدوارم محتوای این اپیزود براتون مفید باشه.

    ممنونم از اسپانسر این اپیزود آبان تتر و ازتون دعوا میکنم که به وبسایتشون سربزنین و با سرویسشون بیشتر آشنا بشین. راستیفراموش نکنین که از کد تخفیفتون هم استفاده کنین
    Hellitalk
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • Hellitalk

    Episode 48: Healthy Way to Argue بحث کردن سالم

    08/03/2025 | 26 mins.
    سلام سلام
    تو این اپیزود از هلی تاک براتون از دیدگاه اساتید حوزه مذاکره، "بحث کردن" رو تعریف کردم و با ویژگیهاش آشناتون کزدم. گفتم چرا مهمه بحث کردن سالم رو به عنوان یه مهارت نرم یادبگیریم براتون از سه کلید طلایی بحث کردن گفتم. نهایتا هم براتون دوتا تمرین طراحی کردم که بهتون کمک می کنن در آینده بحث های سالم تری داشته باشید.

    حامی این اپیزود: خانومی
    سایت خانومی
    اینستاگرام خانومی شاپ
    اینستاگرام خانومی تی‌وی

    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • Hellitalk

    Episode 47: 10 Questions for Reflection Time ده سوال برای بازتاب درونی

    05/28/2025 | 22 mins.
    تو دنیای امروز که هر روز پر از صدا، فعالیت و نویز و شتابه، لحظه‌هایی برای مکث کردن، فکر کردن و گوش‌دادن به صدای درون خودمون یا "رفلکشن تایم" یه ضرورت‌ محسوب می‌شه.
    موضوع این اپیزود ۱۰ سوال برای لحظات بازتاب درونیه. سوالهایی که بهتون کمک میکنن به اتفاقات و مسایل دوروبرتون از زاویه دیگه ای نگاه کنین، پرسپکتیو بهتری نسبت به زندگی و آنچه میخواهید پیدا کنین و در آینده نزدیک تصمیمگیریهای بهتری کنین.

    ممنونم از اسپانسرشیپ این اپیزود زیوش
    www.Zeevash.ir
    کد تخفیف Hellitalk
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • Hellitalk

    !این یک اعلامیه ست

    02/13/2025 | 4 mins.
    https://hellitalkshop.com/ عزیزان مقیم وطن
    https://hellitalk.myshopify.com/ عزیزان مقیم کانادا و امریکا
    عزیزان مقیم ونکوور امیدوارم در ایونت دیوان که مارچ 1 و 2 در آدرس زیر برگزار میشه روی ماهتون رو ببینم.
    Esperlus Venue, 1661 Granville St, Vancouver, BC V6Z 1N3, Canada  
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • Hellitalk

    ٍEpisode 46: Hidden Obstacles موانع پنهان

    12/27/2024 | 22 mins.
    به عنوان یه کوچ توسعه فردی، خیلی وقتا شاهد اینم که موانع پنهان مانعی بر سرراه رسیدن کوچی هام به اهدافشون هستن. برای همین تصمیم گرفتم با این اپیزود هم شمارو با چندتا ازین موانع پنهان رایج آشنا کنم و هم بهتون چندتا تمرین بدم.
    با تشکر از حامی این اپیزود آکادمی زبان لینگانو 
    شما میتونین با کد تخفیف زیر 75% تخفیف بگیرین
    Hellitalk
    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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About Hellitalk
تو پادکست هلی تاک درباره موضوعات و مهارت هایی صحبت میکنیم که فارغ ازینکه شما چند سالتونه، شغلتون چیه، هدفتون چیه، میتونن بهتون کمک بکنن تا در مسیر موفقیت قرار بگیرین، پیشرفت کنید و در نهایت سطح رضایتتون رو از زندگی بالاتر ببرید. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Podcast website
EducationSelf-Improvement

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