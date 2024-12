الحلقة ٣٧: كيف تسأل المعلمين عن مستوى طفلك بالانجليزي

الحوار:

Parent (Abdulrahman): Hello, Mr. Anas, I would like to talk to you about my son's performance in school.
ولي الأمر (عبدالرحمن): اهلا أستاذ أنس، حاب أتكلم معاك عن مستوى ابني في المدرسة.

Teacher (Anas): Hello, of course. How can I help you?
المعلم (أنس): اهلا، اكيد. كيف اقدر اساعدك؟

Parent (Abdulrahman): I've noticed that my son's grade in math have dropped recently. Is there something I should be aware of?
ولي الأمر (عبدالرحمن): لاحظت أنه درجة ابني في الرياضيات انخفضت في الفترة الأخيرة. هل في شيء المفروض اعرفه؟

Teacher (Anas): Yes, he has been having some difficulties understanding some new concepts. It might be helpful if he gets some tutoring or extra help.
المعلم (أنس): ايوة، هو بيواجه شوية صعوبات في فهم بعض المفاهيم الجديدة. اتوقع بيستفيد اكتر إذا اخد شوية دروس خصوصية أو مساعدة إضافية.

Parent (Abdulrahman): Thank you for your feedback. Do you have any specific suggestions for who could help him?
ولي الأمر(عبدالرحمن): شكرا على ملاحظتك. هل عندك أي اقتراحات معينة مين ممكن يقدر يساعده؟

Teacher (Anas): Yes, I can recommend one of the colleagues here at the school, or you can look for a reliable private tutor.
المعلم (أنس): ايوة، ممكن أرشح احد الزملاء في المدرسة أو ممكن تبحث عن مدرس خصوصي موثوق.

Parent (Abdulrahman): That's great, I will look into it. Thank you very much for your help, Mr. Anas. I appreciate your time and concern
ولي الأمر (عبدالرحمن): ممتاز، راح اشوف الموضوع. شكرا على مساعدتك، أستاذ انس. أقدر وقتك واهتمامك.

Teacher (Anas): You're welcome, I'm here to help you anytime. I wish your son all the best and success.
المعلم (أنس): العفو، أنا هنا لمساعدتك في أي وقت. أتمنى لابنك كل التوفيق والنجاح.