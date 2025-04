In deze podcast praten we over het leven in de winterbubbel en over wat je doet als een familielid of vriend ziek wordt, vlieg je dan meteen terug naar Nederland, of vice versa?

In deze podcast praat podcast host Gerald van Wilgen met Faye Armitage, Yvonne David en Jeff Keasberry over autoriteit, en hoe je daar zelf mee om kunt gaan en we hebben het over het belang van "football" in dit land.

Accountability is één van die woorden waarvan men in Nederland denkt te weten wat het is, terwijl in werkelijkheid het concept niet eens bestaat; iedereen blijft gewoon zitten waar hij zit. Met Antonius Agelink, Fay Armitage, Jeff Keasberry en host Gerald van Wilgen. Reageer hier.

About In Amerika

Waar loop je tegenaan als Nederlander in Amerika? In een cultuur die zowel heel dichtbij als heel ver weg staat? Waar je een taal spreekt die glibbert en glijdt en waar iedereen zegt "great" te zijn. In elke aflevering praten we over een van tevoren bepaald onderwerp en delen we onze persoonlijke ervaringen. Presentatie/productie: Gerald van Wilgen, Voorhees, New Jersey. Panel: Antonius Agelink, East Orange, New Jersey. Thomas Wensing, Manhattan, New York. Jochem van Dijk, Callicoon, New York Yvonne David, Atlanta, Georgia. Faye, Armitage, Jacksonville, Florida. Jeff Keasberry Los Angeles, California.