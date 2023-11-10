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掰头掰头

Podcast 掰头掰头
掰头工坊
《掰头掰头》是一档由两个好朋友制作的播客节目。主持人掰掰与圣圣将围绕每期的主题，battle那些可笑的、可气的、可爱的生活“掰头”事。 不出意外，每周三更新，若出意外以意外为准。 我们的宗旨是——人生苦短，尽情喧哗，认真吵闹，快乐掰头！ 【一起掰头】想来录制节目？有话题想聊？那就从微信公众号、微博搜索“掰头工坊”私...
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5 of 103
  • 102：低能量老鼠人是什么意鼠？
    鼠鼠我啊，又熬到周三啦。每当进入互联网的世界，焦虑就会淹没我，把我本就不高的能量消耗殆尽。好在互联网允许一切发生，既然高能量自律人能大放异彩，那么作为低能量老鼠人也必定有人关注。因为我们才是生活的常态本期，两位主播将和两位嘉宾聊聊低能量这件事，内容包括但不限于：低能量？老鼠人？这两个词要分开解？请问你一天最多做几件事？别再高能量我！低能量才是生命的本质———————————————————————————这里是圣圣与掰掰的【掰头掰头】，两个好朋友的电台。感谢您收听主播聊天下期再见！
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    40:27
  • 101：【野鸡乐评】方大同 Good Soul, Good Boy
    2025年3月1日，歌手方大同独立音乐厂牌@赋音乐FUMUSIC 发布消息称，方大同以积极的态度面对顽疾5年,于2025年2月21日早晨，平静而安详地离开了这个世界，前往生命旅程的另外一个领域，继续他的使命与梦想。今天这期节目我们将重温方大同的音乐，纪念这位对华语音乐而言“特别的人”。本期，两位主播将聊聊方大同的音乐，以下是歌单《妹妹》《春风吹》《每天每天》《南音》《我们能不能》《总结》《爱爱爱》《苏丽珍》《四人游》《手拖手》《诗人的情人》《拖男带女》《love song》《够不够》《暖》《爱在》《公园》《十九八七》《sorry》《sing a long song》《小小虫》《1234567》《黑白》《如果爱》《三人游》《为你写的歌》《nothings gonna change my love for you》《记得》《昙花》《因为你》《自以为》《二人游》《over》《好不容易》《can you feel the music 》《千纸鹤》《关于爱的定义》《麦恩莉》《爱立刻》《BB88》《危险世界》《peace》《小方》《特别的人》《枫叶做的风铃》《爱不来》《僵尸》《悟空》《flow》《听》《味道》《无所谓》《很不低调》《面面》《xzmhxdxh》《tango》《才二十三》《谁知道爱是什么》《那沙漠里的水》《回留》最近掰头掰头获得了许多听友的支持，特别是我们的乐评节目收获了更多朋友的喜欢。感谢大家的认可之余，我们也开始在音乐平台上分享我们乐评节目的歌单： 本期《方大同Good Soul, Good Boy》 往期《请收听1999-2010开启你的音乐时空胶囊 》以上节目对应的WYY音乐歌单已发布，请在那边搜索用户名“掰头掰头播客”并关注就能获取到了，其他音乐平台我们将在有余力至于贡献给大家。———————————————————————————这里是圣圣与掰掰的【掰头掰头】，两个好朋友的电台。谢谢方大同，也感谢您收听主播聊音乐下期再见！
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    3:00:17
  • 100：100期特别节目！ 我们真的做到了！
    经过那么久的铺垫，相信很多朋友的胃口已经被我们吊足了，这两个人100期到底要干什么？今天，很开心跟大家宣布，我们发歌了！不过这一次我们不再以【掰头掰头】作为组合名称，而是用一个更符合我们音乐气质（如果我们有的话）的名字跟大家重新介绍自己——多边形熟悉我们播客的朋友，大概知道这个名字的出处——圣圣的solo【人生多边形】。节目虽然只有寥寥几期，却带来了不同人、不同职业的不同切面，也让我们相信人生的面貌可以很多样。借由这个全新的名字，我们两个人希望可以将更多的可能带给自己也带给每一个喜爱收听我们节目的朋友。说了这么多，接下来我们将为您介绍 多边形的第一支单曲——《你看你》以下是歌曲的歌词：空间不断压缩时间所剩不多睡到末日临头 烂到没人来爱我工作逆水推舟爱情又没搞头电话一通听说结婚那头又催我别管我 我没错丢掉梦想是种解脱留给我的狭小角落灰暗失落寂寞努力重复着生活你看你 多无奈 无法抵挡世界正在崩坏你看你 多明白 真心不一定能换来真爱你看你 不想猜 习惯孤单省略废话多自在没有人来 我也不期待谁来想要出人头地头先狠狠撞地每天平凡生活费事 费心 又费力工作逆水推舟爱情又没搞头开会一通推脱开了半天没结果别笑我 我想说相信执着就没有错没经历过盛赞的我 成功滋味不多希望此刻炙热 别放弃 要期待 相信痛有尽头爱会来别懈怠 try&try 你的勇气才是真奖牌别害怕 别学乖 时间不会管你人生到底在哪拍只有你存在 世界才会去存在别管我 我没错丢掉梦想是种解脱没经历过盛赞的我 成功滋味不多希望此刻炙热你看你 多无奈 无法抵挡世界正在崩坏你看你 多明白 真心不一定能换来真爱你看你 不想猜 习惯孤单省略废话多自在没有人来 我也不期待你看你 多无奈 无法抵挡世界在崩坏别懈怠 try&try 你的勇气才是真奖牌别害怕 别学乖 时间不会管你人生到底在哪拍只要你存在 世界一定会存在本期，两位主播将聊聊歌曲创作那些事，内容包括但不限于：掰掰就是很爱push人啊取名的缘由——单纯是因为太懒了？我们证明！录歌录几百轨不是在骗人！⚠️最后，《你看你》将于近日在网易云、QQ音乐、汽水音乐发布。具体时间我们会在评论区说明，烦请大家耐心等待！———————————————————————————这里是圣圣与掰掰的【掰头掰头】，两个好朋友的电台。感谢您收听主播的歌下期再见！
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    1:02:44
  • 099：【她乡风不起】06言情小说
    好久不见呀各位，《风不起》断更两个多月后又回来啦。不过今天只更新一期～还请见谅言情小说，向来被视为烂俗和狗血的代名词，却在许多人的成长中有着启迪和唤醒的作用。当空无一人的屋子里，只剩下一个女人，当姐妹夜谈时聊到喜欢的男生，言情小说如触角般拨开那些迷雾里的心思……文本请移步至微信公众号【掰头工坊】阅读《风不起》人物表外婆-虞惠英外公-沈九日（故）大姨-沈佩姿（故）大舅一家：大舅-沈家旺（大儿子）大舅妈-林霜萍女儿-沈媛；儿子-沈德凯小姨一家：小姨-沈佩妍（二女儿）小姨父-陈乐山女儿-陈佳茹；儿子-陈皓 清安一家：母亲-沈佩婷（小女儿）沈清安 小舅一家：小舅-沈鹏程（小儿子）小舅妈-顾梅琴女儿-沈子纯；儿子-沈茂 严向阳家严向阳-沈鹏程的双胞胎弟弟儿子-严景然妻子-程娟（故）———————————————————————————这里是圣圣与掰掰的【掰头掰头】，两个好朋友的电台。感谢您收听主播说故事下期再见！
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    1:06:31
  • 098：我的年纪不允许我害怕过年
    嗨呀嗨呀，各位亲爱的听众朋友们，我们的春节八卦特辑终于来啦，虽然年已经过完一个月了吧。但是不妨碍我们再来回味一下过去的八卦！本期，两位主播将聊聊过年那些事，内容包括但不限于： 该说不说，今年过年感觉还不错 代沟的威力——掰掰居然被说封建 理想中的年：和朋友一起过———————————————————————————这里是圣圣与掰掰的【掰头掰头】，两个好朋友的电台。感谢您收听主播聊天下期再见！
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    57:47

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《掰头掰头》是一档由两个好朋友制作的播客节目。主持人掰掰与圣圣将围绕每期的主题，battle那些可笑的、可气的、可爱的生活“掰头”事。 不出意外，每周三更新，若出意外以意外为准。 我们的宗旨是——人生苦短，尽情喧哗，认真吵闹，快乐掰头！ 【一起掰头】想来录制节目？有话题想聊？那就从微信公众号、微博搜索“掰头工坊”私信我们。
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