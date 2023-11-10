100：100期特别节目！ 我们真的做到了！

经过那么久的铺垫，相信很多朋友的胃口已经被我们吊足了，这两个人100期到底要干什么？今天，很开心跟大家宣布，我们发歌了！不过这一次我们不再以【掰头掰头】作为组合名称，而是用一个更符合我们音乐气质（如果我们有的话）的名字跟大家重新介绍自己——多边形熟悉我们播客的朋友，大概知道这个名字的出处——圣圣的solo【人生多边形】。节目虽然只有寥寥几期，却带来了不同人、不同职业的不同切面，也让我们相信人生的面貌可以很多样。借由这个全新的名字，我们两个人希望可以将更多的可能带给自己也带给每一个喜爱收听我们节目的朋友。说了这么多，接下来我们将为您介绍 多边形的第一支单曲——《你看你》以下是歌曲的歌词：空间不断压缩时间所剩不多睡到末日临头 烂到没人来爱我工作逆水推舟爱情又没搞头电话一通听说结婚那头又催我别管我 我没错丢掉梦想是种解脱留给我的狭小角落灰暗失落寂寞努力重复着生活你看你 多无奈 无法抵挡世界正在崩坏你看你 多明白 真心不一定能换来真爱你看你 不想猜 习惯孤单省略废话多自在没有人来 我也不期待谁来想要出人头地头先狠狠撞地每天平凡生活费事 费心 又费力工作逆水推舟爱情又没搞头开会一通推脱开了半天没结果别笑我 我想说相信执着就没有错没经历过盛赞的我 成功滋味不多希望此刻炙热 别放弃 要期待 相信痛有尽头爱会来别懈怠 try&try 你的勇气才是真奖牌别害怕 别学乖 时间不会管你人生到底在哪拍只有你存在 世界才会去存在别管我 我没错丢掉梦想是种解脱没经历过盛赞的我 成功滋味不多希望此刻炙热你看你 多无奈 无法抵挡世界正在崩坏你看你 多明白 真心不一定能换来真爱你看你 不想猜 习惯孤单省略废话多自在没有人来 我也不期待你看你 多无奈 无法抵挡世界在崩坏别懈怠 try&try 你的勇气才是真奖牌别害怕 别学乖 时间不会管你人生到底在哪拍只要你存在 世界一定会存在本期，两位主播将聊聊歌曲创作那些事，内容包括但不限于：掰掰就是很爱push人啊取名的缘由——单纯是因为太懒了？我们证明！录歌录几百轨不是在骗人！⚠️最后，《你看你》将于近日在网易云、QQ音乐、汽水音乐发布。具体时间我们会在评论区说明，烦请大家耐心等待！———————————————————————————这里是圣圣与掰掰的【掰头掰头】，两个好朋友的电台。感谢您收听主播的歌下期再见！