2025年3月1日，歌手方大同独立音乐厂牌@赋音乐FUMUSIC 发布消息称，方大同以积极的态度面对顽疾5年,于2025年2月21日早晨，平静而安详地离开了这个世界，前往生命旅程的另外一个领域，继续他的使命与梦想。今天这期节目我们将重温方大同的音乐，纪念这位对华语音乐而言“特别的人”。本期，两位主播将聊聊方大同的音乐，以下是歌单《妹妹》《春风吹》《每天每天》《南音》《我们能不能》《总结》《爱爱爱》《苏丽珍》《四人游》《手拖手》《诗人的情人》《拖男带女》《love song》《够不够》《暖》《爱在》《公园》《十九八七》《sorry》《sing a long song》《小小虫》《1234567》《黑白》《如果爱》《三人游》《为你写的歌》《nothings gonna change my love for you》《记得》《昙花》《因为你》《自以为》《二人游》《over》《好不容易》《can you feel the music 》《千纸鹤》《关于爱的定义》《麦恩莉》《爱立刻》《BB88》《危险世界》《peace》《小方》《特别的人》《枫叶做的风铃》《爱不来》《僵尸》《悟空》《flow》《听》《味道》《无所谓》《很不低调》《面面》《xzmhxdxh》《tango》《才二十三》《谁知道爱是什么》《那沙漠里的水》《回留》最近掰头掰头获得了许多听友的支持，特别是我们的乐评节目收获了更多朋友的喜欢。感谢大家的认可之余，我们也开始在音乐平台上分享我们乐评节目的歌单： 本期《方大同Good Soul, Good Boy》 往期《请收听1999-2010开启你的音乐时空胶囊 》以上节目对应的WYY音乐歌单已发布，请在那边搜索用户名“掰头掰头播客”并关注就能获取到了，其他音乐平台我们将在有余力至于贡献给大家。———————————————————————————这里是圣圣与掰掰的【掰头掰头】，两个好朋友的电台。谢谢方大同，也感谢您收听主播聊音乐下期再见！