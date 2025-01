Download for free in the Play Store

Viele Menschen warten auf ein Spenderorgan. Da wäre es praktisch, Niere oder Herz künstlich zu erzeugen. Wissenschaftler forschen bereits daran, wie das in Zukunft möglich werden könnte. Jürgen Knoblich, Molekularbiologe und Professor an der Medizinischen Universität Wien, erklärt, welche Ansätze vielversprechend sind. Außerdem geht es um die Frage: Ist es gesund, nur eine Mahlzeit am Tag zu sich zu nehmen? Hier geht's zur Aha!-Folge über Intervallfasten: https://open.spotify.com/episode/26VO5dBUM8zNW25aIiGT5J "Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen" ist der Wissenschafts-Podcast von WELT.

Unser Darm und unser Gehirn stehen in ständigem Austausch miteinander. Diese Verbindung, die sogenannte Darm-Hirn-Achse, beeinflusst Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, unsere psychische Gesundheit – und eröffnet neue Ansätze für Therapien. Prof. Andreas Stengel, Facharzt für Innere Medizin und Psychosomatik, erklärt, was es damit auf sich hat. Außerdem erfahrt ihr, was hinter dem sogenannten Wilkomirski-Syndrom steckt. Literatur zum Thema findet ihr hier: https://www.zvab.com/9783858424723/Wilkomirski-Syndrom-Eingebildete-Erinnerungen-Sehnsucht-Opfer-3858424722/plp, https://neofelis-verlag.de/verlagsprogramm/wissenschaft/politik-debatte/1048/phantastische-gesellschaft "Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen" ist der Wissenschafts-Podcast von WELT.

Wer mit 1,6 Promille am Steuer erwischt wird, steht vor der großen Herausforderung MPU. Die „medizinisch-psychologische Untersuchung" prüft, ob jemand wieder sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann. Besonders das psychologische Gespräch bringt viele ins Schwitzen – und oft auch zum Scheitern. Warum das so ist, wie eine MPU abläuft und worauf es bei der Vorbereitung ankommt, erklärt Verkehrspsychologe Ulrich Chiellino in dieser Folge. Hier findet Ihr mehr Informationen zum Thema Multitasking: https://www.tiktok.com/discover/boyfriends-multitask-cutting-tree https://www.researchgate.net/publication/344287961_EXPRESS_Gender_Differences_in_Multitasking_Experience_and_Performance https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0220150 https://taz.de/Multitaskingsfaehigkeit-von-Frauen/!5952142/ "Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen" ist der Wissenschafts-Podcast von WELT.

Kann Wasser schlecht werden? Wie verändern TikTok und Co unser Gehirn? Und warum fällt uns das Nichtstun eigentlich so schwer? Mit "Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen", dem Wissenspodcast von WELT, gehen wir genau solchen Fragen auf den Grund. Dafür sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Außerdem erklären wir Mythen aus der Gesundheit, spannende psychologische Phänomene oder Alltagsfragen, die ihr euch schon immer gestellt habt. Und das alles in nur 10 Minuten. "Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen", der Wissenschaftspodcast von WELT erscheint jede Woche dienstags, mittwochs und donnerstags ab 2 Uhr – bei WELT und überall, wo es Podcast gibt.

