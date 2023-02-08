About TamarezRadio

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TamárezRadio, es la emisora ideal para escuchar lo mejor de la música tropical y urbana de ayer, hoy y siempre. Aquí puedes disfrutar Bachatas, Merengues, Salsas, Reggaetón y más en una programación de 24 horas al día con una selección musical que reúne los mejores éxitos de los más grandes intérpretes de cada ritmo. Esta emisora es “La Grandiosa” de tamarezradio.com y te invitamos a disfrutar de la música que sonamos para todos ustedes.

