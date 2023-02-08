About Sublime 2.0

About Sublime 2.0

About Sublime 2.0

(0)

Sublime 2.0 es una estación dedicada esclusivamente a emitir baladas y otros ritmos románticos, por esa razón se identifica como "La Radio De Las Baladas y El Amor" Esta radio emite las 24 horas del día. Su programación se fundamenta en los exitos ligeros más populares de la música hispana, esas canciones y artistas que dominaron la radio en las últimas décadas Esta otra estación de tamarezradio.com y si eres de esas almas románticas que gustan de poner música a sus sentimientos, Sublime 2.0, es la opción perfecta para tí.

