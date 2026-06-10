Skip to content
Open app
Ad-free
Discover ad-free
Top stations
Podcasts
Live sports
Near you
Genres
Topics
Open app
Ad-free
Discover ad-free
Learn more
Log in
Radio
Podcasts
Live sports
Near you
Open app
All contents
Popular sports
NFL
NBA Basketball
Major League Baseball (MLB)
NHL
Major League Soccer (MLS)
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Premier League
Top radio stations
Top music genres
Pop
Rock
Hip Hop
Chillout
Country
Oldies
Electro
Alternative
80s
Classical
House
Jazz
Soul
Classic Rock
Blues
Latin
90s
R'n'B
Bossa Nova
Reggaeton
Techno
70s
Traditional music
Indie
Trance
Top topics
News
Culture
Sports
Politics
Religion
Children
DJ
Comedy
Campus Radio
Interview
Christmas
Music
Education
Top podcasts
Top categories
Sports
Comedy
News
Society & Culture
True Crime
A - H
I - P
Q - Z
Learn more
Learn more
Learn more
The podcast starts in
- 0 sec.
Radio Stations
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio
Listen to this station in the app for free:
radio.net
Sleep timer
Save favorites
Download for free in the App Store
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio
3. Liga
Sports
Football / Soccer
Playing now
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio
About MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio
About MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio
About MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio
(230)
Station website
German
Dresden
Saxony
Germany
3. Liga
Sports
Football / Soccer
Company
About radio.net
Press
Advertise with us
Broadcast with us
Legal
Terms of use
Privacy Policy
Legal notice
Manage Utiq
Privacy-Manager
Service
Contact
Apps
Help / FAQ
Prime subscription
Apps
iPhone
iPad
Android
Social
USA
v8.22.0
| © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/6/2026 - 12:00:52 AM
A company from
What would you like to listen to?
What would you like to listen to?
What would you like to listen to?
More stations from Saxony
More stations from Saxony
More stations from Saxony
HITRADIO RTL Dresden
Dresden, Oldies, 80s, 90s
HITRADIO RTL Oldies
Dresden, Oldies
Hitradio Sachsen
Dresden, Schlager
SYSTEM CORRUPT ! Freetekno Live Mix Sets Only
Dresden, Hardcore Techno
RadioWolfsBude
Zwickau, 2000s, Oldies, 80s, 90s
Dresdnerpower Radio
Dresden, Hits
Radio-Elbtal
Dippoldiswalde, 2000s, Charts, 80s, 90s
ONCE FM
Chemnitz, Pop, Top 40 & Charts, Rock
Radio-Radeberg
Bautzen, Pop, Oldies, Disco, Rock
PLAYLIST DEKADANCE
Pirna, Alternative, Pop, Rock, Jazz
Radio Erzgebirge
Annaberg-Buchholz, Pop, Hits
Partyexpress Radio
Chemnitz, 2000s, 90s
Erdbeereis Radio
Leipzig, Hits
Radio 500
Leipzig, Pop
Gute Laune Radio Dresden
Dresden, Alternative, Techno, 80s, 90s
MDR KLASSIK
Halle (Saale), Classical
MDR SACHSEN Vogtland
Plauen, Pop, Oldies
MDR SACHSEN Leipzig
Leipzig, Pop, Oldies
MDR SACHSEN - Fußball-Audio-Livestream
Halle (Saale), Pop
MDR SACHSEN Dresden
Dresden, Pop, Oldies
MDR SACHSEN Chemnitz
Chemnitz, Pop, Oldies
MDR SACHSEN Bautzen
Bautzen, Pop, Oldies
apollo radio))) - Chemnitz
Chemnitz, Classical, Jazz
Radio Dresden - Sommerradio
Dresden, Pop
Heimatradio Erzgebirge
Folk
Radio Erzgebirge - Top Hits
Annaberg-Buchholz, Top 40 & Charts
Radio Leipzig - Sommerradio
Leipzig, Pop
HITRADIO RTL 90er
Dresden, Pop, 90s
Radio Zwickau
Zwickau, Pop, Hits
Radio Zwickau - TopHits
Zwickau, Top 40 & Charts
Top
podcasts
Top
podcasts
Top
podcasts
The Daily
Daily News, News
Crime Junkie
True Crime
REAL AF with Andy Frisella
Business, Entrepreneurship, Marketing
Dateline NBC
News, Society & Culture, True Crime
The Dylan Gemelli Podcast
Alternative Health, Health & Wellness
Mick Unplugged
Business, Education, Entrepreneurship, Management, Self-Improvement
The Joe Rogan Experience
Comedy
Pod Save America
News, News Commentary, Politics, Society & Culture
Passion Struck with John R. Miles
Alternative Health, Education, Health & Wellness, Mental Health, Self-Improvement
Up First from NPR
Daily News, News
20/20
True Crime
Tomorrow, Today
News, Tech News, Technology
Morbid
Comedy, True Crime
Unblinded with Sean Callagy
Business, Education, News, Sports, Sports News
Proven Podcast
Business, Entrepreneurship
Young and Profiting (YAP) with Hala Taha: Entrepreneurship and Self-Improvement Podcast
Business, Entrepreneurship
Tony Mantor: Why Not Me ?
Alternative Health, Health & Wellness, Mental Health
Tony Mantor's : Almost Live..... Nashville
Music, Music Interviews, TV & Film
Habits and Hustle
Business, Education, Entrepreneurship, Health & Wellness, Self-Improvement
Founder's Story
Business, Entrepreneurship
Coffeez with Joe Shalaby
Business, Careers, Entrepreneurship, Management
The Learning Leader Show With Ryan Hawk
Business, Careers, Management
Good Hang with Amy Poehler
Comedy
The Shawn Ryan Show
Philosophy, Society & Culture
The Woman in the Woods
Society & Culture, True Crime
The Ezra Klein Show
Government, News, Society & Culture
The Team House
Documentary, Government, History, Society & Culture
The Jamie Kern Lima Show
Business, Education, Entrepreneurship, Health & Wellness, Mental Health, Self-Improvement
The Rest Is History
History
the bossbabe podcast
Business, Education, Entrepreneurship, Self-Improvement
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio: Podcasts in Family
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio: Podcasts in Family
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio: Podcasts in Family
Kluges Proberaum – der Musikpodcast von MDR SACHSEN-ANHALT
Music, Music Interviews
Die MDR JUMP Wortinspektion: Woher kommt diese Redewendung?
Comedy, Education
Flugmodus - 4 Jugendliche ohne Handy
Society & Culture
Faktencheck von MDR AKTUELL
News
Von drüben und drüben
Society & Culture
Medizin von morgen – ein Podcast mit Hirschhausen und Adick
Health & Wellness, Medicine
Was Sachsen bewegt
News, Politics
Das Leben danach - Das Attentat von Halle
Documentary, Society & Culture
Nachsitzen mit Herr Schröder
Comedy, Comedy Interviews
Big Bäääm - #Wissen ohne Filter
Education for Kids, Kids & Family
Extrem rechts – Der Hass-Händler und der Staat
Society & Culture
Bücher in Asche – Der Brand in der Anna Amalia Bibliothek
Documentary, Society & Culture
NS-CLIQUEN Von Menschen und Mördern
Documentary, Society & Culture
Queer Crimes – Verbrechen aus der LGBTQIA+-Community
Documentary, Society & Culture, True Crime
Serbska hudźba – wšudźe a přeco (MDR Serbja)
Music
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio: Stations in Family
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio: Stations in Family
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio: Stations in Family
MDR KLASSIK
Halle (Saale), Classical
MDR THÜRINGEN Suhl
Suhl, Pop, Oldies
MDR THÜRINGEN Heiligenstadt
Heilbad Heiligenstadt, Pop, Oldies
MDR THÜRINGEN Gera
Gera, Pop, Oldies
MDR THÜRINGEN Erfurt
Erfurt, Pop, Oldies
MDR SACHSEN-ANHALT Stendal
Stendal, Oldies, Schlager, 80s, 90s
MDR Sachsen-Anhalt Magdeburg
Magdeburg, Oldies, Schlager, 80s, 90s
MDR SACHSEN-ANHALT Halle
Halle, Oldies, Schlager, 80s, 90s
MDR SACHSEN-ANHALT Dessau
Dessau, Oldies, Schlager, 80s, 90s
MDR SACHSEN Leipzig
Leipzig, Pop, Oldies
MDR SACHSEN - Fußball-Audio-Livestream
Halle (Saale), Pop
MDR SACHSEN Dresden
Dresden, Pop, Oldies
MDR SACHSEN Chemnitz
Chemnitz, Pop, Oldies
MDR SACHSEN Bautzen
Bautzen, Pop, Oldies
MDR SCHLAGERWELT Thüringen
Erfurt, Schlager
Similar Stations
Similar Stations
Similar Stations
Grandiella Radio Asturias
Gijón, 80s, Classic Rock, Hard Rock, Heavy Metal
Sky Media
Plaine-du-Nord, 2000s, Hits
Radio Onda Éxitos Panamá
Reggaeton, Ballads, Tropical, Salsa
SpringTooh7832 Radio Station
Ames, 2000s
Radio FAX
20s 30s 40s 50s 60s
Copacabana gospel
Gospel
RadioOsLatinos 33
Bordeaux, Brazilian Music, Ambient, Anime, Blues
LA ESTACIÓN DEPORTIVA RADIO
Cali, Tropical, Salsa, Merengue
Rádio Web Embalos Anos 80
Itajubá, Classical, 80s, 70s, 90s
Vussballradio Schäl Sick - das Victoria Köln 1904 Fanradio
Cologne
Das Löwen-Radio - das TSV 1860 München Fanradio
Munich
FCS Fanradio - das 1. FC Saarbrücken Fanradio
Saarbrücken
VfL Osnabrück Liveradio - das VfL Fanradio
Osnabrück
Waldhof Livestream - das SV Waldhof Mannheim 07 Fanradio
Mannheim
Schanzer Fanradio - das FC Ingolstadt 04 Fanradio
Ingolstadt
Listen to MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio, Grandiella Radio Asturias and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App
Learn more
Scan code,
download the app,
start listening.
Get the free radio.net app
Stations and podcasts to bookmark
Stream via Wi-Fi or Bluetooth
Supports Carplay & Android Auto
Many other app features
Open app
Get the free radio.net app
Stations and podcasts to bookmark
Stream via Wi-Fi or Bluetooth
Supports Carplay & Android Auto
Many other app features
MDR Sachsen Fußball Live-Stream - Dynamo Dresden Fanradio