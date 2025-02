Download for free in the Play Store

独立开发者的酸甜苦辣,有几人能懂?To B 的独立开发又有几人能懂?本期播客,我们请来了耿荣,他将用两年的 to b独立开发经历,告诉你真相!节目从第一桶金的来之不易,到2B软件开发的重重挑战,再到AI如何赋能开发,耿荣将分享他的经验和教训。收听本期节目感受做 to b 的独立开发。更多内容信息和时间线参考下文的硬地笔记,欢迎收听本期节目。另外,现在加入「硬地骇客」会员服务,即可在会员专属的微信群与其他朋友一起畅所欲言,成为会员也是对我们持续更新最大的鼓励!嘉宾介绍耿荣: 一个兴趣广泛的老全栈, 十余年的 ToB 和研发效能经验, 现在尝试经营一个公司, 同时提供付费的技术咨询服务.可加微信: gr1532879 fastball.dev github.com本期赞助Podwise.ai - Podcast knowledge at 10x speed 🚀硬地笔记00:00:04 节目开场及嘉宾耿荣介绍00:02:10 耿荣两年独立开发经历:项目、收入与挑战00:06:48 独立开发的契机与家庭沟通00:09:56 首笔收入来源与最大项目收益00:13:37 独立开发的预期与现实:2B 软件的挑战00:21:49 独立开发者是否适合做 2B 企业服务?00:25:14 2C 产品尝试与 AI 辅助开发00:34:55 独立开发后的生活状态与未来规划00:45:03 重返职场信心与对未来的展望欢迎关注我们 知识星球: t.zsxq.com 官网: hardhacker.com 小手册: book.hardhacker.com 用爱发电不容易,请我们喝咖啡☕️: afdian.net 公众号/小红书: 硬地骇客 商务合作: [email protected]

