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硬地骇客
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来自三位拥有10年+互联网创业者的深度思考和对话，我们关注前沿科技，分享创业故事，打造 “超级个体”，寻找利基市场，构建小而美的生意，同时也希望和广大 Hacker 一起探讨技术、产品和商业之美。 硬地骇客是一群追求自由充实的生活并喜欢挑战的 Builder，他们热爱技术，热爱构建产品，崇尚依靠产品驱动的增长方式构建...
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EP92 19岁开始创业到YC，聊聊连续创业者Alex的那些故事（下）
Alex 创业故事 （下）来了。建议先听上一期节目。更多内容信息和时间线参考下文的硬地笔记，欢迎收听本期节目。嘉宾介绍Alex，19岁在国内首次创业做电商平台，后去加拿大攻读计算机专业。2013年在加拿大创立在线订餐平台并于次年成功退出。此后在硅谷创业做微信广告平台，尝试过租房、社交和电竞等多个项目。后期创业转向票务领域，获得 Y Combinator 面试邀请，项目快速实现盈利。之后带领30人团队，专注音乐行业方向获得风投支持。目前专注网红营销领域，基于多年创业经验总结出独特的增长方法论和PMF策略。他目前的产品：crowdcore.com (网红营销）本期赞助Podwise.ai - Podcast knowledge at 10x speed 🚀Apple Store 下载👉🏻 apps.apple.com硬地笔记00:01:04 当疫情来袭，我们该如何转型？00:05:09 线上演唱会的真实成本到底是多少？00:07:36 投资方合作与公司停摆00:11:17 当业务转型失利，我们该如何应对？00:14:55 激励员工的最佳策略是什么？00:18:38 Bootstrap与VC模式的对比及AI创业建议00:24:51 制定产品增长策略的关键是什么？00:32:04 产品市场匹配(PMF)的定义及网红营销报价00:39:37 适合网红营销的产品类型00:44:47 如何用新产品简化网红营销的流程？欢迎关注我们 知识星球: t.zsxq.com 官网: hardhacker.com 小手册: book.hardhacker.com 用爱发电不容易，请我们喝咖啡☕️: afdian.net 公众号/小红书: 硬地骇客 商务合作:
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56:13
EP91 19岁开始创业到YC，聊聊连续创业者Alex的那些故事（上）
本期节目我们有幸邀请到连续创业者Alex。Alex从19岁开始创业，拥有丰富的实战经验。他曾尝试多种商业模式，最终在票务平台领域取得了初步成功。在本期访谈中，Alex将分享他独特的创业理念，例如“伪造一方”策略以及对“信号”和“动量”的理解，并深入探讨融资的利弊，以及如何在竞争激烈的创业环境中保持稳健发展。如果你对创业感兴趣，不要错过这期访谈！更多内容信息和时间线参考下文的硬地笔记，欢迎收听本期节目。嘉宾介绍Alex，19岁在国内首次创业做电商平台，后去加拿大攻读计算机专业。2013年在加拿大创立在线订餐平台并于次年成功退出。此后在硅谷创业做微信广告平台，尝试过租房、社交和电竞等多个项目。后期创业转向票务领域，获得 Y Combinator 面试邀请，项目快速实现盈利。之后带领30人团队，专注音乐行业方向获得风投支持。目前专注网红营销领域，基于多年创业经验总结出独特的增长方法论和PMF策略。他目前的产品：crowdcore.com (网红营销）本期赞助Podwise.ai - Podcast knowledge at 10x speed 🚀Apple Store 下载👉🏻 apps.apple.com硬地笔记00:01:30 - 19岁创业！Alex的早期教训是什么？00:06:01 - 教育与创业：Alex从商科中获得了什么？00:08:01 - 从商科到计算机：Alex 的职业路径选择00:10:34 - “追风口”是福还是祸？00:19:48 - 挫折与反思：基于微信的失败00:23:13 - 家庭的支持对创业有多重要？00:27:15 - 双边市场成功推广的秘密00:36:05 - 大公司工作经历如何塑造Alex的创业思维？00:38:20 - 从票务平台到YC被拒，一些值得借鉴的经验？00:49:02 - 为什么选择融资？ “慢就是快” 的创业哲学欢迎关注我们 知识星球: t.zsxq.com 官网: hardhacker.com 小手册: book.hardhacker.com 用爱发电不容易，请我们喝咖啡☕️: afdian.net 公众号/小红书: 硬地骇客 商务合作:
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57:00
EP90 Podwise App 上线啦！从网页到App，我们都经历了什么？
从网页到 App，看似简单的转变背后隐藏着哪些挑战？Next.js 和 Capacitor 的组合是完美的解决方案吗？App Store 审核究竟有多难？本期节目为你揭秘 Podwise App 上架背后的故事，探索 Web 技术栈开发 App 的“奇妙”旅程，尽力帮你避开一些“坑”吧。更多内容信息和时间线参考下文的硬地笔记，欢迎收听本期节目。另外，现在加入「硬地骇客」会员服务，即可在会员专属的微信群与其他朋友一起畅所欲言，成为会员也是对我们持续更新最大的鼓励！本期赞助Podwise.ai - Podcast knowledge at 10x speed 🚀Apple Store 下载👉🏻 https://apps.apple.com硬地笔记00:00:04 Podwise 苹果商店上架及响应式设计初衷00:03:06 响应式设计原则：从桌面端到移动端？00:06:37 开发独立 App 的原因00:09:01 技术选型：Web 技术栈与 Capacitor 的选择00:13:00 将 Web 应用封装成 App 的过程与挑战00:17:46 支付系统整合与跨平台兼容00:22:27 Capacitor 的使用及原生能力集成00:23:39 工程管理：代码仓库和构建流程00:33:33 App Store 上架审核与经验分享00:40:21 未来规划与安卓版本上线计划00:43:43 节目结语欢迎关注我们 知识星球: t.zsxq.com 官网: hardhacker.com 小手册: book.hardhacker.com 用爱发电不容易，请我们喝咖啡☕️: afdian.net 公众号/小红书: 硬地骇客 商务合作:
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44:30
EP89 对话耿荣：敢尝试 toB 的独立开发者才是真正的“勇士”吧？
独立开发者的酸甜苦辣，有几人能懂？To B 的独立开发又有几人能懂？本期播客，我们请来了耿荣，他将用两年的 to b独立开发经历，告诉你真相！节目从第一桶金的来之不易，到2B软件开发的重重挑战，再到AI如何赋能开发，耿荣将分享他的经验和教训。收听本期节目感受做 to b 的独立开发。更多内容信息和时间线参考下文的硬地笔记，欢迎收听本期节目。另外，现在加入「硬地骇客」会员服务，即可在会员专属的微信群与其他朋友一起畅所欲言，成为会员也是对我们持续更新最大的鼓励！嘉宾介绍耿荣: 一个兴趣广泛的老全栈, 十余年的 ToB 和研发效能经验, 现在尝试经营一个公司, 同时提供付费的技术咨询服务.可加微信: gr1532879 fastball.dev github.com本期赞助Podwise.ai - Podcast knowledge at 10x speed 🚀硬地笔记00:00:04 节目开场及嘉宾耿荣介绍00:02:10 耿荣两年独立开发经历：项目、收入与挑战00:06:48 独立开发的契机与家庭沟通00:09:56 首笔收入来源与最大项目收益00:13:37 独立开发的预期与现实：2B 软件的挑战00:21:49 独立开发者是否适合做 2B 企业服务？00:25:14 2C 产品尝试与 AI 辅助开发00:34:55 独立开发后的生活状态与未来规划00:45:03 重返职场信心与对未来的展望欢迎关注我们 知识星球: t.zsxq.com 官网: hardhacker.com 小手册: book.hardhacker.com 用爱发电不容易，请我们喝咖啡☕️: afdian.net 公众号/小红书: 硬地骇客 商务合作:
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52:05
EP88 对话 Saga：20 万字文档让 ChatGPT 开发出翻译产品，实现200%按月增长
这期节目我们邀请到 Saga，聊聊他如何从追漫的痛苦经历中获得 idea，最终利用 AI 技术开发出超酷的漫画翻译工具: aimangatranslator！从手写 20 万字的需求文档到克服技术难题，从产品迭代到用户反馈，Saga 将毫无保留地分享他的创业历程和宝贵经验。他还分享了 AI 工具对产品经理和程序员的影响，以及如何利用 AI 写作技巧提升内容质量。干货满满。更多内容信息和时间线参考下文的硬地笔记，欢迎收听本期节目。另外，现在加入「硬地骇客」会员服务，即可在会员专属的微信群与其他朋友一起畅所欲言，成为会员也是对我们持续更新最大的鼓励！嘉宾介绍Saga Su: 一个猫奴。INFJ不懂技术的产品，在GPT3.5帮助下写出了aimangatranslator，目前做到月增长200%。坚定的工程论信徒希望死之前能去趟火星挖矿。节目聊到的产品: aimangatranslator.com 漫画随心看，翻译即刻享。 用AI一键翻译漫画，直接翻译对话中的气泡文字，不破坏画面结构。 目前已经做到漫画翻译品类全球第三（第一是谷歌翻译）。 支持GPT-4o、谷歌翻译、papagou等翻译引擎。本期赞助Podwise.ai - Podcast knowledge at 10x speed 🚀硬地笔记00:00:04 节目开场及嘉宾介绍：AI漫画翻译软件00:01:28 开发历程与AI工具的演变00:05:01 产品经理的AI开发经验与建议00:14:37 AIMANGATRANSLATOR的技术细节与开源项目00:27:00 用户沟通与产品推广策略00:40:08 SEO优化策略与AI写作技巧00:53:44 未来规划与漫画推荐欢迎关注我们 知识星球: t.zsxq.com 官网: hardhacker.com 小手册: book.hardhacker.com 用爱发电不容易，请我们喝咖啡☕️: afdian.net 公众号/小红书: 硬地骇客 商务合作:
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来自三位拥有10年+互联网创业者的深度思考和对话，我们关注前沿科技，分享创业故事，打造 “超级个体”，寻找利基市场，构建小而美的生意，同时也希望和广大 Hacker 一起探讨技术、产品和商业之美。 硬地骇客是一群追求自由充实的生活并喜欢挑战的 Builder，他们热爱技术，热爱构建产品，崇尚依靠产品驱动的增长方式构建出自己的小生意。 "每个人都值得拥有一个小生意” 本节目可以在Podwise.ai、小宇宙、YouTube、Apple podcast、Spotify、喜马拉雅FM、QQ音乐、网易云音乐同步收听。 官网：https://hardhacker.com/ 智能播客平台：https://podwise.ai Discord 社区：https://discord.com/invite/MGmp9QjfkK 用爱发电不用容易，欢迎到爱发电请我们喝☕️https://afdian.net/a/hardhacker
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