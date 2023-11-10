来自三位拥有10年+互联网创业者的深度思考和对话，我们关注前沿科技，分享创业故事，打造 “超级个体”，寻找利基市场，构建小而美的生意，同时也希望和广大 Hacker 一起探讨技术、产品和商业之美。 硬地骇客是一群追求自由充实的生活并喜欢挑战的 Builder，他们热爱技术，热爱构建产品，崇尚依靠产品驱动的增长方式构建...

About 硬地骇客

来自三位拥有10年+互联网创业者的深度思考和对话，我们关注前沿科技，分享创业故事，打造 “超级个体”，寻找利基市场，构建小而美的生意，同时也希望和广大 Hacker 一起探讨技术、产品和商业之美。 硬地骇客是一群追求自由充实的生活并喜欢挑战的 Builder，他们热爱技术，热爱构建产品，崇尚依靠产品驱动的增长方式构建出自己的小生意。 "每个人都值得拥有一个小生意” 本节目可以在Podwise.ai、小宇宙、YouTube、Apple podcast、Spotify、喜马拉雅FM、QQ音乐、网易云音乐同步收听。 官网：https://hardhacker.com/ 智能播客平台：https://podwise.ai Discord 社区：https://discord.com/invite/MGmp9QjfkK 用爱发电不用容易，欢迎到爱发电请我们喝☕️https://afdian.net/a/hardhacker