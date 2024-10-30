E23. 如何帮富豪们布局加密货币，特朗普当选的影响，未来什么值得买 w/ EO Hao

本期介绍我们刚刚度过了疯狂的一周 四年一度的美国大选里，特朗普以 312 的票数击败民主党的哈里斯，二度入主白宫； 这一次也是美国加密选民的胜利（美国 18 - 34岁的人群中，有1/4 是加密货币持有者）：特朗普曾表示，如果他重返白宫，他将使美国成为全球加密之都，建立战略性比特币储备，并任命对数字资产持友好态度的监管者；特朗普还亲自出现在 7 月份的比特币大会上，通过比特币为竞选募资； 受到特朗普竞选成功的影响，比特币价格屡屡突破新高。目前是 79,000 美元 （在本期11.11上架时会不会突破 80,000 美元呢哈哈）, flip Meta 成为了全球第 9 大资产；其他加密货币基本上也都跟着上涨，包括和加密相关的股票。市场的情绪也反映出来对加密行业未来 4 年的看好。身边也开始陆陆续续有小伙伴来问如何购买/投资比特币（请收听 E21. 比特币$7.5w再次创新高, 普通人可用的3种BTC投资方法 w/ 倪森 Phyrex ），同时我们也好奇那些传统的机构和高净值人士，会如何配置包括比特币在内的加密资产。我们还真认识这样一位朋友。成立于 2017 年的 Future Money Group（简称 FMG）的一大特色就是为 Web2 的高净值人士配置加密资产，而且同时在一级和二级市场配置。于是本期我们火速邀请到了 FMG 的 Co-founder EO 来一起聊聊 他们如何帮 Web2 的富豪们（家族办公室、上市公司、高管、投资人…）配置加密资产； FMG 的投资框架 “Future of Work”，为何他们早早投资和布局了 Solana, DePIN, 然后延伸到 AI 和 RWA, 加密行业的新增量来源于哪里，未来除了买比特币还有哪些机会，也就是「什么值得买」; 特朗普、万斯团队当选的影响； ……我们聊了非常畅快的 1 个小时，EO 毫无保留的分享了他们的投资框架和方法论（。虽然是针对高净值人士，但对我这种 Crypto 的散户同样受用（不就是买 10u 和 100万u的区别吗哈哈），先分享几个 insights 16:54 - 如何跑赢比特币：在增量市场 ( Future of Work )，去找到非共识、不对称的机会 20:01 - 增量市场 “Future of Work” 是什么: 1. 为自己工作；2. 收入多元化；3. 工作协议化。一个形象的例子，Uber 司机通过 DePIN, 在开车的同时再打三份工（和我们播客主打的「全球化超级个体」非常匹配！） 24:09 - Solana / DePIN / RWA 背后的「新人群」观察: 主力人群是 20 ~ 40 的白人的偏保守党（比如特朗普的支持者），和以太坊的自由主义左派人群，形成了鲜明对比。新人群带来了新的生态和机会 42:50 - 一二级投资联动的好处：将 Solana 作为 DePIN 的指数来投资，一方面享受 DePIN 的 Beta 收益，另一方面对冲一级项目的风险 51:06 - 美国 18 - 34岁的人群中，有1/4 是加密货币持有者。特朗普的胜利主要是一种 meme 的胜利，马斯克也是一个很好的 meme无论你是 Web2 的小伙伴希望对加密行业有更多了解，还是已经在 Web3 里面畅游，相信本期都会带给你不少收获。欢迎收听、评论并分享给身边感兴趣的朋友，你的支持是我们创作内容的最大动力。本期上架也刚好是一年一度的双十一，希望可以成为你的「币圈什么值得买」攻略 ; )如果你好奇为什么比特币可以在 2024 年达到 1.5 万亿美金的市值，位列全球第九大资产，欢迎阅读我整理的这篇文章《比特币的 7 种估值模型：从 50 万到 2400 万美金》一件有趣的事是，即将上任的美国副总统 JD Vance 的二级持仓曾经被扒过，有 6% 的 BTC，近期价格一波上涨，如果没有卖的话估计至少到 8% 了。本期关键词：风险投资（Venture Capital, 简称 VC）、加密货币（Crypto Currency）、区块链（Blockchain）、Web3、比特币（Bitcoin）、 Solana、以太坊（ETH）、特朗普（Trump）、DePIN、RWA（Real World Asset, 真实世界资产）、超级个体（Super Individual）本期嘉宾&主持 嘉宾 EO HaoEO Hao 目前是 Future Money Group CEO & 创始人，同时也是一位成功的天使投资人和富有经验的连续创业者。EO 拥有哥伦比亚大学金融硕士学位，曾就职于中金，华泰，成功创办并管理过超过500万用户的金融服务公司。目前创办的 Future Money Group 是同时覆盖覆盖一级和二级，在亚洲颇具影响力的风险投资公司。个人推特/X @codeboymadif, Future Money Group: @fmgroupxyz 主持 StarWeb3Brand主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期精华：传统资金（家族办公室、上市公司、高管、投资人…）对加密的认知飞速发展；特朗普和万斯当选后的影响；EO 看待未来机会的框架 Future of Work 04:11 - Future Money Group 的 Co-Founder EO 自我介绍，如何在传统金融的工作中发现加密货币的价值，最终 All In Crypto（发现我们竟然 10 年前就认识哈哈） 06:59 - EO 介绍 Future Money Group, 如何利用加密市场的波动性和基础设施，从技术研发转为投资管理，并早期投资了 Solana 和 Helium 这样的项目 09:30 - 探讨了 “Future Money” 这一概念，从比特币社区的早期文档，到 FMG 找到的一个「不变」的投资理念：投资下一代人会使用的钱和产品 10:47 - FMG 如何帮助 Web2 的高净值人士 配置加密资产：如何给高净值人士解释加密、配置比例和方法 14:07 - FMG 的投资框架：通过对冲基金的方式来管理，用一级投资去发现和参与最新的创新红利，用二级投资布局头部优质资产 16:54 - 如何跑赢比特币：在增量市场 ( Future of Work )，去找到非共识、不对称的机会 20:01 - EO 介绍了 FMG 定义的增量市场 “Future of Work”: 1. 为自己工作；2. 收入多元化；3. 工作协议化。通过新的经济模式让更多人参与到 Web3 中。并举了一个形象的例子，Uber 司机通过 DePIN, 在开车的同时再打三份工 ; ) 24:09 - EO 分享了一个「新人群」的有趣 Insight: 参与 Solana / DePIN / RWA 的主力人群是 20 ~ 40 的白人的偏保守党（比如特朗普的支持者），和以太坊的自由主义左派人群，形成了鲜明对比。新人群带来了新的生态和机会。 27:34 - JD Vance（美国即将上任的副总统万斯）在几个月前的一个演讲里面，看到用 Web3 去赋能通信行业。背后是美国保守党和右翼势力的抬头，包括 A16Z 提出来的 American first, 会影响和重新定义 Web3 发展的方向 28:40 - EO 分享对 DePIN（去中心化物理基础设施网络）本质的理解：如何用 token 和去中心化网络，去激励大家去做一些产生经济价值的工作。更有意思的一种说法是 Sweat Equity（流汗的股权） 32:11 - EO 认为对 VC 来说不应该有「赛道论」，而是拿着「指北针」去登山；对个人来说，风险投资下沉到一个长尾的草根市场里 35:01 - 比特币挖矿和 DePIN 的区别：比特币挖矿已经变成资本密集型了，而 DePIN 可以创造更多低门槛的工作 38:06 - EO 对 RWA 的看法之一：把 Web2 大量资金引入，将协议层做厚，留住 Web3 里的钱。除了美债之外，还有企业债、房产抵押债等品类，提供年化 5%-6% 的收益作为防守 40:53 - EO 对 RWA 的看法之二：DePIN 是一个预言机，把现实资产映射到链上来，变成非标长尾资产发行的一种方式 42:50 - 一二级投资联动的好处：将 Solana 作为 DePIN 的指数来投资，一方面享受 DePIN 的 Beta 收益，另一方面对冲一级项目的风险 44:36 - FMG 的一级和二级投资代表两种不同的价值观，平衡 2 种不同的想法：一级代表未来新的革命者一定会干掉现在的大鲸鱼；二级代表大鲸鱼的马太效应会导致强者恒强 47:57 - 讨论了特朗普和JD Vances对加密货币市场的影响，以及他们的政策如何可能影响市场。 51:06 - 美国 18 - 34岁的人群中，有1/4 是加密货币持有者。特朗普的胜利主要是一种 meme 的胜利，马斯克也是一个很好的 meme 53:28 - EO 分享了他在硅谷看到的一个令人眼前一亮的项目 54:33 - 「炒币这个行为特别像新时代的广场舞」免责声明：主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，不作为投资建议，DYOR.Reference: 播客中提及的名词和项目 Future Money Group 名词和项目的详细解释超过了小宇宙字数限制，我放到了Newsletter 里 DePIN: Decentralized Physical Infrastructure Networks, 去中心化物理基础设施网络 RWA: Real World Assets, 真实世界资产，将现实世界的资产(如房地产、艺术品、大宗商品等)通过区块链代币化，让传统资产可以在区块链上进行交易和管理 Helium Hivemapper Dimo Daylight IoTex Axie Infinity联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号：搜索"web3brand" wx交流群：公众号后台留言，获取加入播客交流群方式 收听渠道：小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内，我们将选取小宇宙评论区优质评论，赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s （全球可发）钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦