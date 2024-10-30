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Day1Global生而全球-Web3版

Podcast Day1Global生而全球-Web3版
starzq
「Day1Global生而全球」是一档旨在探索如何通过 Web3&AI, 在全球化时代，打造超级个体，让价值回归个人的节目，由Web3Brand主理。 如果你对以下关键词感兴趣，那么恭喜你来对地方啦： 全球化（Globalization）、超级个体、一人公司、数字游民（Digital Nomad）、网络国家（Netw...
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  • E27. 进入Web3职业快车道，从学好英语开始 | 来自3位加密行业年轻人的实战分享
    内容制作不易，如果对你有所启发，请多多转发、分享给身边的朋友，让 Day1Global 可以被更多人听见。本期介绍我们的播客取名为 Day1Global, 一个重要原因就是 Web3 的公共区块链技术和 Token 从第一天开始就是可以全球分发的，同时推动了全球工作、开会、旅居这种数字游民的生活方式。我们在最开始策划「数字游民体验」专题的时候，预想大家考虑旅居最大的问题可能是如何拿长期签证的问题。 然后采访了一些嘉宾之后，发现最关键的还得是找到一份当地或远程工作，既能 cover 长期现金来源，还能顺便拿到工作签。但是我们没想到节目播出后，发现听友最关心的是如何学好英语，因为在这个国际化的行业里，英语几乎成了工作的前置条件，英语越好，工作机会越多。于是前不久我在推特上分享了听播客学英语的小技巧，没想到摇来了 3 位非常年轻优秀的web3/crypto 加密行业小伙伴，OneKey 硬件钱包品牌生态负责人 @0xCavin ，律动 BlockBeats 商务BD @Lorrainelooloo ，浙江大学区块链协会副会长 @unlimitedgame_ ，来分享他们学习英语一些 tips, 包括 模仿行业名人演讲（CZ赵长鹏, 周受资,…） 制作自己的单词表 影子跟读练 flow E 人加入群组一起练口语，在国内也可以创造出环境 I 人跟 ChatGPT 聊 BD 约不同的项目方聊 ……真的是非常实战的经验了，我自己也收获了非常多。我们还聊了如何在 Web3 远程工作里面保持激情，这 3 位小伙伴对生活和学习积极的态度，满满的好奇心也感染到了我们。无论你是希望收获一些英语实战的技巧，还是对 Web3 的职场感兴趣，本期播客都会带给你一些收获，enjoy!嘉宾们分享的 App 和方法我们也附到了最后。本期关键词：加密货币（Crypto Currency）、区块链（Blockchain）、Web3、学英语（English）、超级个体（Super Individual）、数字游民（Digital Nomad）本期嘉宾&主持 嘉宾 CavinOneKey 硬件钱包品牌生态负责人，杜伦大学计算机硕士，前工信部人才交流中心区块链讲师，B站油管 Web3 自媒体博主。油管：www.youtube.com ；推特：@0xCavin 嘉宾 Lorraine律动 BlockBeats 商务BD, 人生体验派 INFJ，德语专业，四年互联网广告狗经历，All in crypto 半年，喜欢故事交换和思想碰撞。推特：@Lorrainelooloo；即刻：@Lolorraine；播客：INFJ 空间站 嘉宾 Freya浙江大学区块链协会副会长，21岁经济独立，24岁独自解锁20+国家。传媒专业和管理学专业硕士。愿做有灵性的沙粒飘荡世界，也相信区块链能真正改变世界。推特：@unlimitedgame_ 主持 StarWeb3Brand主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期金句 03:02 - Cavin 分享自己的 Web3 经历和学习英语的体会 05:38 - Lorraine 分享自己的教育背景，以及如何通过研究NFT进入Crypto领域 09:36 - Freya介绍自己的Web3经历，从媒体角度到项目BD和marketing 11:37 - 各位从自己的经历出发，聊聊英语在Web3工作中的重要性 13:05 - Cavin 分享工作中英语沟通的挑战和如何克服，以及自己提升英语口语的过程和时间 18:27 - Lorraine 讨论在工作中使用英语的经历和挑战。 22:00 - Freya 分享自己如何在工作中使用英语更 Native 23:22 - 干货分享环节，Carvin 买课、充分利用零碎时间和 Flomo 学习，模仿行业名人演讲（CZ赵长鹏, 周受资,…），每三个月一次升级 31:58 - Lorraine 分享：一定要制定顺应人性的计划，如何设置日常routine，找自己感兴趣的语料，制作自己的单词表，和 ChatGPT 练口语 46:40 - Freya 分享：如何通过 100 遍影子跟读和英语聊天室提高英语口语，在国内创造出环境 01:00:49 - 如何在 Web3 远程工作环境中保持学习的热情，找到持续正向的能量：阅读、找榜样、跨文化交流 01:03:38 - Cavin 如何通过阅读和学习满足好奇心和提升个人能力 01:06:05 - Lorraine 分享自己的语言学习和跨文化交流 01:12:13 - Cavin 分享在2049会议上与印度人交流的体验和感受。 01:17:45 - Freya 分享在欧洲学习中遇到的不同口音和交流挑战免责声明：主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，不作为投资建议，DYOR (Do Your Own Research).Reference: 播客中提及的英语学习 App和方法APP Flomo 不背单词 开言英语方法 找自己感兴趣的语料：例如行业名人演讲、博客 影子跟读《内向者安静的力量》联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号：搜索"web3brand" wx交流群：公众号后台留言，获取加入播客交流群方式 收听渠道：小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内，我们将选取小宇宙评论区优质评论，赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s （全球可发）钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦最后欢迎通过打赏来支持我们 ETH：0x80749d65a5790e4BED42B6735fc5321Ce8de2319 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: CG6eEJFYuEsAEMsdJxomEDkVWMgxRMT5v4u1gKNoVcsb TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 法币：Buy Me a Coffee
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    1:22:51
  • E26. 以太坊还好吗? 聊聊曼谷Devcon, Solana, Meme Coin, AI Agent, 泰国Web3
    内容制作不易，如果对你有所启发，请多多转发、分享给身边的朋友，让 Day1Global 可以被更多人听见。本期介绍我们在上两个月密集制作了 5 期关于比特币的内容。如果说比特币赋予了地球上每个人自由的财产权利，以太坊则希望通过构建 Infinite Garden（无限花园），赋予每个人自由的行动权利，不需要困在一个个大厂构建的 Walled Garden（围栏花园）里，由自己来掌控数据和资产，成为真正自由的主权个人，这也是加密和 Web3 在一直努力去达成的愿景。11 月初以太坊史上最大的 Devcon 在曼谷结束，吸引了全球 130 个国家共 12,500 名参与者（比上届多出一倍)。我们都知道苹果每年都会通过全球开发者大会 WWDC 来介绍新产品和新技术，加密行业第二大区块链，市值近 4000 亿美金的加密行业引领者——以太坊，每年也会举办自己的开发者大会 Devcon 来讨论技术发展、应用创新和未来愿景，一方面分享自身的发展规划，同时也会影响其他区块链的方向，引领整个加密行业，成为业内 Builder 不容错过的一次盛会。我们 9 月份在 E18 给大家介绍过新加坡的两场大会 Token2049 和 Solana Breakpoint ，Token2049 面向商务，Solana Breakpoint面向产品更新；但Devcon 就跟以太坊的气质一样，更加去中心化，有人在主会场学习和了解新技术，有人在 side event 蹦迪。在以太坊的分享之外，vitalik 和币安创始人 cz赵长鹏同时出现的 Desci Day 也非常吸引眼球， V 神甚至在现场摸出了一瓶长寿补品。另外 vitalik 还在在清迈住了 42 天，期间参加了多个快闪城市的活动。这次 Devcon 里面有哪些亮点？以太坊的未来会是什么样？这段时间整个加密/区块链行业有哪些大的更新？有哪些未来看好的方向？Star 和 Ruby 这次由于时间冲突未能现场参会，于是为了能了解一个更完整，多维且立体的曼谷Devcon, 我们这期播客邀请到了 3 位不同背景的嘉宾，对以太坊生态非常了解，有多年媒体和研究经验的潘致雄潘老师、2 位专注应用开发的 builder Chess 和狗哥，来为大家分享。我们聊了整整 2 个小时，进行各种观点的分享和碰撞，包括 本届 Devcon 的特色会场，以及会贯穿接下来 5 年的重磅技术升级 Beam Chain 分享； 以太坊和其他区块链比如 Solana 的区别，在吸引开发者方面的优势； 大家对这段时间 memecoin 盛行的看法，在行业整治中起到重要作用？ 大家对 Desci (去中心化/开发科学)和 AI Agent 的看法； 大家对曼谷最深刻的印象，和大陆、新加坡、迪拜、日本有哪些不同？ 狗哥还分享了被误认为「站街」的奇妙经历😂 ……如果你对自由、主权个人、加密文化、去中心化技术等话题感兴趣，本期绝对不容错过，Enjoy!本期关键词：加密货币（Crypto Currency）、区块链（Blockchain）、Web3、 去中心化（Decentralization）、比特币（BTC / Bitcoin）、Memecoin、 以太坊（ETH / Ethereum）、Devcon、隐私（Privacy）、去中心化金融（Defi）、Solana、Ton、AI Agent、曼谷（Bangkok）、泰国（Thailand）、清迈（Chiang Mai）本期嘉宾&主持 嘉宾 潘致雄潘致雄是 ChainFeeds 创始人、前链闻研究总监、互联网产品经理兼技术背景，长期关注公链、隐私技术、去中心化、DeFi 等话题。推特/X @nake13； 嘉宾 ChessGM Network和QuestN首席打杂，Ex-Cobo运营负责人，18年加入Cobo前曾有6年在Web2大厂负责产品和用户增长，对有趣的产品情有独钟，尤其喜欢把玩硬件产品，Kickstarter沉迷者，赛博朋克忠实信仰者，牛车水囤币党，阿森纳死忠。推特/X @gmchessxyz； 嘉宾 Goku很Cool人送外号狗哥，全网 20 万粉丝的 Web3 博主，一级市场投资人，深耕 “GambleFi ” 和 Payment 赛道，CHIPCHIPGAME 发起人，职业 Degen 和德扑玩家。充满激情的创业者和创作者，曾发起挑战用数字货币在香港生存 7 天、挑战 1 万美金 100 天赚 100 万美金等社会性实验。推特/X @gokunocool； 主持 StarWeb3Brand主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期精华分享：memecoin 对行业的影响，以太坊通过密码学和开源运动吸引开发者，Solana 当前的阶段很像中国改革开放时期 03:55 - 嘉宾介绍 04:50 - Devcon 整体感受：像密集的大学选修课和社团、伙食很好、对以太坊基金会的吐槽、 22:34 - memecoin 在整治行业，同时近期的行业动态如泰国一般割裂 25:58 - 狗哥分享了被误认为「站街」的奇妙经历😂 29:16 - 「以太坊 3.0」？潘老师对重磅技术升级 Beam Chain 的分享 38:08 - 嘉宾们对以太坊的讨论：这个阶段很像欧盟？组织结构超前？ 44:07 - 各条区块链对开发者的吸引力：以太坊通过密码学和开源运动吸引，Solana 通过造富效应吸引；一部分开发者被 AI 吸走了 50:49 - Solana 当前的阶段很像中国改革开放时期，PayFi 像支付宝和微信 52:25 - Chess 分享参加 Alliance Dao 孵化期的经历，比较 Solana、Base 和 Ton 生态 56:31 - 大家对 Desci (去中心化/开发科学) 和健康领域的讨论，用加密（Crypto）的方式可以帮助找到更多实验的志愿者 01:03:41 - 数字游民们分享曼谷和大陆、新加坡、越南、迪拜、日本的对比 01:18:40 - 2025 年大家各自看好的方向：memecoin 的不断进化，AI Agent、支付免责声明 & 风险提示：主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，不作为投资建议，DYOR (Do Your Own Research)。Reference: 播客中提及的名词和项目 Devcon EF = Ethereum Foundation = 以太坊基金会 DeSci: 去中心化科研。传统的科研是以中心化的方式来寻求科研经费以及资源，容易被少数学阀控制和垄断整个经费申请；其次是申请经费的整个流程冗长和效率低下。基于区块链技术的 DeSci 由于公开透明数据不可更改的特性，在一定程度上可以优化这种资源和要素分配，并且在一定程度上帮助科研人员确权，这将有助于优化整个科研环境，促进成果诞生。 相关的历史节目： E18. 新加坡Token2049 & Solana Breakpoint「零元购」参会感受 E19. 数字游民城市之日本东京攻略分享: 签证、语言、加密、生活、教育… w/ AB Kuai Dong E22. Crypto x AI Agents: 互联网新范式的最后一块拼图 (附 $GOAT, $LUNA 解析) E15.泰国 vs 马来西亚，数字游民旅居城市全面对比：曼谷 / 清迈 / 普吉岛 / 吉隆坡 / 槟城 w/ 加菲众 关于比特币（BTC）的一切联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号：搜索"web3brand" wx交流群：公众号后台留言，获取加入播客交流群方式 收听渠道：小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内，我们将选取小宇宙评论区优质评论，赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s （全球可发）钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦最后欢迎通过打赏来支持我们 ETH：0x80749d65a5790e4BED42B6735fc5321Ce8de2319 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: CG6eEJFYuEsAEMsdJxomEDkVWMgxRMT5v4u1gKNoVcsb TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 法币：Buy Me a Coffee
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    1:30:44
  • E25. 95后如何让爸妈卖房买比特币和Pepe, 用Meme Coin解释A股 w/ Shadow
    内容制作不易，如果对你有所启发，请多多转发、分享给身边的朋友，让 Day1Global 可以被更多人听见。本期介绍Hello 大家好，GMGM！我们的播客节目最近和大家分享了不少研究型主题，有听友回复太干货了消化不过来，于是我们今天跟大家聊一个轻松的话题，也可能是不少身边朋友会面对的问题，如何与爸妈聊 web3 与加密投资？碰巧我们身边有一位朋友 Shadow，目前在某 web3 项目里担任运营，也是一个深度链上玩家，是一位斜杠青年。最有意思的一件事是，他今年成功让父母卖了一套房后投入到加密世界，平时也会晒一些父母聊投资、炒币的聊天记录，相当有趣。我们对 Shadow 的经历，尤其是如何和父母沟通他自己所在的行业，如何带领爸妈入圈加密投资非常好奇！所以这期把他请来聊聊这个有意思的话题。录完节目剪辑的时候，Ruby 不得不感叹：这可能是我录了 40 来期播客以来，说 “哇塞” 和 “天呐” 这类惊叹话语最多的一期了吧，这是多么你追我赶、不寻常的一家😁当然，我们必须提前做下风险提示：任何的投资行为都需要谨慎，加密尤其是一个风险极高的领域。本期节目不构成投资建议，希望你当作综艺节目、电子榨菜摄入哈。本期关键词：加密货币（Crypto Currency）、区块链（Blockchain）、Web3、比特币（BTC / Bitcoin）、Pepe、Memecoin、 以太坊（ETH）、特朗普（Trump）、去中心化金融（Defi）、NFT、BNB、Solana、Ton、Polymarket、MSTR本期嘉宾&主持 嘉宾 ShadowTraditioNow co-founder，东方传统文化持续传播中。心诚则灵，努力成为最自由的命理师。NFT 重度爱好者。推特/X：@shadlendid_tn 主持 StarWeb3Brand主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期精华：Shadow 手把手教爸妈时他们的反应「ETH 为什么不涨」；为什么今年投资了 BTC 与 PEPE；Memecoin 逻辑和「川大智胜」的类比 02:37 - Star 和 Ruby 对本期节目的开场介绍 03:50 - Shadow 自我介绍与入圈时间点，先后在 web3 从事过的工作，爸妈最初不相信这个行业但是对儿子一直支持 06:11 - 在接触加密之前没有投资经验；第一次遭遇归零后硬扛，靠 defi 之后的 NFT 打新重新积累回本金 10:45 - 爸妈如何开始了解到 Shadow 的工作和所在的行业；父母本身的投资经历有期货、股票与房产，也很大起大落且始终乐观 （注⚠️：风险偏好很高的一家，不要轻易模仿） 13:25 - 爸妈为什么从今年春夏决定入圈，卖房的时间点与进行加密投资后配置的一些标的 （还有 memecoin 🤣） 17:54 - Shadow 从爸妈身上切身体会到开始加密投资准备工作与过程的繁杂；现场观察到他们对加密市场交易与股票市场参与体感的不同 20:40 - 聊聊为什么爸妈无条件地信任 Shadow （责任很重大诶！）以及他个人的自信底气 24:22 - 三人家庭小群日常问题：为什么 ETH 不涨价，为什么市值接近传统互联网公司；选择比特币 BTC 与 PEPE 的逻辑；聊特朗普选举 A 股「川大智胜」暴涨与 Memecoin 的相关性；连 Solana 和 Ton 都关注上了！ 27:49 - 父母的信息来源还是偏少，和老年人在手机上的使用习惯与体验高度相关 29:22 - Shadow 爸爸还会玩 Polymarket 并且参与了美国大选的预测，而且能说出机制设计和以往产品的差异 31:07 - 爸妈听了 Day1Global 的播客（也是我们的听友！）问 Shadow 的问题他都回答不了了；享受加密市场是一个 24✖️7的不休市的市场 35:52 - 是否要从中心化的交易所转移到链上去做操作？目前总体还是在 CEX 里，感受是链上风险和复杂性还是个大的门槛 37:16 - 单纯从 crypto 收益来看，Shadow 认为爸妈今年比自己收益好些（自己在一级市场送钱）；投资风格「我爸是属于在有钱的时候他特别敢，但我妈是属于越是在绝境这种的时候她非常敢」 39:11 - 自从带爸妈入圈之后，家庭小群的聊天画风变化，充实的投资话题分享。Shadow 认为他们家庭是特例，毕竟和父母关系比较紧密，基于对孩子的信任而放下偏见达成理解 43:30 - 父母每天的学习速度超出了他的预期，也发现播客是一个很好的渠道，融入日常生活；Ruby 和 Shadow 交流基于父母不同的风险预期差异极大感谢 Shadow 给我们分享他真实的故事与经历🙇免责声明 & 风险提示：主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，不作为投资建议，DYOR (Do Your Own Research)。Reference: 播客中提及的名词和项目 TraditioNow 致力于传播传统文化并与 web3 结合的一个项目，我们在播客的 E12 也采访过 TN 母公司的创始人 Steven Mi 0N1 Force，一个2021 年的 NFT 项目 节目中提到过的 Token：BTC、PEPE、Solana、Ton、BNB （不构成投资经验） Polymarket，一个在这次美国总统大选中出圈的预测市场，我们在播客 E17 深度介绍了 Polymarket 与他的创始人 Shayne Coplan 的成长故事 MSTR（Microstrategy），美股微策略，我们在播客 E21 请来倪森分享了普通人可用的 3 种 BTC 投资方法里谈到过联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号：搜索"web3brand" wx交流群：公众号后台留言，获取加入播客交流群方式 收听渠道：小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内，我们将选取小宇宙评论区优质评论，赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s （全球可发）钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦最后欢迎通过打赏来支持我们 捐赠平台：Web3Brand @ Giveth (平台会奖励$GIV) ETH：0x80749d65a5790e4BED42B6735fc5321Ce8de2319 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: CG6eEJFYuEsAEMsdJxomEDkVWMgxRMT5v4u1gKNoVcsb TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 法币：Buy Me a Coffee
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    49:25
  • E24. 比特币破8万, 下一步会到哪里? 分享7种估值模型: 从50万到2400万美金
    本期介绍上周特朗普当选美国总统，市场的情绪也反映出来对加密行业未来 4 年的看好，比特币价格屡屡突破新高，昨天最高达到了 89,000 美金, 市值也达到了1.7 万亿美金， flip Meta 和白银成为了全球第 8 大资产（前 7 大依次是黄金、英伟达、苹果、微软、谷歌、亚马逊、沙特阿美）；明年突破 10 万美元大关也成为越来越多人的共识。MicroStrategy CEO Michael Saylor 在之前接受的一次采访里面称，比特币在 2045 年达到 1300 万美金，也就是接下来的 21 年平均年涨幅会达到 29%。作为一名长期投资者 / Hodler, 我更好奇的是，比特币的估值模型有哪些？为什么自 2011 年以来累计涨幅超过了 20w 倍，过去 4 年也有 8 倍涨幅，未来会是什么样的走势？于是我收集整理了 7 种常见的估值模型，也让 'HODL' 这个行为更有理论支撑。每一种估值模型的方法和乐观程度都不一样，大家兼听则明。希望这些估值模型可以帮助你更好地了解、投资和持有比特币。具体的实操方法，可以收听我们的第 21 期《投资比特币的 3 种方法》。本期对应的 Newsletter 里面有所有的文字、图表和下载链接，也欢迎听友们进一步查看，或者边听边看（这篇我发在 Twitter 上的文章，已经有 31W 的曝光）。如果你也对比特币的估值模型感兴趣，那么 enjoy!内容制作不易，如果对你有所启发，请多多转发、分享给身边的朋友，让 Day1global 可以被更多人听见。本期关键词：、比特币（Bitcoin）、 投资（Investment）、加密货币（Crypto Currency）、超级个体（Super Individual）本期主持&制作 主持 StarWeb3Brand主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 制作 RubyWeb3Brand主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth本期目录估值模型一：黄金替代品估值模型二：全球资产替代品 全球总储值市场有多大呢? 7.7 + 90.4 × 92% + 217 × 20% = 134 万亿美金。估值模型三：Stock to Flow Model（库存流通模型）估值模型四：Long Term Power Law 长期幂律预测法估值模型五：名人喊单估值模型六：美元通货膨胀模型估值模型七：基于生产成本Reference: 播客中提及的名词和项目本期对应的 Newsletter 里面有所有的文字、图表和下载链接，欢迎听友们进一步查看联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号：搜索"web3brand" wx交流群：公众号后台留言，获取加入播客交流群方式 收听渠道：小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内，我们将选取小宇宙评论区优质评论，赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s （全球可发）钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦
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    20:23
  • E23. 如何帮富豪们布局加密货币，特朗普当选的影响，未来什么值得买 w/ EO Hao
    本期介绍我们刚刚度过了疯狂的一周 四年一度的美国大选里，特朗普以 312 的票数击败民主党的哈里斯，二度入主白宫； 这一次也是美国加密选民的胜利（美国 18 - 34岁的人群中，有1/4 是加密货币持有者）：特朗普曾表示，如果他重返白宫，他将使美国成为全球加密之都，建立战略性比特币储备，并任命对数字资产持友好态度的监管者；特朗普还亲自出现在 7 月份的比特币大会上，通过比特币为竞选募资； 受到特朗普竞选成功的影响，比特币价格屡屡突破新高。目前是 79,000 美元 （在本期11.11上架时会不会突破 80,000 美元呢哈哈）, flip Meta 成为了全球第 9 大资产；其他加密货币基本上也都跟着上涨，包括和加密相关的股票。市场的情绪也反映出来对加密行业未来 4 年的看好。身边也开始陆陆续续有小伙伴来问如何购买/投资比特币（请收听 E21. 比特币$7.5w再次创新高, 普通人可用的3种BTC投资方法 w/ 倪森 Phyrex ），同时我们也好奇那些传统的机构和高净值人士，会如何配置包括比特币在内的加密资产。我们还真认识这样一位朋友。成立于 2017 年的 Future Money Group（简称 FMG）的一大特色就是为 Web2 的高净值人士配置加密资产，而且同时在一级和二级市场配置。于是本期我们火速邀请到了 FMG 的 Co-founder EO 来一起聊聊 他们如何帮 Web2 的富豪们（家族办公室、上市公司、高管、投资人…）配置加密资产； FMG 的投资框架 “Future of Work”，为何他们早早投资和布局了 Solana, DePIN, 然后延伸到 AI 和 RWA, 加密行业的新增量来源于哪里，未来除了买比特币还有哪些机会，也就是「什么值得买」; 特朗普、万斯团队当选的影响； ……我们聊了非常畅快的 1 个小时，EO 毫无保留的分享了他们的投资框架和方法论（。虽然是针对高净值人士，但对我这种 Crypto 的散户同样受用（不就是买 10u 和 100万u的区别吗哈哈），先分享几个 insights 16:54 - 如何跑赢比特币：在增量市场 ( Future of Work )，去找到非共识、不对称的机会 20:01 - 增量市场 “Future of Work” 是什么: 1. 为自己工作；2. 收入多元化；3. 工作协议化。一个形象的例子，Uber 司机通过 DePIN, 在开车的同时再打三份工（和我们播客主打的「全球化超级个体」非常匹配！） 24:09 - Solana / DePIN / RWA 背后的「新人群」观察: 主力人群是 20 ~ 40 的白人的偏保守党（比如特朗普的支持者），和以太坊的自由主义左派人群，形成了鲜明对比。新人群带来了新的生态和机会 42:50 - 一二级投资联动的好处：将 Solana 作为 DePIN 的指数来投资，一方面享受 DePIN 的 Beta 收益，另一方面对冲一级项目的风险 51:06 - 美国 18 - 34岁的人群中，有1/4 是加密货币持有者。特朗普的胜利主要是一种 meme 的胜利，马斯克也是一个很好的 meme无论你是 Web2 的小伙伴希望对加密行业有更多了解，还是已经在 Web3 里面畅游，相信本期都会带给你不少收获。欢迎收听、评论并分享给身边感兴趣的朋友，你的支持是我们创作内容的最大动力。本期上架也刚好是一年一度的双十一，希望可以成为你的「币圈什么值得买」攻略 ; )如果你好奇为什么比特币可以在 2024 年达到 1.5 万亿美金的市值，位列全球第九大资产，欢迎阅读我整理的这篇文章《比特币的 7 种估值模型：从 50 万到 2400 万美金》一件有趣的事是，即将上任的美国副总统 JD Vance 的二级持仓曾经被扒过，有 6% 的 BTC，近期价格一波上涨，如果没有卖的话估计至少到 8% 了。本期关键词：风险投资（Venture Capital, 简称 VC）、加密货币（Crypto Currency）、区块链（Blockchain）、Web3、比特币（Bitcoin）、 Solana、以太坊（ETH）、特朗普（Trump）、DePIN、RWA（Real World Asset, 真实世界资产）、超级个体（Super Individual）本期嘉宾&主持 嘉宾 EO HaoEO Hao 目前是 Future Money Group CEO & 创始人，同时也是一位成功的天使投资人和富有经验的连续创业者。EO 拥有哥伦比亚大学金融硕士学位，曾就职于中金，华泰，成功创办并管理过超过500万用户的金融服务公司。目前创办的 Future Money Group 是同时覆盖覆盖一级和二级，在亚洲颇具影响力的风险投资公司。个人推特/X @codeboymadif, Future Money Group: @fmgroupxyz 主持 StarWeb3Brand主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期精华：传统资金（家族办公室、上市公司、高管、投资人…）对加密的认知飞速发展；特朗普和万斯当选后的影响；EO 看待未来机会的框架 Future of Work 04:11 - Future Money Group 的 Co-Founder EO 自我介绍，如何在传统金融的工作中发现加密货币的价值，最终 All In Crypto（发现我们竟然 10 年前就认识哈哈） 06:59 - EO 介绍 Future Money Group, 如何利用加密市场的波动性和基础设施，从技术研发转为投资管理，并早期投资了 Solana 和 Helium 这样的项目 09:30 - 探讨了 “Future Money” 这一概念，从比特币社区的早期文档，到 FMG 找到的一个「不变」的投资理念：投资下一代人会使用的钱和产品 10:47 - FMG 如何帮助 Web2 的高净值人士 配置加密资产：如何给高净值人士解释加密、配置比例和方法 14:07 - FMG 的投资框架：通过对冲基金的方式来管理，用一级投资去发现和参与最新的创新红利，用二级投资布局头部优质资产 16:54 - 如何跑赢比特币：在增量市场 ( Future of Work )，去找到非共识、不对称的机会 20:01 - EO 介绍了 FMG 定义的增量市场 “Future of Work”: 1. 为自己工作；2. 收入多元化；3. 工作协议化。通过新的经济模式让更多人参与到 Web3 中。并举了一个形象的例子，Uber 司机通过 DePIN, 在开车的同时再打三份工 ; ) 24:09 - EO 分享了一个「新人群」的有趣 Insight: 参与 Solana / DePIN / RWA 的主力人群是 20 ~ 40 的白人的偏保守党（比如特朗普的支持者），和以太坊的自由主义左派人群，形成了鲜明对比。新人群带来了新的生态和机会。 27:34 - JD Vance（美国即将上任的副总统万斯）在几个月前的一个演讲里面，看到用 Web3 去赋能通信行业。背后是美国保守党和右翼势力的抬头，包括 A16Z 提出来的 American first, 会影响和重新定义 Web3 发展的方向 28:40 - EO 分享对 DePIN（去中心化物理基础设施网络）本质的理解：如何用 token 和去中心化网络，去激励大家去做一些产生经济价值的工作。更有意思的一种说法是 Sweat Equity（流汗的股权） 32:11 - EO 认为对 VC 来说不应该有「赛道论」，而是拿着「指北针」去登山；对个人来说，风险投资下沉到一个长尾的草根市场里 35:01 - 比特币挖矿和 DePIN 的区别：比特币挖矿已经变成资本密集型了，而 DePIN 可以创造更多低门槛的工作 38:06 - EO 对 RWA 的看法之一：把 Web2 大量资金引入，将协议层做厚，留住 Web3 里的钱。除了美债之外，还有企业债、房产抵押债等品类，提供年化 5%-6% 的收益作为防守 40:53 - EO 对 RWA 的看法之二：DePIN 是一个预言机，把现实资产映射到链上来，变成非标长尾资产发行的一种方式 42:50 - 一二级投资联动的好处：将 Solana 作为 DePIN 的指数来投资，一方面享受 DePIN 的 Beta 收益，另一方面对冲一级项目的风险 44:36 - FMG 的一级和二级投资代表两种不同的价值观，平衡 2 种不同的想法：一级代表未来新的革命者一定会干掉现在的大鲸鱼；二级代表大鲸鱼的马太效应会导致强者恒强 47:57 - 讨论了特朗普和JD Vances对加密货币市场的影响，以及他们的政策如何可能影响市场。 51:06 - 美国 18 - 34岁的人群中，有1/4 是加密货币持有者。特朗普的胜利主要是一种 meme 的胜利，马斯克也是一个很好的 meme 53:28 - EO 分享了他在硅谷看到的一个令人眼前一亮的项目 54:33 - 「炒币这个行为特别像新时代的广场舞」免责声明：主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，不作为投资建议，DYOR.Reference: 播客中提及的名词和项目 Future Money Group 名词和项目的详细解释超过了小宇宙字数限制，我放到了Newsletter 里 DePIN: Decentralized Physical Infrastructure Networks, 去中心化物理基础设施网络 RWA: Real World Assets, 真实世界资产，将现实世界的资产(如房地产、艺术品、大宗商品等)通过区块链代币化，让传统资产可以在区块链上进行交易和管理 Helium Hivemapper Dimo Daylight IoTex Axie Infinity联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号：搜索"web3brand" wx交流群：公众号后台留言，获取加入播客交流群方式 收听渠道：小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内，我们将选取小宇宙评论区优质评论，赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s （全球可发）钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦
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「Day1Global生而全球」是一档旨在探索如何通过 Web3&AI, 在全球化时代，打造超级个体，让价值回归个人的节目，由Web3Brand主理。 如果你对以下关键词感兴趣，那么恭喜你来对地方啦： 全球化（Globalization）、超级个体、一人公司、数字游民（Digital Nomad）、网络国家（Network State）、AI、Web3、区块链（Blockchain）、加密货币（Crypto Currency）、比特币（ Bitcoin / BTC ）、以太坊（ Ethereum / ETH）、Solana…… 两位主理人Star和Ruby是互联网科技行业10+年的从业者，我们目睹了中国互联网的快速发展，也经历了其中对个人价值的剥夺，和红利的不可持续。 接下来 10 年，我们认为做「全球化时代的一人公司」是更自由、舒服和可持续的选择。在这档节目里，我们通过对全球化科技、金融、社媒、教育、生活等方面的探寻，对全球前沿项目、创始人和超级个体的访谈，和你一起探索全球化超级个体的成长之路。 官网：https://www.web3brand.io/
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