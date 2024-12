本期介绍我们刚刚度过了疯狂的一周 四年一度的美国大选里,特朗普以 312 的票数击败民主党的哈里斯,二度入主白宫; 这一次也是美国加密选民的胜利(美国 18 - 34岁的人群中,有1/4 是加密货币持有者):特朗普曾表示,如果他重返白宫,他将使美国成为全球加密之都,建立战略性比特币储备,并任命对数字资产持友好态度的监管者;特朗普还亲自出现在 7 月份的比特币大会上,通过比特币为竞选募资; 受到特朗普竞选成功的影响,比特币价格屡屡突破新高。目前是 79,000 美元 (在本期11.11上架时会不会突破 80,000 美元呢哈哈), flip Meta 成为了全球第 9 大资产;其他加密货币基本上也都跟着上涨,包括和加密相关的股票。市场的情绪也反映出来对加密行业未来 4 年的看好。身边也开始陆陆续续有小伙伴来问如何购买/投资比特币(请收听 E21. 比特币$7.5w再次创新高, 普通人可用的3种BTC投资方法 w/ 倪森 Phyrex ),同时我们也好奇那些传统的机构和高净值人士,会如何配置包括比特币在内的加密资产。我们还真认识这样一位朋友。成立于 2017 年的 Future Money Group(简称 FMG)的一大特色就是为 Web2 的高净值人士配置加密资产,而且同时在一级和二级市场配置。于是本期我们火速邀请到了 FMG 的 Co-founder EO 来一起聊聊 他们如何帮 Web2 的富豪们(家族办公室、上市公司、高管、投资人…)配置加密资产; FMG 的投资框架 “Future of Work”,为何他们早早投资和布局了 Solana, DePIN, 然后延伸到 AI 和 RWA, 加密行业的新增量来源于哪里,未来除了买比特币还有哪些机会,也就是「什么值得买」; 特朗普、万斯团队当选的影响; ……我们聊了非常畅快的 1 个小时,EO 毫无保留的分享了他们的投资框架和方法论(。虽然是针对高净值人士,但对我这种 Crypto 的散户同样受用(不就是买 10u 和 100万u的区别吗哈哈),先分享几个 insights 16:54 - 如何跑赢比特币:在增量市场 ( Future of Work ),去找到非共识、不对称的机会 20:01 - 增量市场 “Future of Work” 是什么: 1. 为自己工作;2. 收入多元化;3. 工作协议化。一个形象的例子,Uber 司机通过 DePIN, 在开车的同时再打三份工(和我们播客主打的「全球化超级个体」非常匹配!) 24:09 - Solana / DePIN / RWA 背后的「新人群」观察: 主力人群是 20 ~ 40 的白人的偏保守党(比如特朗普的支持者),和以太坊的自由主义左派人群,形成了鲜明对比。新人群带来了新的生态和机会 42:50 - 一二级投资联动的好处:将 Solana 作为 DePIN 的指数来投资,一方面享受 DePIN 的 Beta 收益,另一方面对冲一级项目的风险 51:06 - 美国 18 - 34岁的人群中,有1/4 是加密货币持有者。特朗普的胜利主要是一种 meme 的胜利,马斯克也是一个很好的 meme无论你是 Web2 的小伙伴希望对加密行业有更多了解,还是已经在 Web3 里面畅游,相信本期都会带给你不少收获。欢迎收听、评论并分享给身边感兴趣的朋友,你的支持是我们创作内容的最大动力。本期上架也刚好是一年一度的双十一,希望可以成为你的「币圈什么值得买」攻略 ; )如果你好奇为什么比特币可以在 2024 年达到 1.5 万亿美金的市值,位列全球第九大资产,欢迎阅读我整理的这篇文章《比特币的 7 种估值模型:从 50 万到 2400 万美金》一件有趣的事是,即将上任的美国副总统 JD Vance 的二级持仓曾经被扒过,有 6% 的 BTC,近期价格一波上涨,如果没有卖的话估计至少到 8% 了。本期关键词:风险投资(Venture Capital, 简称 VC)、加密货币(Crypto Currency)、区块链(Blockchain)、Web3、比特币(Bitcoin)、 Solana、以太坊(ETH)、特朗普(Trump)、DePIN、RWA(Real World Asset, 真实世界资产)、超级个体(Super Individual)本期嘉宾&主持 嘉宾 EO HaoEO Hao 目前是 Future Money Group CEO & 创始人,同时也是一位成功的天使投资人和富有经验的连续创业者。EO 拥有哥伦比亚大学金融硕士学位,曾就职于中金,华泰,成功创办并管理过超过500万用户的金融服务公司。目前创办的 Future Money Group 是同时覆盖覆盖一级和二级,在亚洲颇具影响力的风险投资公司。个人推特/X @codeboymadif, Future Money Group: @fmgroupxyz 主持 StarWeb3Brand主理人,10+年用户产品经理,技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能,在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth;Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人,10+年互联网运营,曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1;Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期精华:传统资金(家族办公室、上市公司、高管、投资人…)对加密的认知飞速发展;特朗普和万斯当选后的影响;EO 看待未来机会的框架 Future of Work 04:11 - Future Money Group 的 Co-Founder EO 自我介绍,如何在传统金融的工作中发现加密货币的价值,最终 All In Crypto(发现我们竟然 10 年前就认识哈哈) 06:59 - EO 介绍 Future Money Group, 如何利用加密市场的波动性和基础设施,从技术研发转为投资管理,并早期投资了 Solana 和 Helium 这样的项目 09:30 - 探讨了 “Future Money” 这一概念,从比特币社区的早期文档,到 FMG 找到的一个「不变」的投资理念:投资下一代人会使用的钱和产品 10:47 - FMG 如何帮助 Web2 的高净值人士 配置加密资产:如何给高净值人士解释加密、配置比例和方法 14:07 - FMG 的投资框架:通过对冲基金的方式来管理,用一级投资去发现和参与最新的创新红利,用二级投资布局头部优质资产 16:54 - 如何跑赢比特币:在增量市场 ( Future of Work ),去找到非共识、不对称的机会 20:01 - EO 介绍了 FMG 定义的增量市场 “Future of Work”: 1. 为自己工作;2. 收入多元化;3. 工作协议化。通过新的经济模式让更多人参与到 Web3 中。并举了一个形象的例子,Uber 司机通过 DePIN, 在开车的同时再打三份工 ; ) 24:09 - EO 分享了一个「新人群」的有趣 Insight: 参与 Solana / DePIN / RWA 的主力人群是 20 ~ 40 的白人的偏保守党(比如特朗普的支持者),和以太坊的自由主义左派人群,形成了鲜明对比。新人群带来了新的生态和机会。 27:34 - JD Vance(美国即将上任的副总统万斯)在几个月前的一个演讲里面,看到用 Web3 去赋能通信行业。背后是美国保守党和右翼势力的抬头,包括 A16Z 提出来的 American first, 会影响和重新定义 Web3 发展的方向 28:40 - EO 分享对 DePIN(去中心化物理基础设施网络)本质的理解:如何用 token 和去中心化网络,去激励大家去做一些产生经济价值的工作。更有意思的一种说法是 Sweat Equity(流汗的股权) 32:11 - EO 认为对 VC 来说不应该有「赛道论」,而是拿着「指北针」去登山;对个人来说,风险投资下沉到一个长尾的草根市场里 35:01 - 比特币挖矿和 DePIN 的区别:比特币挖矿已经变成资本密集型了,而 DePIN 可以创造更多低门槛的工作 38:06 - EO 对 RWA 的看法之一:把 Web2 大量资金引入,将协议层做厚,留住 Web3 里的钱。除了美债之外,还有企业债、房产抵押债等品类,提供年化 5%-6% 的收益作为防守 40:53 - EO 对 RWA 的看法之二:DePIN 是一个预言机,把现实资产映射到链上来,变成非标长尾资产发行的一种方式 42:50 - 一二级投资联动的好处:将 Solana 作为 DePIN 的指数来投资,一方面享受 DePIN 的 Beta 收益,另一方面对冲一级项目的风险 44:36 - FMG 的一级和二级投资代表两种不同的价值观,平衡 2 种不同的想法:一级代表未来新的革命者一定会干掉现在的大鲸鱼;二级代表大鲸鱼的马太效应会导致强者恒强 47:57 - 讨论了特朗普和JD Vances对加密货币市场的影响,以及他们的政策如何可能影响市场。 51:06 - 美国 18 - 34岁的人群中,有1/4 是加密货币持有者。特朗普的胜利主要是一种 meme 的胜利,马斯克也是一个很好的 meme 53:28 - EO 分享了他在硅谷看到的一个令人眼前一亮的项目 54:33 - 「炒币这个行为特别像新时代的广场舞」免责声明:主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法,不作为投资建议,DYOR.Reference: 播客中提及的名词和项目 Future Money Group 名词和项目的详细解释超过了小宇宙字数限制,我放到了Newsletter 里 DePIN: Decentralized Physical Infrastructure Networks, 去中心化物理基础设施网络 RWA: Real World Assets, 真实世界资产,将现实世界的资产(如房地产、艺术品、大宗商品等)通过区块链代币化,让传统资产可以在区块链上进行交易和管理 Helium Hivemapper Dimo Daylight IoTex Axie Infinity联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号:搜索"web3brand" wx交流群:公众号后台留言,获取加入播客交流群方式 收听渠道:小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内,我们将选取小宇宙评论区优质评论,赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s (全球可发)钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦

内容制作不易,如果对你有所启发,请多多转发、分享给身边的朋友,让 Day1Global 可以被更多人听见。本期介绍Hello 大家好,GMGM!我们的播客节目最近和大家分享了不少研究型主题,有听友回复太干货了消化不过来,于是我们今天跟大家聊一个轻松的话题,也可能是不少身边朋友会面对的问题,如何与爸妈聊 web3 与加密投资?碰巧我们身边有一位朋友 Shadow,目前在某 web3 项目里担任运营,也是一个深度链上玩家,是一位斜杠青年。最有意思的一件事是,他今年成功让父母卖了一套房后投入到加密世界,平时也会晒一些父母聊投资、炒币的聊天记录,相当有趣。我们对 Shadow 的经历,尤其是如何和父母沟通他自己所在的行业,如何带领爸妈入圈加密投资非常好奇!所以这期把他请来聊聊这个有意思的话题。录完节目剪辑的时候,Ruby 不得不感叹:这可能是我录了 40 来期播客以来,说 “哇塞” 和 “天呐” 这类惊叹话语最多的一期了吧,这是多么你追我赶、不寻常的一家😁当然,我们必须提前做下风险提示:任何的投资行为都需要谨慎,加密尤其是一个风险极高的领域。本期节目不构成投资建议,希望你当作综艺节目、电子榨菜摄入哈。本期关键词:加密货币(Crypto Currency)、区块链(Blockchain)、Web3、比特币(BTC / Bitcoin)、Pepe、Memecoin、 以太坊(ETH)、特朗普(Trump)、去中心化金融(Defi)、NFT、BNB、Solana、Ton、Polymarket、MSTR本期嘉宾&主持 嘉宾 ShadowTraditioNow co-founder,东方传统文化持续传播中。心诚则灵,努力成为最自由的命理师。NFT 重度爱好者。推特/X:@shadlendid_tn 主持 StarWeb3Brand主理人,10+年用户产品经理,技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能,在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth;Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人,10+年互联网运营,曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1;Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期精华:Shadow 手把手教爸妈时他们的反应「ETH 为什么不涨」;为什么今年投资了 BTC 与 PEPE;Memecoin 逻辑和「川大智胜」的类比 02:37 - Star 和 Ruby 对本期节目的开场介绍 03:50 - Shadow 自我介绍与入圈时间点,先后在 web3 从事过的工作,爸妈最初不相信这个行业但是对儿子一直支持 06:11 - 在接触加密之前没有投资经验;第一次遭遇归零后硬扛,靠 defi 之后的 NFT 打新重新积累回本金 10:45 - 爸妈如何开始了解到 Shadow 的工作和所在的行业;父母本身的投资经历有期货、股票与房产,也很大起大落且始终乐观 (注⚠️:风险偏好很高的一家,不要轻易模仿) 13:25 - 爸妈为什么从今年春夏决定入圈,卖房的时间点与进行加密投资后配置的一些标的 (还有 memecoin 🤣) 17:54 - Shadow 从爸妈身上切身体会到开始加密投资准备工作与过程的繁杂;现场观察到他们对加密市场交易与股票市场参与体感的不同 20:40 - 聊聊为什么爸妈无条件地信任 Shadow (责任很重大诶!)以及他个人的自信底气 24:22 - 三人家庭小群日常问题:为什么 ETH 不涨价,为什么市值接近传统互联网公司;选择比特币 BTC 与 PEPE 的逻辑;聊特朗普选举 A 股「川大智胜」暴涨与 Memecoin 的相关性;连 Solana 和 Ton 都关注上了! 27:49 - 父母的信息来源还是偏少,和老年人在手机上的使用习惯与体验高度相关 29:22 - Shadow 爸爸还会玩 Polymarket 并且参与了美国大选的预测,而且能说出机制设计和以往产品的差异 31:07 - 爸妈听了 Day1Global 的播客(也是我们的听友!)问 Shadow 的问题他都回答不了了;享受加密市场是一个 24✖️7的不休市的市场 35:52 - 是否要从中心化的交易所转移到链上去做操作?目前总体还是在 CEX 里,感受是链上风险和复杂性还是个大的门槛 37:16 - 单纯从 crypto 收益来看,Shadow 认为爸妈今年比自己收益好些(自己在一级市场送钱);投资风格「我爸是属于在有钱的时候他特别敢,但我妈是属于越是在绝境这种的时候她非常敢」 39:11 - 自从带爸妈入圈之后,家庭小群的聊天画风变化,充实的投资话题分享。Shadow 认为他们家庭是特例,毕竟和父母关系比较紧密,基于对孩子的信任而放下偏见达成理解 43:30 - 父母每天的学习速度超出了他的预期,也发现播客是一个很好的渠道,融入日常生活;Ruby 和 Shadow 交流基于父母不同的风险预期差异极大感谢 Shadow 给我们分享他真实的故事与经历🙇免责声明 & 风险提示:主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法,不作为投资建议,DYOR (Do Your Own Research)。Reference: 播客中提及的名词和项目 TraditioNow 致力于传播传统文化并与 web3 结合的一个项目,我们在播客的 E12 也采访过 TN 母公司的创始人 Steven Mi 0N1 Force,一个2021 年的 NFT 项目 节目中提到过的 Token:BTC、PEPE、Solana、Ton、BNB (不构成投资经验) Polymarket,一个在这次美国总统大选中出圈的预测市场,我们在播客 E17 深度介绍了 Polymarket 与他的创始人 Shayne Coplan 的成长故事 MSTR(Microstrategy),美股微策略,我们在播客 E21 请来倪森分享了普通人可用的 3 种 BTC 投资方法里谈到过联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号:搜索"web3brand" wx交流群:公众号后台留言,获取加入播客交流群方式 收听渠道:小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内,我们将选取小宇宙评论区优质评论,赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s (全球可发)钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦最后欢迎通过打赏来支持我们 捐赠平台:Web3Brand @ Giveth (平台会奖励$GIV) ETH:0x80749d65a5790e4BED42B6735fc5321Ce8de2319 BTC:bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: CG6eEJFYuEsAEMsdJxomEDkVWMgxRMT5v4u1gKNoVcsb TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 法币:Buy Me a Coffee

内容制作不易,如果对你有所启发,请多多转发、分享给身边的朋友,让 Day1Global 可以被更多人听见。本期介绍我们在上两个月密集制作了 5 期关于比特币的内容。如果说比特币赋予了地球上每个人自由的财产权利,以太坊则希望通过构建 Infinite Garden(无限花园),赋予每个人自由的行动权利,不需要困在一个个大厂构建的 Walled Garden(围栏花园)里,由自己来掌控数据和资产,成为真正自由的主权个人,这也是加密和 Web3 在一直努力去达成的愿景。11 月初以太坊史上最大的 Devcon 在曼谷结束,吸引了全球 130 个国家共 12,500 名参与者(比上届多出一倍)。我们都知道苹果每年都会通过全球开发者大会 WWDC 来介绍新产品和新技术,加密行业第二大区块链,市值近 4000 亿美金的加密行业引领者——以太坊,每年也会举办自己的开发者大会 Devcon 来讨论技术发展、应用创新和未来愿景,一方面分享自身的发展规划,同时也会影响其他区块链的方向,引领整个加密行业,成为业内 Builder 不容错过的一次盛会。我们 9 月份在 E18 给大家介绍过新加坡的两场大会 Token2049 和 Solana Breakpoint ,Token2049 面向商务,Solana Breakpoint面向产品更新;但Devcon 就跟以太坊的气质一样,更加去中心化,有人在主会场学习和了解新技术,有人在 side event 蹦迪。在以太坊的分享之外,vitalik 和币安创始人 cz赵长鹏同时出现的 Desci Day 也非常吸引眼球, V 神甚至在现场摸出了一瓶长寿补品。另外 vitalik 还在在清迈住了 42 天,期间参加了多个快闪城市的活动。这次 Devcon 里面有哪些亮点?以太坊的未来会是什么样?这段时间整个加密/区块链行业有哪些大的更新?有哪些未来看好的方向?Star 和 Ruby 这次由于时间冲突未能现场参会,于是为了能了解一个更完整,多维且立体的曼谷Devcon, 我们这期播客邀请到了 3 位不同背景的嘉宾,对以太坊生态非常了解,有多年媒体和研究经验的潘致雄潘老师、2 位专注应用开发的 builder Chess 和狗哥,来为大家分享。我们聊了整整 2 个小时,进行各种观点的分享和碰撞,包括 本届 Devcon 的特色会场,以及会贯穿接下来 5 年的重磅技术升级 Beam Chain 分享; 以太坊和其他区块链比如 Solana 的区别,在吸引开发者方面的优势; 大家对这段时间 memecoin 盛行的看法,在行业整治中起到重要作用? 大家对 Desci (去中心化/开发科学)和 AI Agent 的看法; 大家对曼谷最深刻的印象,和大陆、新加坡、迪拜、日本有哪些不同? 狗哥还分享了被误认为「站街」的奇妙经历😂 ……如果你对自由、主权个人、加密文化、去中心化技术等话题感兴趣,本期绝对不容错过,Enjoy!本期关键词:加密货币(Crypto Currency)、区块链(Blockchain)、Web3、 去中心化(Decentralization)、比特币(BTC / Bitcoin)、Memecoin、 以太坊(ETH / Ethereum)、Devcon、隐私(Privacy)、去中心化金融(Defi)、Solana、Ton、AI Agent、曼谷(Bangkok)、泰国(Thailand)、清迈(Chiang Mai)本期嘉宾&主持 嘉宾 潘致雄潘致雄是 ChainFeeds 创始人、前链闻研究总监、互联网产品经理兼技术背景,长期关注公链、隐私技术、去中心化、DeFi 等话题。推特/X @nake13; 嘉宾 ChessGM Network和QuestN首席打杂,Ex-Cobo运营负责人,18年加入Cobo前曾有6年在Web2大厂负责产品和用户增长,对有趣的产品情有独钟,尤其喜欢把玩硬件产品,Kickstarter沉迷者,赛博朋克忠实信仰者,牛车水囤币党,阿森纳死忠。推特/X @gmchessxyz; 嘉宾 Goku很Cool人送外号狗哥,全网 20 万粉丝的 Web3 博主,一级市场投资人,深耕 “GambleFi ” 和 Payment 赛道,CHIPCHIPGAME 发起人,职业 Degen 和德扑玩家。充满激情的创业者和创作者,曾发起挑战用数字货币在香港生存 7 天、挑战 1 万美金 100 天赚 100 万美金等社会性实验。推特/X @gokunocool; 主持 StarWeb3Brand主理人,10+年用户产品经理,技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能,在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth;Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人,10+年互联网运营,曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1;Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期精华分享:memecoin 对行业的影响,以太坊通过密码学和开源运动吸引开发者,Solana 当前的阶段很像中国改革开放时期 03:55 - 嘉宾介绍 04:50 - Devcon 整体感受:像密集的大学选修课和社团、伙食很好、对以太坊基金会的吐槽、 22:34 - memecoin 在整治行业,同时近期的行业动态如泰国一般割裂 25:58 - 狗哥分享了被误认为「站街」的奇妙经历😂 29:16 - 「以太坊 3.0」?潘老师对重磅技术升级 Beam Chain 的分享 38:08 - 嘉宾们对以太坊的讨论:这个阶段很像欧盟?组织结构超前? 44:07 - 各条区块链对开发者的吸引力:以太坊通过密码学和开源运动吸引,Solana 通过造富效应吸引;一部分开发者被 AI 吸走了 50:49 - Solana 当前的阶段很像中国改革开放时期,PayFi 像支付宝和微信 52:25 - Chess 分享参加 Alliance Dao 孵化期的经历,比较 Solana、Base 和 Ton 生态 56:31 - 大家对 Desci (去中心化/开发科学) 和健康领域的讨论,用加密(Crypto)的方式可以帮助找到更多实验的志愿者 01:03:41 - 数字游民们分享曼谷和大陆、新加坡、越南、迪拜、日本的对比 01:18:40 - 2025 年大家各自看好的方向:memecoin 的不断进化,AI Agent、支付免责声明 & 风险提示:主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法,不作为投资建议,DYOR (Do Your Own Research)。Reference: 播客中提及的名词和项目 Devcon EF = Ethereum Foundation = 以太坊基金会 DeSci: 去中心化科研。传统的科研是以中心化的方式来寻求科研经费以及资源,容易被少数学阀控制和垄断整个经费申请;其次是申请经费的整个流程冗长和效率低下。基于区块链技术的 DeSci 由于公开透明数据不可更改的特性,在一定程度上可以优化这种资源和要素分配,并且在一定程度上帮助科研人员确权,这将有助于优化整个科研环境,促进成果诞生。 相关的历史节目: E18. 新加坡Token2049 & Solana Breakpoint「零元购」参会感受 E19. 数字游民城市之日本东京攻略分享: 签证、语言、加密、生活、教育… w/ AB Kuai Dong E22. Crypto x AI Agents: 互联网新范式的最后一块拼图 (附 $GOAT, $LUNA 解析) E15.泰国 vs 马来西亚,数字游民旅居城市全面对比:曼谷 / 清迈 / 普吉岛 / 吉隆坡 / 槟城 w/ 加菲众 关于比特币(BTC)的一切联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号:搜索"web3brand" wx交流群:公众号后台留言,获取加入播客交流群方式 收听渠道:小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内,我们将选取小宇宙评论区优质评论,赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s (全球可发)钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦最后欢迎通过打赏来支持我们 ETH:0x80749d65a5790e4BED42B6735fc5321Ce8de2319 BTC:bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: CG6eEJFYuEsAEMsdJxomEDkVWMgxRMT5v4u1gKNoVcsb TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 法币:Buy Me a Coffee

内容制作不易,如果对你有所启发,请多多转发、分享给身边的朋友,让 Day1Global 可以被更多人听见。本期介绍我们的播客取名为 Day1Global, 一个重要原因就是 Web3 的公共区块链技术和 Token 从第一天开始就是可以全球分发的,同时推动了全球工作、开会、旅居这种数字游民的生活方式。我们在最开始策划「数字游民体验」专题的时候,预想大家考虑旅居最大的问题可能是如何拿长期签证的问题。 然后采访了一些嘉宾之后,发现最关键的还得是找到一份当地或远程工作,既能 cover 长期现金来源,还能顺便拿到工作签。但是我们没想到节目播出后,发现听友最关心的是如何学好英语,因为在这个国际化的行业里,英语几乎成了工作的前置条件,英语越好,工作机会越多。于是前不久我在推特上分享了听播客学英语的小技巧,没想到摇来了 3 位非常年轻优秀的web3/crypto 加密行业小伙伴,OneKey 硬件钱包品牌生态负责人 @0xCavin ,律动 BlockBeats 商务BD @Lorrainelooloo ,浙江大学区块链协会副会长 @unlimitedgame_ ,来分享他们学习英语一些 tips, 包括 模仿行业名人演讲(CZ赵长鹏, 周受资,…) 制作自己的单词表 影子跟读练 flow E 人加入群组一起练口语,在国内也可以创造出环境 I 人跟 ChatGPT 聊 BD 约不同的项目方聊 ……真的是非常实战的经验了,我自己也收获了非常多。我们还聊了如何在 Web3 远程工作里面保持激情,这 3 位小伙伴对生活和学习积极的态度,满满的好奇心也感染到了我们。无论你是希望收获一些英语实战的技巧,还是对 Web3 的职场感兴趣,本期播客都会带给你一些收获,enjoy!嘉宾们分享的 App 和方法我们也附到了最后。本期关键词:加密货币(Crypto Currency)、区块链(Blockchain)、Web3、学英语(English)、超级个体(Super Individual)、数字游民(Digital Nomad)本期嘉宾&主持 嘉宾 CavinOneKey 硬件钱包品牌生态负责人,杜伦大学计算机硕士,前工信部人才交流中心区块链讲师,B站油管 Web3 自媒体博主。油管:www.youtube.com ;推特:@0xCavin 嘉宾 Lorraine律动 BlockBeats 商务BD, 人生体验派 INFJ,德语专业,四年互联网广告狗经历,All in crypto 半年,喜欢故事交换和思想碰撞。推特:@Lorrainelooloo;即刻:@Lolorraine;播客:INFJ 空间站 嘉宾 Freya浙江大学区块链协会副会长,21岁经济独立,24岁独自解锁20+国家。传媒专业和管理学专业硕士。愿做有灵性的沙粒飘荡世界,也相信区块链能真正改变世界。推特:@unlimitedgame_ 主持 StarWeb3Brand主理人,10+年用户产品经理,技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能,在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth;Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 RubyWeb3Brand主理人,10+年互联网运营,曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1;Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth时间轴 00:00 - 本期金句 03:02 - Cavin 分享自己的 Web3 经历和学习英语的体会 05:38 - Lorraine 分享自己的教育背景,以及如何通过研究NFT进入Crypto领域 09:36 - Freya介绍自己的Web3经历,从媒体角度到项目BD和marketing 11:37 - 各位从自己的经历出发,聊聊英语在Web3工作中的重要性 13:05 - Cavin 分享工作中英语沟通的挑战和如何克服,以及自己提升英语口语的过程和时间 18:27 - Lorraine 讨论在工作中使用英语的经历和挑战。 22:00 - Freya 分享自己如何在工作中使用英语更 Native 23:22 - 干货分享环节,Carvin 买课、充分利用零碎时间和 Flomo 学习,模仿行业名人演讲(CZ赵长鹏, 周受资,…),每三个月一次升级 31:58 - Lorraine 分享:一定要制定顺应人性的计划,如何设置日常routine,找自己感兴趣的语料,制作自己的单词表,和 ChatGPT 练口语 46:40 - Freya 分享:如何通过 100 遍影子跟读和英语聊天室提高英语口语,在国内创造出环境 01:00:49 - 如何在 Web3 远程工作环境中保持学习的热情,找到持续正向的能量:阅读、找榜样、跨文化交流 01:03:38 - Cavin 如何通过阅读和学习满足好奇心和提升个人能力 01:06:05 - Lorraine 分享自己的语言学习和跨文化交流 01:12:13 - Cavin 分享在2049会议上与印度人交流的体验和感受。 01:17:45 - Freya 分享在欧洲学习中遇到的不同口音和交流挑战免责声明:主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法,不作为投资建议,DYOR (Do Your Own Research).Reference: 播客中提及的英语学习 App和方法APP Flomo 不背单词 开言英语方法 找自己感兴趣的语料:例如行业名人演讲、博客 影子跟读《内向者安静的力量》联系我们📩Newsletter(点击订阅) wx公众号:搜索"web3brand" wx交流群:公众号后台留言,获取加入播客交流群方式 收听渠道:小宇宙 | Apple | Youtube | Spotify本季度的播客感谢 OneKey 的赞助支持。OneKey 是一个去中心化的开源钱包项目。软件钱包和硬件钱包同时原生支持 BTC, 闪电网络, ETH, BNB, Solana, Aptos, Tron, Cosmos, Polkadot 等 60+ 条公链。同时也是全球首个支持闪电网络和 Nostr 的硬件钱包。 请认准官网和官推。这期节目会在发布上线的一周时间内,我们将选取小宇宙评论区优质评论,赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s (全球可发)钱包。希望听到你们对这期节目的看法哦最后欢迎通过打赏来支持我们 ETH:0x80749d65a5790e4BED42B6735fc5321Ce8de2319 BTC:bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: CG6eEJFYuEsAEMsdJxomEDkVWMgxRMT5v4u1gKNoVcsb TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 法币:Buy Me a Coffee

