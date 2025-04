Ser autista en un mundo sordo de empatía: Invitada - Diana Torres

Diana Torres, una joven de 25 años, no entendía por qué le resultaba tan difícil encajar en entornos cotidianos, por qué las interacciones la agotaban de una manera que no podía describir. A lo largo de su vida, se sintió diferente, pero no sabía exactamente cómo o por qué. Ella veía y experimentaba el mundo de una forma única y diferente. El diagnóstico tardío de autismo, fue una respuesta inesperada, pero al mismo tiempo, una revelación que lo explicaba todo. Finalmente, comprendió que toda su vida había estado enmascarando su realidad, adaptando su comportamiento a lo que los demás esperaban, ocultando su verdadero ser para poder sobrevivir en una sociedad que no entendía su forma de percibir el mundo. A medida que se adentró en su diagnóstico, Diana entendió que muchas de sus luchas internas, su ansiedad y su sentimiento de desconexión, eran parte de la forma en que su cerebro procesaba el mundo. Descubrió que el autismo no se veía de la misma forma para todas las personas. Con el diagnóstico llegó una sensación de calma, ya no tenía que fingir, ya no tenía que "enmascarar" quién era para encajar. Ahora, Diana se ve a sí misma con otros ojos: con los ojos de alguien que se permite ser auténtica, que ha comprendido su propio ser y que está aprendiendo a abrazar las partes que antes trataba de ocultar. Hoy, en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, Diana hace un llamado urgente a la empatía. Su mensaje es claro: no debemos ser sordos ante las experiencias de los demás, especialmente cuando esas experiencias son invisibles. El autismo no siempre se ve, y las luchas que enfrentan las personas neurodivergentes son complejas y variadas. Es vital escuchar, comprender y, sobre todo, ofrecer un espacio seguro. Diana, con su historia, quiere que el mundo sepa que la empatía puede cambiar vidas.