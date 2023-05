Episode 37: Patron Chat Tears Of The Kingdom Theories

This episode we discuss theories with our patrons and a special guest. Welcome to the Legend of Zelda Lorecast! Join us as we dive into the lore and material of the Legend of Zelda Franchise and explore all those questions that might be clawing their way into your brain. Email us your questions or episode ideas at: [email protected] Twitter: @LOZLorecast Discord: https://discord.gg/c3bAuPJCv4 Please Rate us, Share, And Enjoy! **Check Out Maple On Twitch! mapleflapjacks - Twitch **Check out STL Ocarina and use our specific link to get 10% off: https://www.stlocarina.com/discount/LOZLore10 Promo Code: LOZLORE10 **Check Out This Link And Save 10% Off Your Purchase Of Dice, Trays, Towers, Etc** Promo Code: ALLMIGHTYC10 https://fanrolldice.com Check Out Our Merch: https://www.fumbling4store.com/ All sound effects and BGM were created and belong to the respective parties below: Intro/Outro Music by Bitonal Landscape: Spotify: https://open.spotify.com/artist/32oFEPdT33HPDPCJ7fB8wg YouTube: https://www.youtube.com/c/bitonallandscape Monument Studios Check them out at: https://www.monumentstudios.net Sonnis Check Them out at: https://sonniss.com/ Tune Pocket Check Them Out At: https://tunepocket.com Mid Break Links: Great Deku Tree Faux Terrarium DIY Craft Kit- https://www.etsy.com/listing/1153142003/zelda-inspired-diy-craft-complete-kit?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_us_a-craft_supplies_and_tools-patterns_and_how_to-kits&utm_custom1=_k_CjwKCAiAjPyfBhBMEiwAB2CCIu-hvUztC93pUGYhOq36WnvXB1VrelGjiNPLvAyMa5NTXNXdiF9p-xoCORgQAvD_BwE_k_&utm_content=go_12573075997_120353237700_507798833697_aud-301856855998:pla-297994408538_c__1153142003_113819402&utm_custom2=12573075997&gclid=CjwKCAiAjPyfBhBMEiwAB2CCIu-hvUztC93pUGYhOq36WnvXB1VrelGjiNPLvAyMa5NTXNXdiF9p-xoCORgQAvD_BwE Random: Zelda: Tears Of The Kingdom Gummies Will Let You Eat Chuchus- Random: Zelda: Tears Of The Kingdom Gummies Will Let You Eat Chuchus | Nintendo Life Rumor: The Zelda Switch (OLED Model) Pre Orders Could Kick Off At GameStop On March 10th- Rumour: The Zelda Switch (OLED Model) pre-orders could kick off at GameStop on 10th March - My Nintendo News The Legend Of Zelda Legendary Edition Box Set- https://www.amazon.com/Legend-Zelda-Legendary-Box-Set/dp/1974718190/ref=sr_1_1?crid=GV3F71GWX6CQ&keywords=loz+manga&qid=1677687918&sprefix=loz+manga%2Caps%2C131&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.18630bbb-fcbb-42f8-9767-857e17e03685 Free Hugs Zelda T-Shirt- https://www.etsy.com/listing/575912980/free-hugs-zelda-t-shirt-zelda-shirt-the?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=legend+of+zelda+free+hugs&ref=sr_gallery-1-2&organic_search_click=1 A Wild Stroll Collection 1- A Wild Stroll - Collection 1 (Customizable!) | The Neat Shop (kolbisneat.com) Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices