#348 从洛杉矶的冲突说起,美国制度还能承受多少特朗普式冲击?

美国时间 6 月 6 日,ICE(美国移民与海关执法局)在洛杉矶市中心展开多起针对移民的突袭逮捕,随即引发抗议,并迅速演变为多地暴力冲突。而特朗普也在事发第二天的晚上,以镇压「叛乱分子」为由,绕过加州州长纽森,直接向洛杉矶派遣了 2000 名国民警卫队士兵,此后几天甚至出现了海军陆战队的部署。6 月 9 日,愤怒的加州政府将联邦政府告上法庭,称特朗普正在违宪使用总统权力。 不过自从特朗普上台之后,围绕其政策与行政行为的诉讼几乎从未间断,被特朗普针对的哈佛,在四月也以政府越权为由起诉白宫。在特朗普充满了戏剧性的政治游戏中,总统的行政权一次次伸向制度边界,而法院往往作为最后一道防线出现。 本期节目,我们邀请来了武汉大学的宪法学教授黄明涛,从加州与联邦政府的对抗谈起,一起讨论围绕特朗普而起的这场「制度攻防战」—— 美国的行政权与司法权之间,这场拉锯正走向怎样的深水区?由此引发的思考又有哪些? 本期人物 徐涛,声动活泼联合创始人 黄明涛,武汉大学法学院宪法学教授 主要话题 [00:53] 哈佛、马斯克、洛杉矶……与特朗普有关的争端步步升级 [06:06] 发生在洛杉矶的抗议,特朗普能不能越过加州州长纽森去管? [12:34] 联邦与州之间的权力拉扯 —— 美国法律的天平会往哪边倾? [21:36] 和法官耍赖皮的特朗普政府,与被驱逐到萨尔瓦多的委内瑞拉移民 [29:12] 特朗普任命的大法官,开始反对特朗普了吗? [43:17] 被特朗普针对的媒体和律所,以及可能由此产生的后果 延伸阅读 属人原则:以犯罪人的国籍为标准,凡是本国人犯罪,都适用本国刑法而不论犯罪是发生在本国领域内还是在本国领域外;反之,外国人犯罪,即是发生在本国领域内,亦不适用本国刑法。 Federalist Society (https://fedsoc.org/) Trump defends sending troops to L.A.; Newsom warns democracy is 'under assault' (https://www.washingtonpost.com/nation/2025/06/11/trump-warns-military-force-protests/) How can Trump use the national guard on US soil? (https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/07/trump-national-guard?utm_source=chatgpt.com) Cleaning up Trump's mess, California surges regional law enforcement response in Los Angeles (https://www.gov.ca.gov/2025/06/09/100885/?utm_source=chatgpt.com) Judge rules Trump's deportations to El Salvador under Alien Enemies Act were illegal (https://www.politico.com/news/2025/06/04/alien-enemies-act-deportations-ruling-00387625?utm_source=chatgpt.com) Associated Press seeks full appeals court hearing on access to Trump administration events (https://apnews.com/article/trump-white-house-ap-access-press-freedom-23aefe14ee2e85dafe499c2a07a1e2f8) NPR and Colorado public radio stations sue Trump White House (https://www.npr.org/2025/05/27/nx-s1-5413094/npr-public-radio-lawsuit-trump-funding-ban?utm_source=chatgpt.com) In their budget bill, Republicans show their contempt for courts (https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/06/05/trump-courts-contempt-ljudges/?utm_source=chatgpt.com)