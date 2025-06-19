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  • #Bonus 逃离德黑兰 2025：一个中国人的战火逃生记
    一个在伊朗的中国人逃离战火中的德黑兰，辗转回到中国，是怎样的一段经历？ 两天前的节目，我们聊到了伊朗与以色列之间突然升起的战火，以及两国乃至利益相关国间存在的种种复杂博弈，这是我们作为远观者的讨论。 今天故事的主角，则是一位亲眼见到了导弹从夜空中飞过，在以色列突袭发生的第三天逃离德黑兰，最终有惊无险地在 6 月 17 日取道亚美尼亚顺利回国的中国人。 一起来听听他的讲述。 本期人物 徐涛，声动活泼联合创始人 可宣，「声东击西」节目监制 伊十八，「逃离德黑兰」平凡主角 主要话题 [01:04] 德黑兰初印象：这是一座几乎感觉不到硝烟痕迹的城市 [03:53] 袭击发生的第一天，混乱的信息和氛围照旧的水烟馆 [10:47] 下定决心要离开的那个时刻 [16:07] 逃离德黑兰的道路：紧缺的汽油，友好的边境警察和十一颗悬着的心 [27:56] 从埃里温起飞，回家 延申阅读 节目中提到的地点： 德黑兰（伊朗首都） 大不里士（伊朗西北地区最大的经济枢纽和都会区） 埃里温（亚美尼亚首都） Untitled https://media24.fireside.fm/file/fireside-uploads-2024/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/SQ4IurN8.jpeg *伊十八在离开伊朗的路上拍的照片，可以看见远处的黑烟 往期节目 #349 以色列伊朗战火背后的豪赌、担忧、博弈和进退两难 (https://etw.fm/2161) #275 从「纽约时报」的失误说起：巴以冲突报道为何迷雾重重？ (https://etw.fm/2076) #179 我们习以为常的和平，为何难以降临阿富汗 (https://etw.fm/179) #166 巴以和平为何如此脆弱，一名巴勒斯坦难民的讲述 | 中文版 (https://etw.fm/166) #163 巴以冲突之下，一个普通人的惊骇与恐惧 (https://etw.fm/163) 给声东击西投稿 「声东击西」一直在寻找来自不同社会和群体的真实声音。我们曾经采访过为特朗普竞选生产 MAGA 帽子的中国制造商、记录过七位在美国大选中经历起伏的华人个体，也讲述了签证突然被取消的在美留学生的故事。 如果你也有一些特别的经历、观察或想法，不论是亲身体验的故事，还是你在某个行业、社区中的所见所闻，都欢迎你向我们投稿。 你的声音可能出现在未来的节目当中，我们非常期待你的分享！ 投稿入口 (https://eg76rdcl6g.feishu.cn/share/base/form/shrcne1CGVaSeJwtBriW6yNT2dg) 你也可以直接通过邮箱直接联系节目组：[email protected] 声动活泼年度新节目上线！ 这次，我们倾全团队之力为 AI 时代的青少年做了一件微小但重要的事。 每期 10 分钟，从一个青少年感兴趣的现象谈起，涉及商业科技、社会人文等话题，解读表象背后的深层逻辑，启发青少年提出自己的好奇。每周一、三、五早晨 6 点在各大音频平台准时更新。 🧧前 3 期内容可以免费试听，现在就去节目主页试听吧 ↓ 小宇宙听友请点这里 (https://sourl.cn/sJfRsk) Apple Podcast 听友请点这里 (https://sourl.cn/Nckucx) 幕后制作 监制：可宣 后期：赛德 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：不止金钱（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640)、跳进兔子洞第三季（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/666c0ad1c26e396a36c6ee2a)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、声动早咖啡 (https://sheng-espresso.fireside.fm/)、What's Next｜科技早知道 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/episodes)、反潮流俱乐部 (https://fanchaoliuclub.fireside.fm/)、泡腾 VC (https://popvc.fireside.fm/)、商业WHY酱 (https://msbussinesswhy.fireside.fm/) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动，搜索 声动活泼 即可找到我们。 也欢迎你写邮件和我们联系，邮箱地址是：[email protected] 获取更多和声动活泼有关的讯息，你也可以扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系！ 声小音 https://files.fireside.fm/file/fireside-uploads/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/hdvzQQ2r.png Special Guest: 伊十八.
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    32:50
  • #349 以色列伊朗战火背后的豪赌、担忧、博弈和进退两难
    以色列为什么突然对伊朗进行了大规模袭击？ 6 月 13 日，以色列突然对伊朗展开了一场名为「Operation Rising Lion」（狮子崛起）的大规模袭击，伊朗军事系统中的多名高层领导人，以及数位核科学家都在袭击中身亡。此后数天，以色列的攻击范围不断扩大，除了核设施和军事基地，伊朗的气田、外交部，甚至国家电视台也遭受了程度不等的袭击。伊朗的报复性反击也随即展开，以色列的多座城市受到了来自伊朗的导弹和无人机的攻击。 近年来最激烈的一次冲突为何会在此时发生？以色列的考量是怎样的？冲突骤然爆发后，中东各国以及作为以色列长期盟友的美国，各自的反应和顾虑是怎样的？各方接下来又可能采取何种行动？ 这一期节目，我们邀请来此刻正身处阿联酋的嘉宾文晶，和她一起对上面的这些疑问展开讨论。 本期人物 徐涛，声动活泼联合创始人 文晶，清华大学青年学者，前资深媒体人，曾去过 40 多个国家做田野调查 主要话题 [05:01] 以色列和伊朗的「正面硬刚」，为什么会在这个时间点发生 [14:03] 为什么伊朗这一次的准备看上去如此不充分 [20:52] 中东以及世界各国的态度是怎样的 [31:37] 美国和特朗普接下来可能会怎么做 给声东击西投稿 「声东击西」一直在寻找来自不同社会和群体的真实声音。我们曾经采访过为特朗普竞选生产 MAGA 帽子的中国制造商、记录过七位在美国大选中经历起伏的华人个体，也讲述了签证突然被取消的在美留学生的故事。 如果你也有一些特别的经历、观察或想法，不论是亲身体验的故事，还是你在某个行业、社区中的所见所闻，都欢迎你向我们投稿。 你的声音可能出现在未来的节目当中，我们非常期待你的分享！ 投稿入口 (https://eg76rdcl6g.feishu.cn/share/base/form/shrcne1CGVaSeJwtBriW6yNT2dg) 你也可以直接通过邮箱直接联系节目组：[email protected] 付费少年播客「Knock Knock 世界」第 12 期免费收听 「Knock Knock 世界」第 12 期节目——「全球最大的飞机制造商之一波音，近几年为什么麻烦不断？」已免费开放。 小宇宙听友请点这里 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/68061f0dcdd692da15bb53f3) Apple Podcast 听友请点这里 (https://podcasts.apple.com/cn/podcast/12-%E5%85%A8%E7%90%83%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%9A%84%E9%A3%9E%E6%9C%BA%E5%88%B6%E9%80%A0%E5%95%86%E4%B9%8B%E4%B8%80%E6%B3%A2%E9%9F%B3-%E8%BF%91%E5%87%A0%E5%B9%B4%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E9%BA%BB%E7%83%A6%E4%B8%8D%E6%96%AD/id1803558248?i=1000704505557&l=en-GB) 也欢迎你转发这期节目给身边的青少年或家长朋友，让更多人了解波音公司发展始末。 每期 10 分钟，从一个青少年感兴趣的现象谈起，涉及商业科技、社会人文等话题，解读表象背后的深层逻辑，启发青少年提出自己的好奇。每周一、三、五早晨 6 点在各大音频平台准时更新。 🧧前 3 期内容可以免费试听，现在就去节目主页试听吧 ↓ 小宇宙听友请点这里 (https://sourl.cn/sJfRsk) Apple Podcast 听友请点这里 (https://sourl.cn/Nckucx) 往期节目 #275 从「纽约时报」的失误说起：巴以冲突报道为何迷雾重重？ (https://etw.fm/2076) 两难的暴力与和平，一名巴勒斯坦难民的讲述 (https://etw.fm/2073) #179 我们习以为常的和平，为何难以降临阿富汗 (https://etw.fm/179) #166 巴以和平为何如此脆弱，一名巴勒斯坦难民的讲述 | 中文版 (https://etw.fm/166) #163 巴以冲突之下，一个普通人的惊骇与恐惧 (https://etw.fm/163) 加入我们 声动活泼目前开放节目运营、社群运营、内容营销这三个市场部门岗位，以及 bd 经理和人才发展伙伴岗，详情点击招聘入口，[加入声动活泼（在招职位速览）](加入声动活泼（在招职位速览），点击相应链接 (https://eg76rdcl6g.feishu.cn/docx/XO6bd12aGoI4j0xmAMoc4vS7nBh)即可查看岗位详情及投递指南。 幕后制作 监制：可宣 实习生：刘飞扬 后期：赛德 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：不止金钱（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640)、跳进兔子洞第三季（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/666c0ad1c26e396a36c6ee2a)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、声动早咖啡 (https://sheng-espresso.fireside.fm/)、What's Next｜科技早知道 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/episodes)、反潮流俱乐部 (https://fanchaoliuclub.fireside.fm/)、泡腾 VC (https://popvc.fireside.fm/)、商业WHY酱 (https://msbussinesswhy.fireside.fm/) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动，搜索 声动活泼 即可找到我们。 也欢迎你写邮件和我们联系，邮箱地址是：[email protected] 获取更多和声动活泼有关的讯息，你也可以扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系！ 声小音 https://files.fireside.fm/file/fireside-uploads/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/hdvzQQ2r.png Special Guest: 文晶.
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    44:30
  • #348 从洛杉矶的冲突说起，美国制度还能承受多少特朗普式冲击？
    美国时间 6 月 6 日，ICE（美国移民与海关执法局）在洛杉矶市中心展开多起针对移民的突袭逮捕，随即引发抗议，并迅速演变为多地暴力冲突。而特朗普也在事发第二天的晚上，以镇压「叛乱分子」为由，绕过加州州长纽森，直接向洛杉矶派遣了 2000 名国民警卫队士兵，此后几天甚至出现了海军陆战队的部署。6 月 9 日，愤怒的加州政府将联邦政府告上法庭，称特朗普正在违宪使用总统权力。 不过自从特朗普上台之后，围绕其政策与行政行为的诉讼几乎从未间断，被特朗普针对的哈佛，在四月也以政府越权为由起诉白宫。在特朗普充满了戏剧性的政治游戏中，总统的行政权一次次伸向制度边界，而法院往往作为最后一道防线出现。 本期节目，我们邀请来了武汉大学的宪法学教授黄明涛，从加州与联邦政府的对抗谈起，一起讨论围绕特朗普而起的这场「制度攻防战」—— 美国的行政权与司法权之间，这场拉锯正走向怎样的深水区？由此引发的思考又有哪些？ 本期人物 徐涛，声动活泼联合创始人 黄明涛，武汉大学法学院宪法学教授 主要话题 [00:53] 哈佛、马斯克、洛杉矶……与特朗普有关的争端步步升级 [06:06] 发生在洛杉矶的抗议，特朗普能不能越过加州州长纽森去管？ [12:34] 联邦与州之间的权力拉扯 —— 美国法律的天平会往哪边倾？ [21:36] 和法官耍赖皮的特朗普政府，与被驱逐到萨尔瓦多的委内瑞拉移民 [29:12] 特朗普任命的大法官，开始反对特朗普了吗？ [43:17] 被特朗普针对的媒体和律所，以及可能由此产生的后果 感谢 OLAY 对本期节目的支持 面部纹路的出现，常被认为是皮肤老化的信号，OLAY 联合哈佛医学院十多年的长期研究显示，深层衰老细胞的积累才是导致皱纹生成的元凶。 作为有着强大科研基因的护肤品牌，OLAY 实验室始终以最高标准专攻各类肌肤顽疾，OLAY 黑管精华就是实验室最新力作，首次融合三大抗老成分： PHCA 酸、植物 A 醇、胜肽，颠覆性发布「酸·A·肽」配方。 其中 PHCA 酸能够够根源作用于衰老细胞，淡化顽固纹的同时，预防未来的新生纹；植物 A 醇即「补骨脂酚」，突破传统 A 醇的刺激性与光敏性限制，不需要避光和建立耐受，是适合敏感肌的安全用 A 首选方案。 还有 OLAY 淡斑小白瓶，运用烟酰胺+色淡林专利美白配方，根源淡化顽固斑点，搭配黑管精华双管齐下，让肌肤焕发新生机。 618 大促马上进入倒计时，点击下方链接，进入 OLAY 京东旗舰店查看购买详情： 玉兰油（OLAY）淡斑小白瓶淡纹黑管面部精华液 (https://sourl.cn/hxA377) 玉兰油（OLAY）淡纹黑管精华液50ml (https://sourl.cn/rwf9cT) Untitled https://media24.fireside.fm/file/fireside-uploads-2024/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/4bzC218O.jpeg 给声东击西投稿 「声东击西」一直在寻找来自不同社会和群体的真实声音。我们曾经采访过为特朗普竞选生产 MAGA 帽子的中国制造商、记录过七位在美国大选中经历起伏的华人个体，也讲述了签证突然被取消的在美留学生的故事。 如果你正在加州，或者其他发生了抗议的美国城市，欢迎你向我们投稿！讲述你的所见所闻。 你的声音可能出现在未来的节目当中，我们非常期待你的分享~ 投稿入口 (https://eg76rdcl6g.feishu.cn/share/base/form/shrcne1CGVaSeJwtBriW6yNT2dg) 你也可以直接通过邮箱直接联系节目组：[email protected] 延伸阅读 属人原则：以犯罪人的国籍为标准，凡是本国人犯罪，都适用本国刑法而不论犯罪是发生在本国领域内还是在本国领域外；反之，外国人犯罪，即是发生在本国领域内，亦不适用本国刑法。 Federalist Society (https://fedsoc.org/) Trump defends sending troops to L.A.; Newsom warns democracy is ‘under assault’ (https://www.washingtonpost.com/nation/2025/06/11/trump-warns-military-force-protests/) How can Trump use the national guard on US soil? (https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/07/trump-national-guard?utm_source=chatgpt.com) Cleaning up Trump’s mess, California surges regional law enforcement response in Los Angeles (https://www.gov.ca.gov/2025/06/09/100885/?utm_source=chatgpt.com) Judge rules Trump’s deportations to El Salvador under Alien Enemies Act were illegal (https://www.politico.com/news/2025/06/04/alien-enemies-act-deportations-ruling-00387625?utm_source=chatgpt.com) Associated Press seeks full appeals court hearing on access to Trump administration events (https://apnews.com/article/trump-white-house-ap-access-press-freedom-23aefe14ee2e85dafe499c2a07a1e2f8) NPR and Colorado public radio stations sue Trump White House (https://www.npr.org/2025/05/27/nx-s1-5413094/npr-public-radio-lawsuit-trump-funding-ban?utm_source=chatgpt.com) In their budget bill, Republicans show their contempt for courts (https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/06/05/trump-courts-contempt-ljudges/?utm_source=chatgpt.com) 往期节目 #Bonus 一位中国制造商和他的 MAGA 帽子生意：由特朗普而起的一夜爆单与一夜下架 (https://etw.fm/2154) #342 特朗普 2.0 时代，「西方」还存在吗？ (https://etw.fm/2151) #Bonus 裁员风暴下的美国疾控中心：一位华人科研人员亲历的马斯克变法 (https://etw.fm/2145) #336 特朗普关税风暴，和可能被改写的全球贸易规则 (https://etw.fm/2144) 声动活泼年度新节目上线！ 这次，我们倾全团队之力为 AI 时代的青少年做了一件微小但重要的事。 每期 10 分钟，从一个青少年感兴趣的现象谈起，涉及商业科技、社会人文等话题，解读表象背后的深层逻辑，启发青少年提出自己的好奇。每周一、三、五早晨 6 点在各大音频平台准时更新。 🧧前 3 期内容可以免费试听，现在就去节目主页试听吧 ↓ 小宇宙听友请点这里 (https://sourl.cn/sJfRsk) Apple Podcast 听友请点这里 (https://sourl.cn/Nckucx) 加入我们 声动活泼目前开放全职设计师、商业发展经理、商业内容策划、内容实习生、社群运营实习生 5 个职位，详情点击招聘入口，[加入声动活泼（在招职位速览）](加入声动活泼（在招职位速览），点击相应链接即可查看岗位详情及投递指南。 Untitled https://media24.fireside.fm/file/fireside-uploads-2024/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/mTWH9r3w.png 加入「2025 声动胡同会员计划」，成为好内容的支持者！ 「声动胡同会员计划」是听众们付费支持声动活泼持续制作好内容、做更多创作尝试的计划。 如果你在节目中有所启发，或是认可我们正在做的事情，我们想邀请你来付费支持我们！ (https://sourl.cn/hSdzkY)期待你成为好内容的支持者。 幕后制作 监制：可宣 后期：幸倍 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：不止金钱（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640)、跳进兔子洞第三季（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/666c0ad1c26e396a36c6ee2a)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、声动早咖啡 (https://sheng-espresso.fireside.fm/)、What's Next｜科技早知道 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/episodes)、反潮流俱乐部 (https://fanchaoliuclub.fireside.fm/)、泡腾 VC (https://popvc.fireside.fm/)、商业WHY酱 (https://msbussinesswhy.fireside.fm/) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动，搜索 声动活泼 即可找到我们。 也欢迎你写邮件和我们联系，邮箱地址是：[email protected] 获取更多和声动活泼有关的讯息，你也可以扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系！ 声小音 https://files.fireside.fm/file/fireside-uploads/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/hdvzQQ2r.png Special Guest: 黄明涛.
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    57:31
  • #347 给人生留一些无所事事的时间：关于留白、探索与成长的讨论
    你有没有想过，「无所事事」的能力，其实也需要从小练习？ 当下，在城市生活的人们似乎都在依照一种颗粒度被划分得很细的时间表来运作，而这种状态，在孩子们身上甚至表现得更加明显：在学校，什么时间可以去上厕所，什么时间必须去吃饭和午休；在家里，什么时间用来写作业，什么时间被划分给不同类目的补习班…… 时间被紧密安排的另一面，是家长对「成果」的期待 —— 如果孩子在看完一本少年读物后，不能立马和自己讨论获取到的新知，就会得出「这书白读了」的结论。 但事实上，无论是对孩子，还是对大人来说，人生中那些没有明确目标、不被用来产出的留白时间，以及安心去享受它的能力同样重要。它不仅是精力的修复区间，也是孩子们探索自己和世界的起点，是走向更宽广天地的准备。 给孩子，也给我们自己，留一点不必证明什么的时间。 本期人物 徐涛，声动活泼联合创始人 曹蔚，十分之一联合创始人，「Knock Knock 世界」制作人 李萱，儿童发展研究者、看理想《童年启示录》主讲人 主要话题 [04:26] 我们使用时间的方法，在孩童时期就已初见端倪 [10:03] 被各种时间表「安排的明明白白」的孩子，和长大后的大人 [17:55] 给孩子规划自己时间的自由，会发生什么 [30:20] 现代社会「危机四伏」，但过度保护不是解决方案 [42:56] 可以自主支配的留白时间，小孩和大人都很需要 🎁福利领取方式 前往 App Store 或安卓应用市场，下载看理想 App； 打开 App 首页右上角「扫一扫」，选择「手动输入兑换码」，输入口令 「声动活泼」，即可免费畅听 8 档音频节目 7 天，限量 10000 份，先到先得。 8 档节目涵盖了经济学、社会学、传播学、心理学等不同领域。它们都在试着用更容易理解的方式，聊聊我们身边的现实问题——比如现代人的焦虑、社会的变化、怎么更好地理解自己和世界。希望这些内容，能帮大家在忙碌生活里，寻找到一些思考和能量。 部分课程： 剑桥大学心理学博士李萱：《童年启示录：儿童青少年发展30讲》 上海财经大学副教授梁捷：《生娃·养老·打工人：像经济学家一样思考》 南京大学社会学院教授郑作彧：《社会学导航：迷顿人生清醒指北》 …… 详情点击 (https://mp.weixin.qq.com/s/4qfKIdY09lc9a4ZmbQv3Qw) 给声东击西投稿 「声东击西」一直在寻找来自不同社会和群体的真实声音。我们曾经采访过为特朗普竞选生产 MAGA 帽子的中国制造商、记录过七位在美国大选中经历起伏的华人个体，也讲述了签证突然被取消的在美留学生的故事。 如果你也有一些特别的经历、观察或想法，不论是亲身体验的故事，还是你在某个行业、社区中的所见所闻，都欢迎你向我们投稿。 你的声音可能出现在未来的节目当中，我们非常期待你的分享！ 投稿入口 (https://eg76rdcl6g.feishu.cn/share/base/form/shrcne1CGVaSeJwtBriW6yNT2dg) 你也可以直接通过邮箱直接联系节目组：[email protected] Untitled https://media24.fireside.fm/file/fireside-uploads-2024/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/Ci7z6fz9.png 声动活泼年度新节目上线！ 这次，我们倾全团队之力为 AI 时代的青少年做了一件微小但重要的事。 每期 10 分钟，从一个青少年感兴趣的现象谈起，涉及商业科技、社会人文等话题，解读表象背后的深层逻辑，启发青少年提出自己的好奇。每周一、三、五早晨 6 点在各大音频平台准时更新。 🧧前 3 期内容可以免费试听，现在就去节目主页试听吧 ↓ 小宇宙听友请点这里 (https://sourl.cn/sJfRsk) Apple Podcast 听友请点这里 (https://sourl.cn/Nckucx) 往期节目 #340 当 AI 能秒回答案，我们可以为青少年提供何种不一样的成长养料 (https://etw.fm/2149) #255 「生长痛」的解药，向外求还是向内求？ (https://etw.fm/2052) #238 如何「修复自我」？ (https://etw.fm/2032) 「不内卷地成长」系列 (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast-topic/6543783d7f6b61e9172331c3) 加入我们 声动活泼目前开放全职设计师、商业发展经理、商业内容策划、内容实习生、社群运营实习生 5 个职位，详情点击招聘入口，[加入声动活泼（在招职位速览）](加入声动活泼（在招职位速览），点击相应链接即可查看岗位详情及投递指南。 Untitled https://media24.fireside.fm/file/fireside-uploads-2024/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/mTWH9r3w.png 加入「2025 声动胡同会员计划」，成为好内容的支持者！ 「声动胡同会员计划」是听众们付费支持声动活泼持续制作好内容、做更多创作尝试的计划。 如果你在节目中有所启发，或是认可我们正在做的事情，我们想邀请你来付费支持我们！ (https://sourl.cn/hSdzkY)期待你成为好内容的支持者。 幕后制作 监制：可宣 后期：赛德 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：不止金钱（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640)、跳进兔子洞第三季（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/666c0ad1c26e396a36c6ee2a)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、声动早咖啡 (https://sheng-espresso.fireside.fm/)、What's Next｜科技早知道 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/episodes)、反潮流俱乐部 (https://fanchaoliuclub.fireside.fm/)、泡腾 VC (https://popvc.fireside.fm/)、商业WHY酱 (https://msbussinesswhy.fireside.fm/) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动，搜索 声动活泼 即可找到我们。 也欢迎你写邮件和我们联系，邮箱地址是：[email protected] 获取更多和声动活泼有关的讯息，你也可以扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系！ 声小音 https://files.fireside.fm/file/fireside-uploads/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/hdvzQQ2r.png Special Guests: 曹蔚 and 李萱.
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    58:24
  • #346 成年人的陪伴，是一块块彼此选择的拼图
    和你没有血缘的人，如何在你生命中经过、留下，并成为你人生历程中重要的那一部分？离开原生家庭后，我们如何找到能和自己同行的「家人」？ 借着播客布道者杨一和「声动活泼」创始人 Diane 一起看了《星际宝贝史迪奇》的契机，我们很难得地面对面坐在一起，来聊我们各自在人生旅途中，如何经历了时间的验证和彼此的成长，而有了现在身边的「家人」。 这种寻找需要时间，或许要默默支持并让彼此的信任慢慢长出，或许是要学会彼此容纳也同时学会尊重彼此的界限，当然还有有时「搞砸」之后的坦诚和成长…… 为什么成年之后这样的选择尤为重要？我们如何找到那些愿意在我们人生旅程中留下来并可以被称为「家人」的人？ 欢迎收听本期节目。 本期人物 徐涛，声动活泼联合创始人 丁教 Diane，声动活泼联合创始人 杨一，「杨一的花园·会员计划」主理人、播客制作人 主要话题 [03:38] 《星际宝贝史迪奇》里那些让我们动容的故事情节 [07:29] 我们人生中那些真实的「ohana」 [14:34] 成年人在照顾家人的同时也别忘了照顾好自己 [20:48] 以怎样的心态来寻找和判断那些值得成为家人的同伴 [34:25] 在血缘之外重新思考家庭成员间的关系 [50:51] 如果「不善社交」又该如何去建立关系 Untitled https://media24.fireside.fm/file/fireside-uploads-2024/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/JvqnTbxh.PNG 给声东击西投稿 「声东击西」听众投稿长期开放中，我们想要聆听你对这个世界的观察与思考，形式、内容不限。 如果你近期生活在美国，并且正在受到特朗普政府所采取的一部分政策的影响，欢迎向我们投稿，说说你的经历和思考…… 如果你有其他想要分享的内容，可能是某个行业内的观察，或者某次新奇的见闻，也都欢迎你来和我们聊聊！ 你的声音可能出现在未来的节目当中，我们非常期待你的分享！ 投稿入口 (https://eg76rdcl6g.feishu.cn/share/base/form/shrcne1CGVaSeJwtBriW6yNT2dg) 你也可以直接通过邮箱直接联系节目组：[email protected] 声动活泼年度新节目上线！ 这次，我们倾全团队之力为 AI 时代的青少年做了一件微小但重要的事。 每期 10 分钟，从一个青少年感兴趣的现象谈起，涉及商业科技、社会人文等话题，解读表象背后的深层逻辑，启发青少年提出自己的好奇。每周一、三、五早晨 6 点在各大音频平台准时更新。 🧧前 3 期内容可以免费试听，现在就去节目主页试听吧 ↓ 小宇宙听友请点这里 (https://sourl.cn/sJfRsk) Apple Podcast 听友请点这里 (https://sourl.cn/Nckucx) 往期节目 #332 百老汇原版音乐剧《狮子王》的中国往事 (https://etw.fm/2140) #301 当快乐退场，我们如何学会拥抱自己的「负面情绪」 (https://etw.fm/2103) 加入我们 声动活泼目前开放全职设计师、商业发展经理、商业内容策划、内容实习生、社群运营实习生 5 个职位，详情点击招聘入口，[加入声动活泼（在招职位速览）](加入声动活泼（在招职位速览），点击相应链接即可查看岗位详情及投递指南。 Untitled https://media24.fireside.fm/file/fireside-uploads-2024/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/mTWH9r3w.png 加入「2025 声动胡同会员计划」，成为好内容的支持者！ 「声动胡同会员计划」是听众们付费支持声动活泼持续制作好内容、做更多创作尝试的计划。 如果你在节目中有所启发，或是认可我们正在做的事情，我们想邀请你来付费支持我们！ (https://sourl.cn/hSdzkY)期待你成为好内容的支持者。 幕后制作 监制：可宣 后期：赛德 运营：George 设计：饭团 商务合作 声动活泼商务合作咨询 (https://sourl.cn/6vdmQT) 关于声动活泼 「用声音碰撞世界」，声动活泼致力于为人们提供源源不断的思考养料。 我们还有这些播客：不止金钱（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/65a625966d045a7f5e0b5640)、跳进兔子洞第三季（2024 全新发布） (https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/666c0ad1c26e396a36c6ee2a)、声东击西 (https://etw.fm/episodes)、声动早咖啡 (https://sheng-espresso.fireside.fm/)、What's Next｜科技早知道 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/episodes)、反潮流俱乐部 (https://fanchaoliuclub.fireside.fm/)、泡腾 VC (https://popvc.fireside.fm/)、商业WHY酱 (https://msbussinesswhy.fireside.fm/) 欢迎在即刻 (https://okjk.co/Qd43ia)、微博等社交媒体上与我们互动，搜索 声动活泼 即可找到我们。 也欢迎你写邮件和我们联系，邮箱地址是：[email protected] 获取更多和声动活泼有关的讯息，你也可以扫码添加声小音，在节目之外和我们保持联系！ 声小音 https://files.fireside.fm/file/fireside-uploads/images/8/8dd8a56f-9636-415a-8c00-f9ca6778e511/hdvzQQ2r.png Special Guest: 杨一.
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