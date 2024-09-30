商业小样13 | 丰巢在赚谁的钱？

送货上门似乎是快递服务的应有之义，但随着物流成本的上升，继续在低廉的快递费用下实现这种服务已经越来越难。快递柜就是快递业在这种失衡之下重新寻找“平衡”的产物。但这种服务从诞生之初就面临诸多挑战和质疑，比如：它是否应该收费？该问谁收费？这是一门能独立赚钱的生意吗？丰巢在这一领域扩张10年，如今成为行业龙头，它在2024年9月提交的招股书，多少能帮助我们解答上述问题。| 主播 |肖文杰、约小亚| 资料整理 |吕东鸿| 延伸资料 |澎湃新闻，《5年时间，丰巢是如何一统快递柜江湖的》丰巢招股书| 后期制作 |潘鑫| 声音设计 |刘三菜| 收听方式 |你可以通过小宇宙、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ音乐、荔枝、豆瓣等平台收听节目。| 认识我们 |微信公众号：第一财经YiMagazine联系我们： [email protected]