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商业小样13 | 丰巢在赚谁的钱？
送货上门似乎是快递服务的应有之义，但随着物流成本的上升，继续在低廉的快递费用下实现这种服务已经越来越难。快递柜就是快递业在这种失衡之下重新寻找“平衡”的产物。但这种服务从诞生之初就面临诸多挑战和质疑，比如：它是否应该收费？该问谁收费？这是一门能独立赚钱的生意吗？丰巢在这一领域扩张10年，如今成为行业龙头，它在2024年9月提交的招股书，多少能帮助我们解答上述问题。| 主播 |肖文杰、约小亚| 资料整理 |吕东鸿| 延伸资料 |澎湃新闻，《5年时间，丰巢是如何一统快递柜江湖的》丰巢招股书| 后期制作 |潘鑫| 声音设计 |刘三菜| 收听方式 |你可以通过小宇宙、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ音乐、荔枝、豆瓣等平台收听节目。| 认识我们 |微信公众号：第一财经YiMagazine联系我们：
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14:35
Vol.186 卫生巾的真需求
许多畅销长销的消费品，本身就是很有价值的产品研发与创新。抛开近期的争议不谈、卫生巾肯定可以进入到这个列表中，因为它显著改善了全世界一半人口的月经期体验，并把这个问题从难以启齿的话题、扭转成了一种可以公开讨论的需求。即使这样，在卫生巾的早期产品历史，以及过去数十年的研发重点中，依然可以发现很多不太对劲的地方。如果说消费品的成功严重依赖于从洞察到产品、再到宣传的转化，那么卫生巾的迭代和推广，在这方面可是走了不少弯路。另外，这两年中国市场热议的“消费分层”，在卫生巾领域其实是持续了几十年的现实。但如果叠加了消费者理念思潮的合流，情况又会完全不同。品牌在质量和标准上的小动作被识破，又快速转化为全社会对于企业责任的讨论。所有做大众生意的公司，可能都要尽快补上这苦涩的一课：它关乎品质、关乎理念，但最终关乎良知。| 主播 |肖文杰、约小亚| 时间轴 |00:47 快消方法论为什么在卫生巾这里失灵了？04:21 生而“中性”的高洁丝品牌09:35 青春期科教片，也是品牌宣传片12:41 卫生巾的突破式创新和渐进式研发18:58 所以……真的没人在意卫生巾长度吗？24:16 如何在中国市场做卫生巾生意33:00 大众消费品的社会责任问题| 延伸资料 |《温柔的力量》中泰证券-卫生巾行业深度报告：八百亿市场的角逐 看王者花落谁家女里女气-《Vol.5 在卫生巾行业做消费者洞察的男人》河崎宏典-日本卫生巾结构和材料的改进及产品细分张华彬-《解密新款护舒宝极护液体材料卫生巾》界面新闻-中国女人1年用掉715亿片，总销售额600亿元，看姨妈巾如何血战到底？Morketing-宝洁杨珊珊：卫生巾在“她”时代如何乘风破浪？月经贫困：为什么月经不应该成为经济负担以及零售商如何提供帮助？Nytimes-It’s Not Just the Tampon Tax: Why Periods Are Political| 后期制作 |刘大哭| 声音设计 |刘三菜| 收听方式 |你可以通过小宇宙、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝、豆瓣等平台收听节目。| 认识我们 |微信公众号：第一财经 YiMagazine联系我们：
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37:15
城市就是这样 06 | 城市可以有几个市中心？
城市就是人的聚集。而市中心往往是一座城市人和资源最聚集的地方。过去20年，中国高速城市化的过程中，城市中心也发生了流变、裂变和重塑。过去，一座中国城市的行政和商业中心往往聚于一处，而如今，城市不断膨胀，一座城市也可能拥有不止一个中心。城市的中心是如何形成的？哪些力量形塑了它？多中心对于一座城市来说意味着什么？新老中心之间会如何互相影响，今天我们就来梳理一下这些问题。| 主播 |肖文杰、约小亚| 嘉宾 |沈从乐，第一财经·新一线城市研究所主编| 时间轴 |01:26 “单一市中心”的传统形象1990年代的中国城市基本就一个市中心地租理论行政中心和商业中心重合“火车上拉来的城市”武汉是特例之一04:50 中国新的城市中心是怎么来的高规格规划先行的新城重庆观音桥：商业地产塑造的区域性中心深圳南山：高能产业支撑的城市中心行政中心的强牵引14:30 中国城市的N中心布局区分南京：岿然不动的单中心商圈指数是怎么计算的北京从来不是单中心城市双中心城市：新城规划相对较容易实现三中心城市与地理构造挖坑：苏州的两大新城上海：特大城市的多级中心东莞：一个没有市中心的城市34:08 新老中心的互相影响一个很短暂的城市化过程“先说再干”为什么能成功土地财政的重要推动真的是摊大饼吗？老中心的空心化与城市更新《商业就是这样》鼓起勇气开设听友群啦。欢迎添加节目同名微信，加入听友群，一起讨论有意思的商业现象。微信号：thatisbiz为了营造更好的讨论环境，我们准备了两个小问题，请在添加微信后回答：1，你最喜欢《商业就是这样》的哪期节目？为什么？2，你希望听到《商业就是这样》聊哪个话题？期待与你交流！| 后期制作 |秋秋| 收听方式 |你可以通过小宇宙播客App、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ音乐、荔枝、汽水儿等平台收听节目。| 认识我们 |微信公众号：第一财经YiMagazine联系我们：
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39:39
Vol.185 小宇宙就是这样
聊创业公司是一件挺难的事，因为它所处的市场和它自身往往变化迅猛，再加上数据有限，往往难以做出准确的勾勒；如果这家创业公司是一个内容社区，那么难度会更大一些；如果这个内容社区我们自己也参与其中，那就难上加难。本期节目，我们就尝试挑战一下，聊一聊小宇宙和播客的生意。10月，小宇宙举办了首次线下活动“小宇宙播客漫游日”，COO芒芒和她的同事策划并负责了整个项目。我们从这次活动切入，谈了三个话题：1）小宇宙为什么要做一次线下品牌活动；2）播客作为一个媒介的商业化价值；3）小宇宙作为一个创业公司的经营现状。更正：09:55 处“线上的讨论量是2500万”，应为“线上的讨论量为5000万”。| 主播 |肖文杰、约小亚| 嘉宾 |芒芒，小宇宙COO| 时间轴 |02:43 小宇宙漫游日：一场线下市场品牌活动线下活动两年前就有这个想法，但为什么今年做？ 小宇宙漫游日的KPI线下活动的两个产品策略团队特质：“偏要勉强”27:08 2024年播客广告投放观察开始有品牌把播客纳入长期投放策略之中播客投放决策的周期大大缩短“希望听友多多升职”小宇宙为什么要做MCN追光平台上两成的合作是创作者首次接单45:15 创作者能从播客上赚钱了吗播客不能赚大钱，但能作为不错的副业播客并不是没有“效”付费节目：主播别有“不配得感”单集10元是个价格门槛60:14 小宇宙作为一家创业公司的经营现状媒介权益为主，付费抽成较低内容社区的增长问题用户规模现状与天花板那些名人做播客的幕后小宇宙的壁垒究竟是什么团队本身的气质与破圈| 延伸资料 |第一财经YiMagazine，《专访小宇宙COO：2022年，中文播客的生态有哪些新进化？》第一财经YiMagazine，《中文播客，正在蓬勃生长》《商业就是这样》鼓起勇气开设听友群啦。欢迎添加节目同名微信，加入听友群，一起讨论有意思的商业现象。微信号：thatisbiz为了营造更好的讨论环境，我们准备了两个小问题，请在添加微信后回答：1，你最喜欢《商业就是这样》的哪期节目？为什么？2，你希望听到《商业就是这样》聊哪个话题？期待与你交流！| 后期制作 |潘鑫| 声音设计 |刘三菜| 收听方式 |你可以通过小宇宙、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝、豆瓣等平台收听节目。| 认识我们 |微信公众号：第一财经 YiMagazine联系我们：
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1:33:03
Vol.184 利用蔚来，也颠覆蔚来
2024年，中国的电动车市场涌现出一批“Model Y挑战者”。2021年，Model Y在特斯拉上海工厂投产，3年过去，它的起售价从最初的33万元讲到25万元以下，虽然已经进入生命周期的后半段，但它依然是中国最畅销的纯电动车，2024年10月，它卖出了超过4万辆。而它的挑战者们瞄准的就是经过Model Y验证的这个细分市场：20万元左右、面向城市家庭用户的纯电SUV。乐道L60就是挑战者中的一个，而它是否能成功，则决定了蔚来这个创业10年的中国电动车公司能否生存下去——乐道是它创办的第二个品牌。与蔚来不同，乐道采取了一套极为实用主义的方法来构建自己的品牌、产品和销售渠道，这种与蔚来的强烈对比也显示出当下中国车市残酷的竞争环境。| 主播 |肖文杰、约小亚| 时间轴 |03:01 蔚来的销量天花板08:27 什么是更显性的卖点？13:32 乐道想讲的价格故事18:39 站在蔚来的肩膀上开店25:55 乐道和蔚来抢生意，要紧吗？| 延伸资料 |Vol.13 为什么有越来越多的电动车开进购物中心Vol.72 蔚来坚持的换电，到底是不是个问题？杰兰路对2024年前三季度新能源车市场销量的分析第一财经YiMagazine，《乐道唯一的考题》第一财经YiMagazine，《对标全球最畅销的Model Y，乐道L60有戏吗？》《商业就是这样》鼓起勇气开设听友群啦。欢迎添加节目同名微信，加入听友群，一起讨论有意思的商业现象。微信号：thatisbiz为了营造更好的讨论环境，我们准备了两个小问题，请在添加微信后回答：1，你最喜欢《商业就是这样》的哪期节目？为什么？2，你希望听到《商业就是这样》聊哪个话题？期待与你交流！| 后期制作 |kk| 声音设计 |刘三菜| 收听方式 |你可以通过小宇宙、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝、豆瓣等平台收听节目。| 认识我们 |微信公众号：第一财经 YiMagazine联系我们：
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