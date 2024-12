许多畅销长销的消费品,本身就是很有价值的产品研发与创新。抛开近期的争议不谈、卫生巾肯定可以进入到这个列表中,因为它显著改善了全世界一半人口的月经期体验,并把这个问题从难以启齿的话题、扭转成了一种可以公开讨论的需求。即使这样,在卫生巾的早期产品历史,以及过去数十年的研发重点中,依然可以发现很多不太对劲的地方。如果说消费品的成功严重依赖于从洞察到产品、再到宣传的转化,那么卫生巾的迭代和推广,在这方面可是走了不少弯路。另外,这两年中国市场热议的“消费分层”,在卫生巾领域其实是持续了几十年的现实。但如果叠加了消费者理念思潮的合流,情况又会完全不同。品牌在质量和标准上的小动作被识破,又快速转化为全社会对于企业责任的讨论。所有做大众生意的公司,可能都要尽快补上这苦涩的一课:它关乎品质、关乎理念,但最终关乎良知。| 主播 |肖文杰、约小亚| 时间轴 |00:47 快消方法论为什么在卫生巾这里失灵了?04:21 生而“中性”的高洁丝品牌09:35 青春期科教片,也是品牌宣传片12:41 卫生巾的突破式创新和渐进式研发18:58 所以……真的没人在意卫生巾长度吗?24:16 如何在中国市场做卫生巾生意33:00 大众消费品的社会责任问题| 延伸资料 |《温柔的力量》中泰证券-卫生巾行业深度报告:八百亿市场的角逐 看王者花落谁家女里女气-《Vol.5 在卫生巾行业做消费者洞察的男人》河崎宏典-日本卫生巾结构和材料的改进及产品细分张华彬-《解密新款护舒宝极护液体材料卫生巾》界面新闻-中国女人1年用掉715亿片,总销售额600亿元,看姨妈巾如何血战到底?Morketing-宝洁杨珊珊:卫生巾在“她”时代如何乘风破浪?月经贫困:为什么月经不应该成为经济负担以及零售商如何提供帮助?Nytimes-It’s Not Just the Tampon Tax: Why Periods Are Political| 后期制作 |刘大哭| 声音设计 |刘三菜| 收听方式 |你可以通过小宇宙、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝、豆瓣等平台收听节目。| 认识我们 |微信公众号:第一财经 YiMagazine联系我们: [email protected]

