Barbz you’re FAMOUS! • Episode 6

May 3rd 2023: Nicki Minaj Discusses the iconic nature of the Barbz and warn them not to fall into clout traps. 🌐WEBSITE: https://thatbarbdre.univer.se 💰CASHAPP: http://cash.app/$DrecoMinaj 📷Instagram: http://Instagram.com/ThatBarbDre 🪺Twitter: http://Twitter.com/ThatBarbDre BUY & STREAM ‘WTF’ W/ Nicki Minaj 🫐Official Video: https://youtu.be/MM1wJ2bMPhQ ———————————————————————— BUY & STREAM Pound Town 2 (With Nicki Minaj) 🍓ITunes Explicit: https://music.apple.com/us/album/pound-town-2-single/1689447243 🌶️Lyric Video: https://youtu.be/6PK7ZW4auI4 ———————————————————————— STREAM Kim Petras Alone (With Nicki Minaj) ğŸ‘©ğŸ¼ğŸ‘©ğŸ½â€ğŸŽ¤Audio: https://youtu.be/3rLqhzl7zs4 🧚🏾‍♀️🫀Lyric Video: https://youtu.be/0FduDuyT5uE **BUY ON ITUNES** 👠💋(Explicit) https://music.apple.com/us/album/alone-feat-nicki-minaj-single/1682160922 ———————————————————————— STREAM Ice Spice Princess Diana Ft Nicki Minaj 👩🏽‍🦰🧊Audio: https://youtu.be/Zsa3ZBgsomc ğŸ’ ğŸ½ğŸ§žâ€â™€ï¸Video: https://youtu.be/gMq-I0dejjE **BUY ON ITUNES** 👸🏽👑(Explicit) https://music.apple.com/us/album/princess-diana-feat-nicki-minaj-single/1682185623 ———————————————————————— STREAM Red Ruby Da Sleeze! 🍒Lyric Video https://youtu.be/UQQx9NA65bU 🍉Audiohttps://youtu.be/ToorM-pZYJ4 💋💄Nicki Minaj Red Ruby Da Sleeze ft Sukihana & Lumidee https://youtu.be/c4--i_YiFSo 👹👺Nicki Minaj Red Ruby Da Sleeze ft Sukihana, Busta Rhymes, & Lumidee https://youtu.be/Kgh7Ot1ngow **BUY ON ITUNES** ğŸŽ(Acappella) https://music.apple.com/us/album/red-ruby-da-sleeze-a-cappella-single/1676173751 🍓(Explicit) https://music.apple.com/us/album/red-ruby-da-sleeze-single/1674645834 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/thatbarbdre/message