模型开始抢剪辑师的活，Agent 开始替普通人办事，留给产品经理的工作到底是什么？

中秋这天，四位主理人回到象外空间，从 Opus 5.5 和 Muse 聊起：当模型开始处理材质、节奏、音效与转场，它是在变成更好的工具，还是在跨进创作者的地盘？原来精心设计的 Skill，会不会反而限制新模型的发挥？

Muse 让大家兴奋的不只是模型能力，还有需要时才出现的连接器、一边聊天一边执行的任务、记得住也能划掉的待办事项。普通人想要一个能帮忙的助理，为什么还得先学会 Key、MCP、Skill 和 Session？

后半场聊创业和个人实践：什么时候值得换用开源模型降本？Jev 应该用在哪些场景？当做出软件越来越容易，分发、服务、信任和“人味”，会不会才是更难被替代的部分？

本期录制于 2026 年 9 月 25 日，地点为象外空间。节目包含主理人的使用体验、观点、争论与预测，不代表对相关产品能力的独立验证；涉及市场和公司发展的讨论不构成投资建议。

本期人物

橘子：联合主理人，本期主持。

歸藏：联合主理人。

杨攀：联合主理人。

向阳乔木：联合主理人。

时间轴

00:00 本期精彩片段

01:11 节目片头

02:00 中秋开场与四位主理人自我介绍

02:51 Opus 5.5：宣传片、像素动画与打击感

08:47 从画笔演示到世界模型：理解与创造的边界

11:07 剪辑师的斩杀线？模型与 Skill 的边界

13:11 中秋小猫视频：把音乐、画面和转场一起考虑

15:12 不再只听指令：从执行步骤到理解意图

24:14 创作门槛降低之后，审美与偏好还重要吗

29:30 Muse 与连接器：Agent 会成为新的服务入口吗

33:13 普通人的生活场景，比技术名词更重要

40:08 边聊天边执行：为什么交互体验这么重要

41:56 中国到底有没有 AI 产品经理？

44:53 动态、记忆和待办：纯聊天为什么不够用

50:09 不只是产品设计：资源、成本与平台生态

55:26 随身 Agent 硬件：价值在设备，还是背后的服务？

01:07:14 从开灯到约课：普通人需要怎样的自动化

01:10:10 从 Harvey 聊起：先找到 PMF，再谈模型降本

01:14:36 再谈 Jev：海量、高频与分类判断

01:16:45 每个 Agent 都需要一间房：云电脑与算力需求

01:20:40 卖软件还是交付服务？创作容易，分发更难

01:25:24 为什么还要做播客：信任、声誉与人味

01:28:49 作品不只是 App：从自己的真实社区开始

01:30:50 片尾

相关资料

Claude Opus 5.5 官方发布说明

Muse 官方介绍

System One Models 与 Jev

海辛的中秋小猫视频（即刻原帖）：本期 13:11 讨论的视频。

关于节目

Next Token｜词元之外是一档关注 AI 技术、产品与现实影响的视频播客，同时提供音频版。旗舰栏目 Next Token Weekly，由杨攀、歸藏、橘子和向阳乔木每周圆桌对谈，分享观察、实践与不同判断。

节目主页：nexttoken.tv

本期页面：nexttoken.tv/weekly/004/

社群

欢迎加入 Next Token Discord，分享你的使用体验和不同判断。

制作与致谢

感谢象外空间提供本期录制场地。本期无商业推广。

音乐

“Electric Dreams” / “Origami” — Scott Buckley，依据 CC BY 4.0 使用，已为 Next Token Weekly 剪辑和混音。音乐来源：Scott Buckley Music Library。