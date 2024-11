Monstercat Silk Showcase 777 (Hosted by rshand)

Follow Monstercat Silk on all platforms - https://monster.cat/silk Follow our playlists: https://ffm.bio/monstercat Tracklist 1. Banaati, Dokho & MØØNE - Wildfire [Monstercat Silk] [00:35] 2. Le Youth & Robby East - seven-twenty-four [This Never Happened] [06:06] 3. birø & ALLKNIGHT - Need Some Space [Monstercat Silk] [10:58] 4. KaNa - Flower Of Snow (Shingo Nakamura Remix) [Otographic] [13:32] 5. rshand & Anita Tatlow - Stolen Heart [Monstercat Silk] [19:13] Silk Exclusive: 6. LAR, Fagin & Marg Pappas - Best Thing [Monstercat Silk] [23:45] 7. A.M.R - Outer Space [Monstercat Silk] [27:38] 8. mölly - Feel It All [Colorize] [30:58] 9. rshand - Leave It All [Monstercat Silk] [35:24] 10. rshand - Erased [Monstercat Silk] [38:28] 11. ORACLE & MØØNE - Tether [Monstercat Silk] [42:28] 12. Le Youth, Lane 8 & Jyll - I Will Leave A Light On [This Never Happened] [46:10] Silk Spotlight: 13. rshand - Cityscape [Monstercat Silk] [52:26] 14. mölly & Courtney Storm - The Leap [Colorize] [55:55] Thank you for listening to Monstercat Silk Showcase! Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices