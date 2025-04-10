Find all tracklists here: https://1001.tl/m1cbjmFrom the Amsterdam underground to the world, this is Mau P’s weekly radio show XXX Radio.Follow Mau P to stay up to date with new episodes.
1. JORHAV - BAD BOY (ORIGINAL MIX) [BANDIDOS]2. MANDIZ - CHECK THIS OUT (EXTENDED MIX) [303LOVERS]3. CHRIS DI PERRI - KEEP BACK [DESOLAT]4. FER BR - MOUSY (ORIGINAL MIX) [RAWTHENTIC]5. DETLEF, JHOJHO - GOOD HOOD (MATTHIAS TANZMANN REMIX) [MOAN]6. EAST END DUBS - DANCING WITH YOU (ORIGINAL MIX) [EAST END DUBS]7. CHRIS DI PERRI - REALLY SIMPLE [DESOLAT]8. LEYO, THEIRRY GANZ, EASTTOWN - CIRCUS (ORIGINAL MIX) [CECILLE]9. DISCIP - MIND GAMES (ORIGINAL MIX) [TSZR]10. GREES, BIZZA - NASTY (ORIGINAL MIX) [DPE]11. FER BR - DAANZE (ORIGINAL MIX) [RAWTHENTIC]12. JOE VANDITTI - IT’S THE SOUND [MOOD CHILD]13. JOCELYN BROWN, LUKE ALESSI - CHLOE CAILLET - THE ONE (EXTENDED MIX) [DISORDER]14. BAWRUT - GOOD (ORIGINAL MIX) [PETS RECORDINGS]
--------
58:57
XXX Radio 131
Find all tracklists here: https://1001.tl/m1cbjmFrom the Amsterdam underground to the world, this is Mau P’s weekly radio show XXX Radio.Follow Mau P to stay up to date with new episodes.
1. PROSPA - DON’T STOP (EXTENDED MIX) [CIRCOLOCO]2. NOCAPZ. - AAAAaaaa [SOLID GROOVES RAW]3. D STONE - BANGGG (ORIGINAL MIX) [SEMI DELICIOUS]4. ANGEL HEREDIA, KARRETERO - MY WAY (EXTENDED MIX) [303LOVERS]5. SHARAM JEY, MARCO LYS - SHAKE YOUR (EXTENDED MIX) [TOOLROOM]6. RAFAEL & MISHELL - NAUGHTY [HOT CREATIONS]7. TONY ROMERA, MAX MASH - LOOKING FOR [SOLID GROOVES RAW]8. AJ CHRISTOU - PATIENCE [CROSSTOWN REBELS]9. D STONE - TALKING ABOUT (ORIGINAL MIX) [SEMI DELICIOUS]10. AJ CHRISTOU - DESIRE [CROSSTOWN REBELS]11. LENNY KRAVITZ - LET IT RIDE (JAMIE JONES REMIX) [BMG]12. KIRKI - TRUTH [GROOVE MOTIVE]13. RAFAEL, NARIMAN FT. ELIZA LEGZDINA - ANOTHER DIMENSION [HOT CREATIONS]14. JONATHAN - WHAT IT IS (ORIGINAL MIX) [DIYNAMIC]
--------
57:45
XXX Radio 130
Find all tracklists here: https://1001.tl/m1cbjmFrom the Amsterdam underground to the world, this is Mau P’s weekly radio show XXX Radio.Follow Mau P to stay up to date with new episodes.
1. 00:20 DUZA - GOOD SPIRIT (EXTENDED MIX) [303LOVERS]2. 05:55 ANTSS - WAIT A MINUTE [HOTRAX]3. 11:35 MARCO TROPEANO - LET’S COUNT (ORIGINAL MIX) [MOAN]4. 16:00 REELOW - LA TINA (ORIGINAL MIX) [GETBUSY]5. 20:15 GOOSEY, DOPE EARTH ALIEN - FUNKY SHIT (ORIGINAL MIX) [HOT CREATIONS]6. 24:50 ANTSS - VERBENA [HOTRAX]7. 30:05 GOOSEY - TO THE BASS (ORIGINAL MIX) [HOT CREATIONS]8. 35:05 BIZZA - GUT SHEY (ORIGINAL MIX) [THUNDR]9. 39:10 CHRIS DI PERRI - SUNSIDE [CLU RECS]10. 40:15 KOLTER - INFINITE SLAMMIN (ORIGINAL MIX) [ROSSI.HOMEGRXWN]11. 47:10 CHRIS DI PERII - GANGSTER LEVEL [CLU RECS]12. 52:10 REELOW - GROOVA OR HOOVA (ORIGINAL MIX) [GETBUSY]
--------
58:18
XXX Radio 129
Find all tracklists here: https://1001.tl/m1cbjmFrom the Amsterdam underground to the world, this is Mau P’s weekly radio show XXX Radio.Follow Mau P to stay up to date with new episodes.
1. 00:20 TRACE - DETOX [HELLBENT]2. 05:10 NACHO SCOPPA - HIP HOP (ORIGINAL MIX) [ISSUES]3. 08:40 VOLAC - ENEMIES [REPOPULATE MARS]4. 12:05 UNKNOWN7 - CHANGE MY LIFE (ORIGINAL MIX) [MOAN]5. 16:20 GABSS - ARCADE [MOOD CHILD]6. 21:30 SAPIAN - SMOKE MF’S [REVIVAL]7. 24:10 SPENCER BROWN - OFFSIDES (EXTENDED MIX) [HIGHER GROUND]8. 28:40 PEDROZ, THI CALISTA - MY TEAM (EXTENDED MIX) [BLACK BOOK]9. 31:50 NACHO SCOPPA - 480 (ORIGINAL MIX) [ISSUES]10. 36:50 MENDO, YVAN GENKINS - BRAIN (ORIGINAL MIX) [DEEPERFECT]11. 40:20 TRACE & REENDAY - DAYS BACK [HELLBENT]12. 43:55 CASTION, BLOW (ITA) - TEMAZO (ORIGINAL MIX) [CLARRISE]13. 47:40 DISCIP - MIND GAMES [THREE SIX ZERO RECORDINGS]14. 51:35 KOZLOW - HORNY ’98 (KOZLOW’S HORNY ON MAIN DUB) [ANTHR FCKNG LABEL]
--------
57:00
XXX Radio 128
Find all tracklists here: https://1001.tl/m1cbjmFrom the Amsterdam underground to the world, this is Mau P’s weekly radio show XXX Radio.Follow Mau P to stay up to date with new episodes.
1. 00:20 DAVIDE SQUILLACE, BASTI GRUB FEAT. JULIAN SMITH - LET’S GO DEEP (RAGIE BAN & ENNE REMIX) [REVIVAL]2. 05:15 VOLAC - MONEY CHECK (EXTENDED MIX) [MIRAGE MUSIC]3. 09:45 ROB STILLEKENS - IT’S FABULOUS [LTF RECORDS]4. 15:00 PAPII GAVII - JUST BLAZE (EXTENDED MIX) [303LOVERS]5. 19:10 MASON COLLECTIVE - PARTY JUMPIN’ [MVSON RECORS]6. 23:40 REELOW - GROOVE OR HOOVA [GETBUSY]7. 28:10 JOE VANDITTI - WATCHA GONNA DO (ORIGINAL MIX) [IBIZA TALENTS RECORDS]8. 33:15 JAMES POOLE - ONE WISH [REVIVAL]9. 36:30 JORHAV - BE SEXY (ORIGINAL MIX) [KNEE DEEP IN SOUND]10. 40:50 ANDREW AZARA - COSMIC GIRL (ORIGINAL MIX) [CECILLE]11. 45:15 CREWCUTZ - BEAT DIVISION [SHOUT! LABEL]12. 48:50 ROB STILLEKENS - HOLLYWOOD GOOD [LTF RECORDS]13. 52:45 BLACKCHILD (ITA) - NOTHING BETTER THAN MUSIC (EXTENDED MIX) [DEFECTED]