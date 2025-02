🤔 Question : Est-ce qu’on pourrait (vraiment) remettre au premier plan les compétences pour évaluer les candidats ?🎙️ La réponse avec l’inspirante @Leïla Maidane dans cet épisode du #Moutonà5Pattes avec en bonus sa vision affutée du recrutement, de l’état du marché du travail et de la situation actuelle en Belgique. 🇧🇪💡 Son parcours inspirant a donné naissance à une initiative innovante, une plateforme répondant aux défis des jeunes sur le marché du travail. Explorez son voyage personnel et découvrez la clé de l'importance des compétences et de l’enjeu de les faire reconnaitre à leur juste valeur, peu importe le diplôme. 💪Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Je n’aurai pas pu mieux le dire : “Nous vivons dans un océan d’informations et un désert de feedback”. C’est le constat de Stéphane Moriou, chercheur, consultant et auteur d’un livre dédié au sujet. Alors, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le feedback. Sérieusement ! Vous êtes probablement à côté de la plaque. Ce terme est souvent galvaudé et, soyons honnêtes, généralement associé à la critique et au jugement. Bref, pas super positif, hein ? 😒🎙️ Dans cet épisode du Mouton à 5 Pattes, nous faisons un 180° sur le feedback pour explorer son véritable potentiel avec Stéphane. Vous ne verrez plus jamais le feedback de la même manière.Cliquez, regardez, écoutez, et révolutionnez vos interactions !Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Chez Gentis, nous croyons que le recrutement est une collaboration humaine avant tout. Dans cet épisode de Le Mouton à Cinq Pattes, nous échangeons avec Lucie Peyrot, une consultante brillante qui a su transformer ses ambitions en réalité. Lucie partage son parcours, de ses débuts en tant que junior en 2022 à son rôle actuel à Dubaï, où elle incarne la résilience, la curiosité et la capacité d'adaptation dans un environnement multiculturel. Découvrez ce qui l'a poussée à choisir le recrutement, les défis qu'elle a relevés en début de carrière, et les clés de son succès, comme l’importance du relationnel et de l’écoute. Lucie nous parle également de son expérience d’expatriation, de la transition entre différents marchés, et des leçons apprises tout au long de son aventure. Cet épisode, riche en conseils et en authenticité, saura inspirer et motiver ceux qui envisagent une carrière dans le recrutement ou qui rêvent d’expatriation. Abonnez-vous maintenant https://www.youtube.com/@StephanieReniers Pour en savoir plus, rendez-vous sur 👉https://www.gentis.com/en Suivez-nous sur👇 ✅LinkedIn: 👉https://www.linkedin.com/in/stephaniereniers/ ✅Instagram: 👉 https://www.instagram.com/stephanie_reniers/ ✅TikTok: 👉 https://www.tiktok.com/@stephanie.reniers#StephanieReniers #RecruitmentJourney #LifeInDubai #ExpatLife #CareerSuccess#GentisLife #BuildingABrand #Leadership #RH #Talents #AdrienVicard #EntrepriseFrançaise #InnovationRH #CultureDEntreprise #Employabilité #DéveloppementDesRH #PodcastEntrepriseHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

« Le Mouton à 5 pattes » by Gentis, traite de l’actualité du monde du recrutement, des sujets qui vous intéressent et qui vous captivent. Chefs d’entreprise, Professionnels de la fonction RH, étudiants, ou candidats à la recherche d’emploi, ce podcast est fait pour vous ! Nous aurons l’occasion d’accueillir des intervenants de qualité pour discuter des problématiques liées au recrutement, des tendances du marché, mais également d’échanger sur les expériences personnelles vécues dans le monde du travail sous forme de témoignages ou d’histoires insolites. Le mouton à 5 pattes vous promet des conseils, des bonnes pratiques, à appliquer dans votre quotidien, mais aussi des débats riches et animés. RDV chaque mercredi pour une nouvelle thématique. Ce podcast est animé par Stéphanie Reniers, CEO de Gentis Recruitment. Gentis Recruitment, c’est l’agence de recrutement Belge qui recrute avec passion, en plaçant le candidat et le client au cœur de ses préoccupations. Présente en Belgique, en France, au Maroc et à Dubaï, Gentis Recruitment tire sa force de sa multiculturalité. Comprendre votre besoin pour vous guider vers le meilleur choix pour votre avenir. Suivez nous dès à présent sur LinkedIn, Facebook et Instagram, et n’hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour être au courant de toute l’actualité liée au monde du recrutement. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

