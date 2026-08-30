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95 episodes
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00:04 从几十万元到万亿负债：恒大的故事，究竟是怎么转起来的？
00:43 房地产市场止跌了吗？从许家印一审被判无期聊起。
02:19 从河南农村到钢铁厂：许家印的早年经历与南下创业。
04:41 初入房地产、一个项目赚两亿，以及那次没谈成的加薪。
07:26 恒大成立：几十万元如何启动金碧花园，并在开盘当天售罄。
11:02 利润率不重要，周转速度才重要：恒大把房地产做成“快消品”。
12:54 预售制从何而来，又如何成为房地产高杠杆扩张的基础。
16:07 预售资金监管留下缝隙，恒大开始在广州迅速做大。
18:29 “三年再造20个恒大”：全国拿地、疯狂扩张与债务融资。
20:39 2008年上市失败、现金流告急，以及香港富豪圈的救命钱。
21:37 连打三个月牌不谈融资：许家印如何敲开香港资本圈。
22:51 香港上市之后，规模、信用与融资形成不断加速的飞轮。
25:28 标准化“造汉堡”：下沉三四线后，恒大对资金越来越饥渴。
26:39 美元债与永续债：高息“氧气瓶”和藏在报表后的债务。
30:52 2017年的巅峰：世界500强、中国首富与“房价只涨不跌”。
32:40 砸钱搞足球：世界级外援、中超七连冠和“513”奖金制度。
36:37 放弃四千万广告费推冰泉，恒大的跨界野心全面展开。
39:44 上万条制度、重奖重罚与末位淘汰：恒大的军事化管理。
41:08 冰泉、粮油、汽车、金融和财富：多元化其实也是融资故事。
43:21 商票、员工理财与合作开发，恒大的融资工具越来越隐蔽。
44:26 1300亿元战略投资与借壳上市：一场带着对赌协议的豪赌。
45:08 “房住不炒”改变风向，恒大却仍相信自己什么都能搞定。
46:46 7232亿元销售额对上1.95万亿负债：“世界第一房企”的另一面。
47:50 三条红线是什么？为什么恒大偏偏三条全部踩中。
50:25 借壳失败、战投到期，千亿危机如何用饭局和协议暂时化解。
53:02 恒大财富无法兑付：员工、业主和高息理财被绑上同一条船。
56:53 商票如何变成隐形负债，又把风险传给上下游供应商。
01:00:40 2057亿元商票集中到期，拒付引发产业链连锁反应。
01:02:08 从供应商倒闭到工地停摆，金融危机最终变成保交楼危机。
01:03:09 2.38万亿负债、六千多亿未交楼房款，以及只有大门的楼盘。
01:05:32 退市、资不抵债与清盘：恒大的信用飞轮彻底反转。
01:06:32 从预售、高周转到交叉违约，回看这场持续三十年的风险积累。
01:08:15 如果回到十年前，你会相信恒大有一天会破产吗？
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- 2026年7月25日，国家市场监管总局对携程开出 51.79亿元罚没单，其中包括16.58亿元违法所得没收，以及35.21亿元罚款。
这不仅是在线旅游行业反垄断第一案，也是平台经济监管史上的一次标志性事件。
但问题来了：
一家曾经改变中国旅游方式、帮助无数人方便订酒店订机票的互联网巨头，为什么会走到今天？
本期节目，我们从51.79亿罚单出发，回顾携程27年的创业史：
从1999年“四君子”创业，到纳斯达克上市；
从“鼠标+水泥”的创新模式，到收购扩张建立旅游帝国；
从用户心中的旅行神器，到商家眼中的流量巨头。
一家公司的成功，如何一步步变成它最大的约束？
本期看点：
01:30 51.79亿罚单到底有多重？
为什么这次处罚和过去互联网巨头罚款完全不同？
35.21亿罚款对应7.5%销售额意味着什么？
为什么“没收违法所得”比罚款更加值得关注？
04:30 携程为什么会成为监管重点？
国内在线酒店预订市场超过50%的市场份额意味着什么？
平台经济中的“超级入口”如何形成？
从流量优势到市场支配地位，只差了一步什么？
05:40 一家民宿老板的困局：携程如何掌控流量？
“特牌酒店”的独家合作模式
“金牌酒店”的全网最低价要求
技术调价、限流、摘牌背后的平台力量
12:00 消费者真的只是赢家吗？
为什么商家被限制，消费者未必真正受益？
价格、退改签、大数据背后的信息不对称
平台效率和平台权力之间的边界在哪里？
15:00 携程四君子：一个中国互联网创业梦幻组合
梁建章：技术与商业模式设计者
季琦：执行力之王，连续打造如家、汉庭、华住
沈南鹏：资本传奇，打造红杉中国
范敏：旅游行业老兵，推动携程帝国成长
20:00 1999年的创业故事：携程为什么会诞生？
一次旅行中的痛点，如何变成商业机会？
中国互联网早期的创业环境
从150平方米办公室开始的携程故事
25:00 “鼠标+水泥”：携程真正的商业秘密
为什么携程没有选择纯互联网路线？
如何通过收购传统订房中心获得酒店资源？
线上流量与线下服务如何结合？
30:00 从创业公司到纳斯达克明星
非典危机下，携程如何逆势生存？
2003年登陆纳斯达克的传奇时刻
为什么投资人愿意相信这家公司？
32:00 从猎豹到大象：携程战略转型的得与失
为什么互联网公司开始变重？
服务能力是否最终变成成本负担？
线下资源和互联网效率之间的矛盾
40:00 收购大战：携程如何建立旅游帝国？
收购去哪儿、艺龙背后的战略逻辑
为什么旅游行业最终形成巨头格局？
规模优势如何成为护城河，也成为监管压力？
55:00 携程未来：一纸罚单之后，它会改变什么？
平台企业如何重新寻找增长空间？
监管、商业模式和用户体验之间如何平衡？
携程还能不能重新成为一家伟大的互联网公司？
本期一句话总结：
携程的故事，是中国互联网最经典的商业案例之一：它证明了平台可以改变一个行业，也提醒所有巨头——当流量成为权力，成功本身也可能成为最大的风险。
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- 2026 美加墨世界杯比赛过半了。球队变多，比赛变多，冷门也会变多。
这一期，我们不聊怎么看球，而是借世界杯这件全世界都看得懂的事，讲一个很多人一听就头大的金融工具：期权。
从古希腊哲学家泰勒斯的榨油机故事，到世界杯门票里的 Call 和 Put；从巴菲特、段永平的期权操作，到马克·库班的 57 亿美元保卫战；再到 GameStop、LTCM 和塔勒布的黑天鹅思维。
听完你会发现，期权并不只是交易工具，它更像是一种面对不确定世界的思维方式。
本期片尾曲也是AI制作，回头我把链接放评论区，喜欢的听友自行下载。
另外本期还有听友福利，活动价格已更新截至止7月31日
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时间轴
00:00 开场：为什么用世界杯讲期权？
2026 美加墨世界杯、48 支球队、104 场比赛，冷门注定会更多。足球世界里的不确定性，正好是理解期权最好的入口。
03:20 期权不是华尔街发明的？
从古希腊哲学家泰勒斯讲起：他没有买下榨油机，而是用一笔小定金，锁定了未来榨油机的使用权。这就是期权最早的雏形。
08:00 权利金：花小钱，买未来的选择权
期权的核心不是“必须买”或“必须卖”，而是拥有一个未来可以选择是否执行的权利。判断错了，最多亏掉权利金；判断对了，收益空间可能被放大。
12:30 Call：看涨期权怎么理解？
用世界杯决赛门票举例：你花一笔小钱买优先购票权。如果球队真的打进决赛、门票暴涨，你就赚到了这份权利的价值；如果没进，最多亏掉买权利的钱。
18:00 Put：看跌期权为什么像保险？
如果你已经买了高价决赛票，又担心热门球队提前出局导致票价暴跌，那你可以买一份“保价退票保险”。这就是 Put 的核心：为下跌买保护。
23:30 权利金、时间价值和隐含波动率
博彩公司不是单纯跟你对赌，期权做市商也一样。期权价格背后，除了方向判断，还有时间价值 Theta 和隐含波动率 IV。比赛越接近终场，翻盘希望越少；悬念越大，保险费越贵。
30:00 巴菲特和段永平：高手如何用期权“打折进货”
巴菲特卖 Put，不是为了赌，而是用自己愿意接受的价格设好买入条件。段永平也常用类似思路：跌了就接盘，没跌就收权利金。
36:00 Covered Call：手里有股票，如何收租金？
如果已经持有股票，又觉得短期上涨空间有限，可以卖出看涨期权收权利金。它像是给持仓收租，但代价是放弃一部分暴涨收益。
40:30 马克·库班的 57 亿美元保卫战
1999 年互联网泡沫前夜，马克·库班卖掉公司拿到雅虎股票，但股票有禁售期。他用 Collar 领口策略给自己的财富上了一道保险：下跌有保护，上涨有上限。
46:00 GameStop：散户如何用期权掀翻华尔街？
GameStop 事件里，散户大量买入 Call，逼迫做市商买入正股对冲，形成伽玛挤压。散户买 Call，做市商买股票；股票上涨，Call 更值钱；做市商继续买，股价继续涨。
51:30 LTCM：最聪明的人为什么也会死在模型里？
长期资本管理公司拥有顶级交易员和诺奖级模型，却在俄罗斯债务违约的黑天鹅中崩溃。金融市场不是纯数学，模型最怕的是尾部风险。
55:00 塔勒布与反脆弱：阳光明媚时买保险
塔勒布的思路是承认世界不可预测，用极低成本买下极端事件发生时的保护和机会。真正的对冲，不是在房子着火后买保险，而是在风平浪静时买伞。
57:30 普通人的期权思维
我们讲期权，不是鼓励大家去交易期权，而是理解一种生活策略：在主业上守住基本盘，在副业、学习、技能和自媒体上不断买入便宜的 Call；同时警惕为了小收益承担毁灭性风险的“裸卖期权”行为。
58:40 结尾：期权是一面镜子
买 Call，是为希望下注；买 Put，是为恐惧买单。真正重要的不是每一次都赢，而是先保证自己不下牌桌。
本期关键词
期权 / Call / Put / 权利金 / 行权价 / 时间价值 / Theta / 隐含波动率 / IV / Sell Put / Covered Call / Collar / Gamma Squeeze / GameStop / LTCM / 黑天鹅 / 反脆弱 / 塔勒布 / 巴菲特 / 段永平 / 马克·库班
风险提示
本期内容仅用于金融知识科普和投资思维讨论，不构成任何投资建议。期权属于高风险金融工具，具有杠杆属性，可能造成本金快速亏损。任何实际交易前，请充分了解产品规则、风险承受能力和自身财务状况。
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- 2026年5月，八部门联合出手整治非法跨境证券期货基金经营活动。
富途、老虎、长桥被推上风口浪尖。
有人担心账户被冻结，有人担心资金无法取回，也有人开始研究香港、新加坡甚至美国开户的新路径。
但这期节目真正想讨论的，并不是“还能不能买美股”。
而是：
当一个普通中国投资者想把资金投向海外时，究竟会遇到什么？
为什么国家允许你每年换5万美元，却不允许你用这笔钱买海外股票？
什么是经常项目？什么是资本项目？
那些年盛极一时的香港开户团、蚂蚁搬家、赡家款、地下钱庄，又是如何运作的？
从2005年人民币汇改，到2015年811汇改；从人民币升值周期，到资金出海潮；从富途老虎的崛起，到今天的监管风暴。
这一期，我们试着站在投资者与监管者两个不同视角，重新理解这场跨境投资大地震。
本期你将听到
02:00 富途、老虎为何遭遇史上最严监管？
08:30 为什么中国投资者如此热衷美股？
15:20 经常项目与资本项目到底有什么区别？
20:05 “蚂蚁搬家”是怎么把钱搬出去的？
24:00 地下钱庄的真实运作模式
29:00 富途、老虎这些年到底踩了哪些红线？
33:20 为什么这次是八部门联合出手？
35:00 如果我今天还想买美股，还有哪些办法？
38:30 香港账户还能不能用？
43:00 新加坡、马来西亚、美国开户可行吗？
50:00 监管真正想解决的问题是什么？
58:00 普通投资者未来该如何进行全球资产配置？
本期关键词
美股｜富途｜老虎证券｜长桥｜海外投资｜外汇管制｜人民币汇率｜资本项目｜经常项目｜香港银行｜新加坡开户｜地下钱庄｜资产配置
主播
麦迪森 × 麦杰克
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