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一劳永逸

麦迪森
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一劳永逸
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95 episodes

  • 一劳永逸

    EP93 眼见恒大起高楼，转眼首富入高墙

    08/30/2026 | 1h 9 mins.
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    00:04 从几十万元到万亿负债：恒大的故事，究竟是怎么转起来的？
    00:43 房地产市场止跌了吗？从许家印一审被判无期聊起。
    02:19 从河南农村到钢铁厂：许家印的早年经历与南下创业。
    04:41 初入房地产、一个项目赚两亿，以及那次没谈成的加薪。
    07:26 恒大成立：几十万元如何启动金碧花园，并在开盘当天售罄。
    11:02 利润率不重要，周转速度才重要：恒大把房地产做成“快消品”。
    12:54 预售制从何而来，又如何成为房地产高杠杆扩张的基础。
    16:07 预售资金监管留下缝隙，恒大开始在广州迅速做大。
    18:29 “三年再造20个恒大”：全国拿地、疯狂扩张与债务融资。
    20:39 2008年上市失败、现金流告急，以及香港富豪圈的救命钱。
    21:37 连打三个月牌不谈融资：许家印如何敲开香港资本圈。
    22:51 香港上市之后，规模、信用与融资形成不断加速的飞轮。
    25:28 标准化“造汉堡”：下沉三四线后，恒大对资金越来越饥渴。
    26:39 美元债与永续债：高息“氧气瓶”和藏在报表后的债务。
    30:52 2017年的巅峰：世界500强、中国首富与“房价只涨不跌”。
    32:40 砸钱搞足球：世界级外援、中超七连冠和“513”奖金制度。
    36:37 放弃四千万广告费推冰泉，恒大的跨界野心全面展开。
    39:44 上万条制度、重奖重罚与末位淘汰：恒大的军事化管理。
    41:08 冰泉、粮油、汽车、金融和财富：多元化其实也是融资故事。
    43:21 商票、员工理财与合作开发，恒大的融资工具越来越隐蔽。
    44:26 1300亿元战略投资与借壳上市：一场带着对赌协议的豪赌。
    45:08 “房住不炒”改变风向，恒大却仍相信自己什么都能搞定。
    46:46 7232亿元销售额对上1.95万亿负债：“世界第一房企”的另一面。
    47:50 三条红线是什么？为什么恒大偏偏三条全部踩中。
    50:25 借壳失败、战投到期，千亿危机如何用饭局和协议暂时化解。
    53:02 恒大财富无法兑付：员工、业主和高息理财被绑上同一条船。
    56:53 商票如何变成隐形负债，又把风险传给上下游供应商。
    01:00:40 2057亿元商票集中到期，拒付引发产业链连锁反应。
    01:02:08 从供应商倒闭到工地停摆，金融危机最终变成保交楼危机。
    01:03:09 2.38万亿负债、六千多亿未交楼房款，以及只有大门的楼盘。
    01:05:32 退市、资不抵债与清盘：恒大的信用飞轮彻底反转。
    01:06:32 从预售、高周转到交叉违约，回看这场持续三十年的风险积累。
    01:08:15 如果回到十年前，你会相信恒大有一天会破产吗？

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  • 一劳永逸

    EP92 算力狂想曲，我在AI工厂的奇遇

    08/09/2026 | 28 mins.
    做了一个噩梦，赶紧发一下， 本来觉得想删除了，听友都说留个纪念。那就放着吧。

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  • 一劳永逸

    EP91 订房订票定江山，携程51亿为傲慢买单

    07/29/2026 | 1h 14 mins.
    2026年7月25日，国家市场监管总局对携程开出 51.79亿元罚没单，其中包括16.58亿元违法所得没收，以及35.21亿元罚款。
    这不仅是在线旅游行业反垄断第一案，也是平台经济监管史上的一次标志性事件。
    但问题来了：
    一家曾经改变中国旅游方式、帮助无数人方便订酒店订机票的互联网巨头，为什么会走到今天？
    本期节目，我们从51.79亿罚单出发，回顾携程27年的创业史：
    从1999年“四君子”创业，到纳斯达克上市；
    从“鼠标+水泥”的创新模式，到收购扩张建立旅游帝国；
    从用户心中的旅行神器，到商家眼中的流量巨头。
    一家公司的成功，如何一步步变成它最大的约束？
    本期看点：
    01:30 51.79亿罚单到底有多重？
    为什么这次处罚和过去互联网巨头罚款完全不同？

    35.21亿罚款对应7.5%销售额意味着什么？

    为什么“没收违法所得”比罚款更加值得关注？

    04:30 携程为什么会成为监管重点？
    国内在线酒店预订市场超过50%的市场份额意味着什么？

    平台经济中的“超级入口”如何形成？

    从流量优势到市场支配地位，只差了一步什么？

    05:40 一家民宿老板的困局：携程如何掌控流量？
    “特牌酒店”的独家合作模式

    “金牌酒店”的全网最低价要求

    技术调价、限流、摘牌背后的平台力量

    12:00 消费者真的只是赢家吗？
    为什么商家被限制，消费者未必真正受益？

    价格、退改签、大数据背后的信息不对称

    平台效率和平台权力之间的边界在哪里？

    15:00 携程四君子：一个中国互联网创业梦幻组合
    梁建章：技术与商业模式设计者

    季琦：执行力之王，连续打造如家、汉庭、华住

    沈南鹏：资本传奇，打造红杉中国

    范敏：旅游行业老兵，推动携程帝国成长

    20:00 1999年的创业故事：携程为什么会诞生？
    一次旅行中的痛点，如何变成商业机会？

    中国互联网早期的创业环境

    从150平方米办公室开始的携程故事

    25:00 “鼠标+水泥”：携程真正的商业秘密
    为什么携程没有选择纯互联网路线？

    如何通过收购传统订房中心获得酒店资源？

    线上流量与线下服务如何结合？

    30:00 从创业公司到纳斯达克明星
    非典危机下，携程如何逆势生存？

    2003年登陆纳斯达克的传奇时刻

    为什么投资人愿意相信这家公司？

    32:00 从猎豹到大象：携程战略转型的得与失
    为什么互联网公司开始变重？

    服务能力是否最终变成成本负担？

    线下资源和互联网效率之间的矛盾

    40:00 收购大战：携程如何建立旅游帝国？
    收购去哪儿、艺龙背后的战略逻辑

    为什么旅游行业最终形成巨头格局？

    规模优势如何成为护城河，也成为监管压力？

    55:00 携程未来：一纸罚单之后，它会改变什么？
    平台企业如何重新寻找增长空间？

    监管、商业模式和用户体验之间如何平衡？

    携程还能不能重新成为一家伟大的互联网公司？

    本期一句话总结：
    携程的故事，是中国互联网最经典的商业案例之一：它证明了平台可以改变一个行业，也提醒所有巨头——当流量成为权力，成功本身也可能成为最大的风险。

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  • 一劳永逸

    EP90 从美加墨世界杯看懂期权—华尔街的终极武器

    07/05/2026 | 1h 5 mins.
    2026 美加墨世界杯比赛过半了。球队变多，比赛变多，冷门也会变多。
    这一期，我们不聊怎么看球，而是借世界杯这件全世界都看得懂的事，讲一个很多人一听就头大的金融工具：期权。
    从古希腊哲学家泰勒斯的榨油机故事，到世界杯门票里的 Call 和 Put；从巴菲特、段永平的期权操作，到马克·库班的 57 亿美元保卫战；再到 GameStop、LTCM 和塔勒布的黑天鹅思维。
    听完你会发现，期权并不只是交易工具，它更像是一种面对不确定世界的思维方式。
    本期片尾曲也是AI制作，回头我把链接放评论区，喜欢的听友自行下载。
    另外本期还有听友福利，活动价格已更新截至止7月31日
    1、财新通连续包年产品，专享价 498 元/年
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    2、数据通pro连续包年产品 优享价1518元/年
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    时间轴
    00:00 开场：为什么用世界杯讲期权？
    2026 美加墨世界杯、48 支球队、104 场比赛，冷门注定会更多。足球世界里的不确定性，正好是理解期权最好的入口。
    03:20 期权不是华尔街发明的？
    从古希腊哲学家泰勒斯讲起：他没有买下榨油机，而是用一笔小定金，锁定了未来榨油机的使用权。这就是期权最早的雏形。
    08:00 权利金：花小钱，买未来的选择权
    期权的核心不是“必须买”或“必须卖”，而是拥有一个未来可以选择是否执行的权利。判断错了，最多亏掉权利金；判断对了，收益空间可能被放大。
    12:30 Call：看涨期权怎么理解？
    用世界杯决赛门票举例：你花一笔小钱买优先购票权。如果球队真的打进决赛、门票暴涨，你就赚到了这份权利的价值；如果没进，最多亏掉买权利的钱。
    18:00 Put：看跌期权为什么像保险？
    如果你已经买了高价决赛票，又担心热门球队提前出局导致票价暴跌，那你可以买一份“保价退票保险”。这就是 Put 的核心：为下跌买保护。
    23:30 权利金、时间价值和隐含波动率
    博彩公司不是单纯跟你对赌，期权做市商也一样。期权价格背后，除了方向判断，还有时间价值 Theta 和隐含波动率 IV。比赛越接近终场，翻盘希望越少；悬念越大，保险费越贵。
    30:00 巴菲特和段永平：高手如何用期权“打折进货”
    巴菲特卖 Put，不是为了赌，而是用自己愿意接受的价格设好买入条件。段永平也常用类似思路：跌了就接盘，没跌就收权利金。
    36:00 Covered Call：手里有股票，如何收租金？
    如果已经持有股票，又觉得短期上涨空间有限，可以卖出看涨期权收权利金。它像是给持仓收租，但代价是放弃一部分暴涨收益。
    40:30 马克·库班的 57 亿美元保卫战
    1999 年互联网泡沫前夜，马克·库班卖掉公司拿到雅虎股票，但股票有禁售期。他用 Collar 领口策略给自己的财富上了一道保险：下跌有保护，上涨有上限。
    46:00 GameStop：散户如何用期权掀翻华尔街？
    GameStop 事件里，散户大量买入 Call，逼迫做市商买入正股对冲，形成伽玛挤压。散户买 Call，做市商买股票；股票上涨，Call 更值钱；做市商继续买，股价继续涨。
    51:30 LTCM：最聪明的人为什么也会死在模型里？
    长期资本管理公司拥有顶级交易员和诺奖级模型，却在俄罗斯债务违约的黑天鹅中崩溃。金融市场不是纯数学，模型最怕的是尾部风险。
    55:00 塔勒布与反脆弱：阳光明媚时买保险
    塔勒布的思路是承认世界不可预测，用极低成本买下极端事件发生时的保护和机会。真正的对冲，不是在房子着火后买保险，而是在风平浪静时买伞。
    57:30 普通人的期权思维
    我们讲期权，不是鼓励大家去交易期权，而是理解一种生活策略：在主业上守住基本盘，在副业、学习、技能和自媒体上不断买入便宜的 Call；同时警惕为了小收益承担毁灭性风险的“裸卖期权”行为。
    58:40 结尾：期权是一面镜子
    买 Call，是为希望下注；买 Put，是为恐惧买单。真正重要的不是每一次都赢，而是先保证自己不下牌桌。
    本期关键词
    期权 / Call / Put / 权利金 / 行权价 / 时间价值 / Theta / 隐含波动率 / IV / Sell Put / Covered Call / Collar / Gamma Squeeze / GameStop / LTCM / 黑天鹅 / 反脆弱 / 塔勒布 / 巴菲特 / 段永平 / 马克·库班
    风险提示
    本期内容仅用于金融知识科普和投资思维讨论，不构成任何投资建议。期权属于高风险金融工具，具有杠杆属性，可能造成本金快速亏损。任何实际交易前，请充分了解产品规则、风险承受能力和自身财务状况。

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  • 一劳永逸

    EP89 海外券商大地震，跨境投资新时代

    06/07/2026 | 1h 5 mins.
    2026年5月，八部门联合出手整治非法跨境证券期货基金经营活动。
    富途、老虎、长桥被推上风口浪尖。

    有人担心账户被冻结，有人担心资金无法取回，也有人开始研究香港、新加坡甚至美国开户的新路径。
    但这期节目真正想讨论的，并不是“还能不能买美股”。
    而是：
    当一个普通中国投资者想把资金投向海外时，究竟会遇到什么？
    为什么国家允许你每年换5万美元，却不允许你用这笔钱买海外股票？
    什么是经常项目？什么是资本项目？
    那些年盛极一时的香港开户团、蚂蚁搬家、赡家款、地下钱庄，又是如何运作的？
    从2005年人民币汇改，到2015年811汇改；从人民币升值周期，到资金出海潮；从富途老虎的崛起，到今天的监管风暴。
    这一期，我们试着站在投资者与监管者两个不同视角，重新理解这场跨境投资大地震。
    本期你将听到
    02:00 富途、老虎为何遭遇史上最严监管？
    08:30 为什么中国投资者如此热衷美股？
    15:20 经常项目与资本项目到底有什么区别？
    20:05 “蚂蚁搬家”是怎么把钱搬出去的？
    24:00 地下钱庄的真实运作模式
    29:00 富途、老虎这些年到底踩了哪些红线？
    33:20 为什么这次是八部门联合出手？
    35:00 如果我今天还想买美股，还有哪些办法？
    38:30 香港账户还能不能用？
    43:00 新加坡、马来西亚、美国开户可行吗？
    50:00 监管真正想解决的问题是什么？
    58:00 普通投资者未来该如何进行全球资产配置？
    本期关键词
    美股｜富途｜老虎证券｜长桥｜海外投资｜外汇管制｜人民币汇率｜资本项目｜经常项目｜香港银行｜新加坡开户｜地下钱庄｜资产配置
    主播
    麦迪森 × 麦杰克
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    如果给你一个合法且合规的机会，你会把多少资产配置到海外市场？

    温馨提示：本期内容为信息分享与观点交流，不构成任何投资建议。涉及外汇与跨境投资，请务必通过合法合规渠道操作。

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我们相信，好的金融内容，不该只有数字和术语， 它也可以是故事，是日常，是你下班后路过便利店听见的那点人生经验。 "一劳永逸" 想做的是把金融和职场说得像朋友聊天一样自然 [更新频率/事件] 双周更: 周日晚间十点更新 ▶️同步更新：苹果播客/喜马拉雅/网易云音乐/荔枝FM/QQ音乐/豆瓣播客/蜻蜓FM/Youtube/spotify/虎扑播客
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Generated: 9/4/2026 - 7:58:51 AM
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