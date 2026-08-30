2026 美加墨世界杯比赛过半了。球队变多，比赛变多，冷门也会变多。

这一期，我们不聊怎么看球，而是借世界杯这件全世界都看得懂的事，讲一个很多人一听就头大的金融工具：期权。

从古希腊哲学家泰勒斯的榨油机故事，到世界杯门票里的 Call 和 Put；从巴菲特、段永平的期权操作，到马克·库班的 57 亿美元保卫战；再到 GameStop、LTCM 和塔勒布的黑天鹅思维。

听完你会发现，期权并不只是交易工具，它更像是一种面对不确定世界的思维方式。

本期片尾曲也是AI制作，回头我把链接放评论区，喜欢的听友自行下载。

另外本期还有听友福利，活动价格已更新截至止7月31日

1、财新通连续包年产品，专享价 498 元/年

优惠券链接：

https://cchuodong.caixin.com/market/ms/cx_forward.html?activitycode=JSIZ2O2W

2、数据通pro连续包年产品 优享价1518元/年

优惠券链接：

https://cchuodong.caixin.com/market/ms/cx_forward.html?activitycode=4NVAEXL4



时间轴

00:00 开场：为什么用世界杯讲期权？

2026 美加墨世界杯、48 支球队、104 场比赛，冷门注定会更多。足球世界里的不确定性，正好是理解期权最好的入口。

03:20 期权不是华尔街发明的？

从古希腊哲学家泰勒斯讲起：他没有买下榨油机，而是用一笔小定金，锁定了未来榨油机的使用权。这就是期权最早的雏形。

08:00 权利金：花小钱，买未来的选择权

期权的核心不是“必须买”或“必须卖”，而是拥有一个未来可以选择是否执行的权利。判断错了，最多亏掉权利金；判断对了，收益空间可能被放大。

12:30 Call：看涨期权怎么理解？

用世界杯决赛门票举例：你花一笔小钱买优先购票权。如果球队真的打进决赛、门票暴涨，你就赚到了这份权利的价值；如果没进，最多亏掉买权利的钱。

18:00 Put：看跌期权为什么像保险？

如果你已经买了高价决赛票，又担心热门球队提前出局导致票价暴跌，那你可以买一份“保价退票保险”。这就是 Put 的核心：为下跌买保护。

23:30 权利金、时间价值和隐含波动率

博彩公司不是单纯跟你对赌，期权做市商也一样。期权价格背后，除了方向判断，还有时间价值 Theta 和隐含波动率 IV。比赛越接近终场，翻盘希望越少；悬念越大，保险费越贵。

30:00 巴菲特和段永平：高手如何用期权“打折进货”

巴菲特卖 Put，不是为了赌，而是用自己愿意接受的价格设好买入条件。段永平也常用类似思路：跌了就接盘，没跌就收权利金。

36:00 Covered Call：手里有股票，如何收租金？

如果已经持有股票，又觉得短期上涨空间有限，可以卖出看涨期权收权利金。它像是给持仓收租，但代价是放弃一部分暴涨收益。

40:30 马克·库班的 57 亿美元保卫战

1999 年互联网泡沫前夜，马克·库班卖掉公司拿到雅虎股票，但股票有禁售期。他用 Collar 领口策略给自己的财富上了一道保险：下跌有保护，上涨有上限。

46:00 GameStop：散户如何用期权掀翻华尔街？

GameStop 事件里，散户大量买入 Call，逼迫做市商买入正股对冲，形成伽玛挤压。散户买 Call，做市商买股票；股票上涨，Call 更值钱；做市商继续买，股价继续涨。

51:30 LTCM：最聪明的人为什么也会死在模型里？

长期资本管理公司拥有顶级交易员和诺奖级模型，却在俄罗斯债务违约的黑天鹅中崩溃。金融市场不是纯数学，模型最怕的是尾部风险。

55:00 塔勒布与反脆弱：阳光明媚时买保险

塔勒布的思路是承认世界不可预测，用极低成本买下极端事件发生时的保护和机会。真正的对冲，不是在房子着火后买保险，而是在风平浪静时买伞。

57:30 普通人的期权思维

我们讲期权，不是鼓励大家去交易期权，而是理解一种生活策略：在主业上守住基本盘，在副业、学习、技能和自媒体上不断买入便宜的 Call；同时警惕为了小收益承担毁灭性风险的“裸卖期权”行为。

58:40 结尾：期权是一面镜子

买 Call，是为希望下注；买 Put，是为恐惧买单。真正重要的不是每一次都赢，而是先保证自己不下牌桌。

本期关键词

期权 / Call / Put / 权利金 / 行权价 / 时间价值 / Theta / 隐含波动率 / IV / Sell Put / Covered Call / Collar / Gamma Squeeze / GameStop / LTCM / 黑天鹅 / 反脆弱 / 塔勒布 / 巴菲特 / 段永平 / 马克·库班

风险提示

本期内容仅用于金融知识科普和投资思维讨论，不构成任何投资建议。期权属于高风险金融工具，具有杠杆属性，可能造成本金快速亏损。任何实际交易前，请充分了解产品规则、风险承受能力和自身财务状况。



在小宇宙查看该单集文稿