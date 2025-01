La Ingobernable. Un podcast sobre Marca España

Download for free in the Play Store

Quinto episodio de La Ingobernable. Comenzamos el nuevo camino con un tema que, seguro, será recurrente y necesario tratar desde muchos ángulos: la educación. Hablamos sobre el manido pacto de la educación pendiente o del papel de los padres y, sobretodo, de cómo la educación es parte clave en la construcción de un país. Empezamos con Gregorio Luri (@GregorioLuri en Twitter), maestro de primaria, doctor de filosofía, profesor de bachillerato y de universidad y licenciado en Ciencias de la Educación. Además, es autor de varios libros sobre diversos temas a cual más interesante y diverso, desde El Cielo Prometido, un ensayo sobre Ramón Mercader, asesino de Trotsky (o más bien sobre su madre) o el más actual y reciente "Prohibido repetir. Una propuesta apasionante para salvar la escuela". Estas son algunas de las citas destacadas del episodio: - Gregorio Luri: Debemos educar bien sin ponernos de acuerdo. Y por eso precisamente, visto que los desacuerdos son obvios, hemos de buscar algún elemento que sustente la copertenencia. decir, alguna cosa en común ha de haber. Lo cual no quiere decir que después no pueda haber disenso sobre eso común. Entonces, ¿dónde buscas los consensos imprescindibles? De dos maneras, una retórica. Buscando, señalando en las leyes, fines de la educación, fines bonitos. Fines bonitos que no comprometen a nada, Y el segundo, buscando terrenos que aparentemente, al menos, sean ideológicamente neutros. - Javier Recuenco: El hecho de que países que estén siendo muy exitosos en términos educativos sean sitios como Singapur o China, que en el fondo son sitios con puño de hierro, donde no se permite esa diversidad de la que estábamos hablando antes en el fondo, es una reflexión un poco triste porque todos estamos de acuerdo en que el mayor grado de libertad posible es adecuado pero si estamos hablando de resultados puros y duros y al final del día PISA será lo que quieras pero es una prueba objetiva de la capacidad de una serie de habilidades dentro del alumnado, termina diciendo que lo que funciona son sitios que tienen una idea, buena o mala, pero que la tienen clara y que la ejecutan y ponen todos los recursos y ponen a todo el país a remar en esa dirección. 🤟🏼 Encuentra más citas destacadas y las referencias del episodio aquí: https://www.laingobernable.org/el-valor-moral-de-la-educacion-con-gregorio-luri/

Sexto de La Ingobernable. Pocas personas en España han significado tanto en eso tan complejo y esquivo como es la publicidad y la comunicación entre marcas. Toni Segarra, reconocido por sus compañeros como el creativo más importante del siglo XX en España cumple las dos. Es creador de anuncios como el mítico Te gusta conducir de BMW, la república independiente de tu casa o el Redecora tu Vida para Ikea. Fundador de la Agencia SCPF que dejó hace unos años, ahora invierte su tiempo en una nueva consultora estratégica de marca llamada Alegre Roca. Con él, hablamos sobre algo que a priori no le encaja con su forma de pensar: un país no puede ser una marca. Desde ahí, creamos una conversación deliciosa sobre cómo podemos comenzar a ver España mejor. O al menos a no criticarnos más. Estas son algunas de las citas destacadas del episodio: Toni Segarra: "Yo creo que somos el único caso en el mundo que se la ha creído y que no solo se la ha creído sino que además la difunde. Hay una buena parte de españoles que se ha creído la leyenda negra y que pide perdón por ser como somos. una cosa asombrosa. Creo que tiene que ver con lo que decía antes, con que nos cuesta mucho admitir que estamos bien, que somos un país que mola, un país estupendo, un país al que todo mundo quiere venir de visita o a vivir, y que está bien, tendremos nuestros fallos, obviamente, y tenemos nuestros problemas, obviamente, pero que estamos muy bien." "Yo creo que no somos un producto. Somos muchos productos... Yo soy un fanático de la gastronomía y seguramente somos el país líder en el mundo, por lo menos en lo que se refiere a gastronomía de alto nivel, que es al final la fórmula 1 de la gastronomía. Pues solo en eso, España es indefinible" "No hay un trabajo relevante que hacer en política. Yo recuerdo que una vez le oí una entrevista a Narcís Serra que decía que en su momento era maravilloso hacer política porque había que reconstruir un país y había casi que dárselo de nuevo. Entonces, lo que tenía que hacer en política era maravilloso y ya lo salían en los libros. Hoy hay que gestionar más o menos un país que funcione bien, que es gobernado sobre todo desde fuera y que no tiene mucho sentido alterado." Javier Recuenco: Yo creo que España todavía es uno de los países que tiene personalidad en un mundo post globalización, donde ya se ha visto que la idea de Fukuyama de que todos somos iguales y al final las diferencias culturales no son tal y el capitalismo tradicional ha ganado la batalla, están surgiendo un montón de contrarrespuestas a ese asunto. 🤟🏼 Encuentra más citas destacadas y las referencias del episodio aquí: https://www.laingobernable.org/spain-sigue-siendo-different-con-toni-segarra

Séptimo de La Ingobernable. Una de las entrevistas que más ilusión nos hacía y no ha defraudado. Escuchante de La Ingobernable, César Astudillo es asesor de innovación "indie", diseñador de presentes y futuros que, hasta cierto punto ejerce de contrapunto perfecto a Javi. Con él, hablamos de marcas, de comunicación y del propósito del propio programa, abordando de forma crítica y constructiva lo que llevamos hecho y lo que nos queda por delante. Estas son algunas de las citas destacadas del episodio: César Astudillo: La palabra símbolo, que viene del griego símbolo, que es un chisme que los latinos lo llaman tesela hospitalis. Y es como una especie de piedra que tiene dos mitades que encajan bien y que tú le das una de las dos mitades a la persona que deseas que vuelva por tu casa, que es bienvenida en tu casa, de modo que cuando ya regresa puedes juntar las dos mitades. O sea, que un símbolo consta de dos partes, el significado y el significante. Entonces, esa dualidad se da en las marcas, porque una marca son dos cosas. En primer lugar, es la huella que tú dejas en otros con tu comportamiento. Es decir, cuando tú golpeas varias veces... te comportas de forma consistente cuando se empieza a poder esperar cosas de ti, la gente empieza a cosas de ti, son la huella de tu comportamiento, bueno, la mezcla de tu comportamiento y la caprichosidad de los demás. Y la otra mitad es los signos que tú creas que intentan aludir a esa huella y que intentan ser como la contraseña o el nemónico o el shortcut que alude a esa huella. Javier Recuenco: Nosotros en ningún momento hemos planteado una discusión sobre la marca España como si fuéramos Safron o una agencia de branding. Estábamos hablando de decir, oye, qué somos de verdad, qué de verdad hay en nosotros, sobre qué cosas se podrían trabajar y luego este tipo de cosas de lo que tú estás planteando. ¿Por qué no puedo trabajar aguas arriba? ¿Por qué me tengo que comer los errores que vienen de arriba? ¿Por qué tengo que ser este tipo de gente que termina comiéndose los marrones? César Astudillo: España es calidad, pero es calidad justo en las antípodas de la ISO 9001. La ISO 9001 es la calidad por la repetición. sea, tú tienes unos procedimientos y los sigues con fidelidad. España es calidad porque trabajamos con ingredientes que vienen de la Tierra con lo mejor que da la Tierra, con las mejores materias primas, y esas materias primas son manipuladas por una persona que se le da fatal seguir procedimientos. Los españoles, esto y las españolas, cuando hacemos cosas extraordinarias, trabajando la madera o trabajando el cuero o lo que sea, o haciendo CPS, ya que sé, tenemos una relación muy conflictiva con lo repetido, con el procedimiento, porque tenemos una relación muy conflictiva con la autoridad. ¿Por qué? Porque se nos da fatal obedecer y se nos da fatal mandar. 🤟🏼 Encuentra más citas destacadas y las referencias del episodio aquí: https://www.laingobernable.org/espacios-seguros-y-odiosos-luteranos-con-cesar-astudillo

