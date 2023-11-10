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硅谷101|中国版
泓君Jane
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失败、背叛、不被理解，硅谷精神领袖一直都不是完美的存在；他们是科学家，创造者，行动派，他们有独立的价值观。《硅谷101》是由驻美媒体人刘泓君Jane发起的访谈节目，与各个领域的实干派聊聊天。这档节目创建的初衷是，听一听这些亲历者与行业一线的人怎么说
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E172｜大选影响下的硅谷：比特币总统、逆行者与反觉醒文化
2024美国大选尘埃落定，特朗普团队正加速组建新政府。从已公布的人事任命看，一个更为鹰派、更加强硬的政府雏形正在显现。特朗普第二次入主白宫将如何影响硅谷和科技行业？本期节目邀请到旅美政治学者、亚洲协会中国分析中心研究助理王浩岚，以及律动BlockBeats副主编Jack，深入讨论比特币持续创新高背后的政策预期，硅谷从传统民主党票仓转向支持共和党的过程，以及Peter Thiel、马斯克等科技大佬的立场转变的深层原因。【招聘启事】《硅谷101》新一轮招聘开启！本轮开放的职位包括视频内容策划，视频后期、深度内容研究员，以及英文视频/播客的主理人等。同时我们还开设了“101人才发展计划”：如果你是大学生或者研究生，欢迎投递我们的实习生职位。具体的职位和招聘流程请参考公众号“硅谷101”，简历请标注好姓名和职位，投递到
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. 期待你的加入！【主播】泓君Jane，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】王浩岚：旅美政治学者，亚洲协会中国分析中心研究助理，《美轮美换》主播熊浩珺Jack：律动BlockBeats副主编，《Web3无名说》主播【你将听到】02:45 税改是共和党的第一目标06:22 乐观的Trump Trade：A16Z发文建议大胆发行Token08:48 加密货币流动性释放：SEC窒息2.0难持续，银行监管给资金松绑15:44 换掉Gary Gensler 和Lina Khan要几个步骤？18:36 新自由主义经济思潮与Lina Khan反垄断来源21:42 逆行者 Peter Thiel：唱反调与加速主义者25:40 特朗普的胜利是全球反建制思潮的延续30:16 出清比特币：Peter Thiel的又一次“逆势而为”33:27 硅谷转向的另一个原因：过度追求多元化和Woke文化的高压36:04 被政治播客影响的大选：Joe Rogan倒向特朗普的心路历程42:56 特朗普还乡团的基本操作：加关税与回迁制造业49:18 缩紧的移民政策会加剧资本与劳动力流动的不匹配54:13 复盘民主党败局：糟糕的经济环境，模糊的政策和立场【相关阅读】忽左忽右：播客如何深度介入美国大选硅谷向右转：彼得·蒂尔、A16Z 与加密货币的政治野望【名词解释】SEC（美国证券交易委员会）：Securities and Exchange Commission 是美国负责监管证券市场的联邦机构，它监督公司财务披露、股票交易、以及防止证券欺诈。CFTC（美国商品期货交易委员会）：Commodity Futures Trading Commission 是美国监管期货和衍生品市场的联邦机构，主要负责防止市场操纵、欺诈以及确保市场的透明性和稳定性。OCC（美国货币监理署）：Office of the Comptroller of the Currency 是美国财政部下属的一个独立机构，负责监管和监督国有银行及外国银行在美分支机构的运营。FDIC（美国联邦存款保险公司）：Federal Deposit Insurance Corporation 是美国的联邦存款保险公司，保障储户在银行倒闭时的存款安全。Joe Rogan：美国著名的播客主持人、喜剧演员、MMA解说员，他的播客《The Joe Rogan Experience》以其直率的采访风格和多样的嘉宾（包括科学家、政治人物等）著称。Lina Khan：美国联邦贸易委员会（FTC）的主席，以其对大型科技公司（如Facebook、亚马逊）的强硬反垄断立场闻名。Gary Gensler：美国证券交易委员会（SEC）现任主席，以推动加密货币市场监管和加强投资者保护闻名。Woke文化：指对社会不公、歧视和不平等的关注和敏感，提倡种族、性别等方面的平等，但也因过度敏感和取消文化（Cancel Culture）而引发争议。DEI（多样性、公平性与包容性）：Diversity, Equity, and Inclusion 是一种组织文化和管理理念，倡导工作场所的多元化、包容性和公平性，致力于减少职场中的不平等，鼓励尊重不同背景的员工。【监制】杜秀【后期】AMEI【BGM】Yellow Light - Arthur BensonInterruption - Craft CaseReviving - Megan Wofford【在这里找到我们】公众号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜YouTube｜Amazon Music联系我们：
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1:00:17
E171｜濒临破产的23andMe与基因检测行业的新旧交替
基因检测曾被视为未来医疗的新蓝海。当23andMe还是资本趋之若鹜的独角兽时，人们兴高采烈地交出自己的唾沫，相信它将引领下一个科技革命。但如今，这家公司不仅市值仅剩巅峰时期的2%，更面临退市风险；另一家明星公司uBiome的两位创始人更因诈骗可能面临千年刑期。这真的是基因检测的终局吗？就在23andMe陨落之际，一批专注垂直领域的新公司正在悄然崛起。据预测，消费级基因检测市场将从2023年的19亿美元增长到2030年的88亿美元。本期节目我们邀请到N1 Life联合创始人与CEO Janice 臧晓羽博士，聊聊基因检测行业的新旧更替，以及为何这个行业骗局层出不穷。本期节目为硅谷101和Airdrop从天而降的串台节目。【主播】泓君Jane，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】Janice Zang臧晓羽博士，N1 Life联合创始人兼CEO，Airdrop从天而降主播【你将听到】02:35 23andMe：靠互联网思维把基因检测的价格打了下来06:21 Ancestry：对自己祖先的好奇心大过于医疗需求08:00 平摊“开机费”：批量测序可以降低单位成本13:25 性感的故事，高昂的成本，平庸的产品：23andME从未盈利16:39 成也数据，败也数据27:54 新一代基因检测公司正在从全面检测转向专精细分33:32 基因检测的新模式：订阅制、个性化、加入增值服务36:51 APOE与阿兹海默症：完全通过基因靶点来诊断疾病还为时尚早41:59 HER2基因：基因检测目前只能应用在有限的领域44:01 第二个Theranos：uBiome的新型骗局56:36 CRISPR对科学的影响不亚于生成式AI58:52 CAS蛋白和Guide RNA：给编辑基因的剪刀装上了眼睛01:01:16 基因治疗的挑战在于准确递送基因编辑器和药物【其他相关信息】Ancestry：全球最大的家谱研究和DNA检测服务公司之一，成立于1983年，拥有数十亿份历史档案记录，其核心业务包括在线家谱研究、DNA检测服务和家谱树制作工具。illumina：专注于开发和销售基因测序仪器及试剂的生物技术公司。成立于1998年，总部位于美国加州，Illumina的产品主要面向科研机构、医院和制药公司，用于基因组学研究和临床应用。NGS（下一代测序）技术是Illumina的核心业务之一，这项技术能够高通量地测序DNA和RNA序列，显著加快基因组学研究的速度，降低成本。NGS被广泛应用于癌症研究、遗传病筛查和微生物组分析等领域。SelfDecode：一家提供基因检测和个性化健康建议的公司，它结合基因数据和人工智能算法，帮助用户分析DNA，生成健康报告，并提供饮食、营养和生活方式的建议。InsideTracker：结合血液检测、DNA分析和生活方式数据，为用户提供个性化的健康建议和优化方案的健康分析公司。它的服务包括追踪生物标志物（如维生素水平、炎症指标等），并根据结果提出饮食、锻炼和补充剂的推荐。10x Genomics：一家生物技术公司，成立于2012年，总部位于美国加州。公司专注于单细胞基因组学、转录组学和空间基因组学的技术开发，主要产品包括单细胞分析和空间基因组测序仪器及试剂。这些工具用于帮助科研人员在单细胞层面分析基因表达、细胞特性和空间分布，广泛应用于癌症研究、免疫学和神经科学等领域。10x Genomics的客户主要是研究机构和生物制药公司，用于推动疾病研究和新疗法开发。Roche（罗氏）：一家总部位于瑞士的跨国医疗健康公司，成立于1896年，主要专注于制药和诊断领域，提供创新的药物和诊断技术，用于癌症、免疫系统疾病、传染病和中枢神经系统疾病的治疗和检测。uBiome：一家成立于2012年的微生物基因组学公司，曾专注于分析人体微生物群，提供健康报告。公司最初通过直接面向消费者的检测产品获得市场认可，但为了扩大规模，逐步转向依赖保险报销模式。uBiome被指控多次向保险公司提交未经医生批准的检测费用报销，还涉嫌诱导医生开具不必要的测试，以增加收入。此外，公司被控夸大技术能力和市场需求，误导投资者。2019年，FBI突击搜查了uBiome的总部，公司随即遭到多项诉讼并在同年申请破产。LabCorp：Laboratory Corporation of America，是一家美国医疗检测公司，总部位于北卡罗来纳州。它为医院、医生和患者提供广泛的实验室检测服务，包括血液检测、病理学、基因组学和毒理学检测。Quest Diagnostics：美国最大的医学实验室检测公司之一，与LabCorp业务类似。主营常规医学检测、基因检测和健康信息服务，在新冠期间同样是主要检测服务商。APOE：Apolipoprotein E，载脂蛋白E，参与脂质代谢，是控制血液中胆固醇和甘油三酯水平的重要因素。HER2：一种膜受体酪氨酸激酶，也称为人表皮生长因子受体2。HER2是乳腺癌等多种癌症的重要靶点。【监制】杜秀【后期】AMEI【BGM】One Last Drama - Philip AyersDevils On The Doorstep 1 - Fredrik EkstromThe Road to Odessa - Lama House【在这里找到我们】公众号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜YouTube｜Amazon Music联系我们：
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1:04:34
E170｜大模型应用之困与异军突起的“埃森哲们”
投资底层模型还是投资应用，过去一直是大模型投资的经典争论。大模型出来已经两年了，现在这些应用发展的到底怎么样？在寻找大模型的落地场景的时候，以埃森哲为代表的咨询公司成为了AI“卖水人”，成为在这轮生成式AI浪潮中最赚钱的公司之一。根据埃森哲2024财年的财报，由生成式AI带来的新增订单金额已达30亿美元。在国内，字节、阿里和智谱等基座大模型供应商也扮演了类似的角色。本期《硅谷101》我们邀请了大模型领域的投资人和创业者，探讨大模型应用落地的挑战，以及尝试从“人工智能”的定义出发，聊聊投资人眼里应用类公司的核心竞争力。【主播】泓君Jane，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】邱谆 (Jonathan Qiu)，华映资本海外合伙人翟琦 (Keith Zhai)，AgentQL 联合创始人【你将听到】大模型应用之困05:09 创业者心态：范式革命到来时不需要思考要做什么，只需要开始做08:45 投资人心态：纯应用没有护城河，需要垂直整合底层模型11:29 创业公司商业化掣肘：有没有私有化的数据？14:32 缺失的中间层：大模型时代的操作系统尚未出现17:40 模糊的边界：回答问题的是底层大模型，还是上层的应用？18:33 Notebook LM和Perplexity：短期靠产品力，长期靠数据和底层模型24:10 “所有应用公司最后都会去拼自己的模型”26:25 市场上的两类公司：赚钱的公司与投资人眼中的好公司28:25 重新理解人工智能与三个关键人物：Alex Krizhevsky，李飞飞，吴恩达35:49 获取数据是互联网领域的脏活儿45:33 创业公司如何跟OpenAI拼底座训练：聚焦在垂类49:12 Devon的教训：“见光死”应用遍地都是50:46 大语言模型的另一个幻觉：误把生产工具当成了生产力本身52:29 多模态产品的护城河：不依赖通用的底座模型“埃森哲们”的挣钱之道54:51 美国公司的AI应用：吆喝大，落地少，有事先找咨询57:05 基础建设不完善让埃森哲吃到大量AI红利01:02:13 “埃森哲杀不死埃森哲”：脑力密集型公司很难转型成功为中间层01:04:17 如果某个基层建设环节能实现交钥匙工程，整个生态就会被打开01:14:14 做基础模型的公司也会抢埃森哲的生意01:17:12 RAG和微调的数据悖论：数据越多反而越难算出答案？*数据说明：56:06 此处嘉宾提到的“埃森哲营收”应为“由生成式AI带来的新增订单金额”，具体数据请参考埃森哲财报【监制】杜秀【后期】AMEI【BGM】Cold and Blue - Roy Edwin WilliamsLooking for Sisters - Daniel Fridell【在这里找到我们】公众号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜YouTube｜Amazon Music联系我们：
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1:22:28
E169｜特斯拉Robotaxi发布会的台前幕后：兴奋的现场与失望的华尔街
上周末，在被马斯克定义为“载入史册”的“We, Robot”发布会上，特斯拉一口气发布了两款Robotaxi（无人出租车）概念车：Cybercab和Robovan。到场的观众兴奋地和人形机器人Optimus互动合影，甚至排队两三个小时试坐Cybercab。但是华尔街投资者和市场并没有分享这份激动，特斯拉的股票在第二天大跌。本期节目我们邀请到了四位嘉宾，他们分别是现场参与发布会的科技博主、自动驾驶行业的从业者和华尔街的投资人，一起来聊聊马斯克这次的RoboTaxi发布会到底怎么样。【主播】泓君Jane，硅谷101创始人，播客主理人陈茜，硅谷101联合创始人，视频主理人【嘉宾】Leo，科技投资博主CyberCat，武田制药资深科学家，药学博士（X@Tesla_Cybercat；YouTube@CybercatX01）于振华，前特斯拉AI工程师（X@TSLA99T）曲宁，蔚来技术副总裁，软件平台团队负责人刘沁东（Bruce Liu），美国Esoterica Capital(济容投资)首席执行官兼首席投资官【联想直播】北京时间10月16日凌晨1点（美国西部时间10月15日上午10点），2024联想创新科技大会将在美国西雅图举办。大会将汇集NVIDIA CEO黄仁勋、AMD CEO苏姿丰、Meta CEO马克·扎克伯格、微软CEO萨提亚·纳德拉，以及来自英特尔和高通等顶尖科技公司的领导者，重点探讨混合式AI和生成式AI的实际应用。在活动开始的前两小时，《硅谷101》将联合联想集团，通过其官方账号进行直播，讨论近期观察到的AI趋势。感兴趣的观众可以通过微信公众号或视频号搜索‘联想集团’进行预约观看。【你将听到】02:29 联想科技大会直播预告体验特斯拉的“西部世界”06:01 已确认：机器人猜石头剪刀布靠的是远程遥控09:24 给机器人讲冷笑话才能拿到饼干15:36 没有任何物理按钮的Cybercab和Robovan质感像Macbook25:42 现场的体验拉满，但场外的观众失望发布会的台前幕后30:09 Cybercab脱胎于传闻中的Model 235:00 Optimus的终极瓶颈在于只用纯视觉传感完成多样性任务36:57 Robotaxi时间表：2026先做到“feature complete”41:17 2019 vs 2024: 马斯克的用力与轻描淡写43:39 自以为大获成功却被华尔街泼冷水46:07 全公司停下产研搞demo，开完发布会就裁员50:33 带娃上班的马斯克与全员打鸡血的工程师团队华尔街视角55:42 投资者的最低期待是看到Robotaxi的产品路线图58:08 作为“汽车公司”还是“AI公司”的市场估值完全不一样01:00:42 Model 2 是华尔街一直期待的下沉市场新产品01:02:48 今年FSD的更新帮助特斯拉股价回升01:06:36 Uber股票大涨：特斯拉在无人出租车市场在华尔街看来尚无胜算【相关单集参考】E156｜自动驾驶领域的GPT时刻来了？聊聊特斯拉V12、FSD入华与RoboTaxi【监制】杜秀【后期】AMEI【BGM】Un Piccolo Party - Martin LandstromCity Phases STEMS INSTRUMENTS - John AbbotKevin Graham - InquisitionsYellow Light - Arthur BensonSimple Pleasantries - Arthur BensonKevin Graham - Inquisitions【在这里找到我们】公众号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜YouTube｜Amazon Music联系我们：
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1:12:08
E168｜全息显示的AR眼镜真的来了，聊聊Meta Connect与日趋成熟的XR生态
Meta Connect开发者大会的一周以后，Meta股价连创新高，创始人马克·扎克伯格身价一度超越贝佐斯成为世界第二大富豪。活动上，扎克伯格从保险箱里拿出了一副全息显示AR眼镜原型机：Meta Orion。尽管只向少量开发者和媒体开放试用，也没有开卖的计划，只有一个原型机的Orion依旧成为了业内争相讨论的焦点。除了Orion，Meta还发布了平价版VR眼镜Quest 3S，更新了Meta AI和开源模型Llama 3.2。这些更新不仅仅只是参数和价格的升级：Meta正在逐步构建一个硬件、软件和AI技术融合的生态系统。而上一家完成了硬件+软件生态的公司，是智能手机时代的苹果。本期《硅谷101》录制于Connect大会结束的第二天，我们邀请到了三位刚从大会现场回来的资深开发者，第一时间解读小扎的“压箱宝”Orion到底强在哪里，为何要把Quest VR的价格打下来，以及Meta如何鼓励包括Mod二创在内的内容创作者扩充整个XR生态。【主播】泓君Jane，硅谷101创始人，播客主理人【嘉宾】瞿嘉，“大象”， 黑暗幻想风格动作VR游戏《Grimlord》制作人张猛博士 ，XR健康应用《FunFitLand》创始人黄庄，治愈系VR生活模拟类游戏《Little Planet》 游戏制作人【活动预告】如果大家对更多跟AI还有前沿科技相关的内容感兴趣，欢迎报名参加我们10月19号下午在硅谷Sunnyvale举办的大会。活动报名链接：https://lu.ma/sv101genai2024 �感谢盛大集团对本次大会的赞助支持。盛大是一家私人投资控股集团，由中国网络互娱的先锋陈天桥以及家人于1999年成立。盛大集团目前的投资领域包括基因编辑、机器人技术、抗衰老研究、脑科学与人工智能，除了直接投资具有颠覆性的技术型初创公司，盛大也向74个有潜力的早期风险投资基金组合进行了投资，由42位杰出的合伙人管理。更多详细信息见官网。【相关单集】E165｜智能眼镜爆发前夜，与Ray-Ban Meta产品经理聊聊如何打造一款热门AI眼镜【你将听到】02:51 硅谷科技大会活动预告解析Orion05:46 价格昂贵，材料稀缺，但开发者在Orion上看到了更大的想象空间08:24 智能腕带：小扎十多年前的收购终于用上了10:08 70度的视场角：可能是OST方案下最好的镜片设计15:04 XR设备重量从600克到100克：相当于大哥大到手机的进化21:08 一石二鸟：Ray-Ban Meta既能培养用户习惯，还能充当VR内容的创作入口26:33 Vision Pro虽好，但EyeSight有点吓人大众化的VR设备和应用34:00 299美元的Quest 3S：白菜价的VR眼镜是为了全家人都用上37:53 争议在XR里做瑜伽的必要性：各个角度都能看示范，还能避免i人的尴尬48:08 爆款《蝙蝠侠：阿卡姆之影》：销量不是重点，主要为Quest的装机量引流51:05 流畅的交互设计：张开双臂就能像蝙蝠侠一样自由飞翔Meta的元宇宙生态01:02:30 思路打开：《Horizon Worlds》进攻移动端01:08:08 Meta的生态布局：XR领域的Roblox正在成型01:13:40 和苹果殊途同归，安卓系统成为Meta瓶颈01:15:29 在VR游戏里做一个可乐罐的可以极致复杂【其他相关信息】OST：Optical See-Through，即光学透视技术，它通过透明显示屏或眼镜等设备将虚拟图像直接投影到用户的视野中，使用户能够同时看到真实世界和增强现实内容。这种技术的优势在于能够提供更自然的视觉体验，因为它允许用户直接看到真实世界，并且虚拟图像的亮度和真实世界的环境亮度可以自然匹配。OST技术面临的挑战包括技术复杂性高、成本高，以及显示视场相对较小，通常在30～70°之间。VST：Video See-Through，即视频透视技术，它通过摄像头捕捉真实世界的影像，然后与虚拟图像一起处理后投射在屏幕上，用户看到的是真实世界和虚拟世界结合后的视频流。VST技术的优势在于它可以提供更大的视场，更容易实现遮挡效果，并且虚拟和真实世界的延迟更容易匹配。VST技术可能在亮度匹配控制和虚实亮度匹配方面不如OST技术成熟。EyeSight：Vision Pro 通过设备的前置显示屏实时显示用户的眼睛。当用户佩戴 Apple Vision Pro 并激活 EyeSight 时，如果有人靠近你，设备的视区会变透明，让用户可以看见这个人，同时走近的人也会看到用户的眼睛。当你沉浸在空间环境或者使用应用程序时，EyeSight 会提供视觉线索，让他人知道你在专注做什么。Mod模式：通常是指游戏的修改模式，其中"Mod"是英文单词Modification的缩写。这是指由玩家或第三方团队为游戏制作的非官方修改内容，可以对游戏进行各种修改或增强，例如添加新的道具、武器、角色、地图、任务或剧情等。Mod可以改变游戏的很多方面，从而为玩家提供新的体验。它们通常由游戏爱好者出于兴趣制作，并免费分享给其他玩家。【监制】杜秀【后期】AMEI【BGM】Time Dexter-BritainFor Documentary-DanyvinSimple Pleasantries - Arthur BensonThis Background-ComaStudio【在这里找到我们】公众号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜YouTube｜Amazon Music联系我们：
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