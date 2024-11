Download for free in the Play Store

基因检测曾被视为未来医疗的新蓝海。当23andMe还是资本趋之若鹜的独角兽时,人们兴高采烈地交出自己的唾沫,相信它将引领下一个科技革命。但如今,这家公司不仅市值仅剩巅峰时期的2%,更面临退市风险;另一家明星公司uBiome的两位创始人更因诈骗可能面临千年刑期。这真的是基因检测的终局吗?就在23andMe陨落之际,一批专注垂直领域的新公司正在悄然崛起。据预测,消费级基因检测市场将从2023年的19亿美元增长到2030年的88亿美元。本期节目我们邀请到N1 Life联合创始人与CEO Janice 臧晓羽博士,聊聊基因检测行业的新旧更替,以及为何这个行业骗局层出不穷。本期节目为硅谷101和Airdrop从天而降的串台节目。【主播】泓君Jane,硅谷101创始人,播客主理人【嘉宾】Janice Zang臧晓羽博士,N1 Life联合创始人兼CEO,Airdrop从天而降主播【你将听到】02:35 23andMe:靠互联网思维把基因检测的价格打了下来06:21 Ancestry:对自己祖先的好奇心大过于医疗需求08:00 平摊“开机费”:批量测序可以降低单位成本13:25 性感的故事,高昂的成本,平庸的产品:23andME从未盈利16:39 成也数据,败也数据27:54 新一代基因检测公司正在从全面检测转向专精细分33:32 基因检测的新模式:订阅制、个性化、加入增值服务36:51 APOE与阿兹海默症:完全通过基因靶点来诊断疾病还为时尚早41:59 HER2基因:基因检测目前只能应用在有限的领域44:01 第二个Theranos:uBiome的新型骗局56:36 CRISPR对科学的影响不亚于生成式AI58:52 CAS蛋白和Guide RNA:给编辑基因的剪刀装上了眼睛01:01:16 基因治疗的挑战在于准确递送基因编辑器和药物【其他相关信息】Ancestry:全球最大的家谱研究和DNA检测服务公司之一,成立于1983年,拥有数十亿份历史档案记录,其核心业务包括在线家谱研究、DNA检测服务和家谱树制作工具。illumina:专注于开发和销售基因测序仪器及试剂的生物技术公司。成立于1998年,总部位于美国加州,Illumina的产品主要面向科研机构、医院和制药公司,用于基因组学研究和临床应用。NGS(下一代测序)技术是Illumina的核心业务之一,这项技术能够高通量地测序DNA和RNA序列,显著加快基因组学研究的速度,降低成本。NGS被广泛应用于癌症研究、遗传病筛查和微生物组分析等领域。SelfDecode:一家提供基因检测和个性化健康建议的公司,它结合基因数据和人工智能算法,帮助用户分析DNA,生成健康报告,并提供饮食、营养和生活方式的建议。InsideTracker:结合血液检测、DNA分析和生活方式数据,为用户提供个性化的健康建议和优化方案的健康分析公司。它的服务包括追踪生物标志物(如维生素水平、炎症指标等),并根据结果提出饮食、锻炼和补充剂的推荐。10x Genomics:一家生物技术公司,成立于2012年,总部位于美国加州。公司专注于单细胞基因组学、转录组学和空间基因组学的技术开发,主要产品包括单细胞分析和空间基因组测序仪器及试剂。这些工具用于帮助科研人员在单细胞层面分析基因表达、细胞特性和空间分布,广泛应用于癌症研究、免疫学和神经科学等领域。10x Genomics的客户主要是研究机构和生物制药公司,用于推动疾病研究和新疗法开发。Roche(罗氏):一家总部位于瑞士的跨国医疗健康公司,成立于1896年,主要专注于制药和诊断领域,提供创新的药物和诊断技术,用于癌症、免疫系统疾病、传染病和中枢神经系统疾病的治疗和检测。uBiome:一家成立于2012年的微生物基因组学公司,曾专注于分析人体微生物群,提供健康报告。公司最初通过直接面向消费者的检测产品获得市场认可,但为了扩大规模,逐步转向依赖保险报销模式。uBiome被指控多次向保险公司提交未经医生批准的检测费用报销,还涉嫌诱导医生开具不必要的测试,以增加收入。此外,公司被控夸大技术能力和市场需求,误导投资者。2019年,FBI突击搜查了uBiome的总部,公司随即遭到多项诉讼并在同年申请破产。LabCorp:Laboratory Corporation of America,是一家美国医疗检测公司,总部位于北卡罗来纳州。它为医院、医生和患者提供广泛的实验室检测服务,包括血液检测、病理学、基因组学和毒理学检测。Quest Diagnostics:美国最大的医学实验室检测公司之一,与LabCorp业务类似。主营常规医学检测、基因检测和健康信息服务,在新冠期间同样是主要检测服务商。APOE:Apolipoprotein E,载脂蛋白E,参与脂质代谢,是控制血液中胆固醇和甘油三酯水平的重要因素。HER2:一种膜受体酪氨酸激酶,也称为人表皮生长因子受体2。HER2是乳腺癌等多种癌症的重要靶点。【监制】杜秀【后期】AMEI【BGM】One Last Drama - Philip AyersDevils On The Doorstep 1 - Fredrik EkstromThe Road to Odessa - Lama House【在这里找到我们】公众号:硅谷101收听渠道:苹果|小宇宙|喜马拉雅|蜻蜓FM|网易云音乐|QQ音乐|荔枝播客海外用户:Apple Podcast|Spotify|TuneIn|YouTube|Amazon Music联系我们: [email protected]

2024美国大选尘埃落定,特朗普团队正加速组建新政府。从已公布的人事任命看,一个更为鹰派、更加强硬的政府雏形正在显现。特朗普第二次入主白宫将如何影响硅谷和科技行业?本期节目邀请到旅美政治学者、亚洲协会中国分析中心研究助理王浩岚,以及律动BlockBeats副主编Jack,深入讨论比特币持续创新高背后的政策预期,硅谷从传统民主党票仓转向支持共和党的过程,以及Peter Thiel、马斯克等科技大佬的立场转变的深层原因。【招聘启事】《硅谷101》新一轮招聘开启!本轮开放的职位包括视频内容策划,视频后期、深度内容研究员,以及英文视频/播客的主理人等。同时我们还开设了“101人才发展计划”:如果你是大学生或者研究生,欢迎投递我们的实习生职位。具体的职位和招聘流程请参考公众号“硅谷101”,简历请标注好姓名和职位,投递到 [email protected] . 期待你的加入!【主播】泓君Jane,硅谷101创始人,播客主理人【嘉宾】王浩岚:旅美政治学者,亚洲协会中国分析中心研究助理,《美轮美换》主播熊浩珺Jack:律动BlockBeats副主编,《Web3无名说》主播【你将听到】02:45 税改是共和党的第一目标06:22 乐观的Trump Trade:A16Z发文建议大胆发行Token08:48 加密货币流动性释放:SEC窒息2.0难持续,银行监管给资金松绑15:44 换掉Gary Gensler 和Lina Khan要几个步骤?18:36 新自由主义经济思潮与Lina Khan反垄断来源21:42 逆行者 Peter Thiel:唱反调与加速主义者25:40 特朗普的胜利是全球反建制思潮的延续30:16 出清比特币:Peter Thiel的又一次“逆势而为”33:27 硅谷转向的另一个原因:过度追求多元化和Woke文化的高压36:04 被政治播客影响的大选:Joe Rogan倒向特朗普的心路历程42:56 特朗普还乡团的基本操作:加关税与回迁制造业49:18 缩紧的移民政策会加剧资本与劳动力流动的不匹配54:13 复盘民主党败局:糟糕的经济环境,模糊的政策和立场【相关阅读】忽左忽右:播客如何深度介入美国大选硅谷向右转:彼得·蒂尔、A16Z 与加密货币的政治野望【名词解释】SEC(美国证券交易委员会):Securities and Exchange Commission 是美国负责监管证券市场的联邦机构,它监督公司财务披露、股票交易、以及防止证券欺诈。CFTC(美国商品期货交易委员会):Commodity Futures Trading Commission 是美国监管期货和衍生品市场的联邦机构,主要负责防止市场操纵、欺诈以及确保市场的透明性和稳定性。OCC(美国货币监理署):Office of the Comptroller of the Currency 是美国财政部下属的一个独立机构,负责监管和监督国有银行及外国银行在美分支机构的运营。FDIC(美国联邦存款保险公司):Federal Deposit Insurance Corporation 是美国的联邦存款保险公司,保障储户在银行倒闭时的存款安全。Joe Rogan:美国著名的播客主持人、喜剧演员、MMA解说员,他的播客《The Joe Rogan Experience》以其直率的采访风格和多样的嘉宾(包括科学家、政治人物等)著称。Lina Khan:美国联邦贸易委员会(FTC)的主席,以其对大型科技公司(如Facebook、亚马逊)的强硬反垄断立场闻名。Gary Gensler:美国证券交易委员会(SEC)现任主席,以推动加密货币市场监管和加强投资者保护闻名。Woke文化:指对社会不公、歧视和不平等的关注和敏感,提倡种族、性别等方面的平等,但也因过度敏感和取消文化(Cancel Culture)而引发争议。DEI(多样性、公平性与包容性):Diversity, Equity, and Inclusion 是一种组织文化和管理理念,倡导工作场所的多元化、包容性和公平性,致力于减少职场中的不平等,鼓励尊重不同背景的员工。【监制】杜秀【后期】AMEI【BGM】Yellow Light - Arthur BensonInterruption - Craft CaseReviving - Megan Wofford【在这里找到我们】公众号:硅谷101收听渠道:苹果|小宇宙|喜马拉雅|蜻蜓FM|网易云音乐|QQ音乐|荔枝播客海外用户:Apple Podcast|Spotify|TuneIn|YouTube|Amazon Music联系我们: [email protected]

