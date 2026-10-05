News in Slow French (Intermediate)

Nous commencerons notre émission par un tour d'horizon de l'actualité. Nous commenterons tout d'abord le projet du gouvernement fédéral allemand de restreindre l'accès du parti d'extrême droite AfD aux informations sensibles dans les domaines de l'armée et du renseignement. Est-ce démocratique ? L'Allemagne peut-elle garantir la sécurité de ses propres services de renseignement ? Ensuite, nous parlerons des attaques que la Russie mène contre la culture ukrainienne en s'en prenant à son secteur de l'édition. Ces attaques ont dévasté les infrastructures culturelles et détruit plus de 13 millions de livres en seulement deux mois. Dans notre section scientifique, nous aborderons l'avertissement lancé par le responsable de l'IA chez Microsoft, qui craint que l'IA ne devienne une nouvelle « espèce de silicium » aux besoins énergétiques énormes qui rivaliserait avec les humains. Et nous conclurons la première partie de l'émission par une discussion sur la tournée américaine Loop Tour d'Ed Sheeran, qui est au cœur d'une vive controverse politique depuis que le rappeur Macklemore a été retiré de la programmation pour avoir exprimé des opinions pro-palestiniennes sur scène.



Le reste de l'émission d'aujourd'hui sera consacré à la langue et à la culture françaises. Notre point de grammaire de la semaine sera : The Form of the Conditional Past -The Verbs of the 1st and 2nd Group. Nous parlerons du terrible bilan de la canicule de cet été : elle aurait fait plus de 8 000 morts. Nous terminerons avec l'expression de la semaine: S'emmêler les pinceaux. Nous discuterons de la visite du pape Léon XIV en France. Le souverain pontife visitera plusieurs villes françaises du 25 au 28 septembre et prononcera une grande messe sur la place de la Concorde à Paris.

- L'Allemagne envisage de restreindre l'accès de l'AfD aux informations sensibles de l'armée et du renseignement

- La Russie s'en prend à la culture ukrainienne en détruisant le secteur de l'édition

- Le responsable de l'IA de Microsoft met en garde contre une IA qui pourrait devenir une nouvelle « espèce de silicium »

- Musique, activisme et pouvoir : un cocktail délicat en matière de liberté d'expression

- La canicule a tué plus de 8 000 personnes en France cet été

- Visite exceptionnelle en France du pape Léon XIV