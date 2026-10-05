News in Slow French (Intermediate)

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88 episodes
- Nous parlerons tout d'abord de la rencontre entre les présidents chinois et américain qui a eu lieu la semaine dernière. Ensuite, nous verrons ce que nous avons appris sur le pape Léon XIV lors de sa visite en France. Dans notre section science et technologie, nous nous intéresserons aux appareils qui tiennent compagnie aux patients âgés atteints de démence. Et notre dernière discussion sur l'actualité portera sur Chiikawa, un adorable animé qui est devenu un véritable phénomène culturel en Asie. Il met en scène des personnages simples et mignons qui ressemblent à des animaux et évoluent dans un monde étonnamment sombre et dystopique.
Le reste de l'émission d'aujourd'hui sera consacré à la langue et à la culture françaises. Notre point de grammaire de la semaine sera : The Form of the Past Conditional - The Verbs of the 3rd Group. Nous parlerons du scandale autour du livre C'était ça ou mourir. Selon certains, ce roman à succès aurait été intégralement écrit par une IA. Mais comment en être sûr ? Nous terminerons avec l'expression de la semaine : Faire le poids. Nous discuterons du nouveau Service national volontaire qui est entré en vigueur en septembre. D'une durée de dix mois, il permet à des jeunes de 18 à 25 ans d'effectuer une mission dans l'armée.
- Le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping : du faste, mais peu de substance
- Le pape Léon célèbre trois messes et dirige plusieurs temps de prière en quatre jours
- L'IA et les robots tiennent compagnie aux patients atteints de démence sénile
- Le phénomène Chiikawa séduit l'Asie et s'étend désormais à l'Occident
- Le monde du livre secoué par le scandale autour de l'affaire Thélyson Orélien
- Le nouveau Service national volontaire entre en vigueur
- Nous commencerons notre émission par un tour d'horizon de l'actualité. Nous commenterons tout d'abord le projet du gouvernement fédéral allemand de restreindre l'accès du parti d'extrême droite AfD aux informations sensibles dans les domaines de l'armée et du renseignement. Est-ce démocratique ? L'Allemagne peut-elle garantir la sécurité de ses propres services de renseignement ? Ensuite, nous parlerons des attaques que la Russie mène contre la culture ukrainienne en s'en prenant à son secteur de l'édition. Ces attaques ont dévasté les infrastructures culturelles et détruit plus de 13 millions de livres en seulement deux mois. Dans notre section scientifique, nous aborderons l'avertissement lancé par le responsable de l'IA chez Microsoft, qui craint que l'IA ne devienne une nouvelle « espèce de silicium » aux besoins énergétiques énormes qui rivaliserait avec les humains. Et nous conclurons la première partie de l'émission par une discussion sur la tournée américaine Loop Tour d'Ed Sheeran, qui est au cœur d'une vive controverse politique depuis que le rappeur Macklemore a été retiré de la programmation pour avoir exprimé des opinions pro-palestiniennes sur scène.
Le reste de l'émission d'aujourd'hui sera consacré à la langue et à la culture françaises. Notre point de grammaire de la semaine sera : The Form of the Conditional Past -The Verbs of the 1st and 2nd Group. Nous parlerons du terrible bilan de la canicule de cet été : elle aurait fait plus de 8 000 morts. Nous terminerons avec l'expression de la semaine: S'emmêler les pinceaux. Nous discuterons de la visite du pape Léon XIV en France. Le souverain pontife visitera plusieurs villes françaises du 25 au 28 septembre et prononcera une grande messe sur la place de la Concorde à Paris.
- L'Allemagne envisage de restreindre l'accès de l'AfD aux informations sensibles de l'armée et du renseignement
- La Russie s'en prend à la culture ukrainienne en détruisant le secteur de l'édition
- Le responsable de l'IA de Microsoft met en garde contre une IA qui pourrait devenir une nouvelle « espèce de silicium »
- Musique, activisme et pouvoir : un cocktail délicat en matière de liberté d'expression
- La canicule a tué plus de 8 000 personnes en France cet été
- Visite exceptionnelle en France du pape Léon XIV
- Comme toujours, nous consacrerons la première partie de l'émission à l'actualité. Nous commencerons par un sujet qui fait la une des journaux du monde entier : la nécessité urgente de ralentir le développement de l'intelligence artificielle. Les dirigeants des laboratoires d'IA s'accordent sur la nécessité de mettre en place des garde-fous… mais les responsables politiques les écoutent-ils vraiment ? Nous parlerons ensuite de la manière dont l'islamophobie apparue après les attentats du 11 septembre 2001 a contribué à l'essor de l'extrême droite en Europe et aux États-Unis. Puis, nous évoquerons la Journée mondiale de prévention du suicide, qui a mis en lumière un enjeu majeur de santé publique touchant des millions de personnes dans le monde. Et enfin, nous parlerons du tournoi de tennis de l'US Open, qui s'est terminé dimanche dernier.
Le reste de l'émission d'aujourd'hui sera consacré à la langue et à la culture françaises. Notre point de grammaire de la semaine sera : The use of Conditional Present. Nous nous intéresserons à la lutte contre la fast fashion et commenterons les résultats d'une étude sur les effets pervers des plateformes de vente de vêtements de seconde main. Nous terminerons avec l'expression de la semaine: Mener en bateau. Nous discuterons d'une question qui agite la France depuis quelques jours : suite à l'augmentation du coût de la vie et surtout de l'essence, les Gilets jaunes vont-ils revenir ?
- Les dirigeants de la tech américaine appellent à ralentir le développement de l'IA tandis que les responsables politiques tergiversent
- Comment l'islamophobie post-11 septembre a fait avancer la politique d'extrême droite en Europe et aux États-Unis
- La Journée mondiale de prévention du suicide attire l'attention du monde sur la santé mentale
- L'US Open : de nouveaux vainqueurs, des stars très mode et des adieux émouvants
- Fast-fashion : l'effet pervers des plateformes de vêtements de seconde main
- Les Gilets jaunes sont-ils de retour ?
- Comme toujours, la première partie de l'émission sera consacrée à l'actualité. Nous commenterons tout d'abord une élection en Allemagne qui a un impact profond sur toute l'Europe. Ensuite, nous parlerons des funérailles de l'ancien chef militaire serbe de Bosnie, Ratko Mladić, qui a été condamné pour un génocide pendant la guerre de Bosnie. Il a eu droit à des funérailles de héros national à Belgrade, ce qui a suscité une grande indignation. Dans notre section scientifique, nous nous intéresserons à une étude publiée dans la revue Nature. Des chercheurs ont identifié 1 260 marqueurs génétiques liés à la personnalité humaine. Parmi les découvertes les plus surprenantes, l'étude a révélé que la personnalité est façonnée par des milliers de minuscules variants génétiques plutôt que par quelques-uns. Et nous conclurons la première partie de notre émission par une discussion sur l'un de nos évènements annuels préférés, la cérémonie de remise des prix Ig Nobel.
Le reste de l'émission d'aujourd'hui sera consacré à la langue et à la culture françaises. Notre point de grammaire de la semaine sera : The Conditional Present - The Verbs of the Third Group. Nous parlerons du parcours exceptionnel de Sophie Adenot, l'astronaute française qui est dans l'ISS depuis le mois de février vient de réaliser trois sorties dans l'Espace. Nous terminerons avec l'expression de la semaine : Avoir la folie des grandeurs. Nous discuterons de l'engouement que suscitent les concerts de Céline Dion à Paris, qui commencent dans quelques jours.
- La victoire de l'extrême droite aux élections régionales allemandes envoie un message à l'Europe
- Le criminel de guerre Ratko Mladić a droit à des funérailles de héros national à Belgrade
- Des différences de personnalité liées à plus de 1 200 variants génétiques
- La cérémonie des Ig Nobel quitte les États-Unis pour Zurich
- Sophie Adenot réalise un exploit en faisant trois sorties dans l'Espace
- La folie Céline Dion envahit Paris
- Comme toujours, nous commencerons notre émission par une discussion sur l'actualité. Notre première conversation portera sur une proposition de l'UE visant à passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour les décisions en matière de politique étrangère. Onze pays de l'UE affirment que le recours au veto a entravé la politique étrangère et l'action extérieure de l'UE ces dernières années. Nous enchaînerons avec le « non » au vote sur la reprise des démarches de l'Islande pour faire partie de l'Union européenne. Cela signifie-t-il que les Islandais sont fortement opposés à l'Europe ou plutôt qu'ils ne veulent pas de changement ? Dans notre section scientifique, nous nous intéressons à une étude sur un traitement révolutionnaire par modification génétique pour réduire les taux de cholestérol dangereux. Et nous conclurons la première partie de l'émission d'aujourd'hui en rendant hommage à Yayoi Kusama, l'artiste japonaise d'avant-garde dont les pois, les sculptures phalliques et les « Infinity Rooms » ont captivé le monde entier.
Le reste de l'émission d'aujourd'hui sera consacré à la langue et à la culture françaises. Notre point de grammaire de la semaine sera : The Conditional Present - The Verbs of the 1st and the 2nd Group Nous parlerons d'un accident qui a eu lieu dans les catacombes de Paris. Ce sera l'occasion de parler de l'histoire de ce lieu fascinant. Nous terminerons avec l'expression de la semaine: Chercher midi à quatorze heures. Nous discuterons de l'annulation de la grande tournée anniversaire que devait faire le chanteur Patrick Bruel, suite aux accusations de violences sexuelles dont il est l'objet.
- Des membres de l'UE veulent mettre fin à la règle de l'unanimité en politique étrangère
- L'Islande vote contre la reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne
- Un traitement révolutionnaire de modification génétique peut-il réduire le mauvais cholestérol à vie ?
- Yayoi Kusama, artiste d'avant-garde et icône de la pop culture, meurt à 97 ans
- Une femme fait une chute de 6 mètres dans les catacombes de Paris
- Le chanteur Patrick Bruel annule sa tournée anniversaire suite aux accusations de violences sexuelles
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