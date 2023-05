News in Slow French (Intermediate)

News in Slow French #631- Study French while Listening to the News

Nous commencerons notre émission en revenant sur les gros titres de la semaine. Tout d’abord, nous commenterons l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de son intention de déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie. Ensuite, nous discuterons de la réforme judiciaire israélienne, qui montre un glissement vers un type de gouvernement nationaliste proche de ceux de Hongrie et de Pologne. Puis, dans la partie scientifique de notre émission, nous nous intéresserons à l'analyse ADN des cheveux de Beethoven qui a révélé des informations sur sa santé et un secret de famille. Enfin, nous discuterons des raisons pour lesquelles une directrice d'école de Floride a été priée de démissionner après avoir montré à des élèves le David de Michel-Ange, une célèbre statue de la Renaissance, lors d'un cours d'histoire de l'art. Continuons avec la deuxième partie de notre programme, « Trending in France ». Nous parlerons du célèbre glaciologue français Claude Lorius, qui vient de décéder à l'âge de 91 ans. Et pour finir, nous discuterons de la vente aux enchères le 12 mars d'un trésor de la Révolution française, l'unique lettre encore conservée de Robespierre à Danton. - La Russie va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie - La réforme judiciaire en Israël s’inspire des démocraties autoritaires de Hongrie et de Pologne - L’analyse de l'ADN de Beethoven révèle des problèmes de santé et un secret de famille - L’Italie invite des parents et des élèves de Floride à venir admirer le David de Michel-Ange - Le glaciologue français Claude Lorius est décédé à l’âge de 91 ans - Vente aux enchères d’une lettre de Robespierre à Danton